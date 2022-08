Während die jüdischen Israelis heute in einer Atmosphäre des organisierten Verbrechens leben, in der sich Mafia-Familien ausbreiten, erleben die palästinensischen Bürger Israels die Ausbreitung einer zügellosen Kriminalität, einschließlich Mord.

Das rechtsextreme Knessetmitglied Itamar Ben Gvir nimmt am 20. April 2022 an einem “Fahnenmarsch” in Westjerusalem teil [Mostafa Alkharouf – Anadolu Agency].



Wachsender Hass zersplittert israelische Gemeinden

Von Adnan Abu Amer

5. August 2022

Mit dem Beginn des Wahlkampfs vor den israelischen Parlamentswahlen im November ist zu erwarten, dass die innerisraelischen Streitigkeiten und Spaltungen zunehmen werden. Jüngste Umfragen haben bestätigt, dass sich Hass und Feindschaft von den Führern der Parteien und Parlamentsblöcke auf die israelische Öffentlichkeit übertragen haben.

Der Hate Index, der die Spaltungen und den Hass in der israelischen Gesellschaft abbildet, ergab, dass 51 Prozent der Öffentlichkeit die Mitglieder der Knesset hassen, 81 Prozent forderten, dass die Staats- und Parteiführer einige ihrer Slogans im Austausch für die Einheit der Israelis aufgeben, 34 Prozent hassen Journalisten, ebenso viele hassen Richter, 20 Prozent hassen lokale Bürgermeister und 17 Prozent hassen die Polizei.

Darüber hinaus beschuldigen 62 Prozent der Israelis die Medien, zur Verbreitung von Hass und Spaltung beizutragen, 31 Prozent glauben, dass soziale Mediennetzwerke den größten Beitrag dazu leisten, und 24 Prozent glauben, dass das Justizsystem die Ursache für die Vertiefung von Spaltung und Hass ist. Es zeigte sich auch, dass die israelische Gesellschaft dazu neigt, Minderheiten zu hassen: 40 Prozent der Israelis hassen Araber, 33 Prozent hassen Nachkommen der ehemaligen Sowjetunion, 30 Prozent hassen sephardische Juden aus dem Osten, 26 Prozent halten nichts von aschkenasischen Juden aus dem Westen und 11 Prozent hassen äthiopische Juden aus Falasha.

Die Ergebnisse sind Ausdruck des Phänomens des Hasses, das sich aus den hohen Raten interner Spaltungen unter Israelis ergibt, insbesondere nach der Ermordung des verstorbenen Premierministers Yitzhak Rabin durch einen extremistischen Juden im Jahr 1995. Gleichzeitig nahm der Hass gegen Minderheiten innerhalb des Staates zu, sogar gegen Juden anderer Herkunft.

Der Hass unter den Israelis beschränkt sich nicht nur auf politische Aktivisten, sondern erstreckt sich auch auf Familienstreitigkeiten innerhalb ein und derselben jüdischen Familie, denn die scharfe politische Spaltung, die Israel in den letzten fünf Wahlkämpfen erlebt hat, wirkte sich negativ auf lokale Gemeinschaften und sogar Familien aus. Das Ergebnis ist, dass alle Aspekte der israelischen Gesellschaft Indikatoren aufweisen, die die Fragmentierung und Spaltung der Gemeinschaft bestätigen.

Parallel zu diesen alarmierenden statistischen Indikatoren mehren sich die Warnungen, dass der innere Hass in der israelischen Gesellschaft zunimmt. Dies ist ein klarer Beweis dafür, dass es Israel nicht gelingt, die innere Einheit zu bewahren.

Es ist schwierig, über Hassindikatoren zu sprechen, ohne das schlimmste Szenario der Israelis anzusprechen: den Bürgerkrieg. Ein Bürgerkrieg wäre eine natürliche Folge der Fragmentierung der israelischen Gesellschaft. Die zunehmende Aufwiegelung und Gewalt haben dazu beigetragen, die Gesellschaft auseinander zu reißen.

Die Zunahme der internen Sicherheitsrisiken findet zur gleichen Zeit statt, in der Israel eine Zunahme der externen Sicherheitsrisiken erlebt.

Der Regierung wird vorgeworfen, gegenüber der Ausbreitung der organisierten Kriminalität ein Auge zuzudrücken, was sich in ihrer nachsichtigen Reaktion darauf zeigt. Die Zahl der Gewalttaten gegen Beamte, darunter medizinisches Personal und Krankenhauswächter, die brutaler Gewalt ausgesetzt sind, während die Regierung nichts unternimmt, hat zugenommen.

Außerdem handelt es sich bei den Fällen innerisraelischer Gewalt nicht mehr um Einzelfälle, sondern um eine allgemeine Epidemie, die das ganze Land betrifft. Seit Anfang 2022 wurden 40 Prozent der Busfahrer gewaltsamen Angriffen ausgesetzt, und es wurden mehr als 300 Vorfälle gemeldet. Auch Lehrkräfte werden von Eltern angegriffen, die über das Versagen ihrer Kinder frustriert sind. Selbst innerhalb der Schülerschaft kommt es zu körperlicher Gewalt und psychischen Schäden.

Israelis werfen der Regierung vor, bei der Erteilung von Waffenscheinen für das Tragen persönlicher Waffen, die in der Regel unter dem Vorwand, Guerillaangriffe zu vereiteln, erteilt werden, Nachsicht walten zu lassen. Das Ergebnis ist jedoch, dass diese Waffen gegen Israelis eingesetzt werden. In einigen Parks kommt es immer wieder zu Übergriffen auf kleine Kinder, und Israelis sind schutzlos ausgeliefert.

Die Israelis befürchten die Rückkehr der Verhältnisse, die in den 1980er Jahren herrschten, als Kriminelle begannen, einige Gebiete zu kontrollieren, Geldstrafen zu kassieren und Erpressung und Androhung extremer Gewalt anzuwenden. Kriminelle Banden erschossen ihre Gegner am helllichten Tag, es gab täglich Schießereien, und im Zentrum der Städte wurden Häuser und Autos mit Bomben angegriffen. Ganze Stadtteile lebten in ständiger Angst.

Israelis sind der Meinung, dass der Staat und seine Sicherheitsdienste angesichts der Dominanz krimineller Banden und der Unfähigkeit der Polizei und der Sicherheitsdienste, diese zu kontrollieren, kurz davor stehen, die vollständige Kontrolle zu verlieren. Die Israelis sind entsetzt und glauben, dass eine Katastrophe unausweichlich ist, wenn die Zahl der Polizisten nicht erhöht, harte Strafen verhängt und der Besitz illegaler Waffen nicht verboten wird. Übersetzt mit Deepl.com



