Warum ein oberstes Gericht verteidigen, das die Diskriminierung formalisiert hat?

Von Deiaa Haj Yahia



11. August 2023

Ende Juli sprach sich Shikma Bresler, eine der Anführerinnen der Proteste gegen die Justizreformen der israelischen Koalitionsregierung, gegen die Aufhebung der so genannten „Angemessenheits“-Befugnisse des Obersten Gerichtshofs aus.

Sie wies auf andere Länder hin, in denen die Demokratie durch Putsche bedroht sei, darunter Ungarn, die Türkei, Iran und Venezuela.

Keines dieser Länder befinde sich in einer militärischen Besatzung. Daraus schloss sie, dass „die Besetzung nicht der Grund für unsere Situation ist“.

Mit anderen Worten, sie deutete unter großem Jubel und Applaus tausender Demonstranten an, dass Israel auch mit Besatzung eine sehr gute Demokratie sein kann.

Solche Worte verdeutlichen perfekt, warum die palästinensischen Bürger Israels das Gefühl haben, dass sie wenig Interesse an Protesten haben, die sich selbst als Demokratie anpreisen, bei denen es aber nicht um Demokratie für alle geht, geschweige denn für Palästinenser unter Israels militärischer Besatzung.

„Diese Proteste sollen einen linken Charakter und das Ziel der Gleichheit haben“, sagte Ghassan Minyar, ein Aktivist aus Lydd von der Nationalen Demokratischen Allianz, besser bekannt als Ballad-Partei.

„Aber es scheint, dass der Zionismus stärker ist.“

Breslers Worte – eine Leugnung der politischen und nationalen Rechte der Palästinenser – waren keine Ausnahme.

Zu Beginn der Demonstrationen wurden palästinensische Flaggen von der Polizei und anderen jüdischen Demonstranten entfernt.

Reden, die sich auf die israelische Besatzung bezogen, wurden oft zum Schweigen gebracht. Reem Hazan von der Demokratischen Front in Haifa, auch bekannt als Hadash-Partei, verzichtete zu Beginn der Proteste auf eine Rede, nachdem sie von den Organisatoren aufgefordert worden war, ihren Inhalt zu ändern.

In ihrer Rede ging es um die Besatzung und Rassendiskriminierung, wobei sie die Gesetzesänderungen mit der Besatzung in Verbindung brachte. Später erklärte Hazan gegenüber der Zeitung Al-Ittihad, dass „die Zensur politischer Meinungen dem Faschismus immanent ist und nicht Teil des Kampfes gegen ihn“.

Eine Geschichte der Verfolgung

„Die Proteste sind sehr widersprüchlich“, sagte Abdul Abu Shehada, ein Mitglied der Stadtverwaltung von Tel Aviv-Jaffa. „Einerseits versuchen die Demonstranten, sie als liberal und links darzustellen, obwohl sie in Wahrheit nicht einmal die grundlegenden Standards liberalen Denkens erfüllen.“

Die Jugendaktivistin und Baladna-Mitglied Marah Amara (24) aus Kafr Kanna in der Nähe von Nazareth sagte, dass Vorurteile gegenüber palästinensischen Bürgern seit langem tief in der israelischen Gesellschaft verankert seien.

„Israel hat die Rechte unserer palästinensischen Gemeinschaft schon lange vor diesen Protesten verletzt. Ich spüre keine zusätzliche Bedrohung [durch die Justizreformen], weil Rassismus und Diskriminierung bereits in allen Parteien verankert sind. Ich habe nicht das Gefühl, dass diese Proteste zu mir sprechen oder meine Rechte betreffen“.

Warum, so fuhr sie fort, sollten jüdische Israelis von palästinensischen Bürgern erwarten, dass sie sich ihren Protesten anschließen?

„Die israelisch-jüdische Gesellschaft nimmt nicht an Protesten teil, wenn es um unsere grundlegenden Themen wie die Rechte von Gefangenen und Kriminalität geht. Wir haben keinen einzigen jüdischen Israeli gesehen, der gegen die Verabschiedung des rassistischen Nationalitätengesetzes protestiert hätte. Wenn Palästinenser leiden, ist es leicht, uns zu ignorieren, und wer die Menschenrechte von Minderheiten ignoriert, ignoriert schließlich die Menschenrechte im Allgemeinen.“

Mit der Teilnahme von Soldaten, Politikern und „Eliten“, so Amir Bwerat, 26, aus dem Dorf Arraba im Norden, sprechen die Proteste nicht mit den palästinensischen Bürgern und heißen sie nicht willkommen.

