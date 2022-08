Ukrainische Soldaten fahren auf einem gepanzerten Militärfahrzeug in der Stadt Sewerodonezk, Region Donbas, 7. April 2022 (AFP)

Warum entschuldigt sich Amnesty dafür, die Wahrheit über ukrainische Kriegsverbrechen zu sagen?

Von Jonathan Cook

16. August 2022

Wenn man zulässt, dass nur eine Seite für ihre Verbrechen kritisiert wird – und damit das belastete westliche politische Narrativ von den Guten gegen die Bösen verstärkt – wird der Krieg wahrscheinlich eher angeheizt als gelöstSollte sich eine Menschenrechtsorganisation für die Veröffentlichung wichtiger Beweise für Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen entschuldigen? Wenn sie sich entschuldigt, was sagt das über ihr Engagement aus, die Wahrheit über die Handlungen der beiden Kriegsparteien schonungslos aufzudecken? Und welche Botschaft sendet sie an diejenigen, die behaupten, durch die Veröffentlichung solcher Beweise “beunruhigt” zu sein? Das sind Fragen, über die Amnesty International viel sorgfältiger hätte nachdenken sollen, als sie es offensichtlich getan hat, bevor sie sich letzte Woche für ihren jüngsten Bericht über den Krieg in der Ukraine entschuldigt hat. Die Vorstellung, dass nur eine Seite in der Ukraine Kriegsverbrechen begangen hat, war schon immer unplausibel. In Kriegen begehen alle Seiten Verbrechen. In diesem Bericht beschuldigte Amnesty die ukrainischen Streitkräfte, Kriegsverbrechen zu begehen, indem sie Truppen und Artillerie in oder in der Nähe von Schulen, Krankenhäusern und Wohnhäusern stationierten und damit Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzten. Solche Praktiken der ukrainischen Soldaten wurden in 19 verschiedenen Städten und Dörfern festgestellt. Diese Vorfälle waren nicht nur theoretisch eine Gefahr für die Zivilbevölkerung. Amnesty zufolge gibt es Beweise dafür, dass das Gegenfeuer der russischen Truppen auf diese ukrainischen Stellungen zur Tötung von Nichtkombattanten führte. Die israelische Armee beschuldigt regelmäßig palästinensische Gruppierungen wie die Hamas, sich unter der Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu verstecken, und verschweigt dabei ihre eigene, seit langem dokumentierte Praxis, Palästinenser als menschliche Schutzschilde zu benutzen. Unabhängig vom Wahrheitsgehalt der israelischen Behauptungen bietet der winzige und völlig überfüllte Gazastreifen palästinensischen Kämpfern nur wenige oder gar keine Verstecke außerhalb der bebauten Gebiete, um sich der israelischen Aggression zu widersetzen: “Es gab praktikable Alternativen, die die Zivilbevölkerung nicht gefährden würden – wie Militärbasen oder dicht bewaldete Gebiete in der Nähe oder andere Strukturen, die weiter von Wohngebieten entfernt sind.” Mit anderen Worten: Es war eine Entscheidung der ukrainischen Armee, ihre eigenen Zivilisten in Gefahr zu bringen.

