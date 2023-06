Wagner mutiny met with hope and trepidation in countries group is active in Officials, journalists and activists in the Middle East and Africa closely watched as short-lived insurrection played out, with far-reaching consequences in Syria, Libya, Sudan, and beyond

Wagner-Meuterei stößt in Ländern, in denen die Gruppe aktiv ist, auf Hoffnung und Befürchtungen



Von Rayhan Uddin

26. Juni 2023

Ein Waffenstillstand und die scheinbare Verbannung eines Söldnerführers waren das Ergebnis eines dramatischen Tages in Russland am Samstag, der in der ganzen Welt aufmerksam verfolgt wurde.

Jewgeni Prigoschin, Chef der Wagner-Gruppe, führte eine kurzzeitige Meuterei gegen die Führung in Moskau an und erklärte, seine Truppen hätten das Armeehauptquartier in Rostow am Don in Südrussland eingenommen.

Die Kämpfer waren über Nacht aus der Ukraine nach Russland eingedrungen und nach Norden in Richtung der Hauptstadt Moskau vorgedrungen, bevor Prigoschin die Rebellion abbrach.

Später wurde bekannt gegeben, dass der Söldnerführer im Rahmen eines mit Putin vereinbarten und von Minsk vermittelten Waffenstillstands nach Weißrussland verbannt werden sollte.

In einer 11-minütigen Audiobotschaft, die am Montag aufgezeichnet wurde, sagte Prigoschin, dass er nicht darauf abziele, Putin zu stürzen, sondern die Führung in Moskau für die “Fehler” im Ukraine-Krieg “zur Rechenschaft” zu ziehen.

Wagner-Söldner sind in mehreren Ländern der Welt aktiv, auch im Nahen Osten und in Afrika. Am Wochenende reagierten Beamte, Medien und Aktivisten aus diesen Ländern auf die Rebellion, wie sie sich abspielte.

Syrien

Wagner ist seit 2015 in Syrien militärisch aktiv, als seine Söldner eingesetzt wurden, um an der Seite der Truppen von Präsident Bashar al-Assad zu kämpfen.

Im Jahr 2018 kam es während der “Schlacht von Khasham” zu einem Gefecht zwischen US-Streitkräften und Wagner-Kämpfern – eine der einzigen militärischen Konfrontationen zwischen amerikanischen und russischen Streitkräften seit der Zeit vor dem Kalten Krieg. Zwischen 200 und 300 Pro-Assad-Kämpfer, von denen man annahm, dass die meisten zu Wagner gehörten, wurden getötet, nachdem sie einen US-Außenposten im Osten Syriens angegriffen hatten.

Im heutigen Syrien besteht eine der Hauptaufgaben von Wagner darin, für die Sicherheit der Öl-, Gas- und Phosphatfelder in den zentralen und östlichen Teilen des Landes zu sorgen.

In einem Gespräch mit Arabi21 sagte Malik al-Kurdi, ein ehemaliger Kommandeur der Freien Syrischen Armee, dass der Fallout die militärische Präsenz Russlands schwächen könnte.

“Dies könnte Russlands Fähigkeit einschränken, die bisherige Rolle in Syrien zu spielen und die Rehabilitation des Regimes von Bashar al-Assad zu managen, was Russlands strategischer Präsenz in der Region dient”, sagte er.

Einige Kommentatoren der syrischen Opposition feierten den innenpolitischen Aufruhr in Russland.

“Wagner und Putin sind zwei Seiten der gleichen Medaille, nämlich Kriegsverbrecher. Wir freuen uns natürlich über den Krieg zwischen ihnen, und das ist es, was wir wollen”, sagte der Journalist Nedal al-Amari.

“Wagner und Putin haben Syrien zerstört und Tausende von unschuldigen Menschen getötet, genau wie sie es in der Ukraine getan haben. Also verflucht seien sie beide. Macht weiter mit eurem Krieg, wir sind sehr glücklich.”

Wagner wird beschuldigt, mehrere Verbrechen in Syrien begangen zu haben, darunter die brutale Folterung und Enthauptung eines Deserteurs der syrischen Armee im Jahr 2017, die in einem Video online gestellt wurde.

Rami Abdurrahman, Direktor der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, sagte am Montag: “Es scheint, dass die russischen Streitkräfte auf die Wagner-Rebellion mit der Tötung des syrischen Volkes reagierten.”

Er bezog sich damit auf die mindestens neun getöteten und über 30 verletzten Zivilisten, die am Sonntag bei Luftangriffen russischer Kampfflugzeuge auf das von Rebellen gehaltene Idlib im Nordwesten Syriens ums Leben kamen.

Nach Angaben der Weißhelme, einer Gruppe freiwilliger Zivilschützer, galt der Angriff einem Gemüsemarkt in Jisr al-Shughour in Ost-Idlib.

