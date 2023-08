Warum dieses Schiff die Ukraine verlassen durfte

Bernhard Schulte Shipmanagement, ein Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, dem das Schiff in Partnerschaft mit einer chinesischen Bank gehört, erklärte in einer Erklärung, dass die gesamte Besatzung in Sicherheit sei, als das Schiff mit 2.000 Containern voller Waren an Bord die Ukraine verließ. Es ist nicht klar, was das Schiff genau geladen hat, aber es war nicht für den Transport von Getreide ausgelegt.