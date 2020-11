As Israel destroys EU projects in Palestine, European foreign policy remains impotent Belgium is furious. On November 6, the Belgian government condemned Israel’s destruction of Belgian-funded homes in the Occupied Palestinian West Bank. Understandably, Brussels wants the Israeli government to pay compensation for the unwarranted destruction. The Israeli response was swift: a resounding ‘no’.



Palästinensische Kinder kontrollieren die Zerstörung eines Kinderspielplatzes, der mit finanzieller Unterstützung Belgiens im Dorf Zatarah, südlich der Stadt Nablus im Westjordanland, gebaut wurde, nachdem er am 12. April 2016 von israelischen Behörden abgerissen wurde, die angaben, er sei im so genannten Gebiet C gebaut worden, einer geschlossenen Militärzone, in der Israel die volle Kontrolle ausübt. [JAAFAR ASHTIYEH/AFP über Getty Images]



Während Israel EU-Projekte in Palästina zerstört, bleibt die europäische Außenpolitik machtlos

Von Ramzy Baroud

17. November 2020



Belgien ist wütend. Am 6. November verurteilte die belgische Regierung die Zerstörung von mit belgischen Mitteln finanzierten Häusern im besetzten palästinensischen Westjordanland durch Israel. Verständlicherweise will Brüssel, dass die israelische Regierung eine Entschädigung für die ungerechtfertigte Zerstörung zahlt. Die israelische Reaktion war schnell: ein durchschlagendes “Nein”.

Der diplomatische Streit wird wahrscheinlich bald verpuffen; weder wird Israel seine illegalen Zerstörungen palästinensischer Häuser und Strukturen im Westjordanland einstellen, noch wird Belgien oder irgendein anderes EU-Land einen Cent von Tel Aviv erhalten.

Willkommen in der bizarren Welt der europäischen Außenpolitik in Palästina und Israel.

Die EU tritt nach wie vor für eine Zweistaatenlösung ein und tritt für das Völkerrecht hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der israelischen militärischen Besetzung der palästinensischen Gebiete ein. Um dies zu ermöglichen, finanziert die EU seit fast vier Jahrzehnten palästinensische Infrastruktur als Teil eines Staatsbildungsprogramms. Es ist allgemein bekannt, dass Israel das Völkerrecht, die Zwei-Staaten-Lösung und jede Art von “Druck” von außen hinsichtlich seiner militärischen Besetzung ablehnt.

Um seine Position mit Taten zu untermauern, hat Israel aktiv und systematisch EU-finanzierte Projekte in Palästina zerstört. Damit will es eine Botschaft an die Europäer senden, dass ihre Rolle bei der Unterstützung des palästinensischen Strebens nach Staatlichkeit vehement abgelehnt wird. Allein im Jahr 2019 wurden laut dem Euro-Med-Monitor allein im besetzten Ost-Jerusalem 204 palästinensische Strukturen abgerissen. Zu diesen Zerstörungen gehören – zusätzlich zu ähnlichen Zerstörungen im Westjordanland-Gebiet C – 127 Strukturen, die größtenteils von den EU-Mitgliedstaaten finanziert wurden.

Doch trotz der Tatsache, dass Israel sich seit Jahren auf einem Crashkurs mit der EU befindet, bleibt Europa Israels Handelspartner Nummer eins. Schlimmer noch, Europa ist einer der größten Waffenlieferanten Israels und auch der Hauptabsatzmarkt für Israels eigene Waffen – die oft als “kampferprobt” angepriesen werden, wie sie erfolgreich gegen Palästinenser eingesetzt werden.

Der Widerspruch hört hier nicht auf.

Im November 2019 entschied der Europäische Gerichtshof, dass die EU-Länder auf ihren Etiketten die spezifischen Produkte kennzeichnen müssen, die in illegalen jüdischen Siedlungen hergestellt werden – eine Entscheidung, die als ein wichtiger erster Schritt angesehen wurde, um Israel für seine Besetzung zur Rechenschaft zu ziehen. Doch bizarrerweise werden europäische Aktivisten, die für den Boykott israelischer Produkte werben, oft vor europäischen Gerichten verhandelt und angeklagt, basierend auf der fadenscheinigen Behauptung, dass solche Boykotte in die Kategorie “Antisemitismus” fallen. Frankreich, Deutschland und andere haben ihr Justizsystem wiederholt dazu benutzt, den legitimen Boykott der israelischen Besatzung zu kriminalisieren.

Und auch hier zeigen sich die europäischen Widersprüche und die verworrene Politik in aller Deutlichkeit. Tatsächlich sprachen sich Deutschland, Frankreich, Belgien und andere EU-Mitglieder im vergangenen September vor den Vereinten Nationen entschieden gegen die israelische Abrisspolitik aus, die weitgehend auf EU-finanzierte Infrastruktur abzielte. In ihrer Erklärung stellten die EU-Länder fest, dass “im Zeitraum von März bis August 2020 die höchste durchschnittliche Zerstörungsrate seit vier Jahren zu verzeichnen war”.

