Bild: Palestinians demonstrate in centre of the city of Ramallah in the occupied West Bank on 29 April, 2021 against any postponement of the Palestinian parliamentary and presidential elections (AFP)

Wahlen in Palästina: Was ist der Sinn dieser sinnlosen Übung?

Von Azzam Tamimi

4. Mai 2021

Nach dem überwältigenden Sieg der Hamas bei den Wahlen 2006 im Westjordanland und im Gazastreifen hätte man denken können, dass der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas nie mehr zu Wahlen aufrufen würde.

Viele Hamas-Offizielle trauten Abbas nicht – einige waren zuversichtlich, dass er es niemals wagen würde, eine Wahl zu veranstalten, von der er wusste, dass er sie verlieren würde

Hätte der ehemalige US-Präsident George W. Bush im Rahmen seiner Bemühungen um eine “Demokratisierung” der Region nicht darauf bestanden, hätte Abbas die Wahlen damals nicht abgehalten. Doch statt die Demokratie zu feiern, führten die Wahlen zu einem Stammeskrieg zwischen der Fatah, die die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) kontrolliert, und der Hamas, die sich zum Widerstand gegen die israelische Besatzung bekennt.

Erstere konnte ihre Niederlage nicht eingestehen, während letztere nicht die weltweite Anerkennung als die rechtmäßig gewählte Regierung des palästinensischen Volkes erlangen konnte. Dieser “Krieg” führte zu einer Teilung und erbitterten Feindschaft, wobei der Gazastreifen unter der Kontrolle der Hamas stand, aber sowohl von Ägypten als auch von Israel belagert wurde, während das Westjordanland dank der Kollaboration der Fatah unter die gemeinsame Kontrolle von Israel und der PA fiel.

Dennoch schien Abbas vor ein paar Wochen und 15 Jahre später entschlossen, Neuwahlen auf drei Ebenen und in drei Stufen abzuhalten: den Palästinensischen Legislativrat, gefolgt von palästinensischen Präsidentschaftswahlen und dann vielleicht Wahlen für den Palästinensischen Nationalrat der PLO. Die Entscheidung, die das Ergebnis vieler Runden von Versöhnungsgesprächen mit der Hamas war, sollte eine neue Ära der palästinensischen Politik einleiten, eine, in der sich die Palästinenser angesichts des israelischen Expansionismus, der internationalen Kollusion und der arabischen Gleichgültigkeit vereinigen.

Viele Gründe wurden für diesen Weg angeführt. Doch ein Wort fasst die Motivation auf beiden Seiten der Kluft zusammen, und das ist “Zwangslage”.

Das Dilemma

Das Dilemma von Abbas resultiert aus der stetigen Erosion seiner persönlichen Legitimität sowie der Legitimität der despotischen und korrupten Behörde, der er in Ramallah vorsteht. Es wird vermutet, dass er sich aufgrund des Drucks von europäischen und anderen Geldgebern dazu entschlossen hat, die Wahlen abzuhalten.

Das Dilemma der Hamas hingegen ergab sich aus der Belagerung, die ihr im Gazastreifen auferlegt wurde, dem Krieg, der sowohl von Israel als auch von den Sicherheitsbehörden der PA im Westjordanland ständig gegen sie geführt wird, und dem anhaltenden Ausbluten der regionalen logistischen, finanziellen und politischen Unterstützung im Zuge der zunehmenden arabischen Normalisierung mit Israel.

Abbas hat die Auswirkungen, die der Wahlprozess auf seine eigene Organisation, die Fatah, haben würde, nicht vorhergesehen. Wahrscheinlich dachte er, dass er mit der Rivalität einer abweichenden Fraktion, die von Mohammad Dahlan angeführt wird, der im Exil in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebt, seit er 2011 von Abbas aus der Fatah-Bewegung ausgeschlossen wurde, leicht umgehen könnte.

Für eine ikonische Figur wie Marwan Barghouthi, der wegen seiner Rolle in der Zweiten Intifada im Jahr 2000 in israelischer Gefangenschaft schmachtet, ist es jedoch ein viel größeres Risiko, Abbas aus seiner eigenen Bewegung herauszufordern. Barghouthis Liste gewann schnell die Unterstützung einer Reihe einflussreicher Persönlichkeiten innerhalb der Fatah, der Fraktion, die das Rückgrat der PA bildet, die am Rande des Zerfalls zu stehen schien.

Menschen verfolgen eine im Fernsehen übertragene Rede des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas über die bevorstehenden palästinensischen Wahlen in einem Café in der Stadt Hebron in der besetzten Westbank am 29. April 2021.

Ein Palästinenser verfolgt Mahmud Abbas Rede zu den palästinensischen Wahlen im besetzten Westjordanland am 29. April 2021 (AFP)

Folglich und trotz ihrer eigenen Schwierigkeiten war es wahrscheinlich, dass die Hamas als Sieger aus den Wahlen hervorgehen würde. Da die Aussichten der Hamas durch eine Fatah in Aufruhr gestärkt werden, wären weder Israel noch die USA, geschweige denn die PA, erpicht darauf, dass die Wahlen stattfinden.

