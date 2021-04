Bild:Anti-Palestinian graffiti in the West Bank city of Hebron in October 2012. Ryan Rodrick Beiler ActiveStills

Warnings of Israeli fascism should be heeded, not condemned Israel lobby groups are pushing to codify into law worldwide a controversial definition of anti-Semitism with the intent of suppressing criticism of Israel. The definition has been rightly criticized for conflating criticism of a state and its political ideology with anti-Jewish bigotry.

Warnungen vor israelischem Faschismus sollten beherzigt, nicht verurteilt werden

Von Rod Such



27. April 2021

Israel-Lobbygruppen drängen darauf, eine umstrittene Definition von Antisemitismus weltweit gesetzlich zu kodifizieren, um Kritik an Israel zu unterdrücken.

Die Definition wurde zu Recht kritisiert, weil sie Kritik an einem Staat und seiner politischen Ideologie mit antijüdischer Bigotterie gleichsetzt. Was weniger untersucht wurde, ist die Tatsache, dass sie auch Kritik am Zionismus und an der israelischen Politik, die von Juden, einschließlich Israelis, seit Jahrzehnten geäußert wird, als antisemitisch brandmarkt.

Diese Definition von Antisemitismus, die von der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) verabschiedet wurde, enthält 11 Beispiele für Antisemitismus.

Eines der Beispiele – “das Ziehen von Vergleichen der gegenwärtigen israelischen Politik mit der der Nazis” – verurteilt implizit die Aussagen jüdischer Kritiker, insbesondere jüdischer Israelis, die genau diesen Vergleich angestellt haben, als antisemitisch.

Einer der berühmtesten dieser Vergleiche entstand bereits 1948, als jüdische Amerikaner, unter ihnen der Wissenschaftler Albert Einstein und Gelehrte wie Hannah Arendt, Sidney Hook und Seymour Melman, einen Brief in der New York Times veröffentlichten, in dem sie gegen den geplanten Besuch von Menachem Begin, dem damaligen Führer der israelischen Freiheitspartei, in den USA protestierten.

Der einleitende Absatz des Briefes beschreibt die Freiheitspartei als “in ihrer Organisation, ihren Methoden, ihrer politischen Philosophie und ihrer sozialen Anziehungskraft eng verwandt mit den Nazis und den faschistischen Parteien”. Die Autoren stellen fest, dass Begins Partei “aus der Mitgliedschaft und Gefolgschaft der ehemaligen Irgun Zvai Leumi, einer terroristischen, rechtsgerichteten, chauvinistischen Organisation in Palästina, entstanden ist.”

Sie zitieren die Rolle der Irgun beim Massaker von Deir Yassin als Beispiel für “den Charakter und die Aktionen der Freiheitspartei.”

Die Autoren bringen die Partei weiter mit dem Faschismus in Verbindung, indem sie bemerken, dass:

“Innerhalb der jüdischen Gemeinschaft haben sie eine Mischung aus Ultranationalismus, religiösem Mystizismus und rassischer Überlegenheit gepredigt.”

Berichte über Gräueltaten während der Vertreibung von schätzungsweise 750.000 Palästinensern im Jahr 1948 erinnerten einige jüdische Israelis auch an die Nazis, wie der israelische Historiker Tom Segev in seinem Buch 1949: The First Israelis zitiert.

Segev erzählt, dass Israels Landwirtschaftsminister Aharon Cizling während einer Kabinettssitzung im November 1948 die Gräueltaten beschrieb, von denen berichtet wurde:

“Ich war oft nicht damit einverstanden, wenn der Begriff Nazi auf die Briten angewandt wurde. Ich würde den Begriff nicht gerne verwenden, obwohl die Briten Nazi-Verbrechen begangen haben. Aber jetzt haben sich auch Juden wie Nazis benommen und mein ganzes Wesen ist erschüttert.”

Martialisches Recht

Als Israel 1948 Notstandsregelungen über die Palästinenser verhängte, denen es gelang, nach der Nakba in Israel zu bleiben, verurteilte Yaakov Shimson Shapira, ein späterer israelischer Generalstaatsanwalt und Justizminister, die Verhängung des Kriegsrechts.

Er beschrieb die neuen Regelungen, die auf die Palästinenser angewandt wurden, als “ohne Präzedenzfall in einem zivilisierten Land.” Shapira merkte an, dass “sogar Nazi-Deutschland keine solchen Gesetze hatte”, aber dass wie die Nazi-Machthaber im besetzten Oslo, Norwegen, den Palästinensern versichert wurde, “dass keinem Bürger, der sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmert, etwas passieren würde.”

