Frei nach dem (FDP) Motto: “Angriff ist immer die beste Verteidigung” Evelyn Hecht-Galinski

Ein scheinbar harmloses Grußwort für eine Veranstaltung der Stuttgarter BBBank könnte für Bundesfinanzminister Lindner unangenehme Konsequenzen nach sich ziehen. Denn nun prüft Berlins Staatsanwaltschaft Korruptionsermittlungen gegen den FDP-Chef. Laut Bundestagsvizepräsident Kubicki grenze dies an “Persönlichkeitsrechtsverletzung”. Die Berliner Staatsanwaltschaft prüft eine mögliche Vorteilsnahme durch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) in Verbindung mit einem Immobilienkredit.

Vorteilsnahme? Lindner droht Verfahren – Kubicki springt bei und wettert gegen Justizsenatorin

Die Berliner Staatsanwaltschaft prüft eine mögliche Vorteilsnahme durch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) in Verbindung mit einem Immobilienkredit. Wie die Generalstaatsanwaltschaft in einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme mitteilte, prüfe sie demnach, ob dies den Tatbestand der Vorteilsnahme erfüllt und ob die Immunität des Finanzministers für Ermittlungen aufgehoben wird. Hintergrund: Im Mai 2022 hatte der FDP-Politiker eine Rede zur 100-Jahr-Feier der BBBank, einer Privatkundenbank mit Sitz in Karlsruhe, gehalten.

Brisant daran ist jedoch, dass es sich bei der BBBank um jenes Geldinstitut handelt, das Lindner seinen privaten Hauskauf finanziert. Weil sich der Minister nach dem Grußwort bei derselben Bank einen weiteren Kredit geben ließ, könnte gegen ihn nun womöglich ein Strafverfahren wegen vermeintlicher Interessenkonflikte eingeleitet werden. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft betonte am Montag, dass die Tatsache, dass eine solche Untersuchung eingeleitet wurde, jedoch nicht bedeute, dass der Minister auch tatsächlich verdächtigt werde, eine Straftat begangen zu haben. Stattdessen verwies er darauf, dass ein solches Vorgehen “in solchen Fällen üblich” sei, “ohne dass damit schon eine Aussage über das Vorliegen eines Anfangsverdachts getroffen wird”.

Anlass für das Prüfverfahren der Staatsanwaltschaft war ein Bericht des Spiegels vom vergangenen Oktober über Lindners Finanzangelegenheiten. Darin hieß es, der FDP-Politiker habe im Januar 2021 eine Immobilie in Berlin für 1,65 Millionen Euro erworben und bei der BBBank eine Hypothek in Höhe von 2,35 Millionen Euro aufgenommen, um damit die hohen Renovierungskosten für die Wohnung zu decken. Im April wandte sich die BBBank dann an das Bundesfinanzministerium mit der Frage, ob Lindner ein Grußwort für die Hauptversammlung der Bank aufnehmen könne. “Die Anfrage wurde positiv entschieden und auf der Leitungsebene des Ministeriums behandelt, wie es bei solchen Anfragen üblich ist”, teilte das Finanzministerium am Montag mit. Gegenüber dieser hatte Lindner offenbar jedoch verschwiegen, dass er bei dem Institut einen Kredit für seinen privaten Hauskauf aufgenommen hat.