Waffenstillstand in Gaza: Palästinensische Gefangene im Zentrum des Kampfes und Widerstands samidoun

Am Sonntag, dem 7. August, kündigte Ziad Nakhaleh, palästinensischer Widerstandsführer und Generalsekretär der Palästinensischen Islamischen Jihad-Bewegung, einen Waffenstillstand für die Aggression der israelischen Besatzung gegen Gaza und die Antwort des palästinensischen Widerstands an. Diese Erklärung machte deutlich, dass die palästinensischen Gefangenen im Mittelpunkt des Kampfes und des palästinensischen Widerstands stehen und dass die Einheit des palästinensischen Volkes in allen geografischen Bereichen niemals durch 75 Jahre Kolonisierung untergraben oder gestört werden kann.

Nakhaleh betonte insbesondere, dass der Widerstand seine Bedingungen gestellt habe, insbesondere zum Schutz der palästinensischen Gefangenen, nämlich:

Die Freilassung von Khalil Awawdeh in ein Krankenhaus, der sich am 8. August seit über 150 Tagen im Hungerstreik befindet.

in ein Krankenhaus, der sich am 8. August seit über 150 Tagen im Hungerstreik befindet. Die Freilassung von Scheich Bassam al-Saadi , einem prominenten palästinensischen Führer der Bewegung Islamischer Dschihad, mit einer Garantie von Seiten Ägyptens.

, einem prominenten palästinensischen Führer der Bewegung Islamischer Dschihad, mit einer Garantie von Seiten Ägyptens. Keinen Erlass von Bedingungen für den Widerstand.

Nakhaleh betonte, dass der Widerstand nicht zögern werde, mit allen Mitteln in den Kampf zu ziehen, um die inhaftierten palästinensischen Kämpfer zu befreien, sollte die Besatzung gegen diese Bedingungen verstoßen. Der palästinensische Widerstand, der zu den Waffen greift, auf die Straße geht und sich in jeder Form erhebt, verteidigt und schützt das palästinensische Leben vor den Massakern der Besatzungs-Kampfflugzeuge und den gewaltsamen Razzien, der Massenverhaftungen und politischen Inhaftierungen.

Das Samidoun Netzwerk zur Verteidigung palästinensischen Gefangenen würdigt die Standhaftigkeit des palästinensischen Volkes und den Mut und die Hingabe des palästinensischen Widerstands, der sich unter großen Opfern und mit großem Einsatz gegen die Politik der Verhaftungen und Ermordungen im gesamten besetzten Palästina wehrt. Wir betonen, dass dies nicht der Zeitpunkt ist, unsere Volksmobilisierung und unseren Druck zu beenden, sondern vielmehr fortzusetzen und zu eskalieren. Wir müssen dem zionistischen Besatzungsregime klarmachen, dass der Widerstand nicht allein ist und dass die Völker der Welt die Umsetzung der Errungenschaften des Widerstands, die Befreiung der palästinensischen Gefangenen, fordern.

Dem zionistischen Besatzungsregime und dem ägyptischen Staat – der seit über 15 Jahren an der Blockade des Gazastreifens beteiligt ist und die Besatzung normalisiert – ist nicht zu trauen, und wir müssen uns weiterhin mit aller Wachsamkeit für die Befreiung von Awawdeh und al-Saadi und den Errungenschaften des palästinensischen Widerstands, die durch selbstlosen Kampf und große Opfer errungen wurden, einsetzen.

Die von den kolonialistischen Kräften verübten Massaker – Teil der seit 75 Jahren andauernden Nakba, die weiterhin gegen die undurchdringliche Mauer des Widerstands und des Kampf-, Überlebens- und Siegeswillens des palästinensischen Volkes stößt – haben 44 Märtyrer das Leben gekostet, darunter 15 Kinder und zwei prominente und hoch angesehene Führer der palästinensischen Bewegung Islamischer Jihad, Tayseer al-Jabari und Khaled Mansour. Die Zahl der Verletzten erreichte 360, während zivile Einrichtungen im gesamten belagerten Gazastreifen durch die von den USA finanzierten Bomben und Kampfflugzeuge der Besatzer zerstört wurden.

Diese Verbrechen wurden durchweg von den Vereinigten Staaten, Kanada, den Ländern der Europäischen Union, Großbritannien und anderen imperialistischen Mächten unterstützt, die das nicht existierende Recht des Kolonisators, sich gegen ein kolonisiertes Volk zu „verteidigen“, das sich gegen Masseninhaftierungen, gezielte Ermordungen und wahllose Massaker wehrt, bekräftigten. Die reaktionären arabischen Regime, die das Siedler-Kolonalregime normalisieren, setzten ihre Zusammenarbeit mit dem Besatzer fort, obwohl die arabischen Völker in der gesamten Region deutlich machten, dass Palästina für alle Menschen in der Region der Kompass um Gerechtigkeit und Befreiung zu erreichen ist und bleibt. Die Palästinensische Autonomiebehörde setzte die „Sicherheitskoordination“ fort und inhaftierte politische Gefangene wegen ihrer Rolle im Widerstand gegen die Besatzung, obwohl sie in Presseerklärungen die israelischen Verbrechen kritisierte.

Gleichzeitig stellten sich der libanesische Widerstand und alle Kräfte des Widerstands und der Befreiung in der Region sowie der Welt klar an die Seite des palästinensischen Volkes und seines Kampfes für Gerechtigkeit, Rückkehr und Befreiung und lehnten die zionistischen Verbrechen gegen den Gaza-Streifen entschieden ab.

Wie schon in der Schlacht von Seif al-Quds/der Einheits-Intifada machte der palästinensische Widerstand einmal mehr deutlich, dass das palästinensische Volk überall im besetzten Palästina vom Fluss bis zum Meer sowie im Exil und in der Diaspora ein Volk mit einem gemeinsamen Widerstand ist, das sich einem gemeinsamen feindlichen Lager gegenüberstellt, und dass der palästinensische Widerstand in Gaza bereit ist, mit allen Mitteln zu kämpfen, auch mit einem groß erbrachten Preis, die palästinensischen Gefangenen zu verteidigen, die jeden Tag hinter zionistischen Gittern für ihre Befreiung kämpfen.

Menschen auf der ganzen Welt, darunter palästinensische und arabische Gemeinschaften sowie demokratische und revolutionäre Kräfte überall, sind vom ersten Moment dieses Kampfes an auf die Straße gegangen.

Das Samidoun Netzwerk zur Verteidigung palästinensischen Gefangenen unterstreicht die Notwendigkeit, auf den Errungenschaften und Opfern des palästinensischen Volkes und seinem unerschütterlichen Widerstand aufzubauen und bekräftigt, dass die palästinensischen Gefangenen im Zentrum des Befreiungskampfes stehen. Wir dürfen in unseren Bemühungen nicht nachlassen, sondern müssen unsere Organisierungsarbeit und unsere Aktionen zur Befreiung von Khalil Awawdeh, Bassam al-Saadi und all den 4.700 palästinensischen Widerstandsführern und Freiheitskämpfern, die hinter zionistischen Gittern eingesperrt sind, verstärken. Da sie es sind, die weiterhin den Weg zur Befreiung Palästinas vom Fluss bis zum Meer weisen.

ERGREIFT WEITERHIN MASSNAHMEN FÜR PALÄSTINA: