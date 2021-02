Wahlen in Palästina: Warum sucht die Hamas die nationale Einheit mit der

Fatah?

Von Joseph Massad

25. Februar 2021Da die PA nicht von ihrer Kollaboration mit der israelischen Besatzung abgelassen hat, wäre jede Form von “nationaler Einheit” nichts anderes als eine Einheit in Kollaboration mit den BesatzernEs ist eine gängige Weisheit zu sagen, dass in politischen Kämpfen die Einheit der Spaltung vorzuziehen ist. Unterschiede, so sagt man uns, müssen im Kampf gegen einen gemeinsamen Feind ausgeklammert werden. Dieses Diktum ist wahr, wenn es auf Kräfte angewendet wird, die das Verständnis teilen, dass dem Feind widerstanden und er besiegt werden muss.

Sicherlich hätte niemand erwartet, dass die algerische Nationale Befreiungsfront mit den algerischen Kollaborateuren mit dem französischen Kolonialismus, bekannt als Harkis, eine Einheit bilden würde. In Südafrika weigerte sich der widerständige Afrikanische Nationalkongress, sich mit der Inkatha-Partei zu vereinigen, die zu Recht als Kollaborateur mit dem Apartheid-Regime angesehen wird.

Wie können diese Neuwahlen nicht eine Wiederholung der gleichen Ereignisse sein, die zwischen 2005 und 2007 stattgefunden haben?

Doch im palästinensischen Fall wurde die Hamas, die sich zum Widerstand gegen die israelische Besatzung bekennt, zu einer Art “nationaler Einheit” mit der Fatah aufgerufen, die die Palästinensische Autonomiebehörde kontrolliert und deren “heilige” Aufgabe seit Jahrzehnten darin besteht, sich mit der israelischen Militärbesatzung abzustimmen, um den antiisraelischen palästinensischen Widerstand zu unterdrücken.

Da sich antikoloniale Widerständler noch nie mit Kollaborateuren in antikolonialen Kämpfen vereinigt haben, nicht in Südafrika und Rhodesien, nicht in Kenia, nicht in Vietnam, ist im palästinensischen Fall genau das passiert, was sich in letzter Zeit abspielt.

Vor zwei Wochen trafen sich verschiedene palästinensische politische Gruppen unter offizieller ägyptischer Schirmherrschaft in Kairo, um einen Plan für eine “nationale Partnerschaft” auszuarbeiten, um Wahlen für die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) im israelisch besetzten Westjordanland und im israelisch belagerten Gazastreifen abzuhalten (es ist noch unklar, ob Palästinenser in der israelisch besetzten Stadt Ost-Jerusalem teilnehmen dürfen). Die Neuwahlen wurden vom nicht gewählten Führer der PA, Mahmoud Abbas, gefordert, dessen Wahlmandat als PA-“Präsident” im Januar 2009 endete.

Keine Erwähnung der Besatzung

Die beiden großen konkurrierenden Parteien, Fatah und Hamas, traten zuletzt bei den Wahlen 2006 an und behaupten weiterhin, dass sie entgegengesetzte Strategien verfolgen, um die israelische Besatzung zu beenden.

Die Fatah und die PA bestehen darauf, dass der einzige Weg, die israelische Besatzung der Westbank, des Gazastreifens und Ostjerusalems zu beenden, darin besteht, mit der israelischen Militärbesatzung zu kollaborieren und ihr zu helfen, jeden gewaltsamen und sogar friedlichen palästinensischen Widerstand zu unterdrücken und zu beenden, einschließlich des internationalen Boykotts gegen Israel.

Der politische und militärische Flügel der Hamas hingegen beharrt darauf, dass der einzige Weg, die Besatzung zu beenden, der Widerstand in seinen unzähligen Formen ist, unter anderem militärischer, ziviler, internationaler Solidarität und internationalem Boykott.

Was ist dann die Grundlage, auf der diese beiden großen antagonistischen Strategien gegen die israelische Besatzung als Teil dessen, was das Abschlusskommuniqué des Treffens als palästinensische “nationale Einheit” bezeichnet, vereint werden könnten? Dies ist umso ironischer, als die ganze Angelegenheit wie ein Déjà-vu der Ereignisse in den Jahren 2005-2007 riecht!

Der eklatanteste Aspekt des Kommuniqués dieses Monats ist, dass es die israelische Besatzung nicht erwähnt, außer einmal flüchtig in Punkt 12, wo es heißt, dass die palästinensischen Fraktionen, sobald das zukünftige Parlament gewählt ist, ihm “eine Empfehlung vorlegen werden, um die Angelegenheit der palästinensischen Parlamentarier, die von der Besatzung inhaftiert sind, zu behandeln”.

Hamas-Chef Ismail Haniyeh (C, vordere Reihe) und Vertreter der palästinensischen Fraktionen versammeln sich am 3. September 2020 in der palästinensischen Botschaft in Beirut zu Gesprächen per Videokonferenz mit Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas (Bildschirm) in Ramallah (AFP)

Ansonsten spricht das lange und ausführliche Kommuniqué nur von Wahlverfahren und der Notwendigkeit, dass alle Parteien die Ergebnisse akzeptieren; es erwähnt nie die Tatsache, dass die Wahlen unter israelischer Militärbesatzung stattfinden werden oder dass die Fateh die Ergebnisse bei den letzten Wahlen abgelehnt hat. Das Wort Israel selbst ist nirgends in Sicht.

Dass die versammelten Gruppen es für angebracht hielten, eine Erinnerung an sich selbst einzufügen, dass sie immer noch eine “nationale Befreiungsbewegung” darstellen, ist nichts weniger als lächerlich

Genauso wie die israelische Besatzung in dem Kommuniqué kaum auftaucht, wird auch der palästinensische Widerstand dagegen nur flüchtig in Punkt 1 erwähnt, wobei ein zukünftiges Treffen der palästinensischen Fraktionen im nächsten Monat in Kairo geplant ist, um die Wahl/Wahl einer neuen Mitgliedschaft für den Palästinensischen Nationalrat der PLO zu diskutieren, “um die PLO zu aktivieren und zu entwickeln und das nationale Widerstandsprogramm zu stärken, basierend darauf, dass wir eine nationale Befreiungsbewegung sind”.