„Wenn sie kommen und uns fragen, ob wir mitmachen wollen, sagen wir ihnen: ‚Erinnert ihr euch jetzt an uns? Wo wart ihr, als sie das Nationalitätengesetz verabschiedet haben?'“

Bwerat, der mit Jugendlichen in benachteiligten Gemeinden arbeitet, wies auf die jahrzehntelange Unterfinanzierung der palästinensischen Gemeinden in Israel hin, die dazu geführt hat, dass sich viele für ein Leben in der Kriminalität entschieden haben.

Diese Situation wird nur noch schlimmer. Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich kündigte am Dienstag an, dass er alle Mittel für die palästinensischen Gemeinden in Israel und Ostjerusalem einfrieren werde.

„Man kann nicht von Demokratie sprechen, wenn auf den Straßen Blut fließt, Waffen frei erhältlich sind, Häuser immer noch abgerissen werden und die Infrastruktur arabischer Städte zerstört wird. Wir sind noch nicht so weit, dass wir Demokratie fordern können: Wir haben nicht einmal unsere Grundrechte.“

Nicht unsere Revolution

Bwerat sagte, die gewaltsame Entfernung der palästinensischen Flaggen sei das deutlichste Zeichen dafür, dass diese Proteste nicht für oder über Palästinenser stattfanden.

„Als ich sah, wie Demonstranten bei verschiedenen Demonstrationen versuchten, die palästinensische Flagge herunterzunehmen, habe ich mich automatisch geweigert, daran teilzunehmen. Die Flagge zu senken, die mein Heimatland und mein Volk repräsentiert, bedeutet, alle meine Rechte zu verweigern“.

Auch die ultrarechte Koalition, die hinter der Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu steht, hat die palästinensischen Bürger nicht dazu veranlasst, in großer Zahl zu demonstrieren.

Minyar zufolge liegt das daran, dass die Anliegen der palästinensischen Bevölkerung Israels bei keinem der Proteste eine Rolle spielen.

„Die Beendigung der Besatzung steht nicht auf der Tagesordnung. Es wird nicht gefordert, die in den letzten Jahren erlassenen rassistischen Gesetze abzuschaffen, wie das Kaminitz-Gesetz, das den Abriss von Häusern in arabischen Städten beschleunigt, oder das Nationalstaatsgesetz, während palästinensische Familien weiterhin nicht zusammengeführt werden dürfen.“

„Warum sollte ich als Palästinenser bei all dem den Obersten Gerichtshof verteidigen? War es nicht derjenige, der die Untaten gegen unser Volk in Khan al-Ahmar und al-Araqib legalisiert hat? Für mich sind diese Proteste ein Kampf zwischen jüdischen Eliten weißer Ethnie, die für eine Demokratie kämpfen, die nur ihnen dient.“

Auch die Beteiligung der so genannten israelischen Linken ändert nichts an der Meinung der Bevölkerung. Haya Suleima, 40, aus Nazareth sagte, sie habe „nie an die Absichten der israelischen Linken geglaubt“. Die so genannte Einheitskoalition aus Yair Lapid und Naftali Bennett, die der jetzigen Koalition von Netanjahu vorausging, habe nichts für die Palästinenser getan, betonte sie.

Alle israelischen Regierungen hätten die palästinensischen Gemeinschaften in Israel vernachlässigt, und die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen würden für die palästinensischen Bürger nichts ändern.

Am wichtigsten sei, dass die Proteste in vielen Fällen von Elitesoldaten, den so genannten „Waffenbrüdern und -schwestern“, angeführt würden.

„Wie können wir als Palästinenser Schulter an Schulter mit denen stehen, die der Kriegsverbrechen beschuldigt werden? Das ist nicht unsere Revolution.“ Übersetzt mit Deepl.com

Deiaa Haj Yahia ist eine palästinensische Journalistin mit Sitz in Taybeh.