Es gibt keinen humanitären Wert in Israel, den Abriss palästinensischer Häuser vorübergehend zu stoppen – Karikatur [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Da es keine sinnvolle europäische Aktion an der palästinensischen Front gibt, findet Israel die europäische Position, wie rhetorisch stark sie auch sein mag, nicht mehr beunruhigend. Denken Sie nur an die vertretbare belgische Position zur Zerstörung von palästinensischen Häusern, die von der belgischen Regierung im Dorf Al-Rakeez in der Nähe von Hebron (Al-Khalil) finanziert wurden.

“Diese lebenswichtige Infrastruktur wurde mit belgischer Finanzierung im Rahmen der vom Westjordanland-Schutzkonsortium durchgeführten humanitären Hilfe errichtet. Unser Land bittet Israel um Entschädigung oder Restitution für diese Zerstörungen”, sagte das belgische Außenministerium in einer Erklärung vom 6. November.

Staunen Sie jetzt über die israelische Antwort, wie sie in einer Erklärung des israelischen Außenministeriums mitgeteilt wurde. “Die Geberstaaten sollten die Gelder ihrer Steuerzahler (sic) zur Finanzierung von legalen Bauten und Projekten in Gebieten verwenden, die von Israel kontrolliert werden, und sicherstellen, dass diese in Übereinstimmung mit dem Gesetz und in Koordination mit den zuständigen israelischen Behörden geplant und ausgeführt werden.

Aber verletzen die Europäer irgendein Gesetz, indem sie den Palästinensern helfen, Schulen, Krankenhäuser und Häuser in den besetzten Gebieten zu bauen? Und welches ‘Gesetz’ befolgt Israel, wenn es systematisch Hunderte von EU-finanzierten palästinensischen Infrastrukturen zerstört?

Unnötig zu sagen, dass die Unterstützung der EU für die Palästinenser im Einklang mit dem Völkerrecht steht, das die Verantwortung aller UN-Mitgliedsstaaten anerkennt, einer besetzten Nation bei der Erlangung ihrer Unabhängigkeit zu helfen. Es ist vielmehr Israel, das gegen zahlreiche UN-Resolutionen verstößt, in denen wiederholt ein sofortiger Stopp der illegalen Siedlungsaktivitäten Israels, des Abrisses von Häusern und der militärischen Besetzung insgesamt gefordert wurde.

Israel ist jedoch nie für seine völkerrechtlichen Verpflichtungen zur Rechenschaft gezogen worden. Wenn das israelische Außenministerium also von “Recht” spricht, dann bezieht es sich nur auf die ungerechtfertigten Entscheidungen der israelischen Regierung und der Knesset (Parlament), wie z.B. die Entscheidung, fast ein Drittel des Westjordanlandes illegal zu annektieren, eine riesige palästinensische Landfläche, die sich im Gebiet C befindet – dort findet der größte Teil der Zerstörung statt.

Israel ist der Ansicht, dass die EU mit der Finanzierung palästinensischer Projekte in Gebiet C absichtlich versucht, die Annexionspläne Israels in dieser Region zu vereiteln. Die israelische Botschaft an Europa ist sehr klar: Unterlassungsanordnung, sonst geht der Abriss weiter. Die israelische Arroganz ist so weit fortgeschritten, dass Israel laut Euro-Med Monitor im September 2014 ein von Belgien finanziertes Elektrifizierungsprojekt im Dorf Khirbet Al Tawil zerstört hat, obwohl das Projekt tatsächlich in Abstimmung mit der israelischen Zivilverwaltung in der Region installiert wurde.

Leider haben die EU-Mitglieder trotz gelegentlicher Proteste die Botschaft verstanden. Die Gesamtzahl der international finanzierten Projekte im Gebiet C für 2019 ist auf 12 geschrumpft, das ist um ein Vielfaches niedriger als in den Vorjahren. Die Zahl der Projekte für 2020 wird wahrscheinlich sogar noch niedriger sein.

Die EU wird möglicherweise weiterhin die israelische Zerstörung verurteilen und protestieren. Wütende Erklärungen und Entschädigungsforderungen werden jedoch auf taube israelische Ohren stoßen, wenn sie nicht durch Taten unterstützt werden.

Die EU hat viel Einfluss auf Israel. Sie weigert sich nicht nur, ihre hohen Handelszahlen und ihre militärische Ausrüstung zu nutzen, sondern sie bestraft auch europäische Organisationen der Zivilgesellschaft dafür, dass sie es gewagt haben, Israel herauszufordern.

Das Problem ist also nicht nur die typisch israelische Hartnäckigkeit, sondern auch die Fehleinschätzung der europäischen Außenpolitik – wenn nicht sogar ein totaler Misserfolg. Übersetzt mit Deepl.com

