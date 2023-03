Why the main players behind the Israeli protest movement are bringing the confrontation to a head Any Palestinian following the developments in the Israeli protest movement against “the judicial coup” will require nerves of steel to withstand the hypocrisy on display. The protests are estimated to be 100,000 people strong, politicians are jumping over tables in the Knesset, and former army Chief of Staff Yair Golan is calling for a state of “civil disobedience.”

Ein Demonstrant in Militärkleidung ruft Parolen während eines Massenprotests gegen die Regierung nach Benjamin Netanjahus Entlassung von Verteidigungsminister Yoav Galant. (Foto: Ilia Yefimovich/dpa via ZUMA Press/APAIMAGES)

Die Proteste, die Israel erschüttern, sind ein Kampf um die Zukunft des Landes. Die traditionelle Elite befindet sich in einem existenziellen Kampf um den Machterhalt, während die aufstrebende religiös-nationalistische Mehrheit versucht, den Staat neu zu definieren.

Warum die Hauptakteure der israelischen Protestbewegung die Konfrontation auf die Spitze treiben

Von Razi Nabulse

27. März 2023

Jeder Palästinenser, der die Entwicklungen in der israelischen Protestbewegung gegen den “Justizputsch” verfolgt, braucht starke Nerven, um die zur Schau gestellte Heuchelei zu ertragen. Die Proteste werden auf 100.000 Menschen geschätzt, Politiker springen in der Knesset über Tische, und der ehemalige Generalstabschef der Armee, Yair Golan, ruft zum “zivilen Ungehorsam” auf. Erst gestern entließ Netanjahu den Verteidigungsminister Yoav Gallant, nachdem dieser sich gegen die Justizreformen ausgesprochen hatte, und wütende Demonstranten gingen in Tel Aviv und anderen Städten auf die Straße und legten Autobahnen lahm. Die Armee befindet sich in einer eigenen Krise, seit sich die Reservisten, insbesondere die der Luftwaffe, den Protesten angeschlossen haben. Als wäre das nicht genug, werden aus Angst vor den Auswirkungen, die die Justizreformen auf die israelische Wirtschaft und den Wert des israelischen Schekels haben könnten, große Geldbeträge aus israelischen Banken abgezogen. An Dreistigkeit mangelte es Yuval Noah Harari nicht, als er Netanjahu aufforderte: “Stoppen Sie Ihren Putsch, oder wir stoppen das Land”. Es ist, als hätte Harari noch nie etwas von al-Issawiyya gehört, die von der Hebräischen Universität, an der er lehrt, nach wie vor im Keim erstickt wird, oder von Unterdrückung und Besatzung, was nicht Grund genug war, um von einem Ende des Staates zu sprechen.

Die israelische Regierung versucht, diese Justizreformen zu nutzen, um sich durch die Verabschiedung von zwei zentralen Gesetzen absolute Macht zu verschaffen. Das erste Gesetz zielt darauf ab, die Kontrolle über den israelischen Richterwahlausschuss zu erlangen und damit Richter zu ernennen, deren Loyalität eher bei bestimmten Politikern als beim Gesetz liegt; und das zweite Gesetz ist die “Aufhebungsklausel”, die es der Knesset ermöglichen würde, jede Entscheidung des israelischen Obersten Gerichtshofs aufzuheben, die von einer Mehrheit von 61 Knessetmitgliedern angenommen wird. Mit anderen Worten: Die Regierung würde die vollständige Kontrolle über den Staat übernehmen, ohne dass es eine Kontrolle gäbe, und sie würde faktisch die alleinige Regierungsgewalt im Lande übernehmen, da sie aufgrund ihrer Mehrheit im Parlament auch die Knesset kontrolliert.

