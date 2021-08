Wenn Zwei das Gleiche tun, ist es trotzdem nicht Dasselbe!

“Werden muslimische Frauen auch für ihre Entscheidungen gefeiert, wenn sie sich sexistischen Regeln widersetzen und die Kontrolle über ihre Kleidung und ihren Körper fordern? Das Gegenteil ist der Fall”.

Bild: German gymnast Elisabeth Seitz competes at the Tokyo Olympics on 25 July 2021 (AFP)



Während deutsche Turnerinnen gelobt werden, werden muslimische Frauen für ihre züchtige Kleidung verhöhnt

Von Shabana Mir

13. August 2021

Als Muslimin und Feministin freue ich mich und bin gleichzeitig verwundert über die großzügige Unterstützung für die deutsche Frauengymnastikmannschaft bei den Olympischen Spielen.

Statt der üblichen Bikini-Trikots haben sie sich für Ganzkörper-Trikots entschieden, die ihre Beine und Knöchel bedecken. Das Team sprach selbstbewusst von einer Vorreiterrolle bei der Reform der Geschlechterverhältnisse in der Leichtathletik weltweit, da die Sportlerinnen die Kontrolle über die Entscheidungen in Bezug auf ihren Körper und ihre Kleidung übernehmen.

Werden muslimische Frauen auch für ihre Entscheidungen gefeiert, wenn sie sich sexistischen Regeln widersetzen und die Kontrolle über ihre Kleidung und ihren Körper einfordern? Eher das Gegenteil

Die deutsche Kunstturnerin Sarah Voss, 21: “Wir hoffen, dass sich Turnerinnen, die sich in den üblichen Outfits unwohl fühlen, ermutigt fühlen, unserem Beispiel zu folgen.” Turnerin Elisabeth Seitz, 27, fügte hinzu: “Wir wollten zeigen, dass jede Frau, jeder, entscheiden sollte, was er anzieht.”

Die Entscheidung der deutschen Turnerinnen und Turner wurde von den Medien weltweit sehr positiv aufgenommen. In den Nachrichten wurde die Entscheidung der Frauen nachdrücklich unterstützt und mit allen möglichen Argumenten begründet. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage des Missbrauchs durch männliche Sportfunktionäre, insbesondere durch den ehemaligen Mannschaftsarzt der USA

Gymnastik-Teamarzt, Larry Nassar.

Vogue veröffentlichte “The Powerful Story Behind the German Gymnastics Team’s Unitards”, während ein BBC-Artikel die Überschrift trug: “Die Outfits der deutschen Turnerinnen nehmen die Sexualisierung im Sport aufs Korn”. In der SportBible schrieb Max Sherry: “Mit dem Tragen des Trikots hoffen die deutschen Wettkämpfer, sich gegen die ‘Sexualisierung im Turnen’ zu schützen – ein Thema, das in den letzten Jahren nach dem Skandal um den sexuellen Missbrauch durch den in Ungnade gefallenen ehemaligen Team-USA-Arzt Larry Nassar ein heißes Eisen ist.”

Jubelchöre

Die Nachrichtenagentur Reuters schrieb, das Team habe “Lob dafür erhalten, dass es die Outfits in der Vergangenheit angezogen hat, um sich gegen die Sexualisierung seines Sports zu wehren”. Buzzfeed berichtete: “Deutschlands olympisches Turnteam hat gerade ein starkes Statement gegen die Sexualisierung im Sport abgegeben”, und Isha Bassi schrieb, dass “obwohl keine Regeln gebrochen wurden, dies ein großer Schritt nach vorne war, um Athleten zu erlauben, an Wettkämpfen teilzunehmen und das zu tragen, worin sie sich wohlfühlen – solange es ihnen erlaubt, das Beste aus ihren Fähigkeiten zu machen.”

Es ist ein Chor des Jubels, in dem kein einziger Neinsager zu finden ist. Die Medien überschlagen sich geradezu, um die deutschen Turnerinnen in ihrem Kampf gegen sexualisierte Kleidung im Sport zu unterstützen.

Die Unterstützung ist beispiellos. Der Kampf ist es nicht.

Zusammen mit vielen anderen muslimischen Frauen frage ich mich nach den Gefühlen der muslimischen Sportlerinnen, die wegen körperbedeckender Kleidung oder Kopfbedeckung von Sportveranstaltungen ausgeschlossen wurden. Wenn man diesen muslimischen Sportlerinnen erzählt, dass die deutschen Turnerinnen gefeiert werden, fragen sie sich vielleicht: Ist “Girl Power” eine Funktion dessen, wer diese Frauen sind, nämlich weiß und europäisch?

