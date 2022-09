https://www.globalresearch.ca/peace-talks-essential-war-rages-ukraine/5792512

Während der Krieg in der Ukraine weitergeht, sind Friedensgespräche unerlässlich



Von Medea Benjamin und Nicolas J. S. Davies

Global Research,

6. September 2022

Vor sechs Monaten fiel Russland in die Ukraine ein. Die Vereinigten Staaten, die NATO und die Europäische Union (EU) hüllten sich in die ukrainische Flagge, gaben Milliarden für Waffenlieferungen aus und verhängten drakonische Sanktionen, um Russland für seine Aggression hart zu bestrafen.

Seitdem zahlt das ukrainische Volk einen Preis für diesen Krieg, den sich nur wenige seiner Unterstützer im Westen vorstellen können. Kriege folgen keinem Drehbuch, und Russland, die Ukraine, die Vereinigten Staaten, die NATO und die Europäische Union haben alle unerwartete Rückschläge hinnehmen müssen.

Die Sanktionen des Westens haben gemischte Ergebnisse erbracht und sowohl Europa als auch Russland schweren wirtschaftlichen Schaden zugefügt, während die Invasion und die Reaktion des Westens darauf zu einer Nahrungsmittelkrise im gesamten globalen Süden geführt haben. Jetzt, da der Winter naht, droht die Aussicht auf weitere sechs Monate Krieg und Sanktionen Europa in eine schwere Energiekrise und ärmere Länder in eine Hungersnot zu stürzen. Es liegt also im Interesse aller Beteiligten, die Möglichkeiten zur Beendigung dieses langwierigen Konflikts dringend neu zu bewerten.

Wer behauptet, Verhandlungen seien unmöglich, braucht sich nur die Gespräche anzusehen, die im ersten Monat nach der russischen Invasion stattfanden, als sich Russland und die Ukraine in Gesprächen unter Vermittlung der Türkei vorläufig auf einen Fünfzehn-Punkte-Friedensplan einigten. Die Einzelheiten mussten noch ausgearbeitet werden, aber der Rahmen und der politische Wille waren vorhanden.

Russland war bereit, sich aus der gesamten Ukraine zurückzuziehen, mit Ausnahme der Krim und der Selbstverwaltungsrepubliken im Donbass. Die Ukraine war bereit, auf eine künftige Mitgliedschaft in der NATO zu verzichten und eine neutrale Position zwischen Russland und der NATO einzunehmen.

Der vereinbarte Rahmen sah politische Übergänge auf der Krim und im Donbass vor, die beide Seiten akzeptieren und anerkennen würden und die auf dem Selbstbestimmungsrecht der Menschen in diesen Regionen basieren. Die künftige Sicherheit der Ukraine sollte von einer Gruppe anderer Länder garantiert werden, aber die Ukraine würde keine ausländischen Militärstützpunkte auf ihrem Gebiet beherbergen.

Am 27. März erklärte Präsident Selenskyj vor einem nationalen Fernsehpublikum: “Unser Ziel liegt auf der Hand – Frieden und die schnellstmögliche Wiederherstellung eines normalen Lebens in unserem Heimatstaat.” Im Fernsehen legte er seine “roten Linien” für die Verhandlungen dar, um seinem Volk zu versichern, dass er nicht zu viel nachgeben würde, und er versprach ihnen ein Referendum über das Neutralitätsabkommen, bevor es in Kraft treten würde.

Dieser frühe Erfolg einer Friedensinitiative war für Konfliktlösungsexperten keine Überraschung. Die besten Chancen für eine Friedensregelung auf dem Verhandlungsweg bestehen in der Regel in den ersten Monaten eines Krieges. Mit jedem Monat, den ein Krieg andauert, sinken die Chancen auf Frieden, da jede Seite die Gräueltaten der anderen Seite hervorhebt, die Feindseligkeit sich verfestigt und die Positionen verhärtet.

Die Aufgabe dieser frühen Friedensinitiative ist eine der großen Tragödien dieses Konflikts, und das ganze Ausmaß dieser Tragödie wird erst im Laufe der Zeit deutlich werden, wenn der Krieg weiter tobt und seine schrecklichen Folgen sich häufen.

Aus ukrainischen und türkischen Quellen geht hervor, dass die Regierungen Großbritanniens und der USA eine entscheidende Rolle dabei spielten, diese frühen Friedensaussichten zu torpedieren. Während des “Überraschungsbesuchs” des britischen Premierministers Boris Johnson in Kiew am 9. April soll er dem Premierminister Selenskyj gesagt haben, dass Großbritannien “auf lange Sicht” dabei sei, dass es sich nicht an einem Abkommen zwischen Russland und der Ukraine beteiligen werde und dass der “kollektive Westen” eine Chance sehe, Russland “unter Druck zu setzen” und entschlossen sei, das Beste daraus zu machen.

Dieselbe Botschaft wurde von US-Verteidigungsminister Austin wiederholt, der Johnson am 25. April nach Kiew folgte und deutlich machte, dass die USA und die NATO nicht mehr nur versuchen, der Ukraine bei der Selbstverteidigung zu helfen, sondern den Krieg nun dazu nutzen wollen, Russland zu “schwächen”. Türkische Diplomaten erklärten dem britischen Diplomaten im Ruhestand Craig Murray, dass diese Botschaften der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs ihre ansonsten vielversprechenden Bemühungen um einen Waffenstillstand und eine diplomatische Lösung zunichte machten.

Als Reaktion auf die Invasion akzeptierte ein Großteil der Öffentlichkeit in den westlichen Ländern das moralische Gebot, die Ukraine als Opfer der russischen Aggression zu unterstützen. Die Entscheidung der US-amerikanischen und der britischen Regierung, die Friedensgespräche abzubrechen und den Krieg zu verlängern, mit all dem Schrecken, dem Schmerz und dem Elend, das dies für das ukrainische Volk mit sich bringt, wurde jedoch weder der Öffentlichkeit erklärt noch von einem Konsens der NATO-Länder gebilligt. Johnson behauptete, für den “kollektiven Westen” zu sprechen, doch im Mai gaben die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland und Italien öffentliche Erklärungen ab, die seiner Behauptung widersprachen.

In seiner Rede vor dem Europäischen Parlament am 9. Mai erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron,

“Wir befinden uns nicht im Krieg mit Russland”, und Europa habe die Pflicht, “der Ukraine zur Seite zu stehen, um den Waffenstillstand zu erreichen und dann den Frieden zu schaffen”.

Bei einem Treffen mit Präsident Biden im Weißen Haus am 10. Mai erklärte der italienische Premierminister Mario Draghi vor Reportern,

“Die Menschen … wollen über die Möglichkeit eines Waffenstillstandes und die Wiederaufnahme glaubwürdiger Verhandlungen nachdenken. Das ist die momentane Situation. Ich denke, wir müssen gründlich darüber nachdenken, wie wir dieses Problem angehen können.

Nach einem Telefongespräch mit Präsident Putin am 13. Mai twitterte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, dass er Putin gesagt habe,

“Es muss so schnell wie möglich einen Waffenstillstand in der Ukraine geben.”

Amerikanische und britische Beamte ließen jedoch weiterhin kein gutes Haar an Gesprächen über neue Friedensverhandlungen. Der Politikwechsel im April scheint mit der Zusage von Selenskyj einhergegangen zu sein, dass die Ukraine, ebenso wie Großbritannien und die USA, “auf lange Sicht” dabei sei und weiter kämpfen werde, möglicherweise viele Jahre lang, als Gegenleistung für das Versprechen von Waffenlieferungen, militärischer Ausbildung, Satellitenaufklärung und verdeckten Operationen des Westens in Höhe von mehreren Milliarden Dollar.

Als die Tragweite dieses verhängnisvollen Abkommens immer deutlicher wurde, regte sich sogar in der amerikanischen Wirtschaft und den Medien Widerspruch. Am 19. Mai, dem Tag, an dem der Kongress 40 Milliarden Dollar für die Ukraine bewilligte, darunter 19 Milliarden Dollar für neue Waffenlieferungen, ohne eine einzige Gegenstimme der Demokraten, veröffentlichte die Redaktion der New York Times einen Leitartikel mit dem Titel “Der Krieg in der Ukraine wird kompliziert, und Amerika ist nicht bereit.”