All dies geschieht ohne eine Verfassung. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Regierung beschließen kann, alle zehn Jahre Wahlen abzuhalten, anstatt wie bisher alle vier Jahre, und niemand kann sich darüber hinwegsetzen; oder sie könnte Gesetze erlassen, die ihr die totale Kontrolle über die Medien geben, oder sie könnte LGBTQ-Personen ins Gefängnis stecken. Die wirkliche Krise wird aber erst dann eintreten, wenn der Oberste Gerichtshof Israels die Justizreformen aufhebt und sie als rechtswidrig betrachtet – dann wird der Staat in eine Verfassungskrise ohne Lösung geraten.

Wem wird der israelische Sicherheitsapparat gehorchen: der Regierung oder der Judikative? Es handelt sich nicht nur um eine Krise des Staates, sondern um eine viel tiefgreifendere, die die Frage aufwirft, was der Staat überhaupt ist. Der ehemalige Befehlshaber der israelischen Luftwaffe, Eliezer Shkedi, sagte in einem Interview mit Channel 12: “Ich habe noch nie eine Situation erlebt, in der der Befehlshaber der Luftwaffe, der Generalstabschef, der Chef des Mossad oder der Polizeipräsident entscheiden musste, ob er auf eine Exekutivbehörde oder auf eine Gerichtsentscheidung hört”, und weiter: “Wenn er der Chef der Luftwaffe wäre, würde er niemals eine Gerichtsentscheidung missachten.

Die Tatsache, dass die israelische Gesellschaft diese Heuchelei schon immer an den Tag gelegt hat, ist nicht neu, und es ist auch keine neue Erkenntnis, dass “Demokratie” nie eine ehrliche Beschreibung eines Staates war, der sich selbst als “Staat der Juden” definiert. Aber die Proteste sind dieses Mal größer als je zuvor, und 35 % der Israelis befürchten einen “Bürgerkrieg”, ein Ausdruck, der sich im täglichen Sprachgebrauch eingebürgert hat.

Doch gerade dieses Ausmaß an Hysterie macht sie besonders wütend – wegen der Macht und des Einflusses der Teilnehmer an den Protesten, weil es zum ersten Mal um die Identität des Staates geht und weil die Wurzeln der Krise tiefgreifende politische Fragen des zionistischen Projekts betreffen, die normalerweise als tabu gelten.

Die Möglichkeiten, die sich aus den Protesten ergeben, lassen eine Reihe von möglichen Ergebnissen zu. Die meisten von ihnen drehen sich um eine noch unbeantwortete Frage: Drängt Netanjahu auf diese Veränderungen, um einer Korruptionsanklage durch die Justiz zu entgehen, oder will er wirklich eine so große Veränderung der Struktur und Identität des Staates vornehmen?

Neben den rund 100.000 Demonstranten, die die Straßen von Tel Aviv blockieren und die Bewegung des Staates an mehreren wichtigen Brennpunkten behindern können, stehen drei Hauptgruppen an der Spitze der Proteste und besetzen zentrale Einflusspositionen. Diese Gruppen sind wahrscheinlich einflussreicher als jede Straßensperrung.

Die Reservisten

Die israelische Gesellschaft unterscheidet sich von vielen anderen Gesellschaften durch den Grad der Militarisierung. Ein israelischer Soldat bleibt auch nach Beendigung seines offiziellen Dienstes ein Soldat. Das bedeutet, dass die Beziehung zwischen einem “Bürger” und einem “Soldaten” keine natürliche ist. Das Gleiche gilt für den Staat in seiner Gesamtheit. Nach Beendigung des offiziellen Dienstes wird der Soldat in die Reservearmee entlassen, wo er sporadisch dient und sich oft zu bestimmten Zeiten im Jahr freiwillig meldet. Die derzeitige Krise hat gezeigt, wie sehr die Armee auf ihre Reservisten angewiesen ist, vor allem in bestimmten Kampfeinheiten wie der Luftwaffe, die, wie die Proteste gezeigt haben, auf eine kleine Zahl von Soldaten im aktiven Dienst und eine weitaus größere Zahl von scheinbar “normalen” Bürgern angewiesen ist. Viele von ihnen führen routinemäßig Luftangriffe in Syrien, Irak und anderswo durch.