Die israelischen Kriegsverbrechen führten oft zu Vergleichen mit den Nazis. In dem preisgekrönten Film Waltz with Bashir (2008) zeigt der Drehbuchautor und Regisseur Ari Folman einen israelischen Soldaten, der nach seiner Rolle bei der israelischen Invasion im Libanon 1982 an posttraumatischer Belastungsstörung und Gedächtnisverlust leidet.

Der Soldat war zur Bewachung der Flüchtlingslager Sabra und Shatila in Beirut eingeteilt, wo die israelischen Streitkräfte zuließen, dass phalangistische Faschisten Hunderte von Männern, Frauen und Kindern ermordeten. Als seine Erinnerungen langsam zu ihm zurückkehren, sagt ein Freund zu ihm: “Du hast dich im Alter von 19 Jahren schuldig gefühlt. Ungewollt hast du die Rolle des Nazis übernommen.”

In den 1990er Jahren prägte einer der führenden Intellektuellen Israels, Yeshayahu Leibowitz, den Begriff “Judeo-Nazi”, um das zu beschreiben, was er im Lande beobachtete. Als überzeugter Zionist und Inhaber von acht Doktortiteln, der einmal als “das Gewissen Israels” bezeichnet wurde, erklärte Leibowitz 1991 in einer Rede in Haifa: “Eine naziähnliche Mentalität existiert auch in unserem Land. That is a fact.”

Leibowitz reagierte damit auf eine Entscheidung des israelischen Obersten Gerichtshofs, die es dem Inlandsgeheimdienst Shin Bet erlaubt, palästinensische Gefangene zu foltern. Später im selben Jahr verglich Leibowitz eine Eliteeinheit der israelischen Armee, die Sayeret Matkal, mit der Nazi-SS und beschrieb sie als “jüdische Nazis”, die wie ihre deutschen Kollegen “nur Befehle befolgten”.

Die Vergleiche halten bis ins 21. Jahrhundert an. Nach den Wahlen 2009 verurteilte Amnon Dankner, ein ehemaliger Redakteur der israelischen Zeitung Maariv, das, was er “neonazistische Äußerungen” im israelischen Parlament nannte. David Landau, ehemaliger Chefredakteur der Tel Aviver Zeitung Haaretz, sprach von einer “Welle des Faschismus, die das zionistische Projekt verschlungen hat.”

Erst kürzlich, im Mai 2017, verglich Daniel Blatman, Professor für Holocaust-Studien an der Hebrew University und Fellow am United States Holocaust Memorial Museum, die Werte von Bezalel Smotrich, einem Mitglied des israelischen Parlaments, mit “denen der deutschen SS”. Smotrich, der jetzt die Religiöse Zionistische Partei führt, die Teil der von Premierminister Benjamin Netanjahu vorgeschlagenen Regierungskoalition ist, drohte diesen Monat, dass Araber, die die jüdische Herrschaft über das Land Israel nicht anerkennen, “nicht hier bleiben werden.”



“Zweiter Holocaust”

Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionskampagnen (BDS) in den USA und anderswo lehnen typischerweise jeden Vergleich der israelischen Politik und Aktionen mit dem Nazismus ab.

Die Realität der israelischen Apartheid und ethnischen Säuberung ist schrecklich genug, und Nazi-Analogien stören den Aufbau einer breiten Solidarität mit der palästinensischen Befreiung. Es ist nicht ungewöhnlich, dass BDS-Aktivisten Menschen mit Schildern, die Israel mit den Nazis vergleichen, auffordern, solche Botschaften wegzulegen oder Proteste zu verlassen, obwohl ein wenig Aufklärung über die Gründe auch angebracht ist.

Israelische Regierungsvertreter und Unterstützer haben jedoch Vorwürfe des Nazismus oder Pläne für einen “zweiten Holocaust” an Palästinenser, arabische Regierungen und die Regierung des Iran gerichtet.

Am Vorabend der israelischen Invasion im Libanon 1982 berief sich Premierminister Menachem Begin auf den Holocaust und sagte dem Parlament, dass “die Alternative dazu Treblinka ist”, das berüchtigte Todeslager der Nazis. In ähnlicher Weise warnte Netanjahu häufig vor einem “zweiten Holocaust”, wenn es dem Iran erlaubt würde, Atomwaffen zu erhalten.

Das Bild des Palästinensers als Terrorist oder Antisemit wird in der Zivilgesellschaft häufig beschworen.

