Warum ich über Palästina schreibe Von Jonathan Ofir

https://mondoweiss.net/2021/12/why-i-write-about-palestine/



Bild: Protest against Israel, titled, “Apartheid on Trial”, in Berlin, Germany, on August 3, 2020. Photo by Manar Shahin (c) APA Images. Photo at right is of Rouzan al-Najjar, Palestinian paramedic killed by Israel in Gaza in 2018 as she tended to injured during protests. Mandela is at center. Sophie Scholl, German student who died at age of 21 in 1943 resisting rise of Nazism, is at left.

Warum ich über Palästina schreibe



Das Judentum und die Juden können ohne Apartheid existieren – und deshalb kämpfe ich gleichzeitig gegen Apartheid und für das Judentum.



Von Jonathan Ofir



30. Dezember 2021



Protest gegen Israel unter dem Motto “Apartheid auf dem Prüfstand” in Berlin, Deutschland, am 3. August 2020. Foto von Manar Shahin (c) APA Images. Das Foto rechts zeigt Rouzan al-Najjar, eine palästinensische Sanitäterin, die 2018 in Gaza von Israel getötet wurde, als sie bei Protesten Verletzte versorgte. Mandela steht in der Mitte. Sophie Scholl, deutsche Studentin, die 1943 im Alter von 21 Jahren im Widerstand gegen den aufkommenden Nationalsozialismus starb, ist links zu sehen.

Es ist das Ende des Jahres, eine Zeit, in der wir oft darüber nachdenken, warum wir die Dinge tun, die wir tun, und was wir in Zukunft tun wollen, und zwar in einem größeren Rahmen als sonst.

Ich bin jüdischer israelischer Staatsbürger und schreibe seit über sieben Jahren öffentlich über Palästina. Allein die Tatsache, dass ich kritisch über Israels Handlungen gegenüber Palästina geschrieben habe, vor allem in englischer Sprache und für ein breites internationales Publikum, war ein entscheidender Punkt, der das Ende zahlreicher Freundschaften von jeher bedeutete und die nationalistische Romantik verdarb, die so vielen Beziehungen, selbst den intimsten, innewohnte.

Leute meines “Stammes” haben mich dafür gescholten, dass ich mich auf dieses Thema versteife – der klassische “Whataboutism” – Israel ist nicht perfekt, aber was ist mit Syrien? Warum nicht auf anderen herumhacken?

Ich beziehe mich zwar auf viele andere internationale Krisen, Konflikte, Unterdrückungen und Völkermorde, aber ich konzentriere mich in besonderer Weise auf Palästina-Israel. Und ich glaube nicht, dass jeder sich auf alles und überall gleichermaßen konzentrieren muss, um zu beweisen, dass er fair ist. Niemand hat die Fähigkeit dazu, und es bedeutet nicht, dass man inkonsequent oder unfair ist, wenn man sich so konsequent auf einen Ort und ein Thema konzentriert. In der Tat sollte die Konsequenz daran gemessen werden, was man in diesem speziellen Bereich tut.

Ich denke auch darüber nach, dass ich mich, wenn ich in den 30er Jahren gelebt hätte, vielleicht mit einem anderen Thema beschäftigt hätte – der Unterdrückung und dem Völkermord am europäischen Judentum durch Ultranationalisten. Ich würde gerne glauben, dass ich, wenn ich ein Jude gewesen wäre, die Möglichkeit gehabt hätte, darüber zu schreiben oder etwas dagegen zu tun, auch wenn es mich vielleicht das Leben gekostet hätte, wenn ich zum Beispiel in Deutschland gewesen wäre. Ich würde gerne glauben, dass ich, auch wenn ich nicht als Jude geboren wäre, das moralische Rückgrat gehabt hätte, so stark zu kämpfen.

