Why is the PA helping the occupation again? The Palestinian Authority is helping Israel’s military occupation once again. The step was taken, according to senior PA representative Hussein al-Sheikh, after commitments were received from Israel that it will respect previous agreements. Why has the decision to stop “security cooperation” and other interactions with Israel made six months ago now been overturned?

Die Palästinensische Autonomiebehörde unterstützt erneut die militärische Besetzung Israels.

Warum hilft die PA wieder der Besatzung?

Von Ahmed Abu Artema

25. November 2020

Dieser Schritt wurde nach Angaben des hochrangigen PA-Vertreters Hussein al-Sheikh unternommen, nachdem Israel zugesagt hatte, frühere Vereinbarungen einzuhalten.

Warum wurde die vor sechs Monaten getroffene Entscheidung, die “Sicherheitszusammenarbeit” und andere Interaktionen mit Israel einzustellen, nun aufgehoben?

Ein wichtiger Faktor ist, dass das Leben für die Palästinenser deutlich härter geworden ist.

Aufgrund der Entscheidung hat die Palästinensische Autonomiebehörde aufgehört, Zölle und andere von Israel eingenommene Steuereinnahmen zu akzeptieren. Diese Einnahmen machen etwa zwei Drittel des Haushalts der Palästinensischen Autonomiebehörde aus. Ohne sie können die Angestellten des öffentlichen Sektors nicht bezahlt werden – und wurden auch nicht bezahlt.

Der Sieg von Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen ist ein weiterer Faktor. Nachdem er von Donald Trump gemieden wurde, hofft die PA, dass Biden weniger feindselig sein wird. Die New York Times hat berichtet, dass die PA bereit ist, Zugeständnisse zu machen, damit sie – von den USA erleichtert – in Verhandlungen mit Israel eintreten kann.



Die Palästinensische Autonomiebehörde ist – wenn man Presseberichten Glauben schenken darf – bereit, ihr Gesetz über die Unterstützung von Gefangenen zu ändern.

Damit würde die Palästinensische Autonomiebehörde vor der israelischen Forderung kapitulieren, vielen Gefangenen keine Zuwendungen mehr zu gewähren. Diese Zuwendungen sind zwar unerlässlich, um das Überleben der Gefangenen und ihrer Familien zu sichern, aber Israel und sein Lobbying-Netzwerk haben sie lange als Belohnung für “Terrorismus” dargestellt. Mit dem Begriff “Terrorismus” bezeichnet Israel ein breites Spektrum von Widerstandsaktivitäten gegen die Besatzung und das Apartheidsystem, die es den Palästinensern zufügt.



Es gibt auch Spekulationen darüber, dass die PA bereit wäre, nicht länger internationalen Gremien beizutreten oder internationale Abkommen zu unterzeichnen. Ein weiterer möglicher Schritt wäre, dass die Palästinensische Autonomiebehörde Schulbücher ändern würde, damit sie Israel und seinen Lobbyisten gefallen – die behaupten, dass die Erziehung palästinensischer Jungen und Mädchen die Aufstachelung zum Hass beinhaltet.

Diese Schritte könnten von der Palästinensischen Autonomiebehörde als “Gesten des guten Willens” gegenüber Biden und der Verwaltung, die er jetzt zusammenstellt, dargestellt werden. Aber sie würden von den einfachen Palästinensern weithin als ein weiterer Fall angesehen, in dem sich die Palästinensische Autonomiebehörde nach hinten beugt, um zu versuchen, unseren Unterdrücker – Israel – zu besänftigen.

Die Entscheidung der Palästinensischen Autonomiebehörde, Israel wieder zu helfen, zeigt, dass sie nicht über die Mittel verfügt, um wirklichen Druck auszuüben. Die einzige Wahl, die sie treffen kann, ist, ob sie der Zusammenarbeit mit Israel zustimmt oder sie ablehnt.



Übersprungen – Mohammed Shtayyeh, der Premierminister der PA, hat sich die Mühe gemacht, zu argumentieren, dass nur Frieden mit den Palästinensern die Israelis “trösten” wird – unabhängig davon, welche Geschäfte Israel mit anderen macht. Er bezog sich darauf, wie die Vereinigten Arabischen Emirate, der Sudan und Bahrain ihre Beziehungen zu Israel normalisiert haben, seit die Palästinensische Autonomiebehörde die Einstellung ihrer Zusammenarbeit angekündigt hat.

Diese Botschaft zeigt, was wirklich hinter der Entscheidung steht, Israel wieder zu helfen. Die Palästinensische Autonomiebehörde ist besorgt darüber, dass die arabischen Staaten sie übersprungen und hinter sich gelassen haben.



Die Palästinensische Autonomiebehörde scheint prinzipiell kein Problem mit der Normalisierung zu haben. Vielmehr wendet sich die Palästinensische Autonomiebehörde dagegen, dass die Normalisierung hinter ihrem Rücken stattgefunden hat.

