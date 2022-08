Ich danke meinem Freund Ilan Pappé für diesen mitfühlenden und aufwühlenden Kommentar, der hoffentlich zum Nach-und Umdenken anregt

Evelyn Hecht-Galinski

https://www.palestinechronicle.com/when-will-the-west-publicly-endorse-the-right-of-the-palestinians-to-defend-themselves/



Der Verlust ihres geliebten Sohnes und Bruders während des jüngsten israelischen Angriffs auf Gaza. (Foto: Mahmoud Ajjour, The Palestine Chronicle)

Wann wird der Westen das Recht der Palästinenser, sich selbst zu verteidigen, öffentlich anerkennen?



Von Ilan Pappé



11. August 2022

Der letzte brutale israelische Angriff auf den Gazastreifen hat einmal mehr die heuchlerische und unmoralische Reaktion des Westens auf die anhaltende völkermörderische Politik Israels in den besetzten Gebieten offenbart. Die Fortsetzung der gefühllosen Politik und die Reaktionen der westlichen Regierungen, insbesondere der amerikanischen und britischen, können natürlich zu Verzweiflung und Lähmung führen.

Verzweiflung und Untätigkeit sind jedoch ein Luxus, den sich die unter Apartheid, Belagerung und Besatzung leidenden Palästinenser nicht leisten können; daher sollte auch die Solidaritätsbewegung ihr Bestes tun, um nicht in ein Gefühl der Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit zu verfallen. Es ist wichtig, die fortgesetzte Unaufrichtigkeit des Westens, wie sie sich auch dieses Mal wieder gezeigt hat, zu registrieren, diese Doppelzüngigkeit zu verurteilen und ihr entgegenzuwirken, indem die Fälschungen und Verzerrungen, auf denen sie beruht, aufgedeckt werden.

Der amerikanische Präsident, das Außenministerium und der amerikanische Gesandte bei den Vereinten Nationen haben in Reaktion auf den israelischen Angriff “das Recht Israels auf Selbstverteidigung unterstützt”, ebenso wie der britische Außenminister, der im September wahrscheinlich der nächste Premierminister sein wird. Es ist unglaublich, diese Äußerungen zu hören: Zu einer Zeit, in der alle großen Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen der Welt Israel als Apartheidstaat bezeichnen, bejubeln die westlichen politischen Eliten das Recht Israels auf Selbstverteidigung.

Wir sollten nicht müde werden und die Welt daran erinnern, dass die Palästinenser das Recht haben, sich selbst zu verteidigen, und dass sie nur sehr begrenzte Mittel dazu haben, sei es durch bewaffneten Kampf oder durch Berufung auf internationales Recht und internationale Institutionen. In vielen Fällen waren sie nicht in der Lage, sich selbst zu verteidigen, weder in Gaza in diesem Monat noch irgendwo anders im historischen Palästina seit 1948. Wenn es ihnen doch gelingt, werden sie als Terroristen beschuldigt.

Die westlichen Regierungen scheinen sich nur wenig um das Recht der Palästinenser auf Leben, Würde und Eigentum zu kümmern. Die UNO verpflichtete sich in der Resolution 181 vom 29. November 1947 dazu und sah zu, als alle diese Rechte während der ethnischen Säuberung Palästinas verletzt wurden. Seitdem und insbesondere seit 1967 hat keine der westlichen Regierungen jemals versucht, die Palästinenser zu schützen, wenn die israelische Armee auf sie schoss, sie tötete oder verwundete – mit Waffen, die vom Westen geliefert oder mit seiner Hilfe entwickelt wurden. Sie haben auch nichts unternommen, als ihre Häuser zerstört wurden, ihre Lebensgrundlage vernichtet wurde oder als sie ethnisch gesäubert wurden.

Wir können allein den Juli 2022 betrachten und einige der palästinensischen Opfer aufzählen, deren Recht auf Selbstverteidigung vom Präsidenten der USA oder dem britischen Außenminister nicht anerkannt wurde. Diese Politiker haben geschwiegen, als in diesem Monat Saadia Faragallah-Mattar, eine 64-jährige Mutter von 8 Kindern und eine Großmutter von 28 Kindern, im Gefängnis von Damon starb, wo sie bereits 6 Monate ohne Gerichtsverfahren inhaftiert war. Niemand hat im selben Monat das Recht auf Leben von Amjad Abu Aliya verteidigt oder anerkannt, einem 16-jährigen Jungen, der von israelischen Soldaten erschossen wurde.

