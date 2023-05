Warschau: Russischer Botschafter an Kranzniederlegung zum Tag des Sieges gehindert

Der russische Botschafter in Polen Sergei Andrejew wurde das zweite Jahr in Folge daran gehindert, Kränze am sowjetischen Kriegsdenkmal in Warschau niederzulegen. Letztes Jahr war Andrejew mit roter Farbe besprüht worden, in diesem Jahr blockierte die Menge den Gang.