Nazi Palestine: The Plans for the Extermination of the Jews in Palestine (2010) ist der provokante Titel eines Buches, das in Zusammenarbeit mit dem United States Holocaust Memorial Museum in Washington, DC, veröffentlicht wurde und in dessen Shop verkauft wurde, bevor es vergriffen war. Es konzentriert sich auf die Rolle des nicht gewählten Mufti von Jerusalem, der die Nazis unterstützte, obwohl sich zur gleichen Zeit Tausende von Palästinensern der britischen Armee anschlossen, um gegen sie zu kämpfen.

Sogar Israels erster Premierminister, David Ben-Gurion, soll einem engen Freund gesagt haben, dass die Palästinenser nicht durch Antisemitismus motiviert seien.

“Warum sollten die Araber Frieden schließen?”, fragte er nach der Nakba und der Gründung Israels, wie es in den 1978 erschienenen Memoiren von Nahum Goldmann, dem Gründer des Jüdischen Weltkongresses, heißt.

“Wenn ich ein arabischer Führer wäre, würde ich niemals mit Israel Abkommen schließen. Das ist natürlich: Wir haben ihr Land eingenommen. … Es hat Antisemitismus gegeben, die Nazis, Hitler, Auschwitz, aber war das ihre Schuld? Sie sehen nur eines: Wir sind hierher gekommen und haben ihr Land gestohlen. Warum sollten sie das akzeptieren.”

Dies war derselbe Ben-Gurion, der auch zugab, dass in den frühen 1930er Jahren das arabische Exekutivkomitee, das den palästinensischen Widerstand gegen den britischen Kolonialismus überwachte, Befehle erteilte, dass gewaltsame Angriffe nur gegen britische kolonialistische Soldaten und nicht gegen Juden erfolgen sollten. Diese Befehle wurden weitgehend befolgt, auch während der arabischen Revolte Mitte der 1930er Jahre.

Der israelische Historiker Tom Segev behauptet, dass Ben-Gurion, weil die Palästinenser diszipliniert waren und sich nicht an Pogromen gegen jüdische Siedler beteiligten, davon überzeugt war, dass die Palästinenser “nationale Befreiungskämpfer waren, die sich gegen eine fremde Regierung stellten.”

Ausrottung vs. Vertreibung und Eliminierung

Der palästinensische Widerstand gegen die zionistische militärische Übernahme Palästinas hatte nie die Ausrottung des jüdischen Volkes im Sinn, wie es der Nationalsozialismus in Deutschland und in jedem von seinen Truppen besetzten Land tat, einschließlich Frankreich, Ungarn, Italien, Polen und großer Teile der Sowjetunion, wie den baltischen Republiken und der Ukraine.

Und im Gegensatz zum Nationalsozialismus sah die ursprüngliche Formulierung des politischen Zionismus nicht die Ausrottung der Palästinenser vor, obwohl “Transfer” ein häufig verwendeter Euphemismus für ihre Vertreibung war.

Der Nazismus entwickelte sich als eine einzigartige Mischung aus Faschismus und sozialdarwinistischen Theorien der Rassenreinheit. Die Nazis ermordeten schließlich nicht nur Millionen von Juden, sondern auch Hunderttausende von geisteskranken und kognitiv behinderten Menschen, Roma, Slawen, Homosexuelle und jeden, der als geeignet galt, den angeblich überlegenen arischen Genpool zu verwässern.

Einzigartig ist auch, dass die Nazis diese Massenabschlachtung in industriellem Maßstab durchführten, obwohl das vielleicht nur die Tatsache widerspiegelt, dass frühere Völkermorde in der Menschheitsgeschichte an Orten stattfanden, die noch nicht industrialisiert waren.

Trotz dieses Aspekts des politischen Zionismus, der es verschmäht, einheitlich eine Theorie der überlegenen Rasse zu fördern, kann man nicht sagen, dass die israelische Politik niemals eine sozialdarwinistische Komponente offenbart hat.

Betrachten Sie einen Stabsbericht über das Schicksal der palästinensischen Flüchtlinge, den das israelische Außenministerium kurz nach der Nakba verfasst hat. Er sagte voraus, dass unter den Flüchtlingen:

“Die anpassungsfähigsten und besten Überlebenden werden es durch einen Prozess der natürlichen Auslese schaffen, und die anderen werden verkümmern. Einige werden sterben, aber die meisten werden zu menschlichen Trümmern und sozialen Ausgestoßenen werden und sich wahrscheinlich den ärmsten Schichten in den arabischen Ländern anschließen.”

