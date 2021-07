Warum die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano BDS unterstützte von Adri Nieuwhof

In Gedenken an die Friedensaktivistin, Kämpferin für die Freiheit Palästinas und Künstlerin Esther Bejerano, geborene Loewy 15.12.1924- verstorben am 10.07.2021



Why Auschwitz survivor Esther Bejarano supports BDS Esther Bejarano learned to love music from her father Rudolf Loewy, a cantor in the Jewish community of the southwest German town of Saarlouis, where she was born in 1924. That was lucky for her, because music literally saved her life. Bejarano recently spoke to The Electronic Intifada at her home in Hamburg.

Bild:Esther Bejarano in 2015. Uwe Zucchi DPA

Warum die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano BDS unterstützt

von Adri Nieuwhof



6. Dezember 2018

Esther Bejarano lernte die Liebe zur Musik von ihrem Vater Rudolf Loewy, einem Kantor in der jüdischen Gemeinde der südwestdeutschen Stadt Saarlouis, wo sie 1924 geboren wurde. Das war ein Glück für sie, denn die Musik hat ihr buchstäblich das Leben gerettet.

Bejarano sprach kürzlich mit The Electronic Intifada in ihrem Haus in Hamburg. – Als sie 15 war, schickten Bejaranos Eltern sie in ein zionistisches Lager, um sie auf die Auswanderung nach Palästina vorzubereiten. Doch 1941 wurden alle Lehrer und Schüler von der SS verhaftet und in ein Arbeitslager bei Berlin gebracht. Bejarano wurde nach Auschwitz im deutsch besetzten Polen geschickt, wo die Nazis ihr erlaubten, im Frauenorchester zu spielen, als Alternative zur harten Arbeit, die viele schnell tötete. Dann wurde sie in das Konzentrationslager Ravensbrück in Norddeutschland geschickt. Im April 1945 entkam sie von einem erzwungenen Todesmarsch und spielte einige Wochen später Musik, als alliierte Truppen, die Deutschland von den Nazis befreiten, ein Bild von Hitler verbrannten.

Nach dem Krieg wanderte Bejarano nach Palästina aus, doch ihre Abneigung gegen die israelische Politik gegenüber den Palästinensern führte sie schließlich zur Rückkehr nach Deutschland. Sie sagt, sie sei als Antisemitin beschimpft worden, weil sie sich gegen Israels unmenschliche Behandlung der Palästinenser aussprach. Aber Bejarano kennt keine Angst und erhebt weiterhin ihre Stimme, nennt Israels Regierung faschistisch” und sagt, dass sie BDS – Boykott, Desinvestition und Sanktionen – unterstützt, wenn es hilft, Israels Verfolgung der Palästinenser in Frage zu stellen. Auch heute, im Alter von 94 Jahren, tritt Bejarano noch regelmäßig mit Musik auf, unter anderem mit der deutschen Hip-Hop-Gruppe Microphone Mafia.



Nazi-Verfolgung – Nach dem Kristallnacht-Pogrom gegen Juden im November 1938 schickten Bejaranos Eltern sie in das zionistische Ausbildungszentrum, um sich auf die Ausreise nach Palästina vorzubereiten. Für einige Juden war es eine Option, der Verfolgung durch die Nazis zu entkommen, doch der Ausbruch des Krieges blockierte ihre Auswanderung. Am 20. April 1943 kam Bejarano nach einer entsetzlichen fünftägigen Reise in einem Viehwaggon in Auschwitz an. Sie wurde zum Sammeln von großen Steinen eingeteilt, eine zermürbende und potenziell tödliche Arbeit.

Ihr musikalisches Talent öffnete ihr die Tür zum ersten Frauenorchester von Auschwitz, wo sie Akkordeon spielte. Bejarano sagt, dass sie keine Ahnung hatte, wie man das Instrument spielt, aber sie kannte Klavier und hielt die Akkordeontastatur für die gleiche – und lernte schnell, dass es um Leben und Tod ging. Das Orchester musste für die weiblichen Häftlinge Märsche spielen, wenn sie zur und von der Zwangsarbeit gingen, und auch wenn Züge ankamen, die neue Opfer der Nazis ins Lager brachten. Solange die Lagerkommandanten zufrieden waren, konnten die Mitglieder des Orchesters einem sicheren Tod in den Gaskammern entgehen.

