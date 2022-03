Was für eine Zukunft

https://consortiumnews.com/2022/03/15/chris-hedges-waltzing-to-armageddon/

Bild: Ein brennender Bus auf einer Straße von Charkiw nach Kiew, als Russland am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert. (Yan Boechat/VOA)

Walzer zum Armageddon

Von Chris Hedges

ScheerPost.com

15. März 2022

Die Dr. Strangeloves erheben sich wie Zombies aus den Massengräbern, die sie rund um den Globus geschaffen haben, und schüren wieder einmal neue Kampagnen des industriellen Massenmords.





Der Kalte Krieg von 1945 bis 1989 war ein wildes Bacchanal für Waffenhersteller, das Pentagon, die CIA, die Diplomaten, die auf dem Schachbrett der Welt ein Land gegen das andere ausspielten, und die globalen Konzerne, die plündern und brandschatzen konnten, indem sie Raubtierkapitalismus mit Freiheit gleichsetzten. Im Namen der nationalen Sicherheit verteufelten die Kalten Krieger, von denen sich viele selbst als Liberale bezeichneten, die Arbeiterschaft, unabhängige Medien, Menschenrechtsorganisationen und all jene, die sich der permanenten Kriegswirtschaft und der Militarisierung der amerikanischen Gesellschaft widersetzten, als Kommunismus freundlich.

Deshalb haben sie ihn wieder auferstehen lassen.

Die Entscheidung, die Möglichkeit einer friedlichen Koexistenz mit Russland am Ende des Kalten Krieges zu verschmähen, ist eines der ungeheuerlichsten Verbrechen des späten 20. Jahrhunderts. Jahrhunderts. Die Gefahr, Russland zu provozieren, wurde mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion allgemein erkannt, auch von so unterschiedlichen politischen Eliten wie Henry Kissinger und George F. Kennan, der die Ausweitung der NATO nach Mitteleuropa als “den verhängnisvollsten Fehler der amerikanischen Politik in der gesamten Zeit nach dem Kalten Krieg” bezeichnete.

Durch diese Provokation, die einen Bruch des Versprechens darstellte, die NATO nicht über die Grenzen des vereinten Deutschlands hinaus zu erweitern, wurden Polen, Ungarn, die Tschechische Republik, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei, Slowenien, Albanien, Kroatien, Montenegro und Nordmazedonien in das westliche Militärbündnis aufgenommen.

Zu diesem Verrat gesellte sich die Entscheidung, NATO-Truppen, darunter Tausende von US-Soldaten, in Osteuropa zu stationieren, ein weiterer Verstoß gegen ein von Washington mit Moskau geschlossenes Abkommen. Die russische Invasion in der Ukraine, die vielleicht ein zynisches Ziel des westlichen Bündnisses war, hat nun eine expandierende und wieder erstarkende NATO und einen ungezügelten, unkontrollierbaren Militarismus gefestigt. Die Meister des Krieges mögen ekstatisch sein, aber die möglichen Folgen, einschließlich eines globalen Flächenbrandes, sind erschreckend.

Der Frieden wurde für die globale Hegemonie der USA geopfert. Er wurde für die Milliardengewinne der Rüstungsindustrie geopfert. Beim Frieden hätten die staatlichen Ressourcen in Menschen statt in Kontrollsysteme investiert werden können. Er hätte es uns ermöglichen können, die Klimakrise anzugehen. Aber wir schreien Frieden, Frieden, und es gibt keinen Frieden. Die Nationen rüsten hektisch auf und drohen mit einem Atomkrieg. Sie bereiten sich auf das Schlimmste vor und stellen sicher, dass das Schlimmste eintritt.

“The Butcher’s Cut”, Illustration von Mr. Fish.

Was also, wenn der Amazonas seinen endgültigen Kipppunkt erreicht und die Bäume bald massenhaft absterben werden? Was also, wenn Landeis und Eisschollen viel schneller als vorhergesagt von unten schmelzen? Was ist, wenn die Temperaturen in die Höhe schnellen und Monsterwirbelstürme, Überschwemmungen, Dürren und Waldbrände die Erde verwüsten? Angesichts der schwersten existenziellen Krise, die die menschliche Spezies und die meisten anderen Spezies je erlebt haben, schüren die herrschenden Eliten einen Konflikt, der den Ölpreis in die Höhe treibt und die Industrie zur Förderung fossiler Brennstoffe in die Höhe treibt. Das ist kollektiver Wahnsinn.