Die Pro-Assad-Medien berichteten laut Al-Sharq al-Awsat relativ zurückhaltend über den Aufstand. Al-Watan, eine regierungsnahe Tageszeitung, sprach davon, dass Prigoschin “die Welt schockiert” habe, indem er sich gegen Moskau gestellt habe.

Libyen

Wagners Söldner haben in Libyen eine Schlüsselrolle gespielt und dem Militärkommandanten und späteren Kriegsherrn Khalifa Haftar geholfen, die Kontrolle über die südlichen und östlichen Regionen des Landes zu erlangen.

Ende 2020 sprach MEE mit Menschen in Libyen, die unter den Händen von Wagner gelitten hatten, und berichtete später über die verschiedenen Minen, die – wahrscheinlich von Wagner gelegt – nach Haftars Angriff auf Tripolis in zivilen Gebieten gefunden wurden. Zu diesem Zeitpunkt waren mehr als 70 Zivilisten, darunter auch Kinder, durch Explosionen getötet worden.

Adel Abdel Kafi, ein libyscher Militärexperte, sagte am Wochenende, der Aufstand sei eine “glänzende Gelegenheit”, die Wagner-Truppen aus Libyen zu vertreiben.

Er sagte gegenüber Ean Libya, dass “die Situation jetzt eine Militäroperation gegen [Wagner] in Libyen erlaubt” und fügte hinzu, dass libysche Kommandeure und Politiker die Söldner daran hindern könnten, eine Front auf libyschem Gebiet aufrechtzuerhalten.

Abu al-Qasim Qazit, Mitglied des Obersten Staatsrates Libyens, sagte, dass der Fallout Russland “schwächen” würde.

“Wenn die Verbindung zwischen dem Unternehmen Wagner und der Russischen Föderation gelöst wird, wird es geschwächt und zu einer Beute für das westliche Lager werden”, sagte er und meinte damit insbesondere die USA, Frankreich und Großbritannien.

Qasim Dabarz, ein weiteres Mitglied des Staatsrats, sagte, die Entwicklung werde sich unweigerlich auf Libyen auswirken, “wenn auch auf indirekte Weise”.

Unabhängig vom Aufstand berichtete die algerische Zeitung El-Hiwar am Sonntag, Haftar habe Schulden von bis zu 7 Mrd. Euro bei den VAE und Wagner angehäuft.

Sudan

Wagner spielt im Sudan seit mindestens 2019 eine Rolle, als sie während der Herrschaft des ehemaligen langjährigen Präsidenten Omar al-Bashir eingesetzt wurden.

Heute geht man davon aus, dass die Gruppe dort vor allem als Sicherheitskraft tätig ist, um Ressourcen zu schützen, insbesondere die lukrativen Goldminen des Sudan.

US-Beamte gehen davon aus, dass die von Wagner betriebenen Goldminenkonzessionen in den letzten Monaten teilweise in Moskaus Goldvorrat im Wert von 130 Milliarden Dollar umgeleitet wurden, um Putin dabei zu helfen, die Auswirkungen der wegen des Ukraine-Krieges verhängten Wirtschaftssanktionen zu umgehen.

Während Wagner beiden Seiten der derzeitigen Kriegsparteien im Sudan, der paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF) und der Armee des Landes, nahe steht, haben die Söldner engere Beziehungen zu ersteren aufgebaut.

Der Anführer der RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, genannt Hemeti, flog nur einen Tag nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine nach Moskau. Laut CNN hat Wagner die RSF mit Raketen beliefert, um sie in ihrem Kampf gegen die Armee zu unterstützen.

Weder von der Armee noch von der RSF gibt es eine offizielle Stellungnahme zu dem kurzlebigen Aufstand in Russland.

Viele Kommentatoren zogen in den sozialen Medien Vergleiche zwischen der RSF und Wagner.

“Autoritäre Regierungen und Militärdiktaturen müssen wirklich aufhören, paramilitärischen Gruppen oder [privaten Militärfirmen] Gewalt zu ermöglichen, zu schaffen oder auszulagern”, sagte Mat Nashed, ein auf sudanesische Angelegenheiten spezialisierter Journalist.

“Diese Organisationen entwickeln eigene Macht und Interessen, die dann mit denen ihrer Eltern konkurrieren. Lernt schon mal eure Lektionen.”

“Ob Wagner, RSF oder wer auch immer, sie alle verfolgen dieselbe Taktik, dieselbe Entwicklung vom Verbündeten zum Feind, dieselbe Art der Zerstörung – das Traurige daran ist, dass es nicht neu ist, sondern immer wieder gemacht wird und die Lektionen nie gelernt werden”, sagte ein ehemaliger sudanesischer Journalist.

Es kursierte sogar ein Meme, das Wagner-Kräfte zeigte, die zu sudanesischer Volksmusik tanzten, mit der Bildunterschrift “die russischen Janjaweed”, was eine Verbindung zwischen den Söldnern und der Milizgruppe herstellte, aus der die RSF hervorgegangen ist.