Als Bejarano in Auschwitz war, suchte das Internationale Rote Kreuz nach missliebigen Häftlingen. Weil sie eine christliche Großmutter väterlicherseits hatte, betrachteten die Nazis Bejarano als Mischling – eine Person mit gemischt jüdisch-arischer Abstammung. Deshalb hätte sie nach dem NS-Gesetz nicht in ein Vernichtungslager deportiert werden dürfen. Ihre Freunde überredeten sie, sich beim Roten Kreuz als Mischling zu melden, weil dies eine Chance bot, aus Auschwitz herauszukommen. Wenn sie überlebte, “kannst du den Leuten später erzählen, was wir durchgemacht haben”, erinnert sie sich, dass sie sagten. Bejarano wurde angenommen und im September 1943 in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück verlegt. Bejarano überlebte die Strapazen von Ravensbrück, wo sie Zwangsarbeit für den deutschen Industrieriesen Siemens leisten musste.

Leider bot der Mischlingsstatus keinen Schutz für ihre Eltern, Rudolf und Margarethe Loewy. Sie wurden beide im November 1941 von den Nazis in den Wäldern von Kovno, Litauen, erschossen. Erst vor kurzem erfuhr Bejarano, dass ihre Schwester Ruth am 1. Dezember 1942 in Auschwitz ermordet wurde. “Das ist so schicksalhaft, weil ich im April 1943 nach Auschwitz kam und wenn sie überlebt hätte, hätte ich sie dort getroffen”, sagt sie.



Auswanderung nach Palästina – Nach der Befreiung durch amerikanische und sowjetische Truppen im Jahr 1945 ging Bejarano nach Palästina, wo sich ihre Schwester Tosca – auf Wunsch ihrer Eltern – vor dem Krieg niedergelassen hatte. Bejarano gehörte zu einer Gruppe, die mit dem Boot von Marseille nach Palästina reiste. “Wir wollten das Land gemeinsam mit den Palästinensern aufbauen”, erinnert sie sich. “Im Allgemeinen haben uns die Palästinenser geholfen. Nicht nur wir, sondern auch die ersten Juden, die in das Land kamen.” “Wir wollten das Land gemeinsam entwickeln. Aber mit David Ben-Gurion und Golda Meir war das anders”, sagt sie und verweist auf Israels zionistische Gründerführer. “Sie stellten den Zionismus auf den Kopf, und dann sagten die Zionisten: ‘Wir sind diejenigen, denen das Land gehört.’ Das war nicht unsere Idee.”

Dennoch verbrachte Bejarano 15 Jahre in Israel, wo sie Nissim Bejarano heiratete, einen LKW-Fahrer, der im Land geboren wurde und aus einer Familie stammt, die aus Bulgarien nach Palästina gekommen war. “Mein Mann und ich konnten die israelische Politik nicht ertragen. Es war eine Katastrophe”, sagt sie. “Das Leben war schwierig, weil wir mit den schrecklichen Dingen, die den Palästinensern angetan wurden, nicht einverstanden waren.”Israel “kämpfte gegen sie, warf die Palästinenser hinaus. Sie sind nicht von selbst gegangen, sie wurden gezwungen zu gehen. Wir konnten das einfach nicht ertragen.”

“Ich war ein Soldat im Unabhängigkeitskrieg gegen die Briten. Ich fand es gerechtfertigt, zu kämpfen”, sagt sie. “Ich habe keine Waffe angefasst. Ich habe viele Konzerte gegeben.” Ihr Mann Nissim sei Pazifist gewesen, und nachdem er an zwei Kriegen teilgenommen habe, habe er das nicht mehr tun können, fügt Bejarano hinzu. “Er hatte gesehen, was die Israelis den Palästinensern angetan hatten, und er konnte es nicht ertragen.” Auch die Verweigerung des Militärdienstes war schwierig. “Er wäre im Gefängnis gelandet, also hatten wir keine andere Wahl als zu gehen”, sagt Bejarano.

