Why Did Alex Soros Visit The Biden White House 14 Times? The son of pro-crime billionaire George Soros, Alex, is raising eyebrows over more than a dozen White House meetings since October 2021, where he met with multiple officials including then-Chief of Staff, Ron Klain and several national security officials.

Tyler Durden’s Foto

Warum hat Alex Soros das Weiße Haus von Biden 14 Mal besucht?

Von Tyler Durden

11. April 2023

Alex Soros, der Sohn des kriminellen Milliardärs George Soros, sorgt für Aufsehen, weil er sich seit Oktober 2021 mehr als ein Dutzend Mal im Weißen Haus getroffen hat, unter anderem mit dem damaligen Stabschef Ron Klain und mehreren nationalen Sicherheitsbeamten.

Laut den Besucherprotokollen des Weißen Hauses, die von Fox News eingesehen wurden (und über die zuerst die NY Post berichtete), besuchte der 38-jährige Alex Soros das Weiße Haus über 14 Mal.

Zu seinen letzten Besuchen gehörte am 1. Dezember ein Treffen mit der Beraterin des damaligen Stabschefs des Weißen Hauses, Ron Klain, Nina Srivastava, die auch an Bidens Präsidentschaftskampagne beteiligt war, wie aus den Protokollen hervorgeht.

Später am selben Abend war der jüngere Soros einer von 330 Personen, die an einem üppigen Staatsdinner auf dem Südrasen des Weißen Hauses teilnahmen, das vom Präsidenten und der First Lady Jill Biden zu Ehren des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dessen Frau Brigitte veranstaltet wurde.

Einen Tag später traf sich Alexander Soros – Vorsitzender des von seinem Vater gegründeten mächtigen, liberalen Stiftungsnetzwerks Open Society Foundations – sowohl mit der Beraterin des Präsidenten Mariana Adame als auch mit dem stellvertretenden nationalen Sicherheitsberater Jonathan Finer, wie aus den Unterlagen hervorgeht. -NY Post

“Es ist bemerkenswert, dass fast alle, mit Ausnahme von Ron Klain, der das Ohr des Präsidenten hatte, offensichtlich in die nationale Sicherheit involviert waren”, sagte Matt Palumbo, Autor von “The Man Behind the Curtain”, während eines Auftritts am Montag bei “Fox & Friends First”.

“Die Ukraine ist ein Land, in dem die Soros-Familie leider sehr viel Einfluss hat. Dort werden Dutzende, wenn nicht Hunderte von Milliarden Dollar umhergeschleudert. Ich denke also, das wird in den kommenden Monaten oder Jahren ein Thema sein, auf das man zurückkommen sollte.”

Trotz des berüchtigten Einflusses von George Soros in politischen Kreisen sagte Palumbo, dass der jüngere Soros eines Tages sogar noch mehr Macht haben könnte. Er bemerkte, dass Alex seinen Einfluss in den sozialen Medien mit Bildern von sich selbst an der Seite des Mehrheitsführers im Senat, Chuck Schumer, der ehemaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und des ehemaligen Präsidenten Barack Obama zur Schau gestellt hat. -Fox News

“Er steht auf 11 Millionen Dollar seines eigenen Geldes. Das mag im Vergleich zu seinem Vater wie ein Tropfen auf den heißen Stein erscheinen. Und das ist es auch, aber das wird nicht ewig so bleiben”, so Palumbo weiter.

“Ich würde es so ausdrücken, dass George Soros im Laufe seiner Karriere etwa 20 Milliarden Dollar ausgegeben hat, und seine Open Society Foundation, die das Vehikel ist, mit dem er diese Ausgaben tätigt, hat etwa 20 Milliarden Dollar in ihrer Bilanz. Wenn Alex also das Ruder übernimmt, verfügt er über eine Kriegskasse, die im Grunde genommen in der Lage ist, den Schaden, den sein Vater anrichten wird, mindestens zu verdoppeln, wahrscheinlich sogar mehr.”

“Die Soros-Agenda ist eine Agenda des Todes und der Zerstörung im Namen der offenen Grenzen und des Endes der westlichen Zivilisation. Die Biden-Administration und die Bewegung der abtrünnigen Staatsanwälte könnte der bisher schädlichste Kauf in Amerika sein”, sagte Mike Howell, der Direktor des Oversight Project der Heritage Foundation (via PJ Media).

Und laut Tom Fitton von Judicial Watch zeigten die Besuche von Alex Soros im Weißen Haus “einen übergroßen politischen Einfluss in der Regierung Biden”.

“Lassen Sie sich nicht von Alex’ Namen im Besucherprotokoll ablenken; es ist ein Vertreter von George Soros, mit dem sie sich im Weißen Haus von Biden treffen wollen”, so Fitton weiter und fügt hinzu: “Er hat immer noch das Sagen, es ist sein Geld, seine Stiftungen.”

Treffen, über The Post;

12/2/2022: Mariana Adame, Beraterin des Counselor Steve Ricchetti

12.2.2022: Jon Finer, stellvertretender nationaler Sicherheitsberater

1.12.2022: Staatsdinner auf dem South Lawn für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Anwesenheit von Präsident Biden

1.12.2022: Nina Srivastava, Beraterin des damaligen Stabschefs Ron Klain

14.10.2022: Mariana Adame, Beraterin des Counselor Steve Ricchetti (x2)

6.10.2022: Jon Finer, Stellvertretender Nationaler Sicherheitsberater

6.10.2022: Kimberly Lang, Exekutivassistentin des Nationalen Sicherheitsberaters

15.9.2022: Jon Finer, Stellvertretender Nationaler Sicherheitsberater

14.9.2022: Nina Srivastava, Beraterin des damaligen Stabschefs Ron Klain (x2)

22.4.2022: Madeline Strasser, Beraterin des damaligen Stabschefs Ron Klain

12/15/2021: Jon Finer, Stellvertretender Nationaler Sicherheitsberater

10/29/2021: Madeline Strasser, Beraterin des damaligen Stabschefs Ron Klain

Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …