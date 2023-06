Warum die Neuordnung des Nahen Ostens eine Gefahr für den anti-israelischen Widerstand darstellt

Von Joseph Massad

29. Juni 2023

Die jüngste Normalisierung der Beziehungen zum Iran und zu Syrien – den Hauptunterstützern der Widerstandsgruppen – ist für diejenigen besorgniserregend, die befürchten, dass dies zu einer Verringerung ihrer Unterstützung führen könnte

Im vergangenen Jahr hat sich im Nahen Osten eine bedeutende Neuausrichtung vollzogen.

Im August letzten Jahres nahm die türkische Regierung von Recep Tayyip Erdogan, die sich im vorangegangenen Jahrzehnt als wichtiger Verteidiger des antikolonialen Kampfes der Palästinenser präsentiert hatte, die langjährige Freundschaft der Türkei mit Israel wieder auf. Außerdem bemühte sie sich um eine Verbesserung der Beziehungen zur syrischen und ägyptischen Regierung und begann, gegen die syrischen und ägyptischen Oppositionsgruppen vorzugehen, die sie während und nach den arabischen Aufständen von 2011 unterstützt hatte und deren Exilanten sie in der Türkei aufnahm.

Die Hamas, die im letzten Jahrzehnt viel diplomatische Unterstützung von der Türkei erhielt, begann verständlicherweise, sich über die Annäherung der Türkei an Israel Sorgen zu machen, zumal der türkische Geheimdienst begann, die Aktivitäten der Widerstandsgruppe zu beschränken.

In der Zwischenzeit machen die geheimen, aber offenen Beziehungen der saudischen Regierung zu Israel immer wieder Schlagzeilen über die Möglichkeit der Aufnahme formeller diplomatischer Beziehungen, wenn bestimmte saudische Forderungen erfüllt werden (u. a. die Bereitstellung von Nukleartechnologie durch die USA an die Saudis und von F-35-Kampfflugzeugen).

Auch arabische Regierungen, die der syrischen Regierung seit 2011 den Krieg erklärt hatten, haben ihre Beziehungen zu Damaskus wieder aufgenommen, angefangen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten im Jahr 2018 und endend mit Saudi-Arabien und der gesamten Arabischen Liga in den letzten Wochen.

In jüngster Zeit vermittelte China die Wiederaufnahme der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, woraufhin die Beziehungen zwischen Teheran und anderen saudi-treuen arabischen Ländern, darunter Ägypten und Jordanien, auftauten. Dies sind einige der Länder, die seit 2004 eine sektiererische Kampagne gegen den Iran, Syrien, den Irak und die schiitischen Gemeinschaften in der gesamten arabischen Welt gestartet hatten.

Ein Großteil dieser Neuausrichtung vollzieht sich vor dem Hintergrund eines umfassenden Krieges, den die derzeitige israelische Regierung dem palästinensischen Volk erklärt hat.

Sogar die Unnachgiebigkeit der USA bei den Atomverhandlungen mit dem Iran hat mit der Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den beiden Ländern und der Lockerung der US-Sanktionen ein Ende gefunden. Israels Lobbyisten in Washington DC haben ihre Besorgnis darüber geäußert, dass dies auf ein Nachlassen der US-Macht hindeuten könnte, obwohl nicht klar ist, dass die Annäherung an den Iran den Interessen der USA zuwiderläuft.

Unmittelbar vor der Teilnahme an den großen Hochzeitsfeierlichkeiten des jordanischen Kronprinzen als offizieller Gast des Palastes vor einigen Wochen verfasste Robert Satloff, der Direktor des Washingtoner Instituts für Nahostpolitik, des Forschungsarms der Israel-Lobby, einen Bericht, in dem er seine Besorgnis zum Ausdruck brachte, die sich nicht unbedingt auf die saudische Annäherung an den Iran bezog, sondern auf die Rolle Chinas bei der Vermittlung dieser Annäherung.

Satloff, ein langjähriger Freund der jordanischen Könige, erhält oft Exklusivinterviews mit ihnen. Er hat die jüngste Erwärmung der Beziehungen zwischen Jordanien und dem Iran nicht kritisiert und die üppigen Hochzeitsfeierlichkeiten gegen diejenigen verteidigt, die sie als Ablenkungsmanöver von den Problemen des Königreichs bezeichneten.