Offenbar gibt es jetzt organisierte Bemühungen von Reservesoldaten in der Luftwaffe und in Cyberspionage-Einheiten wie der Einheit 8200, die sich ebenfalls stark auf Reservisten stützt, die Ausbildung aus Protest gegen die Gesetzesrevision zu verweigern und den Dienst zu verweigern, falls diese verabschiedet wird. Was diese Proteste jedoch so stark macht, ist die Tatsache, dass die Mitglieder der Regierungskoalition, mit Ausnahme von Netanjahu, aus religiösen Gründen nicht in der Armee gedient haben.

Zwei Dinge machen diese beispiellosen Proteste aus den Reihen des Militärs besonders bemerkenswert: erstens die Art der Einheiten, die sich an den Protesten beteiligen – die Luftwaffe und die militärischen Cyber-Spionageeinheiten, die Menschen aus überwiegend wohlhabenden und aschkenasischen Verhältnissen innerhalb der Klassenschere der Armee anziehen – und zweitens, dass die Reservisten, die diese Positionen innerhalb des Militärs besetzen, glauben, dass die Schwächung der Justiz Israel vor den Internationalen Strafgerichtshof bringen und seine Beziehungen zu den Vereinigten Staaten schwächen wird. Damit würden sie unter internationale Kontrolle geraten und für Kriegsverbrechen, die sie als Angehörige der Luftwaffe begangen haben, zur Rechenschaft gezogen werden können. Der Oberste Gerichtshof Israels hat sie in der Vergangenheit verteidigt, selbst als sie während der Zweiten Intifada Ramallah bombardierten.

Diese Proteste sind aufgrund der zentralen Bedeutung der Armee in Israel, wo jede Schwäche der Armee als existenzielles Problem angesehen wird, einflussreich.

Diese Proteste sind deshalb so einflussreich, weil die Armee innerhalb Israels eine zentrale Rolle spielt und jede Schwäche der Armee als existenzielles Problem angesehen wird. Sie sind auch deshalb wichtig, weil der Unterschied zwischen einem Soldaten und einem Zivilisten komplex ist, was bedeutet, dass sie nicht als Mitglieder des Militärs diszipliniert und zensiert werden können, da sie technisch gesehen auch Zivilisten sind. Dies veranlasste den Militäranalysten Nir Dvori auf Kanal 12 zu der Aussage: “Im Iran weiß man heute, dass selbst wenn wir uns zu einem Angriff entschließen, dies nicht möglich ist.”

Die High-Tech-Unternehmen

In den letzten Jahrzehnten hat sich in Israel eine neue Wirtschaftsklasse herausgebildet, die im High-Tech-Sektor tätig ist, oder “Hi-Tech”. Dazu gehören große Programmierunternehmen, die parallel zur Entwicklung der israelischen Militärindustrie Milliarden verdient haben.

Wer zum Beispiel aus der Einheit 8200 kommt, kann anschließend ein Unternehmen gründen, vielleicht Geheimdienst- und Sicherheitsdienste verkaufen oder ein Geschäft mit privater Überwachung machen. Einige der erfolgreichsten Beispiele dafür sind die Navigations-App Waze, die von Google für 966 Millionen Dollar gekauft wurde, und die Mobilitäts-App Mobileye, die von Intel für 15,3 Milliarden Dollar gekauft wurde. Weitere Beispiele sind der Aufstieg digitaler Währungen, Überwachungstechnologien und anderer Unternehmen, bei denen Aktionäre astronomische Geldbeträge kontrollieren. Es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass Hightech die israelische Wirtschaft trägt und den Lebensstandard in Israel erhöht.