Kürzlich, im August 2018, twitterte Netanjahu eine klassische sozialdarwinistische Trope: “Die Schwachen zerbröckeln, werden abgeschlachtet und aus der Geschichte getilgt, während die Starken, im Guten wie im Schlechten, überleben. Die Starken werden respektiert, und Allianzen werden mit den Starken geschlossen, und am Ende wird mit den Starken Frieden geschlossen.”

Der zionistische Gebrauch der Palästinenser-als-Nazis-Trophäe ist ein weiteres Beispiel für den Versuch, das Opfer zum Verbrecher und den Verbrecher zum Opfer zu machen.



Religiöser Faschismus?

Was ist also von den vielen jüdischen Israelis zu halten, die eine Analogie zwischen israelischem und nationalsozialistischem Verhalten gezogen haben?

Alle sind sich zweifellos der Unterschiede in der historischen Aufzeichnung bewusst – das heißt, die Nazis waren Vernichtungstäter, während der politische Zionismus eliminatorisch und exklusivistisch ist – und dennoch ziehen sie die Analogie.

Was bei den meisten Vergleichen auffällt, ist, dass sie als Warnungen artikuliert werden, dass die israelische Gesellschaft zum Nazismus wird oder sich zu einem solchen entwickelt.

Robert O. Paxtons klassische Studie The Anatomy of Fascism (2004) stellt fest, dass der Nationalsozialismus die “Endlösung” des Holocausts nicht auf einmal, sondern in Etappen erreichte.

Er beschreibt einen Konsens unter den Wissenschaftlern, dass der aggressive Missbrauch der Menschenrechte durch den Nationalsozialismus schrittweise voranging. Jedes Mal, wenn es ihm gelang, demokratische oder humanitäre Normen zu verletzen, wurde er ermutigt, noch schärfere Schritte zu unternehmen.

Es begann mit den Notstandsverordnungen von 1933 nach dem Reichstagsbrand, die es den Nazis ermöglichten, als offen terroristische Diktatur zu regieren, und ging weiter bis zur Wannseekonferenz 1942, wo der Holocaust nach Ansicht der meisten Historiker sorgfältig geplant wurde.

Eine Art von religiösem Faschismus ist denkbar, warnt Paxton: “Wenn religiöse Faschismen möglich sind, muss man sich mit dem Potential – höchste Ironie – für Faschismus in Israel befassen.”

Er schreibt: “Bis 2002 konnte man innerhalb des rechten Flügels der Likud-Partei und einiger kleiner religiöser Parteien eine Sprache hören, die einem funktionalen Äquivalent zum Faschismus nahe kommt.”

Die in der IHRA-Definition angeführten Beispiele versäumen es nicht nur, den Faschismus zu benennen, sondern ignorieren auch den weißen Nationalismus, der zum schlimmsten antisemitischen Vorfall in der Geschichte der USA führte, als ein fremdenfeindlicher, einwanderungsfeindlicher Hasser 2018 elf Juden in einer Synagoge in Pittsburgh massakrierte.

Letztlich bietet die IHRA-Definition keinen Rahmen, um Antisemitismus zu bekämpfen, ähnlich wie der politische Zionismus vor dem Antisemitismus kapituliert, indem er behauptet, dass dieser ein permanentes Merkmal ist, dem Juden immer begegnen werden, wenn sie unter Nichtjuden leben.

Politische Zionisten haben lange behauptet, dass Antisemitismus nur durch das Leben in einem jüdischen Staat gelöst werden kann. Anstatt Widerstand gegen einen Ausbruch antisemitischer Angriffe in Frankreich im Jahr 2015 zu empfehlen, rief Netanjahu beispielsweise jüdische Bürger dieses Landes auf, nach Israel einzuwandern.

Durch das israelische Beispiel hält die zionistische Ideologie einen Spiegel vor, der eine tiefgreifende Verletzung der Menschenrechte, des menschlichen Lebens und der Freiheit reflektiert.

Dieses Beispiel leugnet, dass die Sicherheit in einem Ethos menschlicher Solidarität und Vielfalt ruht, und verlegt sie in die siedler-kolonialen Methoden repressiver und rassistischer Staatsmacht und Eroberung des Landes. Übersetzt mit Deepl.com

Rod Such ist ein ehemaliger Redakteur für die Enzyklopädien World Book und Encarta. Er lebt in Portland, Oregon.

