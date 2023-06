Waging WOKE Warfare Across the United States Takes a Major Hit Not only do America’s children not want male freaks in dresses terrorising them but they do not want those freaks lecturing to them from the huge podium Disney’s movies offer them. Though Russian President Putin has compared NATO’s WOKE madness to the early years of the Soviet Union under Bolshevism, he doesn’t know the half of it.

Waging WOKE Kriegführung in den Vereinigten Staaten nimmt einen schweren Schlag

von Declan Hayes

3. Juni 2023

Amerikas Kinder wollen nicht nur keine männlichen Freaks in Kleidern, die sie terrorisieren, sondern sie wollen auch nicht, dass diese Freaks ihnen von dem riesigen Podium aus, das ihnen die Disney-Filme bieten, Vorträge halten.

Obwohl der russische Präsident Putin den WOKE-Wahnsinn der NATO mit den frühen Jahren der Sowjetunion unter dem Bolschewismus verglichen hat, weiß er nicht einmal die Hälfte davon. Obwohl die WOKE-Irren vor langer Zeit das NATO-Asyl übernommen haben, deuten die aktuellen Anzeichen darauf hin, dass sie ihr Glück und ihren Transfaschismus-Wahnsinn zu weit getrieben haben. Im amerikanischen Hinterwäldlerland gibt es die Mutter aller Widerstände gegen die WOKE-Firmen, die BlackRock, Vanguard und das andere mittlere Management der NATO als Stoßtrupps für ihre satanische Kampagne eingesetzt haben.

Obwohl ich später auf die Theorie und Praxis des Satanismus eingehen werde, muss ich zunächst die Gegenreaktion gegen den “Geschichtenerfinder” Disney, den Bekleidungshändler Target und den Bierhersteller Anheuser-Busch beschreiben, die alle ihre Souveränität an die verdrehte Stakeholder-Ideologie von BlackRock abgetreten haben. Wie bereits hier und hier erläutert, haben diese NATO-Unternehmen die verzerrte WOKE-Ideologie von BlackRock nicht nur ihren Kunden, sondern auch den Kindern ihrer Kunden aufgedrängt. Und diese beiden Interessengruppen haben die Nase voll.

Auf der einen Seite haben wir Russlands Mascha und der Bär, der urkomisch ist, vor allem, wenn man zur Zielgruppe dieser Zeichentrickserie gehört, die Disney ansprach, als es in den frühen 1930er Jahren mit Micky Maus, Schneewittchen und Donald Duck an den Start ging. Heute tragen die männlichen Angestellten Kleider, um die Kinder zu verängstigen, und die Filme sind ein Kassenschlager. Walt Disney wusste, dass Kinder über Mascha und der Bär, Micky Maus und Donald Duck, einfache Zeichentrickfilme mit einfachen Handlungssträngen, lachen wollen. Amerikas Kinder wollen nicht nur keine männlichen Freaks in Kleidern, die sie terrorisieren, sondern sie wollen auch nicht, dass diese Freaks ihnen von dem riesigen Podium, das ihnen Disneys Filme bieten, Vorträge halten.

Und das wollen auch ihre wütenden Eltern nicht, die ihrem Ärger nicht nur durch einen Boykott von Disney Ausdruck verleihen, sondern auch gegen die Firma Target in die Offensive gegangen sind und sie dazu gebracht haben, ihre Babykleidung zurückzuziehen, die mit Penisbinden und Plastikpenisaufsätzen für Kleinkinder ausgestattet war. Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass Target von einem Wirbelsturm getroffen wurde. Die einfachen Amis haben Target in Stücke gerissen, und ihr Boykott hat den Aktienkurs des Unternehmens um Milliarden gekostet.

Genau wie bei Anheuser-Busch, die den transsexuellen Trickbetrüger Dylan Mulvaney anheuerten, um ihr Bier bei den Truck fahrenden, Country- und Westernmusik liebenden, Baseball spielenden, Schrotflinten tragenden Holzfällern und World Wide Wrestling-Fans zu vermarkten. Das hat nicht geklappt, und dem Vernehmen nach kann man das Bud Light Bier kaum an die gottesfürchtigen Arbeiter verschenken, die auf Unternehmensblut aus sind.

Obwohl man viel über die amerikanischen Homer Simpsons, Family Guys, Fußballmütter und andere Stubenhocker sagen könnte, die sich gegen diesen Unsinn wehren, liegt mein Schwerpunkt eher auf der völligen Verachtung, die diese WACHEN Unternehmen dem normalen Amerikaner entgegenbringen. Obwohl dieser koordinierte Angriff viel größer ist als die drei Unternehmen, die ich herausgegriffen habe, sind sie doch wichtig, denn Disney, Target und Anheuser-Busch sind allesamt darauf ausgerichtet, ihr Stammpublikum zu bedienen und natürlich Gewinne für ihre Stakeholder zu erwirtschaften, und zwar auf der Grundlage bewährter Maximen, über die ich viele Jahre lang Vorlesungen gehalten habe.