Die größte Befürchtung dieses Teils der israelischen Gesellschaft sind die Auswirkungen der Justizreformen auf die Wirtschaft und ausländische Investitionen.

Dieser Sektor beteiligt sich auf zwei Ebenen an den Protesten: erstens, indem er Gelder außerhalb Israels transferiert und in ausländischen Banken deponiert, die Berichten zufolge Hunderte von Millionen Dollar erreicht haben, und zweitens, indem er die Proteste auf der Straße finanziert und logistisch unterstützt und gleichzeitig Arbeitnehmer des Sektors für die Teilnahme an den Protesten rekrutiert. Die größte Befürchtung dieses Teils der israelischen Gesellschaft sind die Auswirkungen der Justizreformen auf die Wirtschaft und ausländische Investitionen. Und während diese Auswirkungen noch unbekannt sind, sorgt diese Ungewissheit in Verbindung mit der Frage, was die Schwächung des Justizwesens für die Eigentumsrechte bedeuten könnte, für ein schlechtes Investitionsklima in Israel.

Die einflussreichen Persönlichkeiten

Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal dieser Proteste ist die Teilnahme prominenter israelischer Persönlichkeiten.

Zu den Rednern auf den Kundgebungen gehören ehemalige Generalstabschefs des Militärs, ehemalige Geheimdienstchefs, ehemalige Premierminister und sogar ein gemeinsamer Brief aller ehemaligen Luftwaffenchefs an Netanjahu. Auch die Medien haben sich voll und ganz auf die Seite der Bewegung geschlagen und beteiligen sich an der Verbreitung der Proteste, wobei sie eine Terminologie verwenden, die die Maßnahmen der Justiz als “Staatsstreich” darstellt und ständig über die Aktionen berichtet. In der akademischen Welt haben prominente Persönlichkeiten wie der ehemalige Gouverneur der Bank von Israel, Jacob Frenkel, dazu aufgerufen, den Umbau der Justiz zu stoppen. Ganz zu schweigen von den ehemaligen Richtern des Obersten Gerichtshofs, den über 400 Sicherheitsbeamten, den Präsidenten der israelischen Universitäten oder der internationalen Ablehnung der Reformen, die zuletzt vom ehemaligen Bürgermeister von New York, Mike Bloomberg, zum Ausdruck gebracht wurde, der warnte, dass die Regierung Netanjahu “eine Katastrophe heraufbeschwört”.

Das Bemerkenswerteste an diesen Persönlichkeiten ist, dass sie nicht dazu aufrufen, diese Reformen zu verhindern. Vielmehr fordern sie, dass die Regierung, die die Justizreform in rasantem Tempo vorangetrieben hat, den Prozess freiwillig stoppt, um einen Schritt zurückzutreten und die Auswirkungen dieser Reformen auf den Staat zu verstehen. Dies wurde von Israels Staatspräsident Isaac Herzog vorangetrieben, der einen alternativen “Volksrahmen” für den Reformprozess vorschlug. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass eine Reform, die das Wesen des Staates verändern soll, genauer untersucht werden muss.

Was dieses Mal anders ist

Es ist nicht das erste Mal, dass es in Israel zu heftigen Protesten kommt. Viele frühere Proteste waren von der Größe her größer – die “Zeltstadt”-Proteste in Tel Aviv im Jahr 2011 hatten sicherlich eine größere Beteiligung für die Senkung der Immobilienpreise, die sich auf die Wirtschaft und die Lebenshaltungskosten konzentrierten, und selbst die Proteste der Siedler gegen den Abzug aus dem Gazastreifen im Jahr 2005 waren größer und weitaus gewalttätiger als die heutige Bewegung. Aber diese Proteste sind aus zwei Gründen anders: Der erste und wichtigste Grund betrifft die Akteure, die die Proteste bewegen, und der zweite Grund betrifft die beteiligten sozialen Schichten.