Die Times stellte ernsthafte, unbeantwortete Fragen zu den Zielen der USA in der Ukraine und versuchte, unrealistische Erwartungen zurückzudrängen, die durch drei Monate einseitiger westlicher Propaganda, nicht zuletzt auf ihren eigenen Seiten, aufgebaut wurden. Das Board räumte ein: “Ein entscheidender militärischer Sieg der Ukraine über Russland, bei dem die Ukraine das gesamte Gebiet, das Russland seit 2014 erobert hat, zurückerobert, ist kein realistisches Ziel. …. Unrealistische Erwartungen könnten [die Vereinigten Staaten und die NATO] immer tiefer in einen kostspieligen, langwierigen Krieg hineinziehen.”

Kürzlich stellte ausgerechnet der Kriegstreiber Henry Kissinger öffentlich die gesamte US-Politik der Wiederbelebung des Kalten Krieges mit Russland und China und das Fehlen eines klaren Ziels oder Endspiels vor einem Dritten Weltkrieg in Frage.

“Wir befinden uns am Rande eines Krieges mit Russland und China in Fragen, die wir zum Teil selbst geschaffen haben, ohne ein Konzept zu haben, wie das Ganze enden wird oder wozu es führen soll”, sagte Kissinger dem Wall Street Journal.

Die US-Führung hat die Gefahr, die Russland für seine Nachbarn und den Westen darstellt, aufgebauscht und Russland bewusst als Feind behandelt, mit dem Diplomatie oder Zusammenarbeit zwecklos wären, anstatt es als einen Nachbarn zu betrachten, der verständliche Verteidigungssorgen wegen der NATO-Erweiterung und seiner allmählichen Einkreisung durch die Streitkräfte der USA und ihrer Verbündeten hat.

Weit davon entfernt, Russland von gefährlichen oder destabilisierenden Handlungen abhalten zu wollen, haben aufeinanderfolgende Regierungen beider Parteien mit allen Mitteln versucht, Russland zu “überfordern und aus dem Gleichgewicht zu bringen”, während sie gleichzeitig die amerikanische Öffentlichkeit dazu verleitet haben, einen ständig eskalierenden und unvorstellbar gefährlichen Konflikt zwischen unseren beiden Ländern zu unterstützen, die zusammen mehr als 90 % der weltweiten Atomwaffen besitzen.

Nach sechs Monaten eines Stellvertreterkriegs der USA und der NATO mit Russland in der Ukraine stehen wir an einem Scheideweg. Eine weitere Eskalation sollte undenkbar sein, ebenso wie ein langer Krieg mit endlosem Artilleriebeschuss und brutalen Stadt- und Grabenkämpfen, der die Ukraine langsam und qualvoll zerstört und mit jedem Tag Hunderte von Ukrainern tötet.

Die einzige realistische Alternative zu diesem endlosen Gemetzel ist die Rückkehr zu Friedensgesprächen, um die Kämpfe zu beenden, vernünftige politische Lösungen für die politische Spaltung der Ukraine zu finden und einen friedlichen Rahmen für den zugrunde liegenden geopolitischen Wettbewerb zwischen den Vereinigten Staaten, Russland und China zu finden.

Kampagnen, die unsere Feinde dämonisieren, bedrohen und unter Druck setzen, können nur dazu dienen, die Feindschaft zu zementieren und den Boden für einen Krieg zu bereiten. Menschen guten Willens können selbst die tiefsten Gräben überbrücken und existenzielle Gefahren überwinden, solange sie bereit sind, mit ihren Gegnern zu reden – und ihnen zuzuhören. Übersetzt mit Deepl.com

Medea Benjamin ist die Mitbegründerin von CODEPINK for Peace und Autorin mehrerer Bücher, darunter Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran.

Nicolas J. S. Davies ist ein unabhängiger Journalist, ein Forscher bei CODEPINK und der Autor von Blood on Our Hands: Die amerikanische Invasion und Zerstörung des Irak.

Medea Benjamin und Nicolas J. S. Davies sind die Autoren von War in Ukraine: Making Sense of a Senseless Conflict, das im Oktober/November 2022 bei OR Books erscheinen wird. Sie leisten regelmäßig Beiträge für Global Research.