Eine vergebliche Übung

Aber Abbas brauchte eine gute Ausrede, um sein Versprechen zu brechen und von seinem Abkommen mit der Hamas zurückzutreten. Niemand konnte ihm einen besseren Vorwand liefern als die Israelis selbst, und es gab nichts Besseres als die hochemotionale Frage von Jerusalem.

Wie kann man erwarten, dass Demokratie unter Besatzung funktioniert, wenn die gesamte palästinensische Bevölkerung entweder in Fesseln liegt oder belagert wird?

Einige Wochen lang rechneten die Palästinenser damit, dass die Wahlen abgesagt würden, weil die Israelis darauf beharrten, dass die Palästinenser Jerusalems nicht an der Abstimmung teilnehmen dürften, während Abbas darauf bestand, dass er nicht ohne sie vorgehen würde.

Natürlich ist Jerusalem für die Palästinenser wichtig, und das nicht nur wegen seiner Symbolik, aber sollte der Ausschluss seiner Bewohner von der Teilnahme an einer palästinensischen Wahl eine überzeugende Rechtfertigung für den Abbruch des gesamten Prozesses sein? Abbas und seine Entourage glauben das, obwohl viele andere Palästinenser ihnen nicht zustimmen.

Skeptiker, wie ich selbst, fühlen sich bestärkt. Erstens: Wie kann man erwarten, dass Demokratie unter der Besatzung funktioniert, wenn die gesamte palästinensische Bevölkerung entweder in Fesseln liegt oder belagert wird. Wie können die Menschen eine freie Wahl treffen, wenn sie überhaupt nicht frei sind? Eine der Hauptvoraussetzungen für einen echten demokratischen Prozess ist die Freiheit: Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, Bewegungsfreiheit und Wahlfreiheit.

Zweitens, soweit es Israel und die internationale Gemeinschaft betrifft, wäre nur eine Wahl, die von der Fatah gewonnen wird, akzeptabel. Aber was wäre, wenn Wahlen abgehalten würden und die Hamas gewinnen würde, wie es 2006 der Fall war? Würde die internationale Gemeinschaft – wieder – darauf bestehen, dass die Hamas nicht anerkannt oder mit ihr verhandelt wird, bis sie die drei Bedingungen des Quartetts akzeptiert?

Wenn ja, was ist dann der Sinn dieser sinnlosen Übung? Die Araber haben ein Sprichwort, das wie folgt lautet: “Nur ein Narr besteht darauf, zu versuchen, was bereits versucht wurde!”

Das wahre Problem

Einige Hamas-Führer, wie ich persönlich weiß, sind nicht weniger skeptisch. Dennoch rechnete die Bewegung damit, dass jede Dynamik besser sei als Stagnation. Außerdem wollten sie Abbas keinen Vorwand liefern, den Prozess, der zur lang erwarteten nationalen Versöhnung führen sollte, abzubrechen oder zu verschieben und die Schuld dafür der Hamas zu geben.

Trotz all ihrer öffentlichen Erklärungen haben viele Hamas-Funktionäre Abbas nie vertraut. Einige waren sogar zuversichtlich, dass er es niemals wagen würde, eine Wahl durchzuführen, von der er wusste, dass er sie verlieren würde. Sie haben genug mit ihm zu tun gehabt, um ihn gut zu kennen.

Sieht man von den Schwierigkeiten sowohl von Abbas als auch von Hamas ab, ist die israelische Besatzung und nicht die Wahl das eigentliche Problem für das palästinensische Volk als Ganzes.

Aus der Sicht derjenigen, die den Frieden mit Israel ausgehandelt und 1993 die Osloer Abkommen unterzeichnet haben, sollte die Gründung der PA der erste Schritt auf dem Weg zur Staatlichkeit sein. Doch seit ihrer Gründung hat die PA in Wirklichkeit nur der Besatzung gedient.

Während Israel die Aneignung palästinensischen Landes und die Ausweitung illegaler Siedlungen in immer schnellerem Tempo fortsetzte, hörte die PA nie auf, als Sicherheitsapparat zu fungieren, der die Aufgabe hat, die Palästinenser zu kontrollieren und ihre Reaktion auf israelische Verletzungen ihrer Grundrechte einzuschränken.

Mehr und mehr Palästinenser haben erkannt, dass Oslo nichts weniger als eine weitere Nakba (Katastrophe) war. Daher ist die Rückgängigmachung von Oslo, die Demontage der PA und die Wiederbelebung des Widerstands in allen möglichen Formen und mit allen verfügbaren Mitteln das, worüber sich die Palästinenser vereinigen müssen und nicht irgendein Wahlprozess, der nicht mehr als eine Illusion ist. Übersetzt mit Deepl.com

Azzam Tamimi ist ein britischer palästinensischer Akademiker und politischer Aktivist. Er ist derzeit der Vorsitzende des Alhiwar TV Channel und dessen Chefredakteur.