Aber wir leben weder in den 30er noch in den 40er Jahren, und es ist nun einmal so, dass Juden trotz aller Überwachung des Antisemitismus heute insgesamt eines der privilegiertesten Völker der Erde sind – und zwar international. Ich werde also nicht in den Chor des Halleluja für die Privilegierten einstimmen. Es ist auch wahr, dass Juden heute größtenteils entweder direkt in ein brutales Unterdrückungssystem der Apartheid verwickelt sind, das vom Staat Israel betrieben wird, oder implizit, indem sie es unterstützen.

Und das macht es für mich zu einem Thema, das ich in diesen Zeiten ansprechen muss. Zumindest sollte man es ansprechen. Es ist nicht nur keine Schande, sich auf dieses Thema zu konzentrieren, um sich dagegen Gehör zu verschaffen; es ist eine Notwendigkeit, seine Stimme zu konzentrieren, um in der massiven Kakophonie der Israel-Apologetik gehört zu werden, einem Danse Macabre, der zu einer hässlichen Perfektion geschliffen wurde, um jeden zu täuschen und ins Visier zu nehmen, der als Bedrohung für den jüdischen Staat angesehen wird, mit der ultimativen Massenvernichtungswaffe des “Antisemitismus”.

Das ist nicht kompliziert. Wenn die links-zionistische Meretz-Partei eine Kabinettssitzung auf dem besetzten syrischen Golan abhält und die Verdoppelung der Siedlerpopulation dort absegnet, kann sie sagen, es sei “kompliziert”. Sie können sagen, es sei kompliziert, wenn ihre Regierung prominente palästinensische Menschenrechtsorganisationen und zivilgesellschaftliche NROs als “terroristisch” bezeichnet. Aber ich muss mich an dieser “komplizierten” Scharade nicht beteiligen. Ich muss nicht so tun, als gehöre ich zu diesem zionistischen Stamm, um die Dinge angeblich von innen heraus zu verändern. Die Strömung des Zionismus ist so stark, dass ich es nicht für klug halte, zu versuchen, sie von innen heraus zu verändern, so wie ich in den 1930er Jahren sicher nicht einmal in Erwägung ziehen würde, der Nazipartei beizutreten, um sie von innen heraus zu verändern – und das, wohlgemerkt, ohne Zionisten und Nazis gleichzusetzen.

Nein, es ist nicht kompliziert. Es ist eine Entscheidung. Der Zionismus hat nicht wirklich einen Ausweg aus dieser Apartheid (und seine Anhänger werden meist leugnen, dass es sie wirklich gibt). Die Methode der vermeintlich liberalen Befürworter ist meist die Verleugnung (daher kommt das “kompliziert”), sie machen weiter mit und verschließen die Augen vor dem Schlimmsten. Wenn Dinge offen zugegeben werden, wird es zu einer echten und einfachen Wahl zwischen völkermörderischer ethnischer Säuberung oder Freiheit und Gleichheit – wie wenn der (selbsternannte linke) israelische Historiker Benny Morris zugibt, dass die Vertreibung der Palästinenser geschehen musste, damit ein jüdischer Staat gegründet werden konnte; oder wenn rechtsgerichtete Politiker vor einer “dritten Nakba” warnen. Morris sagt schließlich, dass es noch weiter hätte gehen müssen, eine totale “Säuberung”. Andere hegen diese Wünsche in ihrem Herzen für kommende Zeiten. Aber es ist nicht kompliziert.

Meretz-Ko-Vorsitzende Tamar Zandberg kann sagen, dass sie “immer noch auf Frieden hofft”, wenn sie die Siedlungen abzeichnet. Ich frage mich, was der große Pazifist Yitzhak Rabin sich erhoffte, als er 1948 die Vertreibung der palästinensischen Bewohner von Lydda und Ramleh absegnete. Hoffte er auch, dass eines Tages Frieden herrschen würde? Glaubte er, dass er ihn erreichen könnte, indem er das Brechen von Knochen unbewaffneter Demonstranten während der ersten Intifada anordnete?

