Beispielhaft für deutsche Gelehrte

Why I Signed the Jerusalem Declaration on Antisemitism IN THE FALL OF 2017, in my capacity as a scholar of Jewish history, I advised the US House Judiciary Committee to reject codifying into law definitions of antisemitism such as those that were contained in the ” Anti-Semitism Awareness Act,” which was then under consideration by Congress.

Warum ich die Jerusalemer Erklärung gegen Antisemitismus unterschrieben habe

Von Barry Trachtenberg

26.03.2021

IM HERBST 2017 habe ich in meiner Eigenschaft als Gelehrter der jüdischen Geschichte dem Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses geraten, die Kodifizierung von Definitionen des Antisemitismus in einem Gesetz abzulehnen, wie sie im “Anti-Semitism Awareness Act” enthalten waren, der damals vom Kongress geprüft wurde. Ich wandte mich gegen die Formulierung des Gesetzentwurfs, die auf der Definition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) basierte – eine Definition, die berechtigte Kritik an Israel und Zionismus mit Antisemitismus gleichsetzt und damit zu einem Instrument zur Unterdrückung geschützter Meinungsäußerung geworden ist. Aber ich war auch besorgt über die Möglichkeit, dass die Gesetzgebung unbeabsichtigt die Wahrnehmung des jüdischen Exzeptionalismus verstärken könnte: Durch die Behauptung, dass es einen Bedarf für eine Reihe von Standards gäbe, die sich von der bestehenden Bürgerrechtsgesetzgebung unterscheiden und die definieren, was über Juden gesagt werden kann und was nicht, argumentierte ich, riskierte der Kongress nicht nur, verfassungswidrige Grenzen für die freie Meinungsäußerung zu setzen, sondern auch die Idee zu verstärken, dass Juden ein Volk sind, für das besondere Regeln gemacht werden müssen. Ich sagte aus, dass der Kern des antijüdischen Hasses in der Überzeugung liegt, dass Juden in der Welt außergewöhnlich einzigartig sind, und dass der Kongress mit einer Gesetzgebung, die sich ausschließlich auf Antisemitismus konzentriert und nicht auf religiösen, rassischen und ethnischen Hass im weiteren Sinne, Juden in einer Weise ausgrenzen würde, die den erklärten Zielen der Gesetzgebung zuwiderlaufen würde.

Trotz dieser Bedenken habe ich die kürzlich veröffentlichte Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA) unterschrieben, die eine eigene Definition von Antisemitismus und eine Reihe von Richtlinien enthält, um zu erkennen, was Antisemitismus ist und was nicht. Darüber hinaus war ich aktiv an den wissenschaftlichen Gesprächen beteiligt, die zur Ausarbeitung der Erklärung führten. Wie viele meiner Kollegen habe ich mich an den Bemühungen beteiligt, das JDA zu erstellen, um die wachsende Dynamik des Staates Israel und vieler seiner Unterstützer einzudämmen, die die IHRA-Definition nutzen, um berechtigte Kritik am Staat einzuschränken, oft in Form von politischer Organisierung, die sich gegen ihn richtet. Obwohl ich nach wie vor besorgt bin, unbeabsichtigt den Glauben an den jüdischen Exzeptionalismus zu verstärken, hat mich die weit verbreitete Annahme und der Missbrauch der fehlerhaften IHRA-Definition davon überzeugt, dass sie vollständig ersetzt werden muss. Als Ergebnis von mehr als einjährigen Gesprächen einer internationalen Gruppe von Wissenschaftlern aus den Bereichen Antisemitismus-, Juden-, Holocaust- und Nahost-Studien ist die JDA eine enorme Verbesserung gegenüber der IHRA-Definition. Auch wenn es kein perfektes Dokument ist und in der Tat bereits wichtige Kritik von denjenigen geäußert wurde, die unter anderem argumentieren, dass es nicht weit genug geht, um die IHRA-Definition abzulösen, hat das JDA das Potenzial, einen bedeutenden Einfluss sowohl auf die Bekämpfung von Antisemitismus als auch auf die Verhinderung der Verleumdung von Kritikern Israels und des Zionismus als Antisemiten zu haben.

Die IHRA-Definition hat eine lange und bewegte Geschichte. Seit der Verabschiedung der Definition durch die Organisation im Jahr 2016 wurde sie von mindestens 18 Ländern, von der US-Bundesregierung (durch eine Exekutivanordnung von Trump aus dem Jahr 2019, sowie durch das US-Außenministerium und die Abteilung für Bürgerrechte des Bildungsministeriums) und von mehr als zwei Dutzend US-Bundesstaaten akzeptiert. Wie viele Fälle in den USA und in Großbritannien deutlich gemacht haben, hat die Definition – wie von ihren Befürwortern beabsichtigt – eine zutiefst abschreckende Wirkung auf israelkritische Äußerungen gehabt.

Im Gegensatz zu meinen Bedenken bezüglich des Antisemitism Awareness Act weist das JDA Vorstellungen von jüdischem Exzeptionalismus zurück, indem es Antisemitismus direkt als eine Ideologie des Hasses verortet, die gleichwertig und ebenso schädlich wie Rassismus ist. Die erste Richtlinie des JDA stellt unmissverständlich fest: “Es ist rassistisch, zu essentialisieren (eine Charaktereigenschaft als angeboren zu behandeln) oder pauschale negative Verallgemeinerungen über eine bestimmte Bevölkerungsgruppe zu treffen. Was für Rassismus im Allgemeinen gilt, gilt auch für Antisemitismus im Besonderen.” Indem das JDA diesen Vergleich mit Rassismus zieht, wehrt es sich gegen die fehlgeleitete Annahme, Antisemitismus sei eine einzigartige und unvergleichliche Form des Hasses, so außergewöhnlich wie die Juden selbst. Dieser Glaube reißt nicht nur den antijüdischen Hass aus seinem historischen Kontext und erschwert seine Bekämpfung, sondern er führt auch zu der Vorstellung, dass Antisemitismus ein dauerhaftes, fast natürliches Merkmal unserer Welt ist und daher nicht rückgängig gemacht werden kann.

