Why is The Forward afraid of criticizing Israel’s discriminatory vaccine policy? American Jews must recognize that Israel’s refusal to vaccinate all Palestinians under its rule is part of a supremacist policy that goes beyond the occupation. For American liberal Zionists, criticism of the Israeli occupation has become par for the course.

Diese Frage stellt sich ebenso in Deutschland!



Warum hat The Forward Angst davor, Israels diskriminierende Impfstoffpolitik zu kritisieren?

Von Sari Bashi 1. April 2021

Amerikanische Juden müssen erkennen, dass Israels Weigerung, alle Palästinenser unter seiner Herrschaft zu impfen, Teil einer supremakistischen Politik ist, die über die Besatzung hinausgeht.

Für amerikanische liberale Zionisten ist Kritik an der israelischen Besatzung zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Doch in den letzten Jahren, selbst als sie begannen, die diskriminierenden Grundlagen der Politik der israelischen Regierung gegenüber den Palästinensern zu verstehen, blieben viele liberale amerikanische Juden standhaft in ihrer Weigerung, anzuerkennen, dass die Besatzung nur ein Aspekt der jüdischen Vorherrschaft in Israel-Palästina ist.

Ich bin kürzlich mit dieser Dynamik konfrontiert worden, nachdem ich einen Meinungsartikel in The Forward, einer der prominentesten jüdisch-amerikanischen Publikationen, veröffentlicht hatte. In meinem Artikel argumentierte ich, dass die Regierung zwar palästinensische Bürger Israels und Palästinenser in Ost-Jerusalem impft, aber dass ihr Ausschluss von 5 Millionen Palästinensern, die in den besetzten Gebieten leben, von ihrem COVID-19-Impfstoffverteilungsprogramm auf ethnischen Kriterien beruht. Mehr noch, ich habe argumentiert, dass diese Politik auf der Konstruktion der israelischen Regierung ihrer Staatsbürgerschaftsgesetze beruht, die Juden, die nach Israel-Palästina ziehen, automatisch die israelische Staatsbürgerschaft verleihen.

Währenddessen verweigern die israelischen Behörden den Palästinensern im Gazastreifen und im Westjordanland weiterhin die Staatsbürgerschaft, obwohl fast die Hälfte von ihnen Flüchtlinge innerhalb der international anerkannten Grenzen Israels sind – und alle unter irgendeiner Form von israelischer Kontrolle leben.

Mit der Veröffentlichung meines Meinungsartikels demonstrierte The Forward sein Engagement für eine Vielfalt von Ansichten. Doch was dann geschah, deutet darauf hin, dass die Legitimität ihre Grenzen hat, besonders wenn man die diskriminierenden Grundlagen des jüdischen Staates in Frage stellt.

Nach der Veröffentlichung erhielt ich mehrere Aufforderungen von den Redakteuren des Forward, meinen Artikel “klarzustellen”, auch indem ich meine zentrale Behauptung zurückzog. Sogar nach zwei Bearbeitungsrunden nach der Veröffentlichung fügte die Seite eine editorische Anmerkung hinzu, die das Argument des Artikels effektiv zurückwies und die ethnische Diskriminierung leugnete, die in Israels Impfkampagne steckt. Stattdessen versuchte die Notiz, das Thema als eine Debatte über die israelischen Verpflichtungen gegenüber den Palästinensern unter dem internationalen Recht der kriegerischen Besetzung neu zu formulieren. Die Redakteure sagten mir, sie hätten die Notiz hinzugefügt, um “Verwirrung” zu klären.

Ich kann verstehen, warum viele, einschließlich der Redakteure von The Forward, von der Behauptung verwirrt waren, dass die unterschiedliche Behandlung von 6,7 Millionen Juden und 6,7 Millionen Palästinensern, die zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer leben, eine ethnische Diskriminierung darstellt. Schließlich ist dies ein verwirrender Moment für liberale Zionisten, die einen jüdischen Staat unterstützen, aber seine Herrschaft über die Palästinenser ablehnen.

