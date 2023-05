As Biden Eyes More War, South Yemen Intensifies Push for Secession | The Libertarian Institute The UAE-backed National Assembly of the Southern Transitional Council (STC) called on its forces to secure a military takeover and annexation of the entirety of Yemen’s southern territory during a meeting on Monday, the Arab Weekly reported. The STC is intensifying its push for secession, seeking a partition corresponding with…

Anhänger des Südlichen Übergangsrats nehmen an einer Kundgebung für die Abspaltung in Aden, Jemen, am 7. Juli 2017 teil. (Credit: Reuters / Fawaz Salman)

Während Biden auf mehr Krieg hofft, verstärkt der Südjemen seine Sezessionsbestrebungen

von Connor Freeman

26. Mai 2023

Die von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) unterstützte Nationalversammlung des Südlichen Übergangsrats (SÜR) rief ihre Streitkräfte während einer Sitzung am Montag dazu auf, eine militärische Übernahme und Annexion des gesamten südlichen Gebiets des Jemens zu gewährleisten, wie die Arab Weekly berichtete. Der STC verstärkt seine Abspaltungsbestrebungen und strebt eine Teilung an, die den Grenzen der ehemaligen Staaten Nordjemen und Südjemen entspricht, die vor der Vereinigung des Landes 1990 bestanden.

Das jüngste Treffen des STC folgt auf die Unterzeichnung einer “nationalen Charta” durch die Gruppe, in der “die Wiederherstellung des Staates Südjemen mit seinen politischen und geografischen Grenzen, wie sie vor dem 22. Mai 1990 bestanden haben”, gefordert wird.

Es ist kein Zufall, dass der Aufruf des STC zur Übernahme des gesamten ehemaligen Südjemens genau mit dem 33. Jahrestag der Gründung des modernen Jemens zusammenfällt. Jahrestag der Gründung des modernen Jemen. Die Nationalversammlung bestand darauf, dass der WTZ “seine militärische und sicherheitspolitische Kontrolle über alle südlichen Gebiete vervollständigen und die Überreste der jemenitischen Streitkräfte beseitigen muss”.

Die Pläne der Abtrünnigen, die verbleibenden südlichen Gebiete zu erobern, die sie noch nicht kontrollieren, zielen darauf ab, die derzeitige regionale Situation auszunutzen, so die von der Arab Weekly zitierten Analysten. Nach acht Jahren des brutalen, von den USA unterstützten Krieges erlebt das Land derzeit eine Phase relativer Ruhe, da die Friedensgespräche zwischen den Saudis und den Houthis noch nicht abgeschlossen sind.

Seit weit über einem Jahr wurden weder saudische Bombenangriffe im Jemen noch Vergeltungsschläge der Houthis auf saudisches Gebiet gemeldet. Der Waffenstillstand ist das Ergebnis eines zwischen beiden Seiten geschlossenen Waffenstillstandsabkommens, das offiziell von April bis Oktober 2022 galt. Im Februar legten erstmals seit 2016 wieder Stückgutfrachter im jemenitischen Rotmeerhafen Hodeidah an. Die aktuellen Gespräche ebnen den Weg für eine Verlängerung des Waffenstillstands und eine mögliche Einigung.

Die Houthis haben den Krieg so gut wie gewonnen und halten die jemenitische Hauptstadt seit Ende 2014, bevor Riad seine Bombenkampagne startete. Die schiitische Zaydi-Gruppe kontrolliert nun den größten Teil des ehemaligen Nordjemens, während die sogenannte international anerkannte Regierung nur noch wenig Macht hat, nachdem sie unter die Kontrolle des von Saudi-Arabien unterstützten Presidential Leadership Council (PLC) geraten ist, der im vergangenen Jahr gegründet wurde. Die Führung des STC ist in dem neuen Führungsgremium vertreten und ist der Ansicht, dass sie angesichts der großen Spaltungen und Schwächen innerhalb des PLC eine wichtige Rolle bei einer endgültigen Lösung des Konflikts spielen sollte.

Die in dem Bericht zitierten Analysten gehen davon aus, dass der STC über genügend Unterstützung in der Bevölkerung sowie über militärische und politische Macht verfügt, um die geplante Annexion durchzusetzen und damit die Wiedergeburt des alten Südjemen zu zementieren. Der STC kontrolliert die Gouvernements Aden, Shabwa, Lahj, Al-Dhalea, Abyan sowie Teile von Hadramout und Socotra. Das Gouvernement Al-Mahrah, das an Oman grenzt, und die Provinz Wadi Hadramout werden weiterhin von der PLC kontrolliert.

