War der Ukraine-Konflikt wirklich völlig unerwartet? von Thomas Röper

Voll zu unterstützen, Thomas Röper trifft den Nagel auf den Kopf! Evelyn Hecht-Galinski

Ambitionen der USA

von Thomas Röper

18. März 2023

Kam die Eskalation in der Ukraine wirklich völlig unerwartet? Die Antwort auf diese Frage aus russischer Sicht gibt ein Artikel von Dozenten der russischen Diplomatischen Akademie.

Mir wird gerne vorgeworfen, ich würde „russische Propaganda“ verbreiten. Ich sehe das anders, denn in einem Konflikt muss man immer beide Seiten anhören, wenn man verstehen will, was warum passiert. Da die russischen Argumente von den deutschen Medien jedoch verschwiegen werden, kann sich in Deutschland kaum jemand ein solches vollständiges Bild machen.

Heute übersetze ich daher einen Artikel, der genau diese russische Sicht aufzeigt. In Russland ist ein Artikel über die Gründe des Ukraine-Konfliktes erschienen, den Dozenten der Diplomatischen Akademie des russischen Außenministeriums geschrieben haben. Der Artikel enthält also quasi die russische Sicht der Dinge in ihrer reinsten Form, denn das, was diese Dozenten schreiben, lernen angehende russische Diplomaten an der Universität.

Beginn der Übersetzung:

Völlig unerwartet?

Die Prorektoren der Diplomatischen Akademie des russischen Außenministeriums Oleg Karpowitsch und Michail Troianski über die verheerenden Folgen der westlichen Unterstützung für die Ukraine

Russische Medien haben aufsehenerregende Informationen veröffentlicht, wonach ukrainische Soldaten bereits 2018 von NATO-Instruktoren ausgebildet worden sind. Dies wurde durch eine Reihe von Fotos bestätigt, die im genannten Zeitraum in westlichen Militäreinrichtungen aufgenommen wurden. Zweifel am Zweck der Ausbildung gibt es keine.

Das bedeutet, dass die Ukraine-Krise schon vor langer Zeit von den Drahtziehern aus Washington konzipiert wurde. Dies wird vor dem Hintergrund der „sensationellen“ Enthüllungen über das Minsker Abkommen besonders deutlich, die von einigen ehemaligen politischen Führer gemacht wurden. Nicht umsonst heißt es, dass alles irgendwann ans Licht kommt.

Versuchen wir, die Ursachen der sich entfaltenden Krise in der Ukraine zu verstehen. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die ihr zugrunde liegen. Der wichtigste Faktor war natürlich die fehlende Einigung über die europäische Sicherheitsarchitektur, die in der postbipolaren Ära entstehen sollte.

Die UdSSR und der Warschauer Pakt existierten nicht mehr. Es bestand die Möglichkeit für eine umfassende Zusammenarbeit und Interaktion zwischen den verschiedenen Staaten in Europa, doch stattdessen begann die NATO auf Betreiben der USA, sich aggressiv nach Osten auszudehnen und dabei viele Staaten des Warschauer Pakts und einige der ehemaligen Sowjetrepubliken einzubeziehen.

Das ging so weit, dass die Ukraine und Georgien, die politisch, geopolitisch und historisch von großer Bedeutung für unser Land sind, im Jahr 2008 zu künftigen Mitgliedern des Bündnisses erklärt wurden. Das war eine Quelle der Instabilität in Europa und eine der Hauptursachen für den militärischen Konflikt in der Ukraine.

All diese Probleme werden durch die Tatsache, dass es zu einer schweren Vertrauenskrise zwischen der russischen und der amerikanischen sowie der europäischen Führung gekommen ist, noch erheblich verschärft. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass Russland im Dezember 2021 eine Reihe von ernsthaften Vorschlägen zu Sicherheitsfragen in Europa unterbreitet hat. (Anm. d. Übers.: Die Details dazu finden Sie hier) Leider haben wir keine konkreten Antworten erhalten, was als Ablehnung gewertet werden kann. Wir denken, dass es dafür bestimmte Gründe gab.

Die USA sind seit langem bestrebt, auf ukrainischem Territorium einen russlandfeindlichen Staat zu schaffen, eine Art „Anti-Russland“. Die NATO baute ihre militärische Präsenz aktiv aus und bildete ukrainische Streitkräfte aus. Es scheint jedoch, dass die USA nicht genau wussten und immer noch nicht wissen, was ihr eigentliches Ziel ist.

Es ist bereits deutlich geworden, dass das Selensky-Regime das Thema „Ukrainisierung der Politik“ aktiv ausnutzt und davon gut profitiert. Allein im letzten Jahr beliefen sich die US-Hilfen für Kiew auf über 150 Milliarden Dollar.

Vor dem Hintergrund der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen dürften die Republikaner viele Fragen an Joe Biden richten. Wir glauben, dass das nur eine Frage der Zeit ist.

In Washington spielt die Tatsache, dass die Ukraine bei den Kampfhandlungen zerstört wird, keine Rolle. Neben dem Tod einer großen Zahl ihrer Bürger ist ein enormer Strom von Flüchtlingen und Vertriebenen zu beobachten.