Weil die grüne AA Baerbock mit ihrer hasserfüllten “feministischer Außenpolitik nur gegen Russland, Iran oder Chinaund und immer neuen Feinden, ganz nach “US-Befehl” handelt, zum Schaden Deutschlands! Evelyn Hecht-Galinski

“Ich bin überzeugt, dass Putin Recht hatte, als er sagte, dass der Westen in solchen Fragen nicht die moralische Überlegenheit besitzt und schon gar nicht das moralische Recht, über Demokratie zu sprechen. Und dass die westlichen Staaten einfach als die Imperialisten handeln, die sie “schon immer waren”.”



Der russische Präsident Wladimir Putin (R) spricht mit dem israelischen Premierminister Naftali Bennett während ihres Treffens in Sotschi, Russland, am 22. Oktober 2021 [YEVGENY BIYATOV/Sputnik/AFP/Getty Images]



Warum darf Israel besetztes Land annektieren, Russland aber nicht?

Von Motasem A Dalloul

abujomaaGaza

4. Oktober 2022

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am vergangenen Freitag formell angekündigt, dass sein Land vier Regionen in der Ukraine annektieren wird. Er bezeichnete sie als “neue Regionen” Russlands.

“Ich möchte dem Kiewer Regime und seinen Herren im Westen Folgendes sagen: Die Menschen, die in den Regionen Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja leben, werden für immer unsere Bürger”, sagte Putin. Außerdem forderte er die Ukraine auf, sich mit ihm zu Gesprächen zusammenzusetzen, um den anhaltenden Krieg zu beenden.

Als Reaktion auf Putins Ankündigung verurteilte UN-Generalsekretär Antonio Guterres die Annexion als “Verletzung” des Völkerrechts und als “gefährliche Eskalation” in dem seit sieben Monaten andauernden Krieg zwischen Russland und der Ukraine. “Die Charta ist eindeutig”, erklärte Guterres. “Jede Annexion des Territoriums eines Staates durch einen anderen Staat, die durch die Androhung oder Anwendung von Gewalt erfolgt, ist ein Verstoß gegen die Grundsätze der UN-Charta.”

In Washington verurteilte US-Präsident Joe Biden den Schritt Russlands als “betrügerisch” und als Verstoß gegen das Völkerrecht. “Russland verstößt gegen das Völkerrecht, tritt die Charta der Vereinten Nationen mit Füßen und zeigt seine Verachtung für friedliche Nationen überall.” Die Vereinigten Staaten, so fügte er hinzu, werden die international anerkannten Grenzen der Ukraine stets respektieren. “Wir werden die Bemühungen der Ukraine, die Kontrolle über ihr Territorium wiederzuerlangen, weiterhin unterstützen, indem wir ihr militärisch und diplomatisch den Rücken stärken, unter anderem durch die 1,1 Milliarden Dollar an zusätzlicher Sicherheitshilfe, die die Vereinigten Staaten diese Woche angekündigt haben.”

Als Folge dieser Maßnahme wurden russische Beamte und ihre Familien mit US-Sanktionen belegt.

Die EU folgte diesem Beispiel: “Wir lehnen die illegale Annexion der ukrainischen Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson durch Russland entschieden ab und verurteilen sie unmissverständlich.” Mit dieser Maßnahme, so die EU-Mitgliedstaaten, gefährde Russland die globale Sicherheit. Sie warfen Moskau vor, “die auf Regeln basierende internationale Ordnung vorsätzlich zu untergraben und die grundlegenden Rechte der Ukraine auf Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität – Kernprinzipien, die in der UN-Charta und im Völkerrecht verankert sind – eklatant zu verletzen”.

Die Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, fügte hinzu: “Alle von russischen Invasoren illegal besetzten Gebiete sind ukrainisches Land und werden immer Teil dieser souveränen Nation [Ukraine] sein.”

Ich freue mich, dass die internationale Gemeinschaft geschlossen gegen einen unterdrückerischen Staat oder eine Handlung auftritt, die den Interessen anderer schadet und ihre Souveränität, Sicherheit, Unabhängigkeit und andere Grundrechte untergräbt. Es ist jedoch sowohl traurig als auch heuchlerisch, dass die internationale Gemeinschaft solche Verstöße eines Staates verurteilt, die eines anderen aber feiert und schützt. Warum darf Israel besetztes Land annektieren, Russland aber nicht?

Im Jahr 1967 besetzte Israel das palästinensische Ost-Jerusalem, das Westjordanland und den Gazastreifen, die syrischen Golanhöhen und die ägyptische Sinai-Halbinsel. “Im Juni 1967, unmittelbar nach der Besetzung des Westjordanlands und des Gazastreifens, annektierte Israel etwa 70.000 Dunam Land aus dem Westjordanland an die Stadtgrenzen Jerusalems und wandte dort israelisches Recht an, was gegen internationales Recht verstößt”, so die israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem.

