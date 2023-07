AS`AD AbuKHALIL: Why Israel Is Afraid of Hezbollah The emergence of a disciplined resistance movement in Lebanon not only brought military defeat to Israel and the rise of Hezbollah, it heralded a new era of Arab assertiveness. By As`ad AbuKhalil Special to Consortium News Israel is in trouble. Its military-strategic doctrine – predic



Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, zweiter von links, zwischen US-Senator Lindsey Graham, links, und dem

US-Botschafter in Israel, David Friedman, auf dem Weg zu den Golanhöhen im März 2019 zu einem israelischen Briefing über die militärische Lage in der Region. (Matty Stern/U.S. Embassy Jerusalem)

Das Entstehen einer disziplinierten Widerstandsbewegung im Libanon brachte Israel nicht nur eine militärische Niederlage und den Aufstieg der Hisbollah, sondern läutete auch eine neue Ära arabischer Selbstbehauptung ein.



Warum Israel Angst vor der Hisbollah hat

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

30. Juni 2023



Israel ist in Schwierigkeiten. Seine militärisch-strategische Doktrin – die auf dem Einsatz massiver Gewalt zur Unterwerfung der arabischen Bevölkerung beruht – hat zu wiederholten Massakern geführt, die allen Arabern Angst einflößen sollen. In seinem Buch Die Revolte gab der ehemalige israelische Premierminister Menachem Begin zu, dass diese brutale Praxis offizielle zionistische Politik war.

Aber die Zeiten haben sich geändert, und Israel macht den Arabern keine Angst mehr.

Der Krieg zwischen Israel und der Hisbollah im Jahr 2006, der auch als Juli-Krieg im Libanon bekannt ist, war ein Wendepunkt, ebenso wie die jüngsten israelischen Kriege im Gazastreifen. Die Wahrnehmung der israelischen Armee hat sich grundlegend gewandelt.

Vorbei sind die Zeiten, in denen die Araber eine Niederlage gegen die israelische Armee innerhalb weniger Stunden akzeptierten. Vorbei sind auch die Zeiten, in denen die arabische Bevölkerung wenig Vertrauen in die arabischen Kämpfer hatte. Die Szenen, in denen diese Kämpfer die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, um sich zu ergeben, gehören in die Zeit des Sechstagekriegs 1967, nicht in die heutige Zeit.

Im Juli 2006 kehrten die arabischen Kämpfer den Trend um, indem sie nicht nur die Herzen der israelischen Soldaten, sondern auch die der Israelis in Angst versetzten.

Bei einem grenzüberschreitenden Überfall der Hisbollah am 12. Juli 2006 wurden drei IDF-Soldaten getötet und zwei weitere israelische Soldaten von der Hisbollah in den Libanon verschleppt. Fünf weitere wurden bei einem gescheiterten Rettungsversuch im Libanon getötet. Die IDF starteten eine Bodeninvasion im Südlibanon und verhängten eine Luft- und Seeblockade, während die Hisbollah weiterhin Raketen auf Nordisrael abfeuerte und die IDF in einen Guerillakrieg verwickelte.

Nach einer Resolution des UN-Sicherheitsrats, die sowohl von der israelischen als auch von der libanesischen Regierung unterstützt wurde, endete der Konflikt im August mit der Stationierung der libanesischen Armee im Südlibanon, der Aufhebung der Blockade und dem Abzug der meisten israelischen Truppen aus dem Land im Oktober 2006.

Nicht von der PLO erschreckt

Israel hatte keine Angst vor dem Libanon, als die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) dort ihren Stützpunkt hatte, nachdem die PLO und ihre Fatah-Brigade 1971 nach ihrer Vertreibung aus Jordanien dort angekommen waren.

Die PLO war eine Bedrohung für Israel, aber sie stellte keine Gefahr dar. Ihr Führer, Jassir Arafat, entwickelte nie eine Strategie, um Israel zu konfrontieren, und seine militärischen Befehlshaber waren bei der Ausarbeitung einer Widerstandsstrategie kläglich gescheitert. Arafat konzentrierte sich mehr auf die Diplomatie und die Foren der Vereinten Nationen.

Immer wieder wurde vorausgesagt, dass Israel nach dem Krieg zwischen Israel und der Hisbollah im Jahr 2006 einen weiteren Krieg beginnen würde, um sich für seine demütigende Niederlage in dem 34-tägigen Konflikt zu rächen.

Es hieß, Israel könne es sich auf