Israelische Aggression

Ein Großteil dieser Neuausrichtung vollzieht sich vor dem Hintergrund eines totalen Krieges, den die derzeitige israelische Regierung, die sich noch stärker als ihre Vorgänger der jüdischen Vorherrschaft verschrieben hat, dem palästinensischen Volk erklärt hat.

Angesichts der täglichen israelischen Militärinvasionen in Städte und Ortschaften im Westjordanland, der regelmäßigen Pogrome der jüdischen Siedler gegen die palästinensische Zivilbevölkerung, der andauernden israelischen Angriffe auf den Gazastreifen, ganz zu schweigen von den andauernden Angriffen auf Syrien, den Verletzungen des libanesischen Luftraums und den Drohungen gegen die herausragende libanesische Widerstandsgruppe Hisbollah, ist die jüngste Neuausrichtung eine besorgniserregende Entwicklung für alle, die sich dem israelischen Siedlerkolonialismus und der expansionistischen Aggression widersetzen.

In der Tat gab es in den letzten Wochen einige bemerkenswerte Entwicklungen bei den palästinensischen Widerstandsgruppen. Die Saudis empfingen Delegationen der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) und der Hamas (von denen einige Mitglieder von den Saudis verhaftet und drei Jahre lang festgehalten, aber vor einigen Monaten wieder freigelassen wurden) zu Gesprächen, während die Ägypter die beiden wichtigsten palästinensischen Widerstandsgruppen im Gazastreifen, die Hamas und den Islamischen Dschihad, zu Gesprächen nach Kairo einluden.

Ziel der Kairoer Gespräche war die Deeskalation des palästinensischen Widerstands angesichts der anhaltenden israelischen Aggression und die Vermittlung eines “langfristigen Waffenstillstands” mit Israel. Führer der Hamas und des Islamischen Dschihad besuchten kürzlich auch den Iran. Darüber hinaus haben Israel und Ägypten erörtert, der Palästinensischen Autonomiebehörde die Erschließung der Gasfelder vor der Küste des Gazastreifens als möglichen Anreiz für den palästinensischen Widerstand zu gestatten.

In der Zwischenzeit haben die jordanischen Behörden in dieser Woche vier Hamas-Mitglieder verhaftet, die beschuldigt werden, Waffen an die widerständigen Palästinenser unter der Besatzung zu liefern (man fragt sich, ob sie auch verhaftet worden wären, wenn sie Waffen in die Ukraine geschmuggelt hätten), während die ägyptischen Behörden Hamas-Delegationen, die zwei Tage zuvor ins Ausland gereist waren, anordneten, unverzüglich über Ägypten nach Gaza zurückzukehren, oder sie wurden an der Rückkehr gehindert.

Im Libanon sind die andauernden westlichen und arabischen Versuche, das Land wirtschaftlich zu strangulieren, um die Hisbollah in die Knie zu zwingen, gründlich gescheitert. Anders als die Hisbollah, deren militärische und politische Stärke die belagerten und schwächeren palästinensischen Widerstandsgruppen im Gazastreifen und im Westjordanland bei weitem übertrifft, kann und wird auf die Palästinenser regelmäßig von arabischen Regimen, die mit Israel befreundet sind (was natürlich die meisten arabischen Regime einschließt), großer Druck ausgeübt.

Doch auch die Bemühungen, den palästinensischen Widerstand im Gazastreifen wirtschaftlich unter Druck zu setzen, waren ein großer Misserfolg. Nach mehr als 15 Jahren israelischer Blockade, die vom Westen und den arabischen Regimen voll und ganz unterstützt wurde, ist der Widerstand nur noch stärker und williger geworden, seine Kraft einzusetzen.

Eine Form der Kooptation?

Was bedeuten all diese Entwicklungen für den antiisraelischen Widerstand im Libanon und in Palästina?

Könnte die jüngste Normalisierung der Beziehungen zu Iran und Syrien – den Hauptunterstützern der israelfeindlichen Widerstandsgruppen – eine Form der Kooptation sein, die wahrscheinlich zu einer Verringerung ihrer Unterstützung zugunsten einer politischen und wirtschaftlichen Wiedereingliederung in der Region führen wird, was wiederum den Druck auf den israelischen Siedlerkolonialismus verringern würde?

