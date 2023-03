When is a Jew No Longer a Jew? – Tikun Olam תיקון עולם For years, I struggled with the evil deeds committed by many Israeli Jews, who act in the name of Judaism. How could I as a Jew have anything to do with them? How can we share the same religion? How does it implicate me in their chilul ha’shem if I share a religion with them?

Wann ist ein Jude kein Jude mehr? Sagen Sie Nein zu Siedlern, Nein zu Völkermord. Nein zu Juden, die ihn befürworten.



von Richard Silverstein

22. März 2023

Jahrelang habe ich mit den bösen Taten vieler israelischer Juden zu kämpfen gehabt, die im Namen des Judentums handeln. Wie konnte ich als Jude etwas mit ihnen zu tun haben? Wie können wir dieselbe Religion teilen? Inwiefern bin ich in ihr chilul ha’shem verwickelt, wenn ich doch eine Religion mit ihnen teile? Es war und ist mir unangenehm, ihre Taten lediglich anzuprangern und zu sagen “nicht in meinem Namen”. Zu sagen, dass sie das Judentum nicht repräsentieren, reicht nicht aus, denn für eine beträchtliche Anzahl israelischer und einiger Diaspora-Juden repräsentieren sie das Judentum sehr wohl.

Ich habe beschlossen, dass ich sie nicht als Juden bezeichnen kann. Sie verletzen jedes Gebot des Judentums, das ich kenne. Sie sind mörderische, rassistische, völkermordende Diebe. Sie haben sich mit weißen Christo-Suprematisten und sogar mit Neonazis zusammengetan. Sie haben das jüdische Leiden während des Holocausts zur Farce gemacht, indem sie es als Rechtfertigung für Massenmord missbraucht haben.

Kurz gesagt, das sind keine Juden. Sie sind heidnische Götzendiener. Anbeter von Steinen und Gebeinen. Das heißt, der alte Tempel, den sie nach der Zerstörung der Al-Aqsa-Moschee, der drittheiligsten Stätte des Islam, wieder aufbauen wollen, und das alte Land der Israeliten, das seit Jahrhunderten von palästinensischen Arabern und einem kleinen Rest einheimischer Juden besiedelt wird. Sie verehren die Gebeine dieser Israeliten an Orten wie dem Josephsgrab und der Ibrahimi-Moschee.

Kein Anspruch aus einem uralten Buch – das wer weiß wann, wo und von wem geschrieben wurde – gibt einem Juden zweitausend Jahre später das Recht, ein anderes Volk, das seit Generationen in diesem Land lebt, zu usurpieren, ethnisch zu säubern und zu ermorden. Ein Buch ist keine Eigentumsurkunde. Ein Anspruch auf göttliche Souveränität ist kein Kaufvertrag. Man kann nicht das Eigentum eines anderen mit der Behauptung stehlen, Gott habe den Diebstahl gebilligt. Es gibt keine halachische Vorschrift, die besagt: “Du sollst nicht stehlen … es sei denn, Gott sagt, dass es in Ordnung ist.”

So wie die Bibel gegen heidnische Tempel und Riten wetterte, die inmitten oder neben der israelitischen Religion existierten, so haben sich diese jüdischen Heiden unter uns niedergelassen. Aber wir müssen sie aus unserer Religion ausrotten, so wie die Bibel die Vertreibung der alten Heiden forderte.

Es gibt einen Präzedenzfall für das, wofür ich eintrete. Wenn in der Vergangenheit eine jüdische Bewegung die Existenz der größeren jüdischen Gemeinschaft gefährdete, wurden sie und ihre Anhänger von den rabbinischen Behörden exkommuniziert. Juden durften nicht mehr mit ihnen verkehren. Sie wurden aus allen kommunalen Einrichtungen ausgeschlossen. So erging es auch den messianischen Sabbatanern, den Anhängern von Shabtai Tzvi, der zum Islam konvertierte und Mitglied im Haushalt des osmanischen Kalifen wurde. Auch die Anhänger von Jacob Frank, die so genannten Frankisten, erklärten, ihr Führer sei der Messias, der gekommen sei, um die Juden zu erlösen. Er ging sogar so weit, dass er in die entgegengesetzte Richtung ging und zum Christentum konvertierte. Die Führer der jüdischen Gemeinde stellten fest, dass auch dies eine Bedrohung für den Zusammenhalt und die Existenz der Gemeinde darstellte. Also wurden auch sie exkommuniziert.

Völkermord-Parole

Bildunterschrift der Siedler: “Ist es zulässig, Huwara auszulöschen? Ja, natürlich ist es das!”

Offensichtlich leben die meisten von uns nicht mehr in Gemeinschaften, die sich an die Halacha halten. Eine rabbinische Bearbeitung hat nicht mehr das Gewicht der Tage von Shabbtai Tzvi und Jacob Frank. Aber Rabbiner und Gemeindeleiter gehen mit gutem Beispiel voran. Sie setzen einen moralischen Standard. Sie definieren die Moral für uns.

Wenn die Gemeinschaft und ihre Führer sich weigern, klar zu definieren, was akzeptabel ist und was nicht, dann wird die Welt dazu kommen, diese schreckliche Theologie-Ideologie als den richtigen Standard des Judentums zu betrachten. Wenn Terroristen Juden angreifen, weil sie irrtümlich denken, dass alle Juden das glauben, was diese Monster glauben, warum haben sie dann Unrecht? Natürlich haben sie objektiv Unrecht, denn wir wissen, dass wir nicht sie sind. Aber warum sollte ein Terrorist diese Unterscheidung verstehen, wenn wir sie nicht deutlich machen?