Es stimmt, dass die PA einen wütenden Ton über den Normalisierungsrausch angeschlagen hat. Sie hat sogar symbolisch gehandelt, indem sie die Botschafter der PA aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain zurückrief. Die Wut dauerte nicht lange. Zeitgleich mit der Ankündigung, die Zusammenarbeit mit Israel wieder aufzunehmen, gab die PA offenbar ihre Botschafter nach Bahrain und in die VAE zurück. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat die PA eng mit den arabischen Regierungen zusammengearbeitet. Zwar hat es Ausnahmen gegeben.

Die bemerkenswerteste Ausnahme war in den frühen Jahren dieses Jahrhunderts, als Jassir Arafat Präsident der PA war. Arafat war im direkten Visier des israelischen Militärs, das sein Gelände in der Stadt Ramallah im Westjordanland bombardierte. Die USA unterstützten Israels Brutalität, wobei die arabischen Führer keine wirkliche Opposition boten. Arafat wurde von diesen Führern an den Rand gedrängt.

Als der damalige US-Präsident George W. Bush 2002 faktisch die Absetzung Arafats forderte, reagierten die arabischen Regierungen nur mit einer symbolischen Verteidigung seiner Führung. Ihre Beziehungen zu Arafat blieben bis zu seinem Tod – höchstwahrscheinlich durch Vergiftung – im Jahr 2004 angespannt.

Die zweite bemerkenswerte Meinungsverschiedenheit zwischen der Palästinensischen Autonomiebehörde und den arabischen Ländern betraf die Konferenz, die die Trump-Administration im vergangenen Jahr in Bahrain abhielt. Die Veranstaltung wurde als Start einer neuen Initiative zur Förderung der palästinensischen Wirtschaft angekündigt. In Wirklichkeit war sie von einer pro-israelischen Agenda geprägt, und die Rechte der Palästinenser wurden abgelehnt. Während mehrere arabische Regierungen teilnahmen, boykottierte die PA die Veranstaltung.

Bevor Trump Präsident wurde, hatten die aufeinander folgenden US-Regierungen zumindest den Eindruck vermittelt, dass sie die PA als wichtigen Akteur behandeln – trotz der Tatsache, dass das Washingtoner Establishment eindeutig zu Gunsten Israels voreingenommen ist.



Trump hat das geändert. – Während seiner Zeit im Weißen Haus haben die USA die PA missachtet. Sie versuchten, enge Beziehungen zwischen Israel und arabischen Regierungen zu fördern, ohne dass Israel verpflichtet wäre, irgendwelche Gesten in Richtung Gerechtigkeit für die Palästinenser zu machen. In den letzten vier Jahren fühlte sich die PA zunehmend an den Rand gedrängt. Ihre Führung befürchtete wahrscheinlich, dass Alternativen zur Existenz der PA diskutiert würden.



Israel entlasten – Die Befürchtungen waren nicht irrational. Schließlich hat Israel die Beziehungen zu den VAE formalisiert. In den letzten Jahren wurden die Machthaber der VAE von Muhammad Dahlan beraten, einem palästinensischen “Strongman” – wie er oft genannt wird – von dem man weiß, dass er dem Westen wegen seiner Bereitschaft zu gewalttätigem Verhalten gegenüber seinem eigenen Volk gefällt. Dahlan ist zum größten Widersacher von Mahmoud Abbas, dem Präsidenten der PA, geworden.



Um das Verhalten der PA richtig zu verstehen, ist es notwendig, die Umstände ihrer Gründung zu untersuchen. – Die Palästinensische Autonomiebehörde wurde durch die Osloer Abkommen zwischen Israel und der Palästinensischen Befreiungsorganisation in den 1990er Jahren ins Leben gerufen. Sie ist das Produkt einer Vereinbarung, die es Israel ermöglicht hat, den Diebstahl palästinensischen Landes fortzusetzen, ohne auf eine wirksame Herausforderung zu stoßen.

Der Palästinensischen Autonomiebehörde fehlt jede politische, wirtschaftliche oder populäre Grundlage, um Israel zu konfrontieren. Die Folge der “Sicherheitskoordination” ist in der Tat, dass die PA diejenigen Palästinenser unterdrückt hat, die Israel direkt konfrontieren.

Die Palästinensische Autonomiebehörde war nie in der Lage, echte Souveränität über irgendeinen Teil Palästinas auszuüben. Sie war daher nicht in der Lage, einen lebensfähigen Staat zu errichten. Die Behauptungen ihrer Diplomaten, sie repräsentierten den “Staat Palästina”, sind trügerisch.