Steigender DruckDies ist das erste Mal, dass eine große westliche Menschenrechtsorganisation das Verhalten der ukrainischen Soldaten öffentlich unter die Lupe genommen hat. Bislang haben sich diese Überwachungsorgane ausschließlich auf Berichte über Verbrechen der russischen Streitkräfte konzentriert – eine Haltung, die ganz im Einklang mit den Prioritäten ihrer eigenen Regierungen steht. Amnesty hat nach eigenen Angaben Dutzende von Berichten veröffentlicht, in denen Russland verurteilt wird. Dies ist das erste Mal, dass eine große westliche Menschenrechtsorganisation das Verhalten der ukrainischen Soldaten öffentlich unter die Lupe genommen hat. Bislang haben sich diese Überwachungsorgane ausschließlich auf Berichte über Verbrechen der russischen Streitkräfte konzentriert – eine Haltung, die ganz im Einklang mit den Prioritäten ihrer eigenen Regierungen steht. Amnesty hat nach eigenen Angaben Dutzende von Berichten veröffentlicht, in denen Russland verurteilt wird. Der Widerstand gegen den jüngsten Bericht war unerbittlich und kam sogar von Amnestys eigenem ukrainischen Team. Dessen Leiterin, Oksana Pokalchuk, kündigte mit der Begründung, ihr Team habe “alles getan, um die Veröffentlichung dieses Materials zu verhindern”. Unter dem zunehmenden Druck gab Amnesty letzte Woche eine Erklärung ab, in der es erklärte, es bedauere zutiefst den Ärger und die Verärgerung”, die sein Bericht ausgelöst habe, während es gleichzeitig feststellte: “Wir stehen voll und ganz zu unseren Ergebnissen.” Die Vorstellung, dass nur eine Seite in der Ukraine Kriegsverbrechen begangen hat, war schon immer unplausibel. In Kriegen begehen alle Seiten Verbrechen. Das liegt in der Natur des Krieges. Fehlerhafte Kommunikationswege führen dazu, dass Befehle missverstanden oder nur teilweise an die Frontsoldaten weitergegeben werden. Es gibt technische Fehlfunktionen. Es ist unvermeidlich, dass Soldaten ihr eigenes Leben über das des Feindes, einschließlich der Zivilbevölkerung, stellen. Die Terrorisierung der anderen Seite – durch Menschenrechtsverletzungen – kann ein wirksames Mittel sein, um Kämpfe zu vermeiden, indem die gegnerischen Soldaten gewarnt werden, ihre Posten zu verlassen und die Zivilbevölkerung zu fliehen. Für Sadisten und Psychopathen bieten sich während der Kämpfe zahlreiche Möglichkeiten, die sie ausnutzen können. Umgekehrt fällt es den Kriegsparteien immer schwer, ihre eigenen Missstände einzugestehen. Sie ziehen einfältige, eigennützige Darstellungen von Gut und Böse vor: Unsere Soldaten sind Helden, moralisch einwandfrei, während ihre Soldaten Barbaren sind, denen der Wert des menschlichen Lebens gleichgültig ist. Westliche Regierungen und etablierte Medien haben diese törichte Darstellung auch in der Ukraine bereitwillig übernommen, obwohl weder Europa noch die Vereinigten Staaten direkt in den Krieg verwickelt sein sollen. Sie haben reflexartig ukrainische Behauptungen über russische Kriegsverbrechen verstärkt, selbst wenn die Beweise fehlen oder das Bild trübe ist, und sie haben jegliche Beweise für ukrainische Verbrechen entschieden ignoriert, wie z. B. Beweise dafür, dass russische Kriegsgefangene hingerichtet wurden oder dass die Ukraine Streubomben aus Blütenblättern in zivilen Gebieten eingesetzt hat.

Mehr Selbstzensur

Unter solchen Umständen ist nur die Menschenrechtsgemeinschaft in der Lage, ein wahrheitsgetreues Bild der Ereignisse zu zeichnen und beide Seiten für ihre Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. Doch bis Amnesty aus der Reihe tanzte, hatten sich westliche Menschenrechtsgruppen im Gleichschritt mit westlichen Regierungen bewegt, denselben Regierungen, die anscheinend einen endlosen Krieg in der Ukraine wollen, um “Russland zu schwächen”, anstatt eine schnelle Lösung zu finden. Sogar die Autorin des neuen Amnesty-Berichts, Donatella Rovera, hat dies eingeräumt: “Ich denke, das Ausmaß der Selbstzensur bei diesem Thema [ukrainische Kriegsverbrechen] war ziemlich außergewöhnlich.” Amnesty sollte sich nicht dafür entschuldigen, dass es einen seltenen Einblick in solche Verbrechen gibt. Sie sollte betonen, wie wichtig es ist, beide Seiten auf schwere Verstöße gegen das Völkerrecht zu überwachen. Und das aus sehr gutem Grund.

Die Entschuldigung von Amnesty ist eine Botschaft an diejenigen, die versuchen, die Untersuchung der ukrainischen Verbrechen zu unterbinden, und zeigt, wie leicht es ist, die Menschenrechtsgemeinschaft in die Defensive zu drängen. Die Bemühungen, eine ähnliche Berichterstattung in Zukunft zu verhindern, werden sich verstärken. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (L) und der französische Präsident Emmanuel Macron geben sich nach einer Pressekonferenz in Kiew am 16. Juni 2022 die Hand (AFP) Amnesty würde sich niemals bei russischen Partisanen entschuldigen, die durch einen Bericht über russische Kriegsverbrechen beleidigt wurden Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba gehörte zu denjenigen, die keine Zeit verloren, Amnesty zu verunglimpfen, indem sie den Bericht als “russische Desinformation” bezeichneten. Die Entschuldigung von Amnesty deutet darauf hin, dass solche Druckkampagnen Wirkung zeigen und zu einer verstärkten Selbstzensur führen werden – und das in einer Situation, in der es, wie Rovera betonte, bereits ein hohes Maß an Selbstzensur gibt. Die Entschuldigung verrät die Zivilisten, die in den kommenden Monaten und möglicherweise Jahren der Kämpfe als menschliche Schutzschilde benutzt wurden und werden und sich damit in tödliche Gefahr begeben. Sie bedeutet, dass die ukrainischen Streitkräfte noch weniger Druck verspüren werden, ein Verhalten zu zügeln, das einem Kriegsverbrechen gleichkommt.