Salah Manaa, ein Funktionär der pro-demokratischen Bewegung Forces for Freedom and Change (FFC), sagte, Putin habe “Nein zum Krieg gesagt” und sich stattdessen für den Frieden entschieden, was er als “die Wahl der Helden und der Tapferen” bezeichnete.

Der Tweet wurde von vielen Nutzern mit Verweis auf das Vorgehen Moskaus in der Ukraine belächelt. Ein Demokratieaktivist warf Manaa und dem FFC vor, sie versuchten, die Sudanesen zu stoppen, die sich “gegen die RSF zusammengeschlossen” hätten.

Iran

Der Iran, der seit langem ein wichtiger Verbündeter Russlands ist, hat sich schnell hinter Putin gestellt.

Am Samstag bezeichnete der Sprecher des Außenministeriums, Nasser Kanaani, die Entwicklungen als eine interne Angelegenheit und fügte hinzu, dass Teheran “die Rechtsstaatlichkeit in der Russischen Föderation unterstützt”.

Außenminister Hossein Amirabdollahian teilte Sergej Lawrow in einem Telefongespräch mit, dass er jede ausländische Einmischung in innere Angelegenheiten ablehne, so die halbamtliche Nachrichtenagentur Tasnim.

“Sicherlich haben die westlichen Länder ihre Infiltratoren unter diesen Kräften. Der Westen benutzt sie, um die russische Front im Krieg gegen die Ukraine zu schwächen, aber das wird der Position des Westens unweigerlich schaden”, sagte er.

Es ist natürlich klar, dass Putin keine stabile Zukunft haben kann”.

– Heshmatollah Falahatpishe, iranischer Politiker

Er fügte hinzu, er glaube nicht, dass die kurze Rebellion Putin schwächen werde.

Der Gesetzgeber und Mitglied des außenpolitischen Ausschusses, Heshmatollah Falahatpishe, erklärte jedoch gegenüber derselben Zeitung, er glaube, dass der russische Präsident seine Macht verloren habe.

“Es ist natürlich klar, dass Putin keine stabile Zukunft haben kann”, sagte er. “Wir gehen zurück in die Zeit von [Boris] Jelzin”, womit er sich auf Putins umstrittenen Vorgänger bezieht.

“Putin hat alle Lektionen von [dem Philosophen Niccolo] Machiavelli gut gelernt, bis auf einen Teil”, fügte Falahatpishe hinzu. “Mit Söldnertruppen können grundlegende militärische Ziele nicht erreicht werden”.

Unterdessen feierten iranische Dissidenten und Aktivisten die Unruhen in Russland.

“Diktatoren fallen, Regime werden gestürzt, Freiheit wird erreicht. Glaubt nicht den Pessimisten. Macht weiter mit dem, was ihr für richtig haltet”, sagte Alireza Nader von der Nationalen Union für Demokratie im Iran.

Amer Taheri, ein ehemaliger iranischer Zeitungsredakteur, wandte sich in einem Tweet an Ayatollah Ali Khamenei und erklärte: “Wenn Sie gehofft haben, dass Wladimir Putin Ihrem maroden Regime in einer Krisenzeit zu Hilfe eilt, wie er es für Baschar al-Assad in Syrien getan hat, denken Sie noch einmal nach.”

Zentralafrikanische Republik und Mali

Wagner ist Berichten zufolge in mehreren afrikanischen Ländern aktiv, darunter Mosambik, Madagaskar, Mali und die Zentralafrikanische Republik (ZAR).

In Mali haben die Militärs, die 2021 durch einen Staatsstreich an die Macht kamen, eng mit den russischen Söldnern zusammengearbeitet.

Die Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen für den Einsatz von Söldnern hat eine Untersuchung der mutmaßlichen Übergriffe von Wagner und der malischen Regierung in dem Land gefordert, darunter Hinrichtungen, sexuelle Gewalt und das Verschwindenlassen von Personen.

In der Zentralafrikanischen Republik gehören Wagner-Söldner zum Sicherheitspersonal von Präsident Faustin-Archange Touadera. In dem afrikanischen Land gibt es 1.890 “russische Auftragnehmer”. Es wird vermutet, dass sie als Gegenleistung für ihre Sicherheitsunterstützung Zugang zu Diamanten-, Gold- und Holzverträgen haben.

Am Sonntag berichtete der Daily Beast, dass Beamte der Zentralafrikanischen Republik befürchten, dass der Streit zwischen Putin und Prigoschin das Ende der Wagner-Operationen im Land bedeuten könnte.

“Die Russen spielen eine sehr wichtige Rolle in der Sicherheitsarchitektur unseres Landes, und wenn sie gezwungen sind, sich vollständig zurückzuziehen, könnte es unübersichtlich werden”, sagte ein Berater von Touadera.

Malis militärische Machthaber zeigten sich laut Daily Beast ebenfalls besorgt über die Zukunft von Wagners Engagement in ihrem Land. Übersetzt mit Deepl.com

