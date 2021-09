” Ein klarer Fall von Völkermord”

Bild:A Palestinian woman holds a portrait of a relative killed, during a September 2010 march in Beirut commemorating the anniversary of the Sabra and Shatila massacre. Sharif Karim Reuters

War Sabra und Shatila ein Völkermord?

Von Donald Wagner

16. September 2021

Eine Palästinenserin hält das Porträt eines getöteten Verwandten während eines Marsches im September 2010 in Beirut zum Gedenken an den Jahrestag des Massakers von Sabra und Schatila. Sharif Karim Reuters

Mit dem Rückzug der USA aus Afghanistan geht die jüngste in einer langen Reihe von katastrophalen amerikanischen Militärinterventionen zu Ende. Ein kurzer Rückblick auf die letzten 50 Jahre zeigt ein düsteres Muster amerikanischen Verrats und mangelnder Verantwortlichkeit, das Leid und gescheiterte Staaten hinterlässt.

Wir kennen die Niederlage der USA in Vietnam und den Rückzug aus Saigon im Jahr 1975, aber wer erinnert sich noch an das Chaos, das sie in Laos oder Kambodscha hinterlassen haben?

Oder denken Sie an die Interventionen der Reagan-Regierung in Nicaragua, Guatemala, El Salvador und Honduras.

Ihr Vermächtnis sind heute die Kinder und Familien an unserer südlichen Grenze, die Flüchtlinge von Reagans Politik sind – zu der auch die Unterstützung von völkermordenden Todesschwadronen gehörte.

Wir können der Liste verschiedene Länder in Westasien und Nordafrika hinzufügen, die von den USA verwüstet und im Stich gelassen wurden, darunter Libyen, Irak, Syrien, Jemen und Libanon. Die Liste wird noch länger, wenn wir Interventionen in Afrika, Zentralasien, Südamerika und der Karibik hinzufügen.

“Der von den Amerikanern geführte Kampf gegen den Terror durch militärische Gewalt und die Unterstützung autoritärer Regierungen im Nahen Osten, in Asien und Afrika hat die Qualität der Regierungsführung und das Leben der einfachen Menschen verwüstet”, schrieb der Journalist Rami G. Khouri schrieb kürzlich.

Das ist noch milde ausgedrückt.

Ich habe dieses zerstörerische Muster im Mai 1982 aus nächster Nähe gesehen, als ich eine Delegation von Hilfs- und Entwicklungsspezialisten in den Libanon führte. Am 4. Juni sahen wir uns der von den USA finanzierten israelischen Bombardierung Beiruts ausgesetzt, die einen Krieg auslöste, bei dem mindestens 17 000 palästinensische und libanesische Zivilisten getötet und Zehntausende weitere verwundet wurden.

Am 6. Juni folgte eine israelische Bodeninvasion. Eine Woche später hatten die israelischen Streitkräfte den größten Teil des Libanon besetzt und die Hauptstadt belagert – angeblich, um die Palästinensische Befreiungsorganisation, die sich zu diesem Zeitpunkt größtenteils im Land befand, zu vertreiben.

Ein von den USA vermitteltes Waffenstillstandsabkommen von Mitte August sah vor, dass die PLO ihr militärisches und politisches Personal aus dem Libanon abziehen und die israelische Armee außerhalb von Beirut bleiben sollte.

Als Teil des Abkommens verpflichteten sich die USA, für die Sicherheit der mehr als 300.000 palästinensischen Zivilisten im Libanon zu sorgen. Am 20. August ordnete Reagan an, dass die US-Marine zusammen mit französischen und italienischen Truppen im Libanon stationiert werden sollte, um die Sicherheit und Stabilität während des PLO-Abzugs zu gewährleisten.

Drei Tage später wurde Bachir Gemayel, der Chef der mit Israel verbündeten libanesischen Streitkräfte, vom libanesischen Parlament zum Präsidenten des Landes gewählt. Doch am 14. September, noch bevor er sein Amt angetreten hatte, wurde er mit einer schweren Autobombe ermordet.

Unter Missachtung der Vereinigten Staaten brach Israel das Waffenstillstandsabkommen und besetzte Westbeirut, einschließlich des Gebiets der Flüchtlingslager Sabra und Shatila.

