War Prigoschins Meuterei eine Operation des westlichen Geheimdienstes, die durch russische Spione vereitelt wurde?

Von Larry Johnson

26. Juni 2023

Über das Motiv für Jewgeni Prigoschins Meuterei herrscht noch immer keine Einigkeit, und es wird viel spekuliert. Einige haben die falsche Dichotomie von “echtem Putsch” und “vorgetäuschtem Putsch” aufgestellt. Dieser Ansatz lässt einige beunruhigende Unregelmäßigkeiten und Fakten außer Acht, die auf eine ausgeklügelte Operation des Doppelspiels hindeuten.

Mein Freund Steve Bryen, ein alter Hase im US-Verteidigungsgeschäft, hat auf seinem Substack einen hervorragenden Überblick veröffentlicht: “What Didn’t Happen in Russia – There was no uprising and Prigozhin couldn’t deliver what he promised”. Steve ist immer noch gut vernetzt mit den US-Geheimdiensten und der Verteidigungsgemeinschaft und er lässt eine kleine metaphorische Bombe platzen, indem er enthüllt, dass Prigoschin in Kontakt mit dem ukrainischen Militärgeheimdienst stand:

Um seine Operation zu starten, unternahm Prigoschin in den vergangenen sechs oder mehr Monaten eine Reihe von Schritten. Dazu gehörten ständige und nachweislich falsche Anschuldigungen, dass er nicht genug Munition für den Kampf in Bakhmut bekomme. Außerdem warf Prigoschin der Armeeführung vor, sie sei korrupt, weigere sich, seine Flanken während der Bakhmut-Operation zu verteidigen, und verliere im Ukraine-Krieg massiv. Keiner dieser Vorwürfe war wahr… . .

Es stellte sich jedoch heraus, dass mehr dahinter steckte. Quellen berichten, dass Prigozhin mindestens seit Januar letzten Jahres in Kontakt mit dem ukrainischen Militärgeheimdienst (bekannt als HUR MO) gestanden hat. Einigen Quellen zufolge flog er auch nach Afrika, wo die Wagner-Kräfte im Einsatz sind, um ein Treffen mit ukrainischen Geheimdienstmitarbeitern abzuhalten.

Ebenso gibt es Berichte, dass er auch mit einer Reihe von Spezialeinheiten innerhalb Russlands gesprochen und sie gebeten hat, sich ihm anzuschließen.

Ich glaube, dass Steves Quellen in dieser Sache zuverlässig sind. Achten Sie besonders auf den Zeitpunkt, d. h. ein Treffen im Januar. Etwa einen Monat später greift Prigoschin den russischen Verteidigungsminister Schoigu und den Generalstabschef Gerasimow verbal scharf an. Laut Dokumenten, die der Flieger Jack Teixeira auf Discord gepostet haben soll, hat Prigozhin der Ukraine/NATO Standorte von russischen Einheiten im Donbass mitgeteilt.

Dies sind starke Indizien dafür, dass Prigozhin nicht nur abtrünnig wurde, sondern zum Verräter. Aus der Sicht der Spionageabwehr möchte ich auf einen offensichtlichen Punkt hinweisen: Der NATO die Standorte russischer Einheiten mitzuteilen, ist so, als würde man Eskimos im Januar eine LKW-Ladung Schnee geben. Aufgrund der robusten ISR-Fähigkeiten der NATO ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Standorte den amerikanischen und europäischen Militärs und Geheimdienstmitarbeitern bereits bekannt waren. Diese Art von bestätigenden Informationen ist das, was George Smiley, der Maulwurfsjäger in der britischen Fernsehserie Tinker Tailor Soldier Spy, “Narrengold” nannte. Sie sehen aus wie echtes Material, aber wenn man sie richtig auswertet, sagen sie einem nichts, was man nicht schon weiß. Es überredet lediglich diejenigen, die es glauben wollen, den Köder zu schlucken.

