Wahl 2024 – Zwei Rechtsfälle und ein Gewinner

August 03, 2023

Die Eröffnung der Wahlsaison 2024 wurde diese Woche damit eingeleitet, dass das House Oversight Committee Aussagen von Hunter Bidens Geschäftspartner Devon Archer über mehrere Dokumente im Zusammenhang mit Birma erhielt. Am folgenden Tag wurde eine weitere Anklage gegen Donald Trump eröffnet.

Die Zeitleiste beweist, dass dies keine unabhängigen Ereignisse waren.

Andrew Clark @AndrewHClark – 21:15 UTC – 2. Aug. 2023

Diese Zeitleiste ist wirklich unglaublich. Ich meine, komm schon.

3/17 – Hunter gibt den Laptop zu

3/18 – Trump-Anklageschrift

6/8 – FBI-Dokument beschuldigt Biden der Bestechung

6/9 – Trump wird angeklagt

7/26 – Hunter platzender Deal

27.7. – Trump angeklagt

7/31 – Devon Archer sagt aus

8/1 – Trump wird angeklagt

Die Wahlkampfstrategie der Regierung Biden und der Demokratischen Partei scheint darin zu bestehen, Donald Trump die Zeit und die Mittel zu nehmen, um im ganzen Land auf Wahlkampftour zu gehen. Dies wird jedoch wahrscheinlich scheitern.

Wie der Economist schreibt:

Die sich vervielfachenden Anklagen gegen ihn – bisher 78, und es werden wahrscheinlich noch mehr – verschlingen seine Wahlkampfgelder, und die Demokraten hoffen, dass sie ihn von der Wahlkampftour ablenken. Das ist Wunschdenken. Im Jahr 2024 werden die Trump-Prozesse der Weg sein. Sie werden die Aufmerksamkeit auf ihn und seine Botschaft der furchtlosen Herausforderung im Angesicht der Verfolgung lenken.

Ich habe die jüngste Anklageschrift durchgeblättert – drei Anklagepunkte „Verschwörung“ und einer „Behinderung“ – und finde sie nicht sehr überzeugend.

In der Anklageschrift wird zwar festgestellt, dass Trump zweifellos viel gelogen hat, aber es wird auch eingeräumt, dass Lügen im Allgemeinen ein Recht der freien Meinungsäußerung und des ersten Verfassungszusatzes ist. Aber zu lügen, während man mit anderen zu einem „schändlichen“ Zweck zusammenarbeitet, ist unabhängig vom Ergebnis eine „Verschwörung“. Ich bezweifle, dass der derzeitige Oberste Gerichtshof oder sogar eine Mehrheit der Öffentlichkeit dem weitgehend zustimmen wird.

Man kann sicher sein, dass Trumps Verteidigung immer wieder auf den ersten Verfassungszusatz verweisen wird. Das findet auch die NY Times unter einer lächerlichen Überschrift:

Trump Election Charges Set Up Clash of Lies Versus Free Speech

Trumps Anwälte und Verbündete haben bereits die ersten Schritte einer juristischen Strategie gegen die Anschuldigungen eingeleitet und behaupten, Trumps Rechte nach dem ersten Verfassungszusatz würden angegriffen. Sie sagen, dass Herr Trump jedes Recht hatte, Ansichten über Wahlbetrug zu äußern, die er ihrer Meinung nach für wahr hielt und immer noch hält, und dass die Maßnahmen, die er nach der Wahl ergriff oder vorschlug, auf rechtlicher Beratung beruhten.

…

Rechtsexperten waren skeptisch, ob diese Behauptungen als Verteidigung taugen. Sie wiesen darauf hin, dass die Anklageschrift auf ihrer zweiten Seite besagt, dass alle Amerikaner das Recht haben, über die Wahl zu sagen, was sie wollen – selbst wenn es falsch ist. Laut der Anklageschrift ist es jedoch illegal, diese falschen Behauptungen für kriminelle Handlungen zu nutzen, so die Experten.

Trumps Anwälte werden weiterhin argumentieren, dass hinter dem, was Trump und die ihn beratenden Anwälte taten, keine ruchlosen Absichten standen. Sie wollten lediglich sicherstellen, dass das Wahlergebnis die Person zum Präsidenten ernennt, von der sie aufrichtig überzeugt waren, dass sie die Wahl gewonnen hatte.

Das ist wahrscheinlich nicht das beste Argument, aber eine Jury könnte darauf hereinfallen.

Meines Erachtens ist der Fall gegen Joe Biden, der mit seiner Amtsenthebung enden könnte, viel stärker.