Das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Wir könnten einen Standpunkt einnehmen. Wir könnten sie als Apikorsim (Häretiker) bezeichnen. Wir könnten uns von ihnen abgrenzen und sagen, sie sind nicht wir. Sie sind keine Juden. Sie beschmutzen unsere Religion, und das werden wir nicht zulassen.

Wenn Sie ein Rabbiner sind, tun Sie etwas. Sagen Sie etwas. Wenn Sie einer Synagoge angehören, fordern Sie Ihren Rabbiner auf, dies ausdrücklich und öffentlich anzuprangern, am besten in einer Predigt zum Hohen Feiertag. Rabbiner sollten ihren Gemeindemitgliedern sagen, dass sie keine Siedlungen besuchen dürfen. Ihre Israel-Missionen dürfen das auch nicht. Keine Treffen und Treffen mit Siedlern. Stecken Sie sie in den Tschereem. Wenn Sie einer jüdischen Gemeinde angehören, fordern Sie zum Handeln auf. Nicht nur Worte, sondern Taten.

Die Judäo-Genozidäre unter uns

Kollektive Bestrafung ist ethisch

Menachem Ben Shachar Bildunterschrift: “Kollektivbestrafung ist ethisch”

Ein Nachrichtenbericht von Haaretz inspirierte diesen Beitrag. Unter den Schurken und Verrückten, die die Knesset bevölkern, befindet sich eine Limor Son Har-Melech, eine wahre “Frau des Mutes” in Israel. Sie ist Mitglied der völkermordenden Partei Jewish Power. Ein Siedlerkumpel ihres Stabschefs hat eine Reihe von Nachrichten in einer WhatsApp-Gruppe von Journalisten veröffentlicht. Sie lauteten unter anderem:

“Natürlich ist es erlaubt, Hawara auszulöschen. Es ist ein Dorf voller Terroristen, die den Terrorismus unterstützen und nach Anschlägen mit Freude marschieren.”

Ben Shahar wirft den palästinensischen Bewohnern der Stadt Hawara im Westjordanland vor, “freitags in den Moscheen zum Terrorismus aufzurufen und in den Schulen die Kinder zu Märtyrern zu erziehen” und fügt hinzu: “Alle Häuser des Dorfes sollten zerstört werden. Es ist erlaubt, es ist ethisch, es ist legitim… So wird die Arbeit gemacht.”

Auch muslimische Gebetshäuser seien Brutstätten des “Hasses”, die beseitigt werden müssten:

Ben Shahar rechtfertigt auch die Zerstörung der heiligen Orte in der palästinensischen Stadt, wie Moscheen und Gebetsstätten. “Eine Moschee ist kein heiliger Ort, wenn ihre Lehren darin bestehen, Juden zu töten”, erklärt Ben Shahar. “Wir müssen vor dem Ramadan schnell alle Moscheen in Israel durchgehen und jede einzelne schließen, die zum Terrorismus und zur Ermordung von Juden aufruft.”

Natürlich gibt es keine palästinensischen Moscheen, die das Töten von Juden lehren. Aber alle Yeshivot der Siedler lehren die Lehren des Völkermords. Sie sind die Brutstätten des Hasses. Und sie sollten ausgerottet werden.

Ben Shahar betonte: “Jede Straße, jede Gasse, jedes Dorf und jede Nachbarschaft, die sich entscheidet, ein Feind des Volkes Israel zu sein, wird die Konsequenzen tragen, und [dann] wird Schweigen herrschen.”

Natürlich wird es kein Schweigen geben, wenn Israel diese Strategie jemals ausprobiert. Die Palästinenser würden nicht nur bewaffneten Widerstand leisten, sondern auch ihre Verbündeten in der muslimischen Welt würden sich dem Kampf anschließen. Und wenn jemand behauptet, dass die Abraham-Abkommen jegliche Solidarität mit dem palästinensischen Volk zerstört haben, dann warten Sie nur, bis diese jüdischen Schläger mit dieser Völkermordkampagne beginnen. Das wird die muslimisch-arabische Bevölkerung vereinen, wie sie seit Jahrzehnten nicht mehr vereint war, wenn überhaupt.

Dann werden diese Völkermörder einen wahren Krieg von Gog und Magog zwischen Juden und Muslimen führen. Eine letzte Schlacht auf Leben und Tod. Eine, die keiner gewinnen kann, weil alle vernichtet werden. Es wird die Bewaffnung der Religion bedeuten, die zum Tod der Menschheit im Nahen Osten führt, wenn nicht sogar zum Tod des gesamten Planeten.

Die obigen WhatsApp-Nachrichten sind mehr als nur Worte der Aufstachelung. Es sind Worte, die direkt zu Taten führen. Ruandas staatlicher Radiosender sendete in den Monaten vor dem völkermörderischen Abschlachten von 800.000 Tutsi solche blutigen Aufwiegelungen. Das ist dort geschehen. Es kann auch hier geschehen. Es kann und wird auch in Israel geschehen. Es sei denn, wir tun als Juden etwas Entscheidendes, um es zu verhindern. Übersetzt mit Deepl.com