Aber diese Zeiten sind vorbei, ebenso wie die japanische Idee des Stakeholder-Kapitalismus, bei dem ein Unternehmen, z.B. Toyota, langfristige Beziehungen zu seinen Zulieferern aufbaut, damit beide im Laufe der Zeit davon profitieren.

Der neue Kapitalismus der NATO ist eine andere Art von Kapitalismus, bei dem Leute wie George Soros und Larry Fink von BlackRock entscheiden, was Disney zeigen wird, was Target verkaufen wird und welche Blackfaces das Bier von Anheuser-Busch (und Tampons und Sport-BHs für Frauen) vermarkten dürfen.

Der Grund, warum sich die amerikanischen Unternehmen selbst die Kehle durchschneiden, ist, wie in diesem ausgezeichneten Twitter-Thread erklärt wird, die WOKE-Kreditbewertung, die sicherstellt, dass BlackRock, Fink und Soros nicht nur diktieren, was Target, Disney und die anderen vermarkten, sondern auch, warum unter dem Feigenblatt der Inklusion sogar einzelne Schulen Männern den Zutritt zu Frauentoiletten gestatten müssen.

Obwohl junge amerikanische Schulmädchen nicht auf den Schultoiletten vergewaltigt werden wollen, spielt das für Larry Fink von BlackRock keine Rolle, der uns nach 20 Minuten in diesem Video sagt, dass sie solche Verhaltensweisen “erzwingen”, bevor er uns nach 21: 30 in demselben Video, dass “die Verhaltensweisen in der gesamten Firma, in jeder Region ähnlich sein müssen und jeder Mitarbeiter der Firma verstehen muss, was akzeptable Verhaltensweisen sind und was nicht”, WOKE Verhaltensweisen, auf die er und seine Mit-Freaks sich vermutlich einigen werden, bevor sie zulassen, dass verletzliche Schulmädchen den Kollateralschaden ihrer satanischen Arroganz ernten.

Zwar wird Fink in dem Video um 22:00 Uhr mit den Worten zitiert, dass “ein effektiver Stakeholder-Kapitalismus dafür sorgt, dass das Kapital effektiv zugeteilt wird, die Unternehmen eine dauerhafte Rentabilität erreichen und langfristig Werte geschaffen und erhalten werden”, doch das ist so falsch, dass bereits unzählige Bücher darüber geschrieben wurden. Amerikanische Unternehmen sind nicht auf Langfristigkeit ausgerichtet, sondern auf vierteljährliche Gewinne, und das zeigt sich daran, wie sehr sich die Unternehmen im S&P 500 im Laufe der Zeit verändert haben. Es gibt keine langfristige Rentabilität, und Unternehmen wie BlackRock, die nicht einmal ihre eigene Kernaufgabe oder die treuhänderische Natur ihres Geschäfts verstehen, werden das nicht ändern.

Die Aufgabe von BlackRock ist es, ein verantwortungsvoller Aktionär zu sein und nicht darauf zu bestehen, dass Männer in Kleidern Kinder bei Disney erschrecken oder auf der Mädchentoilette pinkeln gehen können. Die Aufgabe von BlackRock ist es, ein passiver Investor zu sein und nur dann einzugreifen, wenn Unternehmen wie Disney, Target und Anheuser-Busch, in die sie investiert sind, große strategische Fehler begehen, die Art von Fehlern, auf die BlackRock mit seiner eigenen ruchlosen Agenda jetzt besteht.

Im selben Video sagt Fink um 22:35 Uhr: “Wenn Sie nicht auf Dekarbonisierung setzen, werden Sie keinen einzigen Euro gewinnen”. Mit anderen Worten, es geht um seinen Weg oder um das Vergessen, unabhängig davon, ob man Recht hat oder nicht, ob man den Aktionären einen Mehrwert bietet oder nicht, oder ob man sich auf die Seite der konservativen Vorsicht schlägt, nachdem man in der Vergangenheit gesehen hat, wie Riesenunternehmen aufgrund der Art von schlecht informierter Arroganz, die Fink an den Tag legt, gescheitert sind.

In der Unternehmensfinanzierung gibt es eine grundlegende Maxime, die besagt, dass alt und schmutzig besser ist als neu und sauber, dass alte Maschinen oder Praktiken erst dann durch neuere ersetzt werden sollten, wenn es rentabel ist, dies zu tun. Weil BlackRock und das Weltwirtschaftsforum anderer Meinung sind, zwingen sie die niederländischen Landwirte, die effizientesten in Europa, in Scharen vom Land zu verschwinden, so wie die Engländer Schottland während der Highland Clearances gereinigt haben. Wenn die niederländischen Landwirte nicht überleben können, können es andere auch nicht. So verrückt das klingt, aber genau das wollen Fink, Soros und andere Verfechter von Disneys männlichen Anstandsdamen, die sich in Rüschenkleider hüllen.