Amnesty würde sich niemals bei russischen Partisanen entschuldigen, die durch einen Bericht über russische Kriegsverbrechen beleidigt wurden. Die aktuelle Entschuldigung zeigt den Opfern ukrainischer Menschenrechtsverletzungen, dass sie weniger wert sind als die Opfer russischer Menschenrechtsverletzungen.

Überflutung des SchlachtfeldsDas Wegschauen vor den ukrainischen Verbrechen erhöht auch den Druck auf die westlichen Regierungen. Sie haben rücksichtslos Waffen im Wert von vielen Milliarden Dollar in die Ukraine geliefert, obwohl sie kaum wissen, wo die meisten davon landen. (Ein weiteres beunruhigendes Zeichen für die Selbstzensur im Westen ist, dass CBS vor kurzem die Ausstrahlung einer Untersuchung verschoben hat, der zufolge nur ein Drittel der westlichen Waffen ihren Bestimmungsort in der Ukraine erreicht). Das Wegschauen vor den ukrainischen Verbrechen erhöht auch den Druck auf die westlichen Regierungen. Sie haben rücksichtslos Waffen im Wert von vielen Milliarden Dollar in die Ukraine geliefert, obwohl sie kaum wissen, wo die meisten davon landen. (Ein weiteres beunruhigendes Zeichen für die Selbstzensur im Westen ist, dass CBS vor kurzem die Ausstrahlung einer Untersuchung verschoben hat, der zufolge nur ein Drittel der westlichen Waffen ihren Bestimmungsort in der Ukraine erreicht). Dies ist umso gefährlicher, als die ukrainischen Streitkräfte – einschließlich der neonazistischen Elemente, die in den westlichen Berichten jetzt beschönigt werden – bereits vor dem Einmarsch Russlands Ende Februar einen erbitterten Bürgerkrieg mit den ethnisch russischen Gemeinschaften im Osten der Ukraine führten. In dieser Region, dem Donbas, hat Moskau seine militärischen Vorstöße konzentriert. Während des achtjährigen Bürgerkriegs wurden regelmäßig Menschenrechtsverletzungen von Ukrainern an anderen Ukrainern begangen, wie westliche Beobachter seinerzeit dokumentierten. Unter dem Deckmantel des Krieges gegen Russland werden solche Verbrechen mit ziemlicher Sicherheit fortgesetzt, allerdings jetzt mit Hilfe westlicher Waffenlieferungen. Wenn die ukrainischen Streitkräfte Missstände ignorieren, haben sie freie Hand, Verbrechen nicht nur gegen russische Soldaten zu begehen, sondern auch gegen die große Zahl von Ukrainern, die nicht als loyal gegenüber Kiew angesehen werden. Wenn nicht genau geprüft wird, wie und wo westliche Artillerie eingesetzt wird, wird dies mit ziemlicher Sicherheit zu mehr, nicht zu weniger ukrainischen Verbrechen führen, wie sie Amnesty gerade aufgezeigt hat. Die westlichen Regierungen und die Öffentlichkeit müssen mit den wahrscheinlichen Folgen einer Überflutung des Schlachtfelds mit Waffen konfrontiert werden, bevor sie eine solche Politik diplomatischen Lösungen vorziehen. Wenn man es zulässt, dass nur eine Seite für ihre Verbrechen kritisiert wird – und damit das einfältige Narrativ von den Guten gegen die Bösen verstärkt -, wird man den Krieg wahrscheinlich eher anheizen als ihn zu lösen.