Das Einzige, was die internationale Gemeinschaft als Reaktion auf diese Besatzung und Annexion unternahm, war die Verabschiedung mehrerer UN-Resolutionen, in denen die Maßnahmen als “ungültig” bezeichnet und Israel aufgefordert wurde, sie rückgängig zu machen. “Alle legislativen und administrativen Maßnahmen und Aktionen Israels”, so schloss der UN-Sicherheitsrat damals, “einschließlich der Enteignung von Land und darauf befindlichen Immobilien, die darauf abzielen, den rechtlichen Status Jerusalems zu ändern, sind ungültig.” Sie “können den Status der Stadt nicht ändern”.

Es wurden nie praktische Maßnahmen gegen Israel ergriffen, um seine Besetzung und Annexion der palästinensischen Gebiete zu beenden. Eine solch schwache Reaktion der internationalen Gemeinschaft ermutigte das israelische Parlament, das besetzte Ost-Jerusalem am 29. Juli 1980 und die besetzten Golanhöhen 1981 zu annektieren.

Der UN-Sicherheitsrat verurteilte die Annexion der Golanhöhen, unternahm aber auch hier nichts, um Israel zur Rücknahme der Annexion zu bewegen. Die Annexion Israels löste zwar internationale Reaktionen aus, doch waren diese nur vorübergehend. Die eigentliche Position wurde, so glaube ich, hinter verschlossenen Türen vereinbart und unterstützte die Annexion. Die USA unter Donald Trump haben 2018 die Annexion syrischen und palästinensischen Landes durch Israel öffentlich anerkannt und die US-Botschaft von Tel Aviv in die “ewige und vereinigte Hauptstadt Israels”, Jerusalem, verlegt.

Selbst als der damalige israelische Premierminister Benjamin Netanjahu seine Absicht ankündigte, das besetzte Westjordanland und das Jordantal zu annektieren, wo die israelischen Gesetze bereits auf illegale jüdische Siedler angewandt werden, warnte die internationale Gemeinschaft lediglich davor, dass ein solcher Schritt eine Welle der Gewalt auslösen würde, mehr nicht. Keine Androhung von Sanktionen oder Ähnlichem. Nichts.

Die EU, die Israels größter Handelspartner ist, behauptete, dass sie wahrscheinlich diplomatische Mittel eingesetzt hätte, um Israel von der Durchführung seiner Annexion “abzuschrecken”, aber wir haben noch nie etwas Konkreteres und Praktischeres gesehen, um den Besatzungsstaat von seinen täglichen Verstößen gegen das Völkerrecht “abzuschrecken”, obwohl der Umfang und die Art der Beziehungen zwischen der EU und Israel Brüssel die Möglichkeit geben, etwas mehr zu tun als nur Worte zu äußern.

Hat irgendein Land Sanktionen gegen Israel verhängt oder die diplomatischen Beziehungen abgebrochen, bis es seine Besetzung und Annexion palästinensischen Landes beendet? Im Gegenteil: Der Westen unterstützt den Apartheidstaat weiterhin bedingungslos diplomatisch, politisch, wirtschaftlich und militärisch. Die friedliche Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung gegen Israel ist in einigen Staaten sogar kriminalisiert worden.

Während Russland den russischsprachigen Bewohnern der von ihm annektierten Gebiete offenbar die Wahl gelassen hat – und sie sich in Volksabstimmungen offenbar für Russland entschieden haben -, ist Israel den umgekehrten Weg gegangen und setzt alles daran, das besetzte Land von der einheimischen palästinensischen Bevölkerung zu säubern, indem es ihre Häuser abreißt, ihnen die Aufenthaltsgenehmigungen entzieht und sie, wenn alles andere versagt, einfach umbringt. Als einziger UN-Mitgliedsstaat hat Israel nie erklärt, wo seine Grenzen verlaufen, und es darf sich ungestraft durch Annexion ausdehnen.

Seit der illegalen Annexion Jerusalems “behandelt Israel die palästinensischen Bewohner der Stadt wie unerwünschte Einwanderer und arbeitet systematisch daran, sie aus dem Gebiet zu vertreiben.” Dennoch werden keine Sanktionen gegen Israel verhängt und keine Millionen Dollar und Waffen bereitgestellt, um den palästinensischen Opfern zu helfen, sich vom israelischen Kolonialismus zu befreien. Ist es nicht paradox, dass die internationale Gemeinschaft einen Staat unterstützt, finanziert und bewaffnet, der tagtäglich gegen das Völkerrecht verstößt, während sie den Opfern der Annexion und des Kolonialismus keine wirkliche Unterstützung gewährt? Und dass, wenn die Opfer legitimen Widerstand gegen die Besetzung und Kolonialisierung ihres Landes leisten, sie von denselben Leuten als Terroristen bezeichnet werden, die jetzt großspurig erklären, Russland habe das Völkerrecht gebrochen? Die größte Ironie ist, dass Israel auch Russlands Annexion ukrainischen Territoriums verurteilt. So etwas kann man sich nicht ausdenken.

Ich bin davon überzeugt, dass Putin Recht hatte, als er sagte, dass der Westen in solchen Fragen keine moralische Überlegenheit besitzt und schon gar nicht das moralische Recht, über Demokratie zu sprechen. Und dass die westlichen Staaten einfach als die Imperialisten handeln, die sie “schon immer waren”. Übersetzt mit Deepl.com