Devon Archer, der Geschäftspartner von Hunter Biden, hat in Zeugenaussagen und Interviews ausgesagt, dass Joe Biden maßgeblich daran beteiligt war, ausländische Unternehmen dazu zu bringen, das Biden/Archer-Team für die Einflussnahme zu engagieren. Biden senior nahm an Konferenzen teil, die das Biden/Archer-Team mit Kunden abhielt. Er wurde auf Freisprechen gestellt, um die Teilnehmer zu beeindrucken. Joe Biden nahm auch an Abendessen mit Biden/Archer und deren Geschäftspartnern teil. Joe Biden war die Marke, die benutzt wurde, um große Geldgeschäfte zu machen. Wie hoch war sein Anteil an diesen Geschäften?

Dass Bidens Justizministerium sein Bestes getan hat, um den Biden-Clan zu decken, wirft ein noch schlechteres Licht auf Biden.

Wie Patrick Lawrence bemerkt:

Die Hunter-Biden-Affäre, die in diesem Moment wie ein groteskes Unkraut wächst, könnte sich nun als Bidens größte Schwachstelle erweisen – und damit auch als die der Demokratischen Partei. Der Überwachungsausschuss des Repräsentantenhauses prüft Dokumente, die den Präsidenten direkt in Bestechungspläne verwickeln, die der Familie Biden während Obamas Amtszeit 17 Millionen Dollar einbrachten. Ein Bundesrichter im US-Bundesstaat Delaware hat Hunters schändlichen Deal verworfen und die absurde Bestimmung zurückgewiesen, wonach der Sohn des Präsidenten gegen alle künftigen Korruptionsvorwürfe immun sein sollte. „Der pauschale Schutz vor weiteren Anklagen aufgrund früheren Fehlverhaltens war so unangemessen“, schrieb Michael Goodwin am Wochenende in der New York Post, „dass die einzig mögliche Erklärung darin besteht, dass man die Ermittlungen gegen die Familie dauerhaft einstellen wollte.“

Nein, sie sind nicht unzurechnungsfähig. Sie sind verzweifelt.

Schließlich sind da noch das Biden-Justizministerium unter Merrick Garland und das FBI unter Christopher Wray. Letzterer hat die Behörde in Fortsetzung der Praxis während der Russiagate-Jahre offen und geschlossen in ein politisiertes Instrument zur Verfügung der Demokratischen Partei verwandelt, zuletzt, indem er mehrere Jahre lang Dokumente zurückhielt, die Joe Bidens direkte Beteiligung an Hunters Einflussnahme aufdeckten. Jeder, der die politischen Motive von Garlands Kampagne, Donald Trump ins Gefängnis zu bringen, und auf der anderen Seite seine Leitung des Deals mit Hunter Biden nicht erkennt, liest zu viele Kolumnen von Gail Collins.

Sehen Sie sich dieses Durcheinander an. Ein seniler Präsident – die Ärzte bezeichnen Bidens Zustand als „neurokognitive Störung“, aber „senil“ oder „dement“ ist das, was sie meinen – kandidiert für die Wiederwahl mit einem verschwenderischen Stellvertreterkrieg, der gescheitert ist, mit nichts, was er zu Hause vorweisen könnte, mit zunehmenden Beweisen für persönliche Korruption in epischem Ausmaß und mit institutionellem Versagen in derselben Größenordnung: Es gibt nur eine Erklärung für diesen Scherbenhaufen: Jede dieser Krisen lässt sich auf die Besessenheit der Demokratischen Partei zurückführen, die Macht mehr oder weniger unbegrenzt zu übernehmen und zu halten, um ihrem selbstherrlichen „Narrativ“ vom rechtschaffenen liberalen Triumph am Ende der Geschichte gerecht zu werden.

Wie wird das bei den Wählern ankommen?

Auf der einen Seite haben wir einen Fall, der die tiefe Korruption des „großen Mannes“ und seiner Familie zeigt, die von dem von ihnen kontrollierten tiefen Staat unterstützt werden.

Auf der anderen Seite haben wir den Außenseiter, der glaubte, das Richtige zu tun, aber nun vom tiefen Staat angeklagt wird, weil er das damals gesagt hat.

Die Medien werden beide Fälle beleuchten. Jedes Mal, wenn sie Trump erwähnen, wird es, unabhängig davon, was sie über ihn schreiben, positiv für ihn sein, indem sie den Fall des einsamen Mannes darstellen, der zu Unrecht vom tiefen Staat verfolgt wird.

Jedes Mal, wenn der Fall Biden erwähnt wird, wird die Öffentlichkeit an Bidens korrupte Machenschaften erinnert.

Wenn man das sechzehn Monate lang durchzieht, ist das Ergebnis gewiss.