Bild: A young Palestinian girl takes part in a march to protest the death of human rights activist Nizar Banat (image) while in the custody of Palestinian Authority (PA) security forces, in the West Bank city of Ramallah, on June 27, 2021 [ABBAS MOMANI/AFP via Getty Images]

Während die Palästinenser Antworten fordern, bleibt der PA nichts anderes als Tyrannei



von Ramona Wadi

1.Juli 2021

Die Palästinensische Autonomiebehörde hat vielleicht nicht damit gerechnet, dass die Tötung von Nizar Banat durch ihre Sicherheitskräfte eine solche Reaktion des palästinensischen Volkes auslösen würde. Anhaltende Demonstrationen und Forderungen nach dem Rücktritt von Palästinenserführer Mahmoud Abbas wurden von den Sicherheitskräften mit weiterer Gewalt beantwortet, und die palästinensische Führung zeigt keine Anzeichen, aufzugeben.

Die Möglichkeit eines Aufschwungs der Demonstrationen, sobald die Untersuchungskommission zu Banats Ermordung öffentlich gemacht wird, hat die Strategie der PA festgelegt: auf die legitimen Forderungen des palästinensischen Volkes mit Gewalt zu antworten. Der Justizminister der PA, Mohammed Al-Shalaldeh, erklärte Banats Tod als “unnatürlich” und räumte ein, dass ihm physische Gewalt angetan wurde, aber er kam zu dem Schluss, dass die Todesursache ein “neurologischer Schock war, der zu akutem Herz- und Lungenversagen führte.” Banats Tod, fügte Al-Shalaldeh hinzu, “war ein Ausnahmefall und nicht Teil eines Musters, das die PA gegen ihre Kritiker anwendet.”

Berichte, dass die PA zusätzliches Kriegsgerät von Israel angefordert hat, legen das Gegenteil nahe und zeugen von der eskalierenden Gewalt, die von der palästinensischen Führung angeordnet wurde. In Anbetracht der Tatsache, dass die PA nicht in der Lage ist, ohne Sicherheitsabstimmung mit Israel Waffen zu erhalten, ist es kein Wunder, dass Abbas eine solche Zusammenarbeit als “heilig” betrachtet.

Die Eliminierung von Gegnern in solch offener Weise mag bisher nicht der Modus Operandi der PA gewesen sein, aber die palästinensische Führung hat ihre Kritiker zum Schweigen gebracht, und zwar auf verschiedene Weise. Am aufschlussreichsten an den jüngsten Morden ist, dass die PA kein Verständnis für die legitimen politischen Forderungen des palästinensischen Volkes zeigt und sich stattdessen dafür entschieden hat, zu zusätzlicher Gewalt zu greifen, um gegen kollektive Meinungsverschiedenheiten vorzugehen.

Dass die Menschen Antworten von ihrer Regierung verlangen, besonders wenn das Mandat der Führung schon lange abgelaufen ist, wie das von Abbas, ist sowohl vernünftig als auch erwartet. Dass die Palästinenser den Rücktritt von Abbas fordern, ist längst überfällig. Angetrieben durch die Ermordung eines Aktivisten gewinnt die Forderung an Dringlichkeit, denn obwohl der Justizminister der PA die Ermordung als seltenes Ereignis abtut, bleibt die Tatsache bestehen, dass ein Kritiker der PA innerhalb von zwei Stunden nach seiner Verhaftung durch die Sicherheitsdienste starb, und ein solches Schicksal hätte jeden ereilen können. Darüber hinaus haben die Sicherheitsdienste der PA Folter gegen inhaftierte Palästinenser als Routineverfahren etabliert.

Um ihr Ziel zu erreichen, abweichende Meinungen zu unterdrücken, ist die Sicherheitsabstimmung mit Israel von größter Bedeutung. Die Palästinensische Autonomiebehörde ist nicht daran interessiert, für ein Verbrechen zur Rechenschaft gezogen zu werden, das nicht hätte geschehen dürfen; es geht ihr nur darum, den Weg der Gewalt zu etablieren, angeblich als Abschreckung gegen Andersdenkende. Aber Drohungen funktionieren nur, wenn es Angst gibt, und die Verluste, die das palästinensische Volk seit der Nakba erlitten hat, könnten mit der Zeit weiteren Dissens gegen eine Führung entfachen, die weder eine Vision noch Legitimität hat.

Der PA geht es nicht um eine langfristige Wahrnehmung oder Strategie. Sie versucht, den unmittelbaren Ausbruch zu kontrollieren, in einer Zeit, in der stumpfe Antworten in ihrer verdrehten Logik eine Notwendigkeit sind. Banat wurde getötet, weil er ausgesprochen hat, was viele Palästinenser gedacht, aber nicht öffentlich artikuliert haben. Israel um Hilfe durch Sicherheitskoordination zu bitten, ist einer der schlimmsten Schachzüge der PA bisher. Es enthüllt jedoch eine Wahrheit, die die PA lieber verborgen halten würde: In Ermangelung von Legitimität bleibt ihr nichts anderes als Tyrannei. Übersetzt mit Deepl.com