Werden muslimische Frauen auch für ihre Entscheidungen gefeiert, wenn sie sich sexistischen Regeln widersetzen und die Kontrolle über ihre Kleidung und ihren Körper fordern? Das Gegenteil ist der Fall.

Im Jahr 2011 wurde die iranische Frauenfußballmannschaft von der FIFA wegen ihrer Kopfbedeckung kurzerhand disqualifiziert. Sie wurden sicherlich nicht so empfangen wie die deutschen Turnerinnen. Die iranische Mannschaft war untröstlich über den Verlust dieser Chance und weinte offen. Die weltweite Solidarität war dünn gesät. Ich habe bereits vor 10 Jahren darüber geschrieben, als ich in den Nachrichten nur wenig über die Sexualisierung im Sport und die Rolle der Frau lesen konnte.

Geringschätzige Berichterstattung

Vergleichen Sie die lautstarke Unterstützung für die deutsche Mannschaft mit der kalten, verächtlichen Berichterstattung über die iranischen Sportlerinnen. CBS berichtete aus der Sicht der FIFA und sagte: “Die iranische Frauenmannschaft wurde zu Recht daran gehindert, mit islamischen Kopftüchern an einem Qualifikationsspiel für die Olympischen Spiele 2012 teilzunehmen. Die iranischen Offiziellen wurden vor dem Spiel am Freitag gegen Jordanien ‘gründlich informiert’, dass das Tragen des Hijab aus Sicherheitsgründen verboten ist.”

CNN berichtete ebenfalls über das Vorgehen und die Erklärung der FIFA, ohne die iranischen Frauen zu interviewen, wie es bei den deutschen Turnerinnen der Fall war. Es gab zwar einige wenige Stimmen, die die Diskriminierung muslimischer Frauen aufgrund ihrer Kleidung lautstark anprangerten, aber im Großen und Ganzen wurden muslimische Frauen einfach nicht als widerstandsfähig angesehen. Erst als weiße Europäerinnen Sportuniformen anzogen, wurde dies zu einer würdigen Sache.

Zwei iranische Fußballspielerinnen weinen, nachdem sie 2011 wegen des Tragens des islamischen Kopftuchs von einem olympischen Qualifikationsspiel gegen Jordanien ausgeschlossen wurden (AFP/Mehr News)

Aber Zirins Stimme ist eine seltene Stimme. Wie eine andere brillante Sportjournalistin, Shireen Ahmed, für TRT World schrieb: “Einer der Hauptgründe dafür, dass Hijab-Verbote und diejenigen, die sie bekämpfen, keine Aufmerksamkeit erregen, ist, dass die Medien nicht darüber berichten.”

Ahmed schreibt seit Jahren darüber, wie Sportorganisationen es versäumen, einheitliche Unterkünfte anzubieten, insbesondere im Fall des Hidschabs. Sie kritisiert die Ungleichheit in der Berichterstattung, da “die Lücken in der Verbindung zwischen den Kämpfen muslimischer Sportlerinnen, die Opfer der gleichen frauenfeindlichen Systeme sind, und Frauen, die wie das norwegische Beachhandballteam aussehen, groß und unermesslich bleiben”.

Sartorialer Widerstand

Der Widerstand von rassifizierten Sportlerinnen ist für die Medien nicht von Interesse. Deren modischer Widerstand gegen die Sexualisierung wird nicht als Widerstand und Handlungsfähigkeit gelesen, sondern als Unterwerfung. Eine weiße deutsche Turnerin weigert sich, einen Trikotanzug im Bikini zu tragen, und wird als “Girl Boss” dargestellt. Eine schwarze Muslimin wie die ehemalige College-Basketballspielerin Bilqis Abdul-Qaadir fordert eine Anpassung der Uniform, und das Regelwerk wird ihr entgegengeschleudert, ohne Rücksicht auf ihre Perspektive. Die Wahl der Kleidung muslimischer Frauen wird als Unterdrückung interpretiert.

Die Sportsoziologin Nida Ahmad sagt, dass die Berichterstattung über muslimische Frauen “auf antiquierten Tropen der Unterdrückung muslimischer Frauen beruht”. Diese geschlechtsspezifische Islamophobie ist der Rahmen, der den Kleidungswiderstand muslimischer Frauen als unwürdig für eine breite Solidarität oder Feier einstuft.