Die Liste der Ermordeten in diesem Monat ist lang. Sie umfasst Nabil Gahnem, 53 Jahre alt, der versuchte, von seiner Arbeit in Israel sicher nach Hause zurückzukehren und im Juli letzten Jahres von israelischen Soldaten erschossen wurde, und Taher Khalil Mohammad Maslat, einen 16-jährigen Jungen, der auf dem Weg zur Schule von israelischen Scharfschützen erschossen wurde, die aus 100 Metern Entfernung auf ihn zielten und ihn töteten. Odeh Mahmoud Odeh wurde im Juli in al-Midya, einem Dorf in der Nähe von Ramallah, erschossen, in einer Woche, in der auch Ayman Mahmoud Muhsein, 29 Jahre alt, Vater von drei Kindern und seit drei Jahren politischer Gefangener, im Lager Dheisheh in der Nähe von Bethlehem und Bilal Awad Qabha, 24 Jahre alt, in Yabad ermordet wurden.

Zu Beginn des Monats wurde Muhammad Abdulla Salah Suleiman, ein Junge aus Silwan, auf der Route 60, einer Apartheidstraße für Siedler, von israelischen Soldaten auf einem Wachturm erschossen. Die israelischen Soldaten hinderten einen palästinensischen Krankenwagen daran, ihn zu erreichen, indem sie auf jeden schossen, der sich ihm näherte, und ließen ihn etwa zwei Stunden lang bluten. Muhammad starb später an seinen Verletzungen.

Auch in der Nähe des Zauns zum Gazastreifen sind israelische Wachtürme verteilt, die jedoch nicht bemannt sind. Sie sind mit Maschinengewehren bestückt, die aus der Ferne von jungen israelischen Soldatinnen bedient werden, die vom israelischen Rundfunk als Heldinnen bei der Verteidigung ihres Heimatlandes gefeiert wurden, als sie erklärten, wie sie mit einem Joystick an ihrem Computer jeden töten, der sich dem Zaun nähert.

Seit dem 1. Januar 2022 und bis zur israelischen Ermordung von Shireen Abu Akleh haben israelische Streitkräfte 61 Palästinenser getötet. Diese Tötungen waren Teil dessen, was lokale und internationale Menschenrechtsorganisationen als “Schießpolitik” gegen Palästinenser bezeichneten; sie wurden vom damaligen israelischen Premierminister Naftali Bennett veranlasst, tödliche Gewalt gegen Palästinenser anzuwenden, die keine unmittelbare Gefahr darstellten. Während des Ramadan wurden in diesem Jahr Hunderte von Menschen verletzt, vor allem in Haram al-Sharif.

Und die Zahl der Todesopfer ist bei diesem letzten Angriff noch gestiegen. Kinder wie Momen Salem, 5 Jahre, und Ahmad al-Nairab, 11 Jahre, in Jabaliya wurden zusammen mit 14 weiteren Kindern im Alter zwischen 4 und 16 Jahren getötet.

Palästinensische Kinder sterben auch aufgrund der israelischen Politik, den Kindern des Gazastreifens medizinische Genehmigungen zu verweigern. Zwischen 2008 und 2021 sind rund 840 Kinder gestorben, während sie auf eine Genehmigung warteten.

Niemand in den westlichen Medien oder in der Mainstream-Politik sprach über das Recht der Palästinenser, die in diesem Monat durch israelische Schüsse verstümmelt wurden, sich zu verteidigen. Nassim Shuman, ein Student, der auf einer Seitenstraße in der Nähe von Ramallah spazieren ging, verlor ein Bein, und sein Freund Ussayed Hamail saß gelähmt im Rollstuhl, nachdem sie von israelischen Soldaten angeschossen worden waren. Ein ähnliches Schicksal erwartete in diesem Monat Harun Abu Aram aus Yatta, der vom Kopf bis zu den Zehen gelähmt blieb, nachdem er versucht hatte, die Soldaten daran zu hindern, den Generator seines Nachbarn zu stehlen.

Ähnliches Schweigen war laut und deutlich zu hören, als die palästinensische Gemeinde Ras al-Tin, 18 Familien, im vergangenen Juli aus ihren Häusern vertrieben wurde und als Familien in Masafer Yatta zur Zielscheibe der israelischen Militärausbildung wurden. Niemand in London oder Washington sprach im vergangenen Juli über das Recht der Palästinenser, sich selbst zu verteidigen, nachdem der Oberste Gerichtshof Israels den Plan der Armee, etwa tausend Palästinenser aus der Region Masafer Yatta zu vertreiben, gebilligt hatte.