Es ist das erste Mal, dass ein so grundlegender Kampf um die Struktur und Identität des Staates geführt wird, insbesondere um die Grenzen der “jüdischen Demokratie” sowie um das Verhältnis des Staates zum Judentum.

Es ist zum Beispiel das erste Mal, dass es einen so grundlegenden Kampf um die Struktur und Identität des Staates gibt, insbesondere um die Grenzen der “jüdischen Demokratie” sowie um das Verhältnis des Staates zum Judentum als Religion, um Fragen der persönlichen Freiheit und um die Art von Staat, die Juden wollen. Dies unterscheidet sich stark von den Protesten, die Israel in der Vergangenheit erlebt hat, von den “Black Panthers”, die für den Kampf der Mizrachi-Juden standen, bis hin zu den Sozialprotesten von 2011, bei denen es immer um die Verbesserung der sozialen Bedingungen bestimmter Gruppen ging. Die aktuellen Proteste hingegen zielen auf den Kern des Staates und seine Zukunft ab.

Am nächsten kamen die sozialen Proteste in Israel bisher den Siedlerprotesten im Jahr 2005 nach dem Abzug aus dem Gazastreifen. Aus diesem Grund hat Netanjahu selbst die heutigen Proteste mit dieser Zeit verglichen. Damals stellte sich die gleiche Frage wie heute: Wie ist das Verhältnis zum Staat? Die Siedler von 2005 sahen in dem Rückzugsplan einen Verrat des Staates am Gesellschaftsvertrag. Die heutigen Demonstranten sind ebenfalls der Meinung, dass die Regierung den Gesellschaftsvertrag bricht, indem sie die Spielregeln ändert.

Der Unterschied liegt also in der Identität der Demonstranten und ihrer Beziehung zum Staat.

Die Siedler waren gegenüber dem tiefen Staat weitaus schwächer, was sie zu der strategischen Entscheidung veranlasste, die Kontrolle über die wichtigsten Machtbereiche des Staates zu erlangen, um eine Wiederholung des Rückzugs aus dem Gazastreifen zu verhindern. Heute haben die Eliten, die die Proteste anführen, alle Macht in ihren Händen und versuchen, diese Macht zu behalten, von den Richtern über die ehemaligen Militärchefs bis hin zu den Medien. Die Siedler haben eine religiöse und ideologische Bindung an das Land, während die überwiegend säkularen aschkenasischen Juden, die die Mehrheit der Demonstranten ausmachen, glauben, dass die persönlichen und verfassungsmäßigen Freiheiten und der Gesellschaftsvertrag das Herzstück des Staates sind. Aus diesem Grund weigern sich religiöse Siedler, “das Land Israel” zu verlassen oder aus dem Staat auszutreten, während viele säkulare Juden seit der Ankündigung der Gesetzesrevision nach ausländischen Pässen suchen. Aus diesem Grund weigern sich viele von ihnen, im Militär zu dienen, zumal die wirtschaftliche und militärische Last des Staates größtenteils auf sie entfällt, während religiöse Juden aus religiösen Gründen keinen Dienst in der Armee leisten.

Diese Gruppen haben ein echtes Interesse daran, die gegenwärtige Struktur des Staates zu bewahren und die rechtlichen Veränderungen zu verhindern, die Israel in eine “nicht-liberale Demokratie” verwandeln würden. Dies hätte reale Auswirkungen auf das Leben dieser liberalen Israelis, einschließlich ihrer Beziehungen zum Westen, insbesondere zu Amerika und Westeuropa, und all dem, was dies in Bezug auf den Austausch von Waffen, Hilfe und Wissen bedeutet. Es würde bedeuten, auf persönlichen Schutz vor internationalen Gerichten zu verzichten, sich aus dem öffentlichen Raum zurückzuziehen und die Pressefreiheit zu verlieren. Und es würde bedeuten, dass soziale Freiheiten wie LGBTQ-Rechte und akademische Freiheit in Frage gestellt würden. All dies und noch viel mehr würde durch die Demagogie der religiösen Mehrheit angegriffen, die bei einer Verabschiedung der Justizreformen kein Gegengewicht mehr zu ihrer Macht hätte. Erwähnenswert ist die Antwort des Finanzministers Bezalel Smotrich auf die Frage eines Interviewers, wie sichergestellt werden kann, dass die Rechte von Minderheiten nicht verletzt werden. Er antwortete: “Ich.” Das ist, kurz gesagt, die Essenz der Gesetzesänderung, die die Rechte der Juden in die Hände der Politiker und nicht in die der Gerichte legt.

