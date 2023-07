Wagner: Putin tut sich schwer, das volle Kommando über die Kräfte der Organisation zu übernehmen Von Levent Kemal in Istanbul, Türkei

Putin struggling to take full command of Wagner’s forces Group’s sophisticated web of connections and eclectic organisational scheme making it difficult for Russia to assume full control over its fighters

Das ausgeklügelte Netz von Verbindungen und das eklektische Organisationsschema der Gruppe machen es Russland schwer, die volle Kontrolle über ihre Kämpfer zu übernehmen

Von Levent Kemal in Istanbul, Türkei

6. Juli 2023

Zwei Wochen nach dem bewaffneten Aufstand der Wagner-Gruppe gegen Wladimir Putin hat das russische Verteidigungsministerium noch immer nicht die volle Kontrolle über Tausende von Kämpfern erlangt und kämpft angesichts einer Desertionswelle darum, selbst in der Ukraine Büros und Kasernen zu erhalten.

Drei Quellen, die direkt mit dem privaten Militärmarkt zu tun haben und mit den Operationen von Wagner vertraut sind, erklärten gegenüber Middle East Eye, dass es mindestens ein Jahr dauern wird, bis das Verteidigungsministerium die Situation in den Griff bekommt, da der Krieg in der Ukraine andauert und das russische Militär, die Industrie und die Bürokratie stark belastet.

Am 23. Juni wandte sich die Wagner-Gruppe, eine private russische paramilitärische Truppe, gegen die russische Militärführung und begann, von der Ukraine nach Moskau zu marschieren.

Am nächsten Tag, als die Kämpfer etwa 150 km von der russischen Hauptstadt entfernt waren, wurde eine Vereinbarung getroffen, die es Wagners Chef Jewgeni Prigoschin erlaubte, sicher nach Weißrussland zu reisen, wenn er im Gegenzug seine Meuterei beendet.

Doch am Donnerstag erklärte der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko, Prigoschin sei nach St. Petersburg zurückgereist.

Lukaschenko sagte auch, dass die Frage der Verlegung von Wagner-Einheiten nach Weißrussland noch nicht geklärt sei und von den Entscheidungen Russlands und der Wagner-Führung abhängen werde.

“Ob sie in Weißrussland sein werden oder nicht und in welcher Anzahl, werden wir in naher Zukunft herausfinden”, sagte er.

Den Quellen zufolge sieht sich das Ministerium mit Schwierigkeiten konfrontiert, weil es einfach nicht einfach ist, das Kommando über ein Militärunternehmen zu übernehmen, das über einen eigenen Markt, eine eigene Geheimdienststruktur und internationale Netzwerke verfügt.

Außerdem verfügt Wagner nicht nur über eine große Anzahl von Kämpfern in der Ukraine, sondern auch über Tausende von Truppen und Agenten in Syrien, Libyen, Sudan, Mali, der Zentralafrikanischen Republik und anderswo.

“Die Organisation ist aufgrund der Reibereien mit der russischen Militärführung und den Geheimdiensten im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg in den letzten elf Monaten natürlich vorsichtiger geworden”, so eine mit der internen Dynamik von Wagner vertraute Quelle gegenüber MEE.

Legalisierung der Kämpfer

Die Quellen spekulierten, dass einige russische Nationalisten und rechtsradikale Elemente von Wagner das Unternehmen bereits verlassen haben, nachdem Prigoschin zugestimmt hatte, nach Weißrussland umzuziehen und seine Unternehmen aufzulösen.

Der Großteil der Wagner-Kräfte ist jedoch nach wie vor bereit, mit dem russischen Militär zusammenzuarbeiten, da sie keine andere Wahl haben.

“Prigoschin begann den Marsch nach Moskau mit nur 2.000 Soldaten, der Großteil der kämpfenden Truppe war mit dem, was Prigoschin zu erreichen versuchte, nicht einverstanden”, so die erste Quelle gegenüber MEE.

“Die Wagner-Büros im ganzen Land wurden nicht geschlossen und rekrutieren weiterhin aktiv Soldaten, aber diesmal werden die Verträge an das Verteidigungsministerium weitergeleitet.”

Eine zweite Quelle, die mit den internen Abläufen bei Wagner vertraut ist, sagte, dass viele Kämpfer zögern, die Organisation zu verlassen, weil sie im Gegenzug für Amnestien aus Gefängnissen rekrutiert wurden, und daher schnell zu den Verträgen des Verteidigungsministeriums wechseln werden.