Unterwürfig – Im Rahmen des Oslo-Abkommens wurde der PA die Verantwortung für die Verwaltung von 18 Prozent des besetzten Westjordanlandes übertragen. Das bedeutet, dass sich die Autorität der PA auf nur vier Prozent des historischen Palästina erstreckt. Theoretisch ist die Palästinensische Autonomiebehörde in einigen Städten des Westjordanlandes für Sicherheitsfragen zuständig. In Wirklichkeit war die Palästinensische Autonomiebehörde Israel gegenüber immer unterwürfig. Palästinenser, die in dem Gebiet leben, in dem die Palästinensische Autonomiebehörde nominell für die Sicherheit verantwortlich ist, werden oft Zeuge von Razzien israelischer Streitkräfte. Die Unterstellung der dicht besiedelten Gebiete des Westjordanlandes unter die Gerichtsbarkeit der Palästinensischen Autonomiebehörde kam Israel zugute. Es war in der Lage, einen Teil der Last der direkten Herrschaft über die Palästinenser abzunehmen. Gleichzeitig durfte Israel die vollständige Kontrolle über rund 60 Prozent des Westjordanlandes behalten. Der Bau von Siedlungen – alle völkerrechtswidrig – wurde in diesem Gebiet fortgesetzt.

Israel hat der Palästinensischen Autonomiebehörde eine begrenzte Kontrolle über die natürlichen Ressourcen und das Ackerland übertragen, während es gleichzeitig die Kontrolle über die Grenzübergänge behält. Im Pariser Protokoll von 1994 wurde festgelegt, dass Israel Zölle und Steuern auf Waren erhebt, die über Israel in das Westjordanland und den Gazastreifen eingeführt werden. Diese Einnahmen werden dann an die Palästinensische Autonomiebehörde weitergeleitet, die in hohem Maße von ihnen abhängig ist. Infolgedessen ist die palästinensische Wirtschaft Geisel der israelischen Besatzung geblieben. Israel hat die Palästinensische Autonomiebehörde im weiteren Sinne für politische Zwecke ausnutzen können.

Die Vereinbarungen über die Sicherheitszusammenarbeit waren ein besonders großes Geschenk für Israel. Durch diese Einrichtung gibt die Palästinensische Autonomiebehörde Israel Informationen über Palästinenser, die sich der Besetzung widersetzen. Die Streitkräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde haben sich damit gebrüstet, dass zahlreiche Operationen gegen Israel aufgrund der Zusammenarbeit vereitelt werden konnten. Die Planer der Operationen wurden inhaftiert.

Es ist auch wichtig zu betonen, dass die “Sicherheitszusammenarbeit” vor sechs Monaten nicht wirklich unterbrochen wurde. Sobald die Palästinensische Autonomiebehörde ankündigte, dass sie diese Zusammenarbeit formell aussetzte, sandte sie Signale aus, um zu sagen, dass die Zusammenarbeit tatsächlich fortgesetzt würde.

Nach der Gründung der PA engagierten sich viele ihrer führenden Persönlichkeiten in wirtschaftliche Unternehmungen. Sie erhielten hohe Gehälter, und Israel gewährte ihnen oft eine Sonderbehandlung – zum Beispiel durch die rasche Ausstellung von Reisegenehmigungen.

In den frühen Jahren dieses Jahrhunderts wurde ein großer Skandal aufgedeckt, in den hochrangige Persönlichkeiten der Palästinensischen Autonomiebehörde verwickelt waren. Die Persönlichkeiten der Palästinensischen Autonomiebehörde waren an der Einfuhr von Zement aus Ägypten beteiligt, damit Israel diesen beim Bau seiner massiven Mauer im Westjordanland verwenden konnte. Mahmoud Abbas’ eigene Familie hat die Gelegenheit ergriffen, reich zu werden. Zwei seiner Söhne leiten hochprofitable Unternehmen, die im Westjordanland und in mehreren arabischen Ländern tätig sind.

Die Palästinensische Autonomiebehörde ist an eine palästinensische Elite gebunden, der es bei ihren Interaktionen mit Israel gut geht, und hat gezeigt, dass sie darauf bedacht ist, eine gewisse Stabilität zu erhalten, damit die Interessen der Elite gewahrt bleiben. Die Fähigkeit der Palästinensischen Autonomiebehörde, “Nein” zu Israel zu sagen, hat sich dadurch verringert.

Die politische, militärische und wirtschaftliche Dominanz Israels – gepaart mit dem Wunsch der PA, die Interessen einer Elite zu schützen – hat die PA von jeder revolutionären Willenskraft befreit, die sie einmal besessen haben mag.

Die Struktur der Palästinensischen Autonomiebehörde hat Israel geholfen, die Besetzung fortzusetzen, einschließlich des Baus und der Erweiterung von Siedlungen. Schlüsselfragen im Zusammenhang mit den palästinensischen Rechten – wie das Rückkehrrecht für palästinensische Flüchtlinge und der Status von Jerusalem – wurden beiseite geschoben.

Während der ersten Intifada sah sich Israel im Westjordanland mit massenhaftem Volkswiderstand konfrontiert. Durch “Sicherheitskooperation” schließt sich die PA nun mit Israel zusammen, um den Widerstand zu unterdrücken.

Im Vergleich zu den späten 1980er und frühen 1990er Jahren erlebt Israel jetzt ein goldenes Zeitalter. Die Palästinensische Autonomiebehörde hilft ihm, die Kosten der Besetzung niedrig zu halten. Übersetzt mit Deepl.com