Am Abend des 16. September 1982 schickte Israel die Miliz der libanesischen Streitkräfte nach Sabra und Schatila, wo Tausende von nun schutzlosen palästinensischen Zivilisten lebten.

Scharon hatte jedoch darauf bestanden, dass sich trotz des international überwachten Rückzugs der PLO immer noch mehr als 2.000 palästinensische “Terroristen” in den Flüchtlingslagern versteckten.

Das war eine völlige Erfindung. Nach freigegebenen israelischen Dokumenten und Berichten ehemaliger US-Beamter verleiteten Scharon und andere israelische Führer amerikanische Diplomaten dazu, die falschen Behauptungen über Tausende von palästinensischen “Terroristen” zu akzeptieren, und widersetzten sich den Forderungen Washingtons, die israelischen Streitkräfte aus Beirut abzuziehen.

In der gleichen Nacht drangen die Milizen der libanesischen Streitkräfte – auch Phalangisten genannt – in die Lager ein. Laut dem Historiker Seth Anziska wussten israelische Beamte bereits, dass Zivilisten getötet wurden.

Der israelische Außenminister Yitzhak Shamir hatte Berichten zufolge bereits von einem “Gemetzel” in den Lagern gehört. Doch als er und andere hochrangige israelische Beamte am 17. September mit ihren amerikanischen Amtskollegen zusammentrafen, erwähnte Shamir dies mit keinem Wort.

“Woher kommst du, mein Freund?”

Noch bevor die Nachricht von dem Massaker die Runde machte, kehrte ich mit zwei Leitern von Mercy Corps International nach Beirut zurück und unterbreitete Vorschläge für medizinische und wirtschaftliche Hilfsprojekte im Libanon. Wir erreichten die Flüchtlingslager erst am Montagmorgen, dem 20. September.

Im Vergleich zu dem, was die palästinensischen Überlebenden und das internationale medizinische Personal in den palästinensischen Krankenhäusern an jenem Wochenende erlebt hatten, waren unsere Erfahrungen eher milde. Wir betraten Sabra und Shatila gegen 11 Uhr und wurden von Mitarbeitern des libanesischen Roten Halbmonds empfangen, die uns mit Kölnisch Wasser getränkte Taschentücher gaben.

“Haltet euch das vor die Nase, denn der Geruch der verwesenden Leichen macht euch krank”, wurde uns gesagt.

Fünf Minuten später standen wir unter Schock und Tränen, als Mütter in verzweifelter Trauer schrien, als Arbeiter zwei Leichen und Körperteile ihrer Lieben aus den Trümmern zogen.

Nach mehreren Gesprächen sprach ich einen muslimischen Geistlichen an, der eine tiefe Grube überblickte, in der Arbeiter Leichensäcke für die Bestattung trugen. Ich sprach ihm mein Beileid aus, und der Scheich schüttelte den Kopf.

“Ich habe viele der Opfer beim Freitagsgebet gesehen”, sagte er, wie ich mich erinnere.

“Wir werden nie erfahren, wie viele hier gestorben sind”, fügte er hinzu. “Am Freitagabend hörte ich Schüsse und sah, wie die Leichen von mehreren Männern auf Lastwagen verladen wurden. Nur Gott weiß, wo sie begraben wurden.”

Er schätzt, dass 2.000 bis 3.000 Menschen getötet wurden.

Die Namen von 1.400 Opfern wurden dokumentiert. Die tatsächliche Zahl der Todesopfer dürfte jedoch viel höher sein, da die Phalangisten viele Opfer entführten.

Dann stellte er die gefürchtete Frage: “Woher kommst du, mein Freund?”

Ich hielt verlegen inne und sagte: “Aus den Vereinigten Staaten, und ich weiß, dass das Blut dieser Opfer an unseren Händen klebt.”

“Ja, das Blut klebt an Ihren Händen als Amerikaner”, antwortete er. “Aber ich danke Gott, dass Sie hier sind, um zu sehen, was passiert ist. Alles, worum wir Sie bitten, ist, dass Sie nach Hause gehen und die Wahrheit über das berichten, was Sie hier gesehen haben.”