Der Marsch in einen langwierigen Konflikt mit Russland und China wird nach hinten losgehen. Der verzweifelte Versuch, dem stetigen Verlust der wirtschaftlichen Dominanz der USA entgegenzuwirken, wird nicht durch militärische Dominanz ausgeglichen werden. Wenn es Russland und China gelingt, ein alternatives globales Finanzsystem zu schaffen, das den US-Dollar nicht als Weltreservewährung verwendet, wird dies den Zusammenbruch des amerikanischen Imperiums bedeuten. Der Wert des Dollars wird rapide sinken. Die Staatsanleihen, mit denen die massiven amerikanischen Schulden finanziert werden, werden weitgehend wertlos werden. Ich gehe davon aus, dass die Finanzsanktionen, mit denen Russland gelähmt werden soll, den Amerikanern den Todesstoß versetzen werden, wenn nicht gar in einem Atomkrieg untergehen.

Washington plant, die Ukraine in ein Tschetschenien oder das alte Afghanistan zu verwandeln, als die Carter-Administration unter dem Einfluss des slowenischen Nationalen Sicherheitsberaters Zbigniew Brzezinski die radikalen Dschihadisten ausrüstete und bewaffnete, die sich im Kampf gegen die Sowjets zu den Taliban und Al Qaida entwickelten. Das wird nicht gut für Russland sein. Es wird nicht gut für die Vereinigten Staaten sein. Es wird nicht gut für die Ukraine sein, denn um Russland zum Bluten zu bringen, werden Flüsse ukrainischen Blutes nötig sein.

Die Büchse der Pandora des Übels

Die Entscheidung, die russische Wirtschaft zu zerstören, den Krieg in der Ukraine in einen Sumpf für Russland zu verwandeln und das Regime von Wladimir Putin zu stürzen, wird eine Büchse der Pandora öffnen. Massives Social Engineering – siehe Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen oder Vietnam – hat seine eigene Zentrifugalkraft. Sie vernichtet diejenigen, die Gott spielen.

Der Krieg in der Ukraine hat die letzten Reste der Linken zum Schweigen gebracht. Fast alle haben sich dem großen Kreuzzug gegen die jüngste Verkörperung des Bösen, Wladimir Putin, angeschlossen, der wie alle unsere Feinde der neue Hitler geworden ist.

Die Vereinigten Staaten werden 13,6 Milliarden Dollar an militärischer und humanitärer Hilfe für die Ukraine bereitstellen, wobei die Regierung Biden zusätzliche 200 Millionen Dollar an militärischer Hilfe genehmigt hat. Die schnelle Eingreiftruppe der EU mit 5.000 Mann, die Aufnahme ganz Osteuropas, einschließlich der Ukraine, in die NATO und die Umstellung der Streitkräfte des ehemaligen Sowjetblocks auf NATO-Waffen und -Technologie wurden beschleunigt.

Deutschland rüstet zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wieder massiv auf. Es hat sein Verbot der Waffenausfuhr aufgehoben. Der neue Militärhaushalt ist doppelt so hoch wie der alte, und es wurde versprochen, den Etat auf mehr als 2 Prozent des BIP zu erhöhen, was das Militär vom siebtgrößten der Welt zum drittgrößten hinter China und den Vereinigten Staaten machen würde.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, links, besucht NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, rechts, 11. Dezember 2021. (NATO)

Die NATO-Battlegroups werden in den baltischen Staaten auf mehr als 6.000 Soldaten verdoppelt. Gefechtsverbände werden auch nach Rumänien und in die Slowakei entsandt. Washington wird die Zahl der in Polen stationierten US-Truppen auf 9.000 verdoppeln. Schweden und Finnland erwägen, ihren neutralen Status aufzugeben und sich in die NATO zu integrieren.