Sie sehen uns nicht. Egal, was wir tun, sie sehen die Geister, die sie selbst beschwören, und nichts, was wir tun, überzeugt sie davon, dass wir real sind.

In einem Mashable-Artikel beschrieb Siobhan Neela-Stock einige historische Höhepunkte weiblicher Athleten, die sich gegen sexistische Kleidungsvorschriften wehrten, allen voran die deutsche Turnmannschaft. Keine einzige Frau auf ihrer Liste war Muslimin, trotz ihres langen, uneingestandenen Kampfes gegen Sportkleidung. (Neela-Stock hat einen kurzen Hinweis auf die Uniformen muslimischer Sportlerinnen mit einem Link zu meinem Twitter-Thread zu diesem Thema aufgenommen).

Einige muslimische Frauen haben über die Doppelmoral bei der Sportkleidung geschrieben. Saba Fatima hat den Unterschied zwischen der Behandlung muslimischer und nicht-muslimischer Frauen bei der Sportkleidung untersucht. “Warum”, so fragt sie, “ist der muslimische Fall für westliche nicht-muslimische Feministinnen so anders?”

In USA Today fragt Anushay Hossain: “Warum setzen wir uns so vehement für das Recht weißer Frauen ein, sich zu verschleiern, aber nicht für das Recht schwarzer oder brauner Frauen, dasselbe zu tun?” In der Flock weist Mariam Khan darauf hin, wie die deutschen Turnerinnen und die norwegische Beachhandballmannschaft in der Presse gefeiert und verteidigt wurden (die norwegische Handballmannschaft wurde zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie bei der Euro 2021 kurze Hosen statt winziger Bikinihosen trug): “Die Solidarität, die beiden Teams entgegengebracht wurde, wurde in der Öffentlichkeit breitgetreten – die Sängerin Pink bot sogar an, die Geldstrafe für Norwegen zu übernehmen. Und dennoch leben muslimische Frauen in einer ganz anderen Realität.”

Weit verbreitete Diskriminierung

Während die deutschen Turnerinnen für ihren Mut und ihre Avantgarde gelobt werden, hat der Gerichtshof der Europäischen Union erst letzten Monat entschieden, dass private Arbeitgeber Frauen, die religiöse Kleidung tragen, diskriminieren dürfen. In ganz Europa sind muslimische Frauen weit verbreiteter rechtlicher, politischer und populärer Diskriminierung ausgesetzt, weil sie die Burka, den Hidschab, den Burqini oder auch nur bescheidene Kleidung tragen.

Coronavirus: Wie die Medien muslimische Frauen zum Sündenbock machen

Mehr lesen ”

Der Anblick mehrerer bewaffneter französischer Polizisten, die eine muslimische Frau, die einen Burqini trug, an einem Strand in Nizza umzingelten und ihr dabei zusahen, wie sie eine langärmelige Tunika auszog, hat sich in die Köpfe von Muslimen weltweit eingebrannt. In Deutschland, wo die Turnerinnen mit internationaler Unterstützung gegen die Sexualisierung kämpfen, gibt es teilweise Verbote von Hijab und Burka, von denen Lehrer und Schüler betroffen sind.

Denken Sie daran, wie muslimische Frauen in Europa auf höchster und niedrigster Ebene diskriminiert werden und wie muslimische Sportlerinnen wegen ihrer Ganzkörperbekleidung von Sportveranstaltungen ausgeschlossen werden. Stellen Sie diese Frauen der deutschen Gymnastikmannschaft gegenüber: weiße Frauen mit Macht und Einfluss, die die Grenzen der Sportkleidung ausreizen und den Weg für viele weitere Frauen ebnen.

Nur haben diese weißen europäischen Frauen nicht den Weg gewiesen. Aber die Handlungsfähigkeit, die Macht, der Widerstand und die Führungsrolle der muslimischen Frauen werden von den globalen Mainstream-Nachrichtenmedien einfach nicht als Realität wahrgenommen. Sie sehen uns nicht. Ganz gleich, was wir tun, sie sehen die Geister, die sie selbst beschwören, und nichts, was wir tun, überzeugt sie davon, dass wir real sind. Übersetzt mit Deepl.com

Shabana Mir ist außerordentliche Professorin und Leiterin der Undergraduate Education am American Islamic College in Chicago. Sie ist Autorin von “Muslim American Women on Campus: Undergraduate Social Life and Identity”. Sie twittert @ShabanaMir1