KriegstreibereiDas Verhalten von Amnesty im Zusammenhang mit diesem jüngsten Bericht ist nicht außergewöhnlich. Es ist Teil eines Verhaltensmusters einer westlichen Menschenrechtsorganisation, die politischem und finanziellem Druck ausgesetzt ist, der von ihrer vorgeblichen Aufgabe ablenkt. Das Verhalten von Amnesty im Zusammenhang mit diesem jüngsten Bericht ist nicht außergewöhnlich. Es ist Teil eines Verhaltensmusters einer westlichen Menschenrechtsorganisation, die politischem und finanziellem Druck ausgesetzt ist, der von ihrer vorgeblichen Aufgabe ablenkt. Das Ignorieren von Übergriffen der ukrainischen Streitkräfte gibt diesen freie Hand, Verbrechen nicht nur gegen russische Soldaten, sondern auch gegen Ukrainer zu begehen, die nicht als loyal gegenüber Kiew gelten. Wie die fast ausschließliche Konzentration auf russische Verbrechen in der Ukraine zeigt, wird das humanitäre Völkerrecht allzu oft durch das Prisma westlicher politischer Prioritäten interpretiert.

Seit langem gibt es eine Drehtür zwischen den Mitarbeitern prominenter Menschenrechtsgruppen und der US-Regierung. Und der Druck von elitären Geldgebern – die in diese dominanten Narrative investiert haben – spielt zweifellos auch eine Rolle. Jeder, der von dem engen politischen Konsens abweicht, der von den westlichen politischen und medialen Eliten vorgegeben wird, wird als Verbreiter russischer “Desinformation” oder als Befürworter von Diktatoren wie Syriens Baschar al-Assad oder Libyens verstorbenem Machthaber Muammar Gaddafi diffamiert. Kritik an Israel wird hingegen als Beweis für Antisemitismus verteufelt. Sicherlich haben die russischen, syrischen und libyschen Führer Kriegsverbrechen begangen. Aber die Konzentration auf ihre Verbrechen ist nur allzu oft eine Ausrede, um zu vermeiden, dass westliche Kriegsverbrechen thematisiert werden, und ermöglicht so Agenden, die die Interessen der westlichen Kriegsindustrie fördern. Ich habe dies während des einmonatigen Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah im Sommer 2006 am eigenen Leib erfahren. Israel beschuldigte die Hisbollah, die eigene Bevölkerung als “menschliche Schutzschilde” zu benutzen – was der norwegische Politiker und UN-Beamte Jan Egeland als “feige Vermischung” bezeichnete – eine Behauptung, die von den westlichen Medien aufgegriffen wurde. Israelische Soldaten tragen ihre Nationalflagge, als sie an der israelisch-libanesischen Grenze entlanggehen, 15. August 2006 (AFP) Unabhängig davon, ob diese Behauptung stimmt, vermittelt sie ein sehr einseitiges Bild von den Kämpfen in jenem Sommer. Obwohl es damals aufgrund der strengen israelischen Militärzensurgesetze niemand erwähnen durfte, war es unter der palästinensischen Minderheit in Israel allgemein bekannt, dass viele ihrer eigenen Gemeinden im Norden Israels als Standorte für israelische Panzer und Artillerie genutzt wurden, um auf den Libanon zu schießen. Die israelische Armee hatte diese Bürger dritter Klasse gewaltsam als menschliche Schutzschilde rekrutiert, so wie Amnesty jetzt die ukrainische Armee beschuldigt wird, Zivilisten zu töten. Ich habe mit eigenen Augen eine Reihe von Orten gesehen, an denen Israel Batterien in oder neben den Gemeinden der Minderheiten installiert hatte. Später gab es israelische Gerichtsverfahren, die diese weit verbreitete Praxis bestätigten; palästinensische Politiker in Israel brachten die Angelegenheit im israelischen Parlament zur Sprache, und eine lokale Menschenrechtsgruppe veröffentlichte später einen Bericht, in dem Beispiele für diese Kriegsverbrechen dokumentiert wurden. Diese Enthüllungen fanden jedoch weder bei den westlichen Medien noch bei Menschenrechtsgruppen Gehör. In der westlichen Öffentlichkeit entstand der völlig falsche Eindruck, dass nur die Hisb0llah ihre eigenen Zivilisten gefährdet habe, obwohl Israel zweifellos dasselbe oder Schlimmeres getan hatte.