Während sich die erste JDA-Richtlinie mit dem Verhältnis von Antisemitismus und Rassismus befasst und einige andere auf “klassische” Ausprägungen von Antisemitismus eingehen, befasst sich der größte Teil der Richtlinien mit der Unterscheidung zwischen israel- und zionismuskritischer und antisemitischer Rede, anstatt beide gleichzusetzen. Dieser starke Fokus auf Israel hat die berechtigte Sorge geweckt, dass die JDA unbeabsichtigt die falsche Assoziation von Kritik an Israel oder Zionismus mit Antisemitismus verstärkt. Schließlich geht die konkrete Bedrohung jüdischen Lebens durch Antisemiten heute nicht von Israelkritikern aus, sondern vor allem von der extremen Rechten und weißen Rassisten, wie allzu viele Vorfälle der letzten Jahre gezeigt haben. Dies gilt nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch weltweit. Und dennoch gibt es wichtige Gründe für das JDA, Richtlinien zur Unterscheidung zwischen Kritik an Israels Handlungen, Gesetzen und Gründungsprinzipien auf der einen Seite und antisemitischer Rede und antisemitischem Verhalten auf der anderen Seite in den Vordergrund zu stellen. Die IHRA-Definition wurde fast ausschließlich verwendet, um Palästinenser zum Schweigen zu bringen, die über ihre täglichen Erfahrungen von Demütigung, Gewalt und Enteignung unter israelischer Herrschaft sprechen. Indem die IHRA darauf beharrt, dass kritische Äußerungen zu Israels Gründungsprinzipien per se antisemitisch sind – indem sie erklärt, dass “Kritik oder Widerstand gegen den Zionismus als eine Form des Nationalismus” prima facie nicht antisemitisch ist, ebenso wenig wie die BDS-Bewegung oder Vergleiche der israelischen Politik mit der Apartheid, wenn das Ziel darin besteht, den Staat zu kritisieren -, eröffnet das JDA Palästinenserinnen und Palästinensern den Raum, über ihre Unterdrückung zu sprechen und sich ihren Unterdrückern zu stellen.

Eine andere Kritik an der JDA hat ins Schwarze getroffen. Der Verweis auf “Jerusalem” im Titel hat einigen signalisiert, dass er die zionistische Behauptung verstärkt, die Stadt sei ein ausschließlich jüdischer Raum. Der Name ist bezeichnend für die Tatsache, dass die Gruppe ursprünglich in Jerusalem tagen wollte (aber von Covid-19 daran gehindert wurde). Aber ich sehe auch, dass er einen größeren symbolischen Wert enthält: Er stellt Jerusalem als einen gemeinsamen Raum dar, in dem wohlmeinende Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven und Hintergründen ein gegenseitiges Verständnis darüber erreichen können, wie man den systemischen Hass bekämpfen kann. In diesem Licht ist es eine Widerlegung der Idee, dass die Stadt ausschließlich jüdisch ist – genauso wie die Definition selbst eine Absage an den jüdischen Exzeptionalismus ist und ein Versuch, ein Verständnis von Antisemitismus in ein breiteres Verständnis von Rassismus zu integrieren.

Es ist bedauerlich, dass mehr als ein Jahr an intellektueller Zeit und Energie für diese Initiative aufgewendet werden musste, die das Risiko birgt, das Sprechen über Juden weiter als “Sonderfall” zu klassifizieren, der eine eigene Reihe von Richtlinien erfordert. Der Schaden, der durch die IHRA-Definition von Antisemitismus angerichtet wurde, ist jedoch tiefgreifend. Sie hat vernünftige Debatten über Israel eingeschränkt und nichts dazu beigetragen, den Antisemitismus zu verringern. Sie muss in ihrer Entwicklung gestoppt werden. Ungeachtet ihrer Unzulänglichkeiten ist die JDA das Ergebnis eines langen, durchdachten Prozesses des ethischen Dialogs zwischen einem internationalen Gremium von Wissenschaftlern und einem breiten Spektrum von Interessengruppen, die alle ein großes Interesse an der Bekämpfung von Antisemitismus haben. Als solches ist es ein Werk des Konsenses, mit dem, wie ich vermute, keiner der Unterzeichner vollständig zufrieden sein wird. Nichtsdestotrotz ist es ein notwendiges Instrument, um Antisemitismus zu identifizieren und gleichzeitig das Recht auf israelkritische Äußerungen und politische Aktionen zu verteidigen. Nun, da es entworfen wurde, können wir mit der Arbeit fortfahren, Antisemitismus abzubauen und die Freiheit in Palästina/Israel zu unterstützen. Übersetzt mit Deepl.com



Barry Trachtenberg ist Inhaber des Rubin-Lehrstuhls für jüdische Geschichte an der Wake Forest University und Autor von The United States and the Nazi Holocaust: Race, Refuge, and Remembrance. Er ist Mitglied des Academic Advisory Board der Jewish Voice for Peace.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...