Die Gründergeneration

Umfragen haben gezeigt, dass die Zahl der älteren Demonstranten deutlich höher ist als die der jungen Demonstranten, von denen die meisten am “Mitte-Links”-Ende des israelischen politischen Spektrums angesiedelt sind. Dies entspricht dem allgemeinen Trend in der israelischen Gesellschaft, in der junge Menschen weitaus häufiger rechtsgerichtete Ansichten vertreten als ihre Altersgenossen. Mit anderen Worten: Die Demonstranten, die sich hauptsächlich aus dem Mitte-Links-Lager und den Älteren zusammensetzen, sind die Generation, die den zionistischen Staat gegründet hat, dieselbe Generation, die die wirtschaftliche, militärische und kulturelle Vorherrschaft innehat. Das erklärt den großen Einfluss und das soziale und wirtschaftliche Kapital, das hinter den Protesten steht, und das macht den Kampf um den Staat so heftig. Diejenigen, die die Macht innehaben, kämpfen mit Händen und Füßen, um sie zu behalten, während das jüngere Israel, das neue, religiösere und extremistischere Israel, ebenfalls versucht, sich durchzusetzen. Der Konflikt zwischen dem Gründungsisrael und dem neuen Israel hat nun seinen Höhepunkt erreicht und bedroht das Wesen des Staates selbst.

Der Konflikt zwischen dem alten und dem neuen Israel hat nun seinen Höhepunkt erreicht und bedroht das Wesen des Staates.

Shkedi, der ehemalige Kommandeur der Luftwaffe, sagte, dass die derzeitigen Reservisten, die den Dienst verweigern, im Falle eines Krieges trotzdem zurückkehren würden. Sich darauf zu verlassen, dass diese Proteste Israel von innen heraus auflösen werden, ist daher eine Übertreibung, mehr Wunschdenken als realistisch. In dem Moment, in dem die israelische Gesellschaft mit einer äußeren (oder palästinensischen) Bedrohung konfrontiert wird, kommt sie sofort zusammen. Wichtig sind jedoch die langfristigen Auswirkungen dieser Proteste auf die innere Krise Israels, und zwar erstens auf der Ebene der Bereitschaft und zweitens auf der Ebene des Zusammenhalts in der israelischen Gesellschaft und im Militär. Dies hat langfristige Auswirkungen auf die Art des Kompromisses, der in Zukunft erreicht werden kann.

Sicher ist, dass der wahre Kampf in der Zukunft, wenn wir zugeben wollen, dass Israel eine “Demokratie für Juden” ist, um das Wesen der “jüdischen Demokratie” und um die Art von Israel geht, die die jüdischen Israelis wollen. Wird es ein Israel sein, das mit seiner Unterdrückung rational umgeht, oder ein neues Israel, das von Blutrausch und Rachegelüsten geleitet wird: das Israel der Zweiten Intifada und des Obersten Gerichtshofs oder das Israel der Huwwara und der Siedler?

Eine Version dieses Artikels erschien ursprünglich in arabischer Sprache auf der Website des Instituts für Palästinastudien. Er wurde von Mondoweiss ins Englische übersetzt und mit Genehmigung wiederveröffentlicht. Übersetzt mit Deepl.com