Heilige und SünderMenschenrechtsgruppen, die über den Libanonkrieg 2006 berichteten, griffen diese eigennützigen westlichen Darstellungen, die ungerechtfertigterweise zwischen der Hisb0llah und Israel unterschieden, aktiv auf, wie ich damals betonte. Die Realität konnte nicht anerkannt werden, weil sie mit den politischen Prioritäten des Westens kollidierte, die Israel als geschätzten Verbündeten mit einer moralischen Armee und die Hisb0llah als verdorbene, blutrünstige Terrororganisation betrachten.Heilige und SünderMenschenrechtsgruppen, die über den Libanonkrieg 2006 berichteten, griffen diese eigennützigen westlichen Darstellungen, die ungerechtfertigterweise zwischen der Hisb0llah und Israel unterschieden, aktiv auf, wie ich damals betonte. Ich geriet in einen öffentlichen Streit mit Human Rights Watch wegen der Äußerungen eines ihrer Forscher gegenüber der New York Times, der behauptete, die Hisb0llah habe absichtlich israelische Zivilisten angegriffen, während Israel es vermieden habe, libanesische Zivilisten anzugreifen. Er erklärte: “Ich meine, es ist völlig klar, dass die Hisbollah direkt auf Zivilisten zielt und dass es ihr Ziel ist, israelische Zivilisten zu töten. Wir beschuldigen die israelische Armee nicht, absichtlich Zivilisten töten zu wollen”. In meinem anschließenden Schriftwechsel mit HRW – den Sie hier, hier und hier nachlesen können – versuchte die Organisation, diese Behauptung zu verteidigen. Aber es gab zwei eklatante Probleme. Erstens passte sie überhaupt nicht zu den bekannten Fakten des Krieges. Die israelischen Angriffe auf den Libanon hatten trotz des Einsatzes von Präzisionswaffen unverhältnismäßig viele zivile Todesopfer gefordert. Die Hisb0llah, die weitaus primitivere Raketen einsetzte, tötete dagegen hauptsächlich Soldaten und keine Zivilisten. Noch problematischer war jedoch, dass HRW jeder Seite gute oder schlechte Absichten unterstellte, obwohl es unmöglich wissen konnte, was diese Absichten waren. Wie ich zum Zeitpunkt der Kommentare des HRW-Forschers schrieb: “Saß er oder ein anderer HRW-Forscher in einem der Militärbunker im Norden Israels, als die Armeeplaner den Knopf drückten, um die Raketen von ihren Spionagedrohnen abzufeuern? Saß er neben den Piloten der Luftwaffe, als sie über dem Libanon kreisten und ihre in den USA hergestellten Bomben oder Zehntausende von ‘Streumunition’ abwarfen, winzige Landminen, die jetzt über ein riesiges Gebiet im Südlibanon verstreut sind? Hatte er intime Gespräche mit den israelischen Stabschefs über deren Kriegsstrategie? Nein, natürlich nicht. Er hat genauso wenig Ahnung wie Sie oder ich, was Israels Militärplaner und Politiker beschlossen haben, um ihre Kriegsziele zu erreichen.” Die Äußerungen von HRW machten nur in einem politischen Kontext Sinn: Die Gruppe stand unter enormem Druck von US-Politikern und Geldgebern, sich auf die Verbrechen der Hisb0llah zu konzentrieren. Sie sah sich auch einer schädlichen Verleumdungskampagne ausgesetzt, die von Israel-Lobbyisten angeführt wurde, die Israel vor einer genauen Prüfung schützen wollten. Sie beschuldigten die leitenden Mitarbeiter der Gruppe des Antisemitismus und der Verbreitung einer Verleumdungskampagne. Es sah sehr danach aus, als ob HRW diesem Druck nachgab, so wie Amnesty sich jetzt dafür entschuldigt, dass sie ukrainische Partisanen und diejenigen verärgert haben, die emotional in die einseitige Darstellung investiert sind, die sie ständig von ihren Politikern und Medien hören. Weder Amnesty noch Human Rights Watch reagierten auf die Bitte um eine Stellungnahme. Die Realität ist, dass die westliche Öffentlichkeit mehr und nicht weniger Untersuchungen über die in Kriegen begangenen Verbrechen braucht, und sei es nur, um die Fassade von Erzählungen abzureißen, die ein Bild von Heiligen und Sündern zeichnen – Erzählungen, die offizielle Feinde entmenschlichen und zu mehr Krieg führen. Übersetzt mit Deepl.com

Jonathan Cook ist der Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha-Gellhorn-Sonderpreises für Journalismus. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter: www.jonathan-cook.net