“Ich hatte die deutsche Staatsbürgerschaft und sprach Deutsch”, sagt sie, also zogen sie zurück in das Land ihrer Geburt. “Es war sehr schwierig, weil es das Land der Täter war.”



Israels “faschistische Regierung” beschützen – In Deutschland musste sich Bejarano noch mit der Realität in Israel auseinandersetzen. Sie sagt, dass viele Menschen in Deutschland gegen die Politik Israels sind, aber diejenigen, die ihre Meinung äußern, werden oft des Antisemitismus beschuldigt. “Sie haben mich auch schon als Antisemitin bezeichnet”, sagt Bejarano. “Ich sage immer, ich bin gegen die unmenschliche Politik gegenüber den Palästinensern und gegen den Krieg. Mit Krieg kann man keinen Frieden erreichen. Dann stellen sie mich als Antisemiten hin.” In Deutschland ist es fast unmöglich, Israel zu kritisieren, aus dem einfachen Grund, “weil sie sich für die Juden verantwortlich fühlen, die übrig geblieben sind und dann diesen jüdischen Staat gegründet haben”, erklärt Bejarano. “Sie beschützen sie und sehen es als ihre Pflicht an, das zu tun. Wenn jemand gegen Israel spricht, dann ist das ein großes Theater, das wollen sie [Pro-Israel-Gruppen] absolut nicht.”

Das führt dazu, dass Leute, die in Deutschland Veranstaltungen über die israelische Politik, wie die Beschlagnahmung und Besiedlung von palästinensischem Land, organisieren wollen, ständig versucht werden, sie zu stoppen. “Es ist ein Skandal, denn die schreckliche Politik Israels muss aufgeklärt werden”, sagt Bejarano. “Wenn unsere Regierung – ausnahmsweise – sagen würde: ‘Wir sind Freunde Israels, aber seine Politik muss sich ändern, denn das ist nicht der richtige Weg’, dann würde niemand versuchen, Veranstaltungen zu blockieren”, behauptet sie. “Die einzige Möglichkeit ist, dass man die Menschen aufklärt und sagt: ‘Hört zu, so ist es nicht.'”

In Bezug auf die heutigen israelischen Führer, wie Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Avigdor Lieberman, sagt Bejarano: “Sie sind Faschisten. Es ist eine faschistische Regierung. Ich habe keinen anderen Namen für sie.”



Der Raum, über BDS – Boykott, Divestment und Sanktionen – Aktivismus zu diskutieren, ist in Deutschland sehr begrenzt. – “Ob es [BDS] hilft, das ist eine andere Frage. Für viele Menschen hier kommt es nicht in Frage”, stellt Bejarano fest. “Aber ich sage, wenn es hilft, der schrecklichen [israelischen] Politik etwas entgegenzusetzen, dann bin ich dafür. Denn ich habe erlebt, was Faschismus ist.”



Palästinensischer Staat – Bejarano hält sich an die Mainstream-Ansicht, dass Frieden mit einer Zwei-Staaten-Lösung erreichbar ist. “Der einzige Weg, um Frieden zu ermöglichen, ist, dass ein zweiter [palästinensischer] Staat entsteht und dass sie eines Tages wirtschaftliche Beziehungen zueinander haben”, sagt sie. “Dann kann man über Freundschaft sprechen.” Auf die Frage, ob dies mit den etwa 600.000 israelischen Siedlern, die im besetzten Westjordanland leben, möglich ist, antwortet sie: “Sie haben dort nichts zu suchen. Überhaupt nichts, und wissen Sie, wer diese Siedler sind? Das sind Amerikaner und Russen, Ukrainer. Sie sind nicht dort geboren. Absolut nicht.” Sie fügt hinzu, dass die Idee, dass das Land “den Juden gehört, weil sie dort vor 2.000 Jahren gelebt haben, der größte Unsinn ist, den es geben kann.” “Es gab so viele Türken und Araber, die schon immer dort gelebt haben. Die Juden kamen später”, sagt sie und fordert, dass alle Siedler im Westjordanland gehen sollten.