Die Saudis und die Houthis sind gleichermaßen an einer Beendigung des Krieges interessiert. Eine Vereinbarung über eine Teilung scheint möglich, da die Saudis und nicht die ins Abseits geratene PLC direkt mit den Houthis verhandeln. Man geht davon aus, dass Riad praktisch jede realistische Lösung unterstützen wird, die es ihm ermöglicht, sich endgültig aus dem Konflikt zurückzuziehen.

Wie Ryan Grim von The Intercept berichtet, scheint die Regierung von Joe Biden jedoch zu versuchen, die Friedensgespräche zu verzögern und zu vereiteln”. Dies geschieht unter dem Deckmantel eines wohlwollenden Wunsches nach einem “umfassenden Abkommen” mit einer “inklusiven Regierung”, die die besiegten USA und die von den Saudis unterstützten Vertreter einschließt. Grim schreibt: “Die Saudis scheinen darauf erpicht zu sein, eine endgültige Einigung zu erzielen, während die USA immer neue Bedingungen stellen.” Tim Lenderking, der US-Sondergesandte für den Jemen, und andere Beamte haben den Optimismus für einen Frieden aktiv gedämpft.

Gleichzeitig ist das Biden-Regime offensichtlich nicht gewillt, seinen beträchtlichen Einfluss auf Riad geltend zu machen, um das Abkommen mit den Houthis zu besiegeln, indem es beispielsweise offiziell zusichert, dass die USA die von Saudi-Arabien angeführte Koalition nicht weiter unterstützen werden, unabhängig davon, ob die Kämpfe wieder aufgenommen werden oder nicht.

Umgekehrt und perverserweise scheinen Regierungsvertreter eher an einer Wiederaufnahme des katastrophalen Krieges interessiert zu sein. US-Beamte haben betont, dass sie bereit sind, Riad zu unterstützen, falls die Kämpfe wieder ausbrechen, was durchaus möglich ist, da die saudische Blockade des Nordjemen fortbesteht.

Der Geschäftsführer von Just Foreign Policy, Erik Sperling, erklärte: “Es ist surreal zu glauben, dass die Biden-Administration in Bezug auf den Jemen eine härtere Haltung einnimmt als das brutale Regime von Mohammed bin Salman, aber das ist die aktuelle Realität.”

Er fuhr fort: “Lenderking hat deutlich gemacht, dass sein primäres Ziel nicht die Beendigung des Krieges ist… Er würde es vorziehen, dass die Saudis ihren brutalen Krieg und die Blockade gegen den Jemen fortsetzen, selbst wenn dies bedeutet, dass die saudische Sicherheit gefährdet wird, anstatt ein Abkommen zu schließen, das die De-facto-Behörden des Jemen legitimiert. Das Blut der Jemeniten wird erneut an den Händen der USA kleben, wenn es ihm gelingt, das Abkommen zwischen den Saudis und den Jemeniten zu vereiteln und der Krieg eskaliert.

Die US-Politik sorgt dafür, dass die hungernde jemenitische Bevölkerung nicht einmal das Existenzminimum an Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff erhält. Der Jemen ist das ärmste Land im Nahen Osten, und 90 % der jemenitischen Lebensmittel werden aus dem Ausland importiert.

Nach Angaben der Vereinten Nationen starben zwischen 2015 und Ende 2021 mindestens 377.000 Menschen an den Folgen des Konflikts. Davon wurden schätzungsweise 150.000 durch direkte Gewalt getötet, während die übrigen Opfer verhungerten oder an Krankheiten starben, die auf die Blockade und die unerbittliche Bombardierung der zivilen Infrastruktur durch die Saudis zurückzuführen sind. Die von den USA unterstützte Koalition bombardierte Bauernhöfe, Brücken, Wohngebiete, Krankenhäuser, Kliniken, Fischerboote, Marktplätze, Cholera-Behandlungszentren, Lebensmittellager, Wasserwerke, Abwasseranlagen, Straßen und Fabriken. Die große Mehrheit der Todesopfer waren Säuglinge und Kinder unter fünf Jahren. Übersetzt mit Deepl.com

Connor Freeman ist stellvertretender Redakteur und Autor beim Libertarian Institute, wo er hauptsächlich über Außenpolitik berichtet. Er ist Co-Moderator bei Conflicts of Interest. Seine Artikel wurden in Medien wie Antiwar.com und Counterpunch sowie dem Ron Paul Institute for Peace and Prosperity veröffentlicht. Er ist auch bei Liberty Weekly, Around the Empire und Parallax Views erschienen. Sie können ihm auf Twitter folgen @FreemansMind96