Im selben Video wird auch gezeigt, wie Disney sein Geschäft aufgibt, als ein schwarzer weiblicher Disney-Hotshot uns bei 24:20 erzählt, dass sie jede Gelegenheit nutzte, um “Queerness” in ihre Filme einzubringen und sie damit Kindern und ihren Eltern aufzudrängen, die Mascha, Schneewittchen und Micky Maus ihren langweiligen, voreingenommenen und halbgaren Predigten vorziehen würden. Der Himmel möge Masha und Mischka helfen, wenn diese überbezahlte Soziopathin sie in die Finger bekommt.

Aber täuschen Sie sich nicht. Das ist ihre Mission, aus welchen Gründen auch immer, alles zu pervertieren, was gut, gesund oder einfach nur kindisch lustig und unschuldig ist. Obwohl in diesem Thread behauptet wird, dass Target den Rückbau ihrer Groomer-, Kindersexkult- und Penisfick-Badeanzüge sowie ihrer satanischen “Pride”-Abteilung in allen ihren Geschäften angeordnet hat, ist das kaum ein Scharmützel in diesem Kulturkrieg, der sich von den Vereinigten Staaten über die Ukraine, wo Fink und Soros ebenfalls ihr satanisches Unwesen treiben, bis hin zu den russischen Wäldern erstreckt, in denen sich Mascha, Mischka und ihre Kumpels erholen. Das alles ist über alle Maßen satanisch.

Das Grundproblem besteht darin, dass die Satanisten, um dieses Wort ganz locker zu verwenden, die Zügel der Gesellschaft in der Hand haben. Als jemand, der in der Vergangenheit mit echten teufelsanbetenden Satanisten zu tun hatte, würde ich sie in eine Reihe von Untergruppen einteilen. Die erste Untergruppe sind diejenigen, die einfach nur dabei sind, die Sex mit Kindern haben wollen oder mit wem oder was auch immer ihnen gefällt. Sie sind die Fußsoldaten, die von den Mini-Epsteins weiter oben auf der Unternehmensleiter gepflegt werden. Die nächsten sind das mittlere Management, die Adolf Eichmanns und Jeffrey Epsteins des Woke Reichs, die, wie Fink andeutet, sicherstellen werden, dass alle Beteiligten für das Team Satan spielen, und die letzte Gruppe sind die wahren Gläubigen, Führungspersonal wie Fink und Soros, die glauben, dass es “besser ist, in der Hölle zu regieren, als im Himmel zu dienen”.

Wir haben ähnliche Wege schon einmal beschritten, wobei das Dritte Reich das offensichtlichste Beispiel ist. Und wie im Dritten Reich spielt es keine Rolle, woran Soros, Hitler, Himmler, Biden oder Fink glauben, und, weiß Gott, Hitlers innerer Kreis hatte die seltsamsten und eklektischsten Überzeugungen, die ihren Autoritarismus untermauerten, und die Geschichte bezeugt, wie sich das auswirkte. Fink und Soros sind genauso autoritär wie Hitler, und wir sehen von Amerika bis zur Ukraine, wie sich das auswirkt und welchen Widerstand es dagegen gibt.

Es spielt nicht die geringste Rolle, ob Soros, Fink und ihre Fußsoldaten Satan anbeten oder ob Satan überhaupt existiert. Was zählt, ist, dass ihr Handeln satanisch ist; es kommt nicht nur aus der Dunkelheit, sondern es fördert die Dunkelheit gegen das Licht. Und das muss bis zum Tod bekämpft werden,

Die Kindheit sollte natürlich im Licht erblühen und dem Himmel ähnlicher sein als Epsteins Hölle, und diejenigen, die mit Kindern zu tun haben, sollten, unabhängig davon, ob es einen Himmel oder eine Hölle gibt oder nicht, eher Engel des Lichts als Engel der Finsternis sein. Aus diesem Grund plädiert Putin zusammen mit Amerikas Anti-WOKE-Armee zu Recht für einen, wie er es ausdrückt, “gesunden Konservatismus”. Und obwohl dieser gesunde Konservatismus unsere gemeinsame Standardposition sein sollte, muss dafür gekämpft werden, nicht nur gegen Disney, Target und Anheuser-Busch, sondern umso mehr gegen Fink, Soros und all ihre WOKE-Willigen in der Wissenschaft, in Schulen, in den Medien, in der Wall Street, im Capitol Hill, im Weißen Haus und überall sonst, wo sie ihr Gift verbreiten. Übersetzt mit Deepl.com