Als Mitglieder einer Minderheitengruppe innerhalb der Vereinigten Staaten, deren Großeltern vor dem Völkermord in Europa flohen oder ihn überlebten, fällt es amerikanischen Juden vielleicht besonders schwer, anzuerkennen, dass der jüdische Staat die Hälfte der Menschen unter seiner Kontrolle für eine ungünstige Behandlung aussondert, nur weil sie der falschen ethnischen Gruppe angehören. Amerikanischen Juden mag es schwer fallen, zu verstehen, womit Palästinenser seit Jahrzehnten konfrontiert sind: eine israelische Regierung, die seit jeher eine ethnische Vorherrschaft ausübt, indem sie Rechte auf der Grundlage nationaler und religiöser Identität gewährt.

Palästinensische Arbeiter mit einer Erlaubnis, in Israel zu arbeiten, kommen an, um einen COVID-19-Impfstoff in einer provisorischen medizinischen Einrichtung am Checkpoint 300 in Jerusalem am 9. März 2021 zu erhalten. (Olivier Fitoussi/Flash90)

Die jüdisch-suprematistische Politik der israelischen Regierung reicht weit über die besetzten Gebiete hinaus, einschließlich diskriminierender Gesetze gegen palästinensische Bürger, jahrelanger Entvölkerung und Landkonfiszierung unter einer Militärregierung, Polizeibrutalität, Zulassungskomitees, die rein jüdische Gemeinden aufrechterhalten, Überwachung durch den Shin Bet, Aufwiegelung gegen Palästinenser durch israelisch-jüdische Behörden und zuletzt das jüdische Nationalstaatsgesetz. Darüber hinaus bleibt Israels 73 Jahre alte Weigerung, die Rückkehr palästinensischer Flüchtlinge und ihrer Nachkommen zu erlauben, ein zentrales Element der Politik des Staates, die jüdische demographische Überlegenheit aufrechtzuerhalten.

Palästinensische, israelische und internationale Menschenrechtsgruppen sind dazu übergegangen, diese Politik als eine Form der Apartheid zu betrachten. Diesen Rahmen zu akzeptieren bedeutet, anzuerkennen, dass die jüdische Vorherrschaft über die Palästinenser nicht allein dadurch beendet werden kann, dass die Besetzung der Westbank und des Gazastreifens beendet wird. Es erfordert, die eigentliche Legitimität der Konstruktion eines jüdischen Mehrheitsstaates in Frage zu stellen.

Vielleicht hat mein Artikel nicht gut genug das Argument dargelegt, dass die Besatzung und das Versäumnis, Palästinenser zu impfen, die unter Israels Militärherrschaft leben, nur ein Teil der jüdischen Herrschaft in Israel-Palästina sind. Aber die Konturen der jüdischen Kontrolle über das alltägliche Leben der Palästinenser in Israel-Palästina – einschließlich der Frage, wo sie leben, reisen oder besuchen können, oder ob sie an Wahlen teilnehmen dürfen oder nicht – werden immer schwieriger zu vermitteln. Es ist auch schwierig, die Abneigung vieler guter Menschen zu überwinden, zu glauben, dass Juden gleichzeitig als Aggressoren gegen Palästinenser in Israel-Palästina auftreten und Opfer von gewalttätigem Antisemitismus in anderen Teilen der Welt sein können.

Trotz des Beharrens von The Forward, eine Notiz hinzuzufügen, die sich von dem Artikel distanziert, habe ich meinen Artikel nicht zurückgezogen. Nie war es wichtiger, mit den Lesern des Forward, von denen viele vermutlich liberale Zionisten sind, über die ethnische Vorherrschaft in einem Land zu kommunizieren, dessen innere Grenzen dramatisch umgestaltet werden, um den jüdischen Israelis ein Maximum an Rechten zu gewähren, während dieselben Rechte den Palästinensern verweigert werden. Übersetzt mit Deepl.com

Der Vorwärts

Jüdische Vorherrschaft

Liberaler Zionismus

Sari Bashi ist eine israelisch-amerikanische Menschenrechtsanwältin und die Forschungsdirektorin von Democracy for the Arab World Now. Twitter: @saribashi.