Es gibt Anzeichen dafür, dass dies der Fall sein könnte. Als Gegenleistung für die Wiederaufnahme der Beziehungen haben die Syrer beispielsweise darauf verzichtet, die Normalisierung der VAE 2020 und die herzlichen Beziehungen zu Israel zu kritisieren.

Würden die Syrer und die Iraner angesichts einer möglichen saudi-israelischen Normalisierung dasselbe tun?

Da alle Länder, die sich mit Syrien und dem Iran normalisieren, bereits gute Beziehungen zu Israel unterhalten, könnte einer der Hauptzwecke ihrer Wiedereingliederung in die Region darin bestehen, die Unterstützung für den anti-israelischen Widerstand zu verringern und die Normalisierung mit der jüdischen Siedlerkolonie zu maximieren?

Diese Fragen beschäftigen viele Unterstützer des Widerstands in der gesamten arabischen Welt, wie ein kürzlich erschienenes Forum in der libanesischen widerstandsfreundlichen Zeitung Al-Akhbar zeigt.

Staatliche Interessen gegen antikolonialen Kampf

Revolutionäre, die sich gegen feudale, kapitalistische, koloniale und imperialistische Unterdrückung wehren, haben oft neue Hoffnung auf den Erfolg ihrer Kämpfe geschöpft, wenn anderswo Revolutionen gegen ähnliche Unterdrückung triumphierten. Sie sehen das Bekenntnis neuer revolutionärer Regierungen zur Solidarität mit den Unterdrückten in der ganzen Welt als Vorbote einer guten Nachricht.

In der Tat waren solche Hoffnungen historisch durch die enorme Hilfe und Unterstützung gerechtfertigt, die revolutionäre Staaten den ähnlich Unterdrückten anderswo gewährt hatten.

Was die Revolutionäre, die auf die Unterstützung der revolutionären Staaten vertrauten, nicht vorausgesehen hatten, war, dass die Staaten auch andere Verpflichtungen hatten

Die Sowjetunion gewährte antikolonialen und antirassistischen Kämpfen schon bald nach dem Sieg der Russischen Revolution im Jahr 1917 Unterstützung, insbesondere durch die Kommunistische Internationale (Komintern) und andere von ihr gegründete Solidaritätsorganisationen und Bildungseinrichtungen.

Auch die chinesischen Revolutionäre begannen nach dem Triumph ihrer eigenen Revolution von 1949 mit einer ähnlichen Unterstützung, ebenso wie die Kubaner nach ihrer Revolution von 1959 und die Algerier nach ihrer Befreiung 1962. Die kubanische und algerische Unterstützung für die afrikanischen und palästinensischen antikolonialen Revolutionäre, zusätzlich zu denen in Amerika, war und ist eine Frage des Prinzips.

Was die Revolutionäre, die sich auf diese Unterstützung verließen, jedoch nicht vorausgesehen hatten, war, dass die neuen revolutionären Staaten auch andere Verpflichtungen hatten, die nicht unbedingt mit ihren eigenen übereinstimmten.

Die geopolitischen Interessen der neuen revolutionären Staaten veranlassten beispielsweise Wladimir Lenin in den 1920er Jahren, sich eher mit den Kemalisten in der Türkei und den Nationalisten in China zu verbünden als mit den Kommunisten der beiden Länder. Die große Unterstützung, die die Sowjets in den 1920er und frühen 1930er Jahren antikolonialen Gruppen in Afrika und Asien gegen den britischen und französischen Kolonialismus und den Afroamerikanern gegen die US-amerikanische Apartheid und den Rassismus gewährten, sollte Anfang der 1930er Jahre für diese Antikolonialisten und Antirassisten und ihre Verbündeten eine unangenehme Wendung nehmen.

Als sich die Bedrohung durch die Nazis verschärfte, befürwortete die in der UdSSR ansässige Komintern ein Bündnis mit den Liberalen und Sozialdemokraten in den imperialistischen Ländern Europas als Teil einer “Volksfront” gegen die Nazis. Dies führte dazu, dass viele Revolutionäre die Komintern verließen und an der sowjetischen Unterstützung verzweifelten.

Viele, wie der karibisch-afrikanische Aktivist George Padmore, argumentierten, dass es Großbritannien und Frankreich waren, die die Afrikaner kolonisierten und unterdrückten, und nicht Deutschland, während die Sowjets forderten, dass sich die Antikolonialisten mit ihren kolonialen Unterdrückern gegen Nazi-Deutschland verbünden, das nirgendwo Kolonien hatte (Deutschland verlor seine Kolonien nach seiner Niederlage im Ersten Weltkrieg).

In der Rassenfrage wandte sich der afroamerikanische Schriftsteller Richard Wright gegen die Aufforderung der pro-sowjetischen Kommunistischen Partei der USA an Afroamerikaner, in einem Krieg der Weißen zu kämpfen. Viele, wie Wright und Padmore, wandten sich gegen die Sowjets und verließen die kommunistischen Parteien oder wurden aus ihnen ausgeschlossen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen die Sowjets ihre Unterstützung für die Antikolonialisten wieder auf, aber ihre Unterstützung war immer von den Interessen des sowjetischen Staates abhängig, insbesondere von den sowjetischen Beziehungen zu den USA und dem laufenden Kalten Krieg. Die sowjetische Unterstützung nahm zu, wenn die Konfrontation mit den USA aufgrund der US-Unterstützung kolonialer und weißer Vorherrschaftsregime in der ganzen Welt zunahm, und sie nahm ab, wenn die Konfrontation abnahm – zum Unglück der Antikolonialisten.

Revolutionäre Energien

All dies bedeutet nicht, dass der Iran, der Hauptbefürworter des anti-israelischen Widerstands, durch die zunehmende Annäherung und die Lockerung der US-amerikanischen und regionalen Sanktionen aufgrund seiner eigenen staatlichen Interessen leicht zu vereinnahmen wäre. Aus geostrategischer Sicht könnte die Unterstützung des Irans jedoch tatsächlich abnehmen, wenn ihm erhebliche Belohnungen in Form einer Aufhebung der Sanktionen, der Freigabe eingefrorener Gelder und einer Verringerung der subversiven Aktivitäten der USA und Israels im Iran angeboten werden.

Syrien ist sogar noch anfälliger für Druck angesichts der Verwüstungen, die Gruppen im Land angerichtet haben, die von denselben Ländern unterstützt und finanziert werden, die jetzt die Wiedereingliederung des Landes fördern.

Die Trumpfkarte der Anti-Israel-Widerstandsgruppen gegen die laufenden Umwälzungen ist gerade die Bereitschaft der kolonisierten Völker, sich ihren Unterdrückern entgegenzustellen

Diese beunruhigenden Entwicklungen müssen den Strategen der Anti-Israel-Widerstandsgruppen zu denken geben, zumal die israelische Aggression und der Siedlerkolonialismus in den letzten Monaten messbar zugenommen haben.

Was bei all diesen Neuausrichtungen jedoch nicht berücksichtigt wird, ist die revolutionäre Situation im Westjordanland und neuerdings auch auf den Golanhöhen, ganz zu schweigen von den anhaltenden revolutionären Energien im Gazastreifen, die aus der Verschärfung des israelischen Siedlerkolonialismus resultieren.

Die Hisbollah und die bewaffneten palästinensischen Widerstandsgruppen haben bei den jüngsten Auseinandersetzungen im Westjordanland und an der israelisch-libanesischen Grenze ihre Bereitschaft zur Konfrontation mit Israel unter Beweis gestellt.

Der viel gefeierte junge ägyptische Soldat Mohamed Salah, der zu einer arabischen Ikone wurde, nachdem er Anfang des Monats drei israelische Soldaten erschossen und zwei verletzt hatte, spricht Bände über die Haltung der arabischen Öffentlichkeit gegenüber Israel, trotz der offiziellen Normalisierung durch ihre Regierungen.

Der Trumpf der israelfeindlichen Widerstandsgruppen gegen die laufenden Umwälzungen ist gerade die Bereitschaft der kolonisierten Völker, sich der Unterdrückung zu stellen, die ihnen durch Israels Aggression und Kolonisierung täglich zugefügt wird.

Die zunehmende israelische Aggression und die Bereitschaft, sich ihr zu widersetzen, ist genau das, was außerhalb der Reichweite derjenigen bleibt, die all diese Umschichtungen planen, um Israel und seine Kolonisten zu schützen. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.