Vielleicht halten sich diese Leute für Helden, weil sie sich angeblich innerhalb dieser “komplizierten” Realität bemühen. Die Aussicht, den Zionismus aufzugeben, kommt für sie einfach nicht in Frage – für sie ist das, als würde man die Existenz aufgeben – die jüdische Existenz in einer kollektiven Form. Aber jüdische Existenz in kollektiver Form muss nicht einen Apartheidstaat jüdischer Vorherrschaft vom Jordan bis zum Mittelmeer bedeuten. Das ist jedoch die Realität, auf die der Zionismus hingearbeitet hat und die er auch erreichen konnte. Nicht einmal der große Pazifist Rabin würde einen palästinensischen Staat akzeptieren, nur “weniger als einen Staat”. Was Israel akzeptieren konnte, war immer weniger als ein Staat, und es lief immer auf die eine oder andere Weise auf Bantustans hinaus.

Das ist es, worüber ich schreibe. Es ist eine sehr persönliche Angelegenheit, und es ist eine große moralische Frage – eine, die Nelson Mandela einmal “die größte moralische Frage unserer Zeit” nannte. Ich bin zufällig Teil dieser unterdrückenden Schicht, einfach durch die Funktion, die meine eigene Registrierung als jüdisch-israelische Person in der demografischen Politik des Zionismus spielt. Mein Körper ist Teil dieser demographischen Technik. Und ich bin kein Körper – ich werde meinen Körper nicht für dieses Experiment des menschlichen Leidens zur Verfügung stellen.

Ja, ich sorge mich um die jüdische Existenz – sowohl persönlich (jüdische Individuen) als auch kollektiv (Juden, Judentum, Jüdischsein). Und wenn es keine andere Möglichkeit gäbe, all das ohne Apartheid zu erhalten, dann müsste ich mich gegen das Judentum stellen. Aber das ist nicht der Fall. Es gibt einen Ausweg. Das Judentum und die Juden können ohne Apartheid existieren – und deshalb kämpfe ich gleichzeitig gegen die Apartheid und für das Judentum.

Relativ wenige Juden würden dies heute als eine Art Erlösung ihrer Religion ansehen. Und ich erhebe hier keinen Anspruch auf eine religiöse Mission, ich meine, das Judentum ist für mich einfach nicht so wichtig, um ehrlich zu sein. Was für mich jedoch eine religiöse Berufung ist, ist der Humanismus und der Gedanke, unseren Brüdern und Schwestern nichts Böses anzutun – aber hey, ich glaube, auch das steht in der jüdischen Tradition, wir scheinen es nur zu oft zu ignorieren.

Es gibt eine Zukunft jenseits der Apartheid – daran habe ich keinen Zweifel. Ich glaube ebenso fest daran wie der kürzlich verstorbene Desmond Tutu, ein Mann, den ich sehr geschätzt habe. Stellen Sie sich vor – viele Israelis lieben es, ihn zu hassen – Israels oberster Apologet Alan Dershowitz nannte ihn gleich nach seinem Tod einen “zügellosen Antisemiten und Bigotten” – obwohl Tutu “eine Menge guter Dinge in Bezug auf die Apartheid getan hat”. Wenn es um die israelische Apartheid geht, bezeichnet Dershowitz allein die Äußerung dieser Idee als Antisemitismus. Wir werden dorthin gelangen, zur Aufgabe der israelischen Apartheid – aber es wird nicht einfach sein, und es wird wie immer eine materielle und konzertierte Anstrengung gegen den Nexus der politischen Macht, die Israel innehat, erfordern.

Also ja, ich kämpfe gegen meinen Staat und für meine Glaubensgenossen. Ich möchte diese Juden nicht als “Nation” bezeichnen, wie es Israel tut, es ist einfach keine. Es ist nur eine Religion, und wenn Sie wollen, nennen Sie sie “ein Volk”. Ich denke, ich würde es einfach “Volk” nennen. Denn im Grunde genommen sind unsere Bedürfnisse sehr ähnlich, egal wer wir sind, und das muss uns als moralischer Kompass dienen. Wenn wir die Menschlichkeit in einem Kind aus Gaza nicht sehen können, haben wir sie verloren. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...