Dies ist ein Rezept für einen globalen Krieg. Die Geschichte und alle Konflikte, über die ich als Kriegsberichterstatter berichtet habe, haben gezeigt, dass es oft nicht viel braucht, um den Scheiterhaufen in Brand zu setzen, wenn das militärische Getue beginnt. Ein Fehler. Eine Übertreibung. Ein militärisches Wagnis zu viel. Eine Provokation zu viel. Ein Akt der Verzweiflung.

Russlands Drohung, Waffenkonvois aus dem Westen in die Ukraine anzugreifen; sein Luftangriff auf einen Militärstützpunkt in der Westukraine, 12 Meilen von der polnischen Grenze entfernt, der als Aufmarschgebiet für ausländische Söldner dient; die Erklärung des polnischen Präsidenten Andrzej Duda, dass der Einsatz von Massenvernichtungswaffen, wie z. B. chemischen Waffen, durch Russland gegen die Ukraine ein “Game-Changer” wäre, der die NATO zwingen könnte, ihre Entscheidung, von einer direkten militärischen Intervention abzusehen, zu überdenken – all dies sind unheilvolle Entwicklungen, die das Bündnis näher an einen offenen Krieg mit Russland heranführen.

Der polnische Präsident Andrzej Duda, links, und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf dem Luftwaffenstützpunkt Lask in Polen am 1. März. (NATO)

Sobald militärische Kräfte stationiert sind, auch wenn sie sich angeblich in einer Verteidigungsstellung befinden, ist die Bärenfalle aufgestellt. Es braucht nur sehr wenig, um die Falle auszulösen. Die riesige Militärbürokratie, die an Bündnisse und internationale Verpflichtungen sowie an detaillierte Pläne und Zeitpläne gebunden ist, wird unaufhaltsam, wenn sie erst einmal ins Rollen gekommen ist. Sie wird nicht durch Logik, sondern durch Aktion und Reaktion angetrieben, wie Europa in zwei Weltkriegen gelernt hat.

Erschütternde Heuchelei

Die moralische Heuchelei der Vereinigten Staaten ist erschütternd. Die Verbrechen, die Russland in der Ukraine begeht, werden von den Verbrechen, die Washington in den letzten zwei Jahrzehnten im Nahen Osten begangen hat, mehr als übertroffen, einschließlich des Präventivkriegs, der nach den Gesetzen von Nürnberg einen kriminellen Akt der Aggression darstellt. Nur selten wird diese Heuchelei entlarvt, wie bei der Aussage der US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, vor dem Gremium:

“Wir haben Videos gesehen, auf denen russische Streitkräfte außergewöhnlich tödliche Waffen in die Ukraine bringen, die auf dem Schlachtfeld nichts zu suchen haben. Dazu gehören Streumunition und Vakuumbomben, die nach der Genfer Konvention verboten sind.”

Stunden später wurde die offizielle Niederschrift ihrer Äußerung geändert und um die Worte “wenn sie gegen Zivilisten gerichtet sind” ergänzt. Dies liegt daran, dass die USA, die ebenso wie Russland das Übereinkommen über Streumunition nie ratifiziert haben, regelmäßig Streumunition einsetzen. Sie haben sie in Vietnam, Laos, Kambodscha und im Irak eingesetzt. Es hat sie an Saudi-Arabien für den Einsatz im Jemen geliefert. Russland hat noch nicht einmal annähernd so viele zivile Todesopfer zu beklagen wie das US-Militär mit Streumunition.

Die Dr. Strangeloves erheben sich wie Zombies aus den Massengräbern, die sie rund um den Globus geschaffen haben, und schüren wieder einmal neue Kampagnen des industriellen Massenmordes. Keine Diplomatie. Kein Versuch, auf die berechtigten Beschwerden unserer Gegner einzugehen. Keine Kontrolle des zügellosen Militarismus. Keine Fähigkeit, die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen. Keine Fähigkeit, die Realität außerhalb der Grenzen der binären Rubrik von Gut und Böse zu begreifen. Kein Verständnis für die Debakel, die sie jahrzehntelang inszeniert haben. Keine Fähigkeit zu Mitleid oder Reue.