Es ist wahrscheinlich, dass Prigoschins Schritte und die Auflösung von Wagner eine große Zahl von Radikalen dazu bringen werden, gegen Moskau vorzugehen.

– Mit Wagner vertraute Quelle

Eine Quelle schätzt, dass 85 Prozent der rund 50.000 Mann starken Wagner-Truppe, die in der Ukraine kämpft, ohne weiteres zum Verteidigungsministerium wechseln würden.

Die erste Quelle stimmte jedoch zu, dass einige professionell ausgebildete Kämpfer und russische Nationalisten jetzt von der ganzen Situation desillusioniert sind.

“Es gibt Berichte über Nationalisten, die bereits Kompaniestützpunkte verlassen haben”, sagte die Quelle.

“Die Zahl der Desertionen wird sich in den kommenden Tagen zeigen, da das russische Militär die meisten Stützpunkte der Kompanie nicht kontrolliert.”

Die erste Quelle behauptete, dass mehrere Kämpfer ihre Posten in Afrika, z. B. in Libyen, verlassen haben, lehnte es jedoch ab, eine genaue Zahl zu nennen.

“Einige der Deserteure sind diejenigen, die während des Aufstandes von Prigoschin offen Anti-Putin-Rhetorik betrieben haben. Andere werden vor Ort rekrutiert”, sagte die Quelle.

“Es ist wahrscheinlich, dass Prigoschins Schritte und Wagners Auflösung eine große Anzahl von Radikalen dazu bringen werden, gegen Moskau zu agieren, sowohl innerhalb als auch außerhalb Russlands, und diese Elemente, die Flüchtigen und diejenigen, die in den Untergrund gegangen sind, werden anderswo Zuflucht suchen.”

Eine dritte Quelle, die direkt an den Wagner-Operationen beteiligt ist, sagte, dass die meisten der Personen, die der Organisation in Libyen, Mali und Syrien angehören, wahrscheinlich Verträge mit dem Verteidigungsministerium unterzeichnen werden.

“In Libyen gab es Desertionen von Kämpfern, die aus den von Damaskus kontrollierten syrischen Gebieten rekrutiert wurden, aufgrund von nicht gezahlten Gehältern und Misswirtschaft”, so die Quelle. “Es gibt auch Rekruten aus Drittländern, deren Zukunft unklar ist.”

Prigoschins Zukunft in der Schwebe

Die Zukunft Prigoschins ist nach wie vor ungewiss. Die dritte Quelle sagte, dass Putin persönlich Prigoschin des Verrats beschuldigt.

“Prigoschin musste sich mit der Meuterei opfern, weil das Verteidigungsministerium ihn ohnehin beseitigen und Wagner mit einem neuen Unternehmen zusammenlegen wollte”, sagte die Quelle.

“Prigoschin weiß jetzt, dass sein Schicksal nur in Putins Händen liegt.

“Putin unterscheidet jedoch zwischen denen, die bei Wagner sind, aber nicht an der Rebellion teilnehmen, und gibt dem Unternehmen einen unbestimmten Zeitrahmen für die Zukunft.”

Die Quelle sagte, dass sich an der Situation in Syrien nicht viel ändern wird, da die russische Militärbasis in Khmeimim die volle Kontrolle über Moskaus Operationen im Lande übernehmen wird, und in Zentralafrika hat die Organisation bereits die Oberhoheit des russischen Verteidigungsministeriums anerkannt.

Zwei der von MEE befragten Quellen sagten voraus, dass Wagner nicht einfach so verschwinden werde und dass die Möglichkeit bestehe, dass Moskau die Gruppe erneut dazu benutze, um in seinem Namen schmutzige Arbeit zu verrichten.

“Es gibt Leute, die sagen, wir sollten Wagner für eine Weile im Koma halten und sie als schmutzigen Schuh für einige Aufgaben benutzen, aber die Priorität ist, das volle Kommando über die Wagner-Kräfte zu übernehmen,” sagte die dritte Quelle.

“Das russische Verteidigungsministerium muss Prigoschin persönlich befragen, um dieses Geflecht von Verbindungen aufzulösen und Wagner in den Griff zu bekommen.

“Aber wie gesagt, man zögert nicht, mit einem bereits schmutzigen Schuh in den Schlamm zu treten.” Übersetzt mit Deepl.com