Und niemand im offiziellen Westen sprach über das Recht der Palästinenser, die von Israel gefoltert werden, sich zu verteidigen. Im vergangenen Juli erfuhren wir vom “Öffentlichen Komitee gegen Folter in Israel” (PCATI), dass die Situation so schlimm geworden ist, dass es beschlossen hat, Israel vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen. Das PCATI kam zu dem Schluss, dass Israel “nicht daran interessiert und nicht in der Lage ist, die Anwendung von Folter gegen Palästinenser einzustellen”; eine Politik, die ein Kriegsverbrechen darstellt. Nach 30 Jahren des Kampfes gegen die Folter sei man “zu dem bedauerlichen Schluss gekommen”, dass Israel nicht gewillt sei, die Folter zu beenden, die Beschwerden der Opfer ehrlich zu untersuchen und die Verantwortlichen strafrechtlich zu verfolgen.

Im Juli wurden wir mit der schrecklichen Geschichte von Ahmad Manasra konfrontiert, der im Alter von 13 Jahren inhaftiert wurde und an einem psychischen Zusammenbruch litt. Trotz der Aufforderung der UNO, ihn freizulassen, hat Israel ihn in Einzelhaft gesteckt.

Und wir haben keine Zeit, die Palästinenser aufzuzählen, die als menschliche Schutzschilde benutzt wurden, deren Häuser zerstört, deren Felder niedergebrannt und deren Geschäfte zerstört wurden.

Sicherlich hatten sie alle das Recht, sich zu verteidigen – aber wer hat sie verteidigt? Nicht die internationale Gemeinschaft, nicht die Palästinensische Autonomiebehörde, nicht die PLO, wo immer sie auch ist, nicht die palästinensischen Führer in Israel, nicht die arabische Welt. Sollten die Palästinenser damals ohne jegliche Verteidigung bleiben, und sollen sie das auch in Zukunft tun?

Israel bietet nun der Hamas an, was es der Palästinensischen Autonomiebehörde angeboten hat – das Modell eines offenen Gefängnisses, in dem die Eingeschlossenen der Gnade der israelischen Gefängniswärter ausgeliefert sind – mit eingeschränkten Grundrechten auf Leben und Arbeit als Gegenleistung für “gutes Verhalten”. Jeder Versuch, ein freies, normales Leben zu führen, wird sofort als Terrorismus gebrandmarkt, und die Macht der Armee wird sofort aktiviert. Das Modell des “offenen Gefängnisses” wird durch ein Modell des “Hochsicherheitsgefängnisses” ersetzt, in dem die kollektive Bestrafung in Form von Luftangriffen, Belagerungen und einer langen Liste von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit erfolgt.

Ich frage noch einmal: Wer wird die Palästinenser davor schützen, dass sie sich im Westjordanland und im Gazastreifen zwischen zwei herzlosen Optionen entscheiden müssen? Keiner bietet eine dritte Option an. Wann werden die führenden Politiker des Westens das Recht der Palästinenser, sich selbst zu verteidigen, öffentlich anerkennen – so wie sie es zum Beispiel in der Ukraine tun? Und wann wird es uns in der Solidaritätsbewegung gelingen, diese Führer dazu zu drängen, so dass wir alle in der Lage sind, das nächste Töten, Verstümmeln und Vertreiben unschuldiger Palästinenser zu verhindern? Hoffentlich bald, bevor es zu spät ist.

Bis dahin sollten die Palästinenser, die sich selbst verteidigen, unsere volle Unterstützung und Bewunderung haben.

Ilan Pappé ist Professor an der Universität von Exeter. Zuvor war er Dozent für Politikwissenschaft an der Universität von Haifa. Er ist Autor von The Ethnic Cleansing of Palestine, The Modern Middle East, A History of Modern Palestine: Ein Land, zwei Völker, und Zehn Mythen über Israel. Pappé wird als einer der “Neuen Historiker” Israels bezeichnet, die seit der Veröffentlichung einschlägiger britischer und israelischer Regierungsdokumente in den frühen 1980er Jahren die Geschichte der Gründung Israels im Jahr 1948 neu schreiben. Er hat diesen Artikel für die Palästina-Chronik geschrieben.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...