Der Antisemitismus wurde nicht von Hitler erfunden – Bejarano spricht eine wichtige Wahrheit aus, die nur wenige zu sagen wagen: “In Deutschland und in vielen anderen Ländern unterscheidet man nicht zwischen Judentum und Zionismus. Sie denken, Israel, Zionismus und Judentum sind ein und dasselbe.” “Es wird alles in einen Topf geworfen und daher kommt auch der Antisemitismus”, fügt sie hinzu. “Und das Schlimmste ist, dass die Deutschen jetzt, um sich sozusagen reinzuwaschen, sagen, der neue Antisemitismus kommt von den Muslimen.” So “wollen sie sich vor dem neuen Antisemitismus schützen, aber den Antisemitismus gibt es schon seit dem Mittelalter”, so Bejarano. “Der Antisemitismus wurde nicht von Hitler erfunden, sondern von der katholischen Kirche.” Sie sagt, dass das Phänomen unter den Deutschen, wie auch in anderen Ländern, weiterhin existiert.



Recht auf Widerstand – “Die Situation in Gaza ist wirklich schlimm”, sagt Bejarano. “Man muss sehen, wie die Menschen dort leben und wie die Israelis gegen sie vorgehen.” Sie ist entsetzt, dass, wenn junge Palästinenser in der Nähe des Grenzzauns protestieren – wie sie es seit vergangenem März regelmäßig im Rahmen der Kundgebungen des Großen Marsches der Rückkehr tun – “sie von israelischen Scharfschützen einfach erschossen werden”. “Aber meiner Meinung nach haben die Palästinenser ein Recht, sich dem zu widersetzen, was die Israelis ihnen antun. Sie haben das Recht dazu”, beteuert sie. “Oder sollen sie einfach von den Israelis getötet werden?” “Sie sagen: ‘Die Hamas hat ihre Raketen nach Israel geschickt und sie sind für den Krieg verantwortlich'”, erinnert Bejarano an Israels Ausreden. “Aber wer hat ihn angefangen? Nicht die Palästinenser. Es sind die Israelis, die alle Palästinenser aus dem Land geschickt haben.”

Ihre Botschaft an die jungen Palästinenser lautet: “Ich möchte, dass ihr weitermacht, und ich hoffe, dass ihr bald euer eigenes Land habt. Aber ich kann nichts dagegen tun.” Sie hofft, dass die Palästinenser “versuchen, mit ihrem Leben zurechtzukommen und nicht rassistisch zu werden. Jedes menschliche Wesen ist etwas wert. Und man muss akzeptieren, wenn jemand etwas Gutes tut, und man muss die schlechten Dinge, die Menschen tun, ablehnen.” “Das wünsche ich mir auch für junge Israelis. Viele von ihnen haben Israel verlassen, weil sie dort nicht leben können”, fügt sie hinzu und verweist auf die hohen Wohnkosten und darauf, dass viele junge Israelis nicht in die Armee einberufen werden wollen. “Sie können einfach nicht mehr in Israel leben. Deshalb sind so viele nach Berlin gezogen.” Übersetzt mit Deepl.com

“Losgelöst von allen Wurzeln …” Esther Bejarano und Moshe Zuckermann wanderten zwischen den Jüdischen Welten – Vor ausverkauften Häusern in Hamburg und Berlin Er war aus Tel Aviv eingeflogen, sie aus Hamburg angereist. Anlass war eine ganz besondere, erstmalige Begegnung zweier Generationen jüdischer Linker: Am 20. Oktober trafen sich die Musikerin Esther Bejarano, Jahrgang 1924, und der Historiker Moshe Zuckermann, J …

M&R-Shop – DVD: “Losgelöst von allen Wurzeln” Eine Wanderung zwischen den jüdischen Welten. Esther Bejarano, Moshe Zuckermann, Rolf Becker Eine filmische Dokumentation Sie waren und sind auf unterschiedliche Weise mit dem Holocaust konfrontiert: Esther Bejarano, Musikerin und ehemaliges Mitglied des auf SS-Befehl entstandenen Mädchenorchesters im Vernichtungslager Auschwitz, und Moshe Zuckermann, Sohn von Auschwitz-Überlebenden, Historiker und Kunsttheoretiker aus Tel Aviv, vertreten zwei Generationen jüdischer Linker.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...