Ich möchte eine andere Möglichkeit vorschlagen: Jewgeni Prigoschin war ein Köder. Die russischen Militär- und Geheimdienstchefs sind nicht taub, stumm und blind. Seit Beginn der militärischen Sonderoperation haben westliche Politiker und Experten unablässig darauf hingewiesen, dass Putin schwach ist, dass er sich einer ernsthaften politischen Opposition gegenübersieht, dass er unheilbar krank ist und dass Russland am Rande einer wirtschaftlichen und politischen Katastrophe taumelt. Hier ist der ehemalige ukrainische Präsident Poroschenko, der Putin ein wenig Schatten zuwirft:

Die alberne Analyse des ehemaligen CIA-Offiziers John Sipher ist selbst ein Beweis dafür, warum die CIA eine gescheiterte Institution ist. Er schreibt:

Wie die Zaren vor ihm hat Putin durch seine Bereitschaft zur Gewaltanwendung im In- und Ausland und durch die Aufrechterhaltung eines Machtimages überlebt. In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben viele Beobachter Putins Handeln auf der internationalen Bühne mit demselben Satz beschrieben: Putin spielt eine schwache Hand. Seine Schikanen, Drohungen und Lügen haben ihn vor denen geschützt, die seine Macht bedrohen könnten.

Doch wie Zar Nikolaus im Ersten Weltkrieg hat Putin mit seinem Einmarsch in die Ukraine törichterweise alle Karten auf den Tisch gelegt und sein schwaches Blatt gezeigt, wodurch sein Bann der Unbesiegbarkeit gebrochen schien. Auf diese Weise hat er es seinen Feinden ermöglicht, ihre eigene Stärke und Position besser einzuschätzen. Es ist zwar nicht klar, ob Putin seine Kontrolle im eigenen Land ernsthaft gefährdet hat, aber er hat sich selbst und Russland geschwächt und kann nicht mehr bluffen, dass er ein Gewinnblatt spielt.

Ich denke, die russische Führung ist zu dem Schluss gekommen, dass der Westen diesen Unsinn ernsthaft glaubt, und hat beschlossen, Washington und London ihre eigene Version von Luca Brasi zu schicken – einen loyalen Soldaten, der nun bereit ist, die Familie zu verraten. Sie wollen einen Verräter? Hier ist Ihr Verräter.

Bisher hat Jewgeni Prigoschin nicht das gleiche Schicksal erlitten wie Herr Brasi. Stattdessen kehrte er aus Afrika in die blutige Schlacht von Bakhmut zurück, nachdem er seinen neuen Freunden im Westen versichert hatte, dass er auf ihrer Seite sei, und begann dann, die russische Verteidigungsführung und -taktik zu verunglimpfen, während er “wertvolle” Informationen an seine Kontakte in der Ukraine weitergab.

Das nenne ich kitzelig. Westliche Politiker und Geheimdienstchefs, die Bescheid wussten, fieberten dem Moment entgegen, in dem Prigoschin seinen kühnen Zug machen und das russische Kartenhaus zusammenbrechen würde. Wer könnte die unbesiegbaren Wagnerianer unter der Führung von Chef Prigoschin aufhalten?

Es gibt also zwei Möglichkeiten: Prigoschin hat die Seiten gewechselt und sich für das Team Ukraine und das Team NATO entschieden, oder Prigozhin, ein perfekter Schauspieler, war ein Doppelagent, der seine Kollegen im GRU über seine Pläne und bevorstehenden Aktionen im Namen der NATO auf dem Laufenden hielt. Russland zu verraten, indem man ein westlicher Agent wird – d. h. jemand, der sich bereit erklärt hat, für einen oder mehrere westliche Geheimdienste zu spionieren – ist unverzeihlich. Jungs und Mädels, die so etwas tun, werden wahrscheinlich das gleiche Schicksal erleiden wie der Luca Brasi aus dem Paten.

Wenn ich zurücktrete und Prigoschins Handlungen nach Beginn der Meuterei betrachte, fühle ich mich an einen Schauspieler erinnert, der improvisiert. Sehen Sie sich nur Prigoschins völlig widersprüchliche und nachweislich falsche Behauptungen vom Wochenende an, warum er die Meuterei angeführt hat. Zunächst sagte er, Putin sei ein Dummkopf, der mit Lügen über die unnötige und unrechtmäßige Invasion in der Ukraine gefüttert wurde:

Der Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, bezweifelte am Freitag die Begründungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin für die Invasion in der Ukraine, die ihm von der Kremlspitze aufgetischt worden seien.

Das russische Verteidigungsministerium habe die russische Gesellschaft und Putin “getäuscht”, sagte Prigoschin in einem 30-minütigen Video, das er auf seinem Telegram-Kanal veröffentlichte. Dies hat seine öffentliche Fehde mit Sergej Schoigu, dem Verteidigungsminister des Landes, eskalieren lassen.

Der russische Geschäftsmann, ein langjähriger Verbündeter Putins, hat seit Monaten sein verbales Sperrfeuer gegen Schoigu verschärft.

Zwei Tage später schaltet er einen Gang zurück und behauptet, es habe sich nur um einen Protest gehandelt:

Der russische Söldnerführer Jewgeni Prigoschin erklärte am Montag, die eintägige Meuterei seiner Wagner-Truppe habe nicht dem Sturz der russischen Regierung gegolten, sondern einem Protest gegen die seiner Meinung nach ineffiziente Kriegsführung in der Ukraine.

In seinen ersten öffentlichen Äußerungen seit der Beendigung der Meuterei am späten Samstag wiederholte Prigoschin seine häufige Behauptung, dass die Wagner-Truppe die effektivste Kampftruppe in Russland “und sogar in der Welt” sei und die Einheiten, die Moskau am 24. Februar 2022 in die Ukraine entsandt habe, in den Schatten stelle.

Worum geht es? Protest oder Aufschrei der Empörung über abscheuliche Lügen?

Ein weiterer Datenpunkt. David Sanger und Julian Barnes, die für die New York Times schreiben, berichten, dass:

Amerikanische Geheimdienstler informierten am Mittwoch hochrangige Militär- und Verwaltungsbeamte darüber, dass Jewgeni Prigoschin, der Anführer der Söldnergruppe Wagner, militärische Maßnahmen gegen hochrangige russische Verteidigungsbeamte vorbereite, so mit der Angelegenheit vertraute Beamte.

Die US-Spionagebehörden hatten schon Tage zuvor Hinweise darauf, dass Prigozhin etwas plante, und arbeiteten daran, dieses Material zu einer fertigen Einschätzung zu verfeinern, so die Beamten.

Die Informationen zeigen, dass die Vereinigten Staaten von den bevorstehenden Ereignissen in Russland wussten, ähnlich wie die Geheimdienste Ende 2021 davor gewarnt hatten, dass Wladimir W. Putin einen Einmarsch in die Ukraine plante.

Haben Sie das verstanden? Die USA wussten es im Voraus. Besteht die Möglichkeit, dass die Russen eine Ahnung hatten, was im Gange war?

Einige kluge Analysten argumentieren, dass Russland sich nicht auf eine so ausgeklügelte List einlassen würde, weil sie schief gehen könnte oder Russland als verwundbar darstellen würde. Ein gutes Argument. Russland ist sich jedoch bewusst, dass es sich im Krieg mit dem Westen befindet, und zwar nicht nur metaphorisch, und dass die Vereinigten Staaten und viele Länder in Europa darauf bedacht sind, das Land in Stücke zu reißen. Wenn sich eine Gelegenheit bietet, dieses Mem in die Luft zu sprengen, dann ergreift man sie.

Russland konnte während dieser doppelbödigen Meuterei mehrere Ziele erreichen. Unter dem Vorwand, den Putsch zu bekämpfen, verlegte es Truppen in Gebiete, die bei normalen Kriegseinsätzen Aufmerksamkeit und möglicherweise Angriffe auf sich gezogen hätten. Wladimir Putin erfuhr eine bessere Einschätzung seiner Unterstützung durch die Bevölkerung. Nicht einmal die Kommunistische Partei, die Putin verachtet, hat sich hinter Prigoschin gestellt. Der Westen beharrt weiterhin darauf, dass dies eine Schwäche Putins war. Wirklich? Kein nennenswerter politischer Gegner ist auf den Putschzug aufgesprungen. Das russische Volk ist nicht in einem orangefarbenen Revolutionsrausch auf die Straßen geströmt und hat Putins Kopf gefordert. Ganz im Gegenteil.

Stellen wir uns einmal ein alternatives Szenario vor. In Washington, DC, kommt es zu einem Putsch/Mutanfall gegen Joe Biden. Glaubt wirklich jemand, dass die 50 Gouverneure und alle Mitglieder des Senats und des Repräsentantenhauses Joe Biden in Schutz nehmen würden? Ich glaube es nicht. Übersetzt mit Deepl.com