24. März 1986: Präsident Ronald Reagan, rechts, trifft sich mit Elliott Abrams, Mitte, wegen einer Reise nach Mittelamerika. John Whitehead auf der linken Seite. (Weißes Haus Reagan, Wikimedia Commons)

Elliott Abrams arbeitete in der Reagan-Regierung, als ich aus Mittelamerika berichtete. Er deckte Gräueltaten und Massaker, die von den Militärregimes in El Salvador, Guatemala und Honduras sowie von den von den USA unterstützten Contra-Kräften, die die Sandinisten in Nicaragua bekämpften, begangen wurden. Er griff Reporter und Menschenrechtsgruppen bösartig als Kommunisten oder fünfte Kolonne an und nannte uns “unamerikanisch” und “unpatriotisch”. Er wurde verurteilt, weil er den Kongress über seine Rolle in der Iran-Contra-Affäre belogen hatte. Während der Amtszeit von George W. Bush setzte er sich für die Invasion des Irak ein und versuchte, einen US-Putsch in Venezuela zu inszenieren, um Hugo Chávez zu stürzen.

25. Januar 2019: Elliott Abrams, links, mit US-Außenminister Mike Pompeo, spricht zu den Medien über Venezuela. (State Department)

“Es wird keinen Ersatz für militärische Stärke geben, und wir haben nicht genug”, schreibt Abrams für den Council on Foreign Relations, wo er Senior Fellow ist:

“Es sollte jetzt glasklar sein, dass ein größerer Prozentsatz des BIP für die Verteidigung ausgegeben werden muss. Wir werden mehr konventionelle Stärke in Form von Schiffen und Flugzeugen benötigen. Wir werden mit den Chinesen in der fortgeschrittenen Militärtechnologie mithalten müssen, aber am anderen Ende des Spektrums brauchen wir vielleicht viel mehr Panzer, wenn wir Tausende in Europa stationieren müssen, wie wir es während des Kalten Krieges getan haben. (Die Gesamtzahl der amerikanischen Panzer, die heute ständig in Europa stationiert sind, ist gleich Null.) Anhaltende Bemühungen, die Größe unseres Atomwaffenarsenals noch weiter zu verringern oder seine Modernisierung zu verhindern, waren schon immer eine schlechte Idee, aber jetzt, da China und Russland ihre Atomwaffen modernisieren und offenbar kein Interesse daran haben, über neue Grenzen zu verhandeln, sollten solche Beschränkungen vollständig aufgegeben werden. Unser Atomwaffenarsenal muss modernisiert und erweitert werden, damit wir nie mit Drohungen konfrontiert werden, wie sie Putin jetzt aus einer Position echter nuklearer Unterlegenheit heraus ausspricht.”

Putin hat der Kriegsindustrie in die Hände gespielt. Er hat den Kriegstreibern gegeben, was sie wollten. Er hat ihre kühnsten Fantasien erfüllt. Dem Marsch zum Armageddon steht nun nichts mehr im Wege. Die Militärbudgets werden in die Höhe schnellen. Das Öl wird aus dem Boden sprudeln. Die Klimakrise wird sich beschleunigen.

China und Russland werden die neue Achse des Bösen bilden. Die Armen werden im Stich gelassen werden. Die Straßen auf der Erde werden mit verzweifelten Flüchtlingen verstopft sein. Jede abweichende Meinung wird als Verrat gewertet. Die Jugend wird für die müden Tropen von Ruhm, Ehre und Vaterland geopfert werden. Die Schwachen werden leiden und sterben.

Die einzigen wahren Patrioten werden Generäle, Kriegsgewinnler, Opportunisten, Höflinge in den Medien und Demagogen sein, die nach mehr und mehr Blut schreien. Die Händler des Todes herrschen wie olympische Götter. Und wir, eingeschüchtert von der Angst, berauscht vom Krieg, mitgerissen von der kollektiven Hysterie, schreien nach unserer eigenen Vernichtung.

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der 15 Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er das Büro für den Nahen Osten und das Büro für den Balkan leitete. Zuvor arbeitete er im Ausland für The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor und NPR. Er ist Gastgeber der für den Emmy Award nominierten RT America-Sendung “On Contact”. Übersetzt mit Deepl.com

Diese Kolumne stammt von Scheerpost, für die Chris Hedges eine regelmäßige Kolumne schreibt.