Am nächsten Tag trafen wir uns mit libanesischen Journalisten, die sagten, es sei allgemein bekannt, dass die USA Sicherheit für die Palästinenser versprochen und Israel aus Beirut herausgehalten hätten.

Hätte die US-Regierung – die zweifellos die Macht dazu hatte – dem Betrug von Ariel Sharon die Stirn geboten und Israel den Rückzug aus Beirut befohlen, hätte das Massaker verhindert werden können.



Ein klarer Fall von Völkermord

Die israelische Bevölkerung hat mit einer der größten Demonstrationen überhaupt gegen das Massaker protestiert.

Die Kahan-Kommission, Israels offizielle Untersuchung, kam jedoch 1983 zu dem Schluss, dass Beamte und Angestellte des Landes nur “indirekt” für das Massaker verantwortlich waren.

Scharon wurde seines Amtes als Verteidigungsminister enthoben, kehrte aber im folgenden Jahr in die Regierung zurück. Im Jahr 2001 wurde er Premierminister.

Kein israelischer und kein einziger libanesischer Milizenführer wurde für den Völkermord in Sabra und Schatila vor Gericht gestellt oder verurteilt, und die USA entgingen der Rechenschaftspflicht, weil sie die Palästinenser im Stich gelassen hatten.

Das Massaker von Sabra und Schatila war nach allen Maßstäben des Völkerrechts ein klarer Fall von Völkermord, doch die Verantwortlichen entgingen der Strafverfolgung und Verurteilung.

Abschriften von Gesprächen zwischen hochrangigen israelischen Beamten und den libanesischen Streitkräften, die im Januar 1982 begannen, offenbaren die völkermörderische Absicht.

In den 2018 veröffentlichten Protokollen ist unter anderem von der “Säuberung der [palästinensischen] Flüchtlingslager” und der Notwendigkeit “mehrerer Deir Yassins” die Rede – eine Anspielung auf das berüchtigte Massaker an Palästinensern in einem Dorf bei Jerusalem im April 1948 während der Nakba.

Sie enthalten auch ausdrückliche Hinweise auf die Dezimierung und Vertreibung der palästinensischen Flüchtlingsbevölkerung aus dem Libanon, so dass “Sabra ein Zoo und Schatila der Parkplatz von Beirut werden würde”.

Während US-Beamte und die Mainstream-Medien das Thema meiden, geht der Völkermord und das Unrecht an den Palästinensern weiter.

Doch das politische Klima ändert sich, und es ist an der Zeit, dass die Vereinigten Staaten die Verantwortung für ihre Mitschuld an den israelischen Kriegsverbrechen, einschließlich der Nakba und des Massakers von 1982, übernehmen.

Genug

Die US-amerikanische Öffentlichkeit kann sich der Sache annehmen, indem sie fordert, dass Israel für die Verbrechen an den Palästinensern zur Rechenschaft gezogen wird. Als Steuerzahler können wir verlangen, dass die jährlichen Zuschüsse von fast 4 Milliarden Dollar an Israel eingestellt werden.

Die Verantwortlichkeit kann durch ein sofortiges Ende von Israels Diebstahl von palästinensischem Land zum Bau von Kolonialsiedlungen im besetzten Westjordanland, einschließlich Jerusalem, nachgewiesen werden.

Israel muss aufhören, palästinensische Kinder zu verhaften, zu inhaftieren, zu missbrauchen und zu töten.

Wir müssen fordern, dass den Palästinensern volle Gleichberechtigung und politische Rechte garantiert werden und dass das israelische Apartheidsystem abgeschafft wird, das in letzter Zeit von Menschenrechtsgruppen wie Human Rights Watch und der israelischen Organisation B’Tselem anerkannt wurde.

Schließlich müssen die Millionen von palästinensischen Flüchtlingen, die über die ganze Welt verstreut sind, ihr Recht auf Rückkehr wahrnehmen können und eine Entschädigung erhalten.

Es ist an der Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen: Schluss mit Leid und Tod für die Palästinenser. Keine Sabras und Shatilas mehr. Übersetzt mit Deepl.com

Donald Wagner ist ein langjähriger Aktivist für die Rechte der Palästinenser und ein ordinierter presbyterianischer Geistlicher. Seine Memoiren werden im Frühjahr 2022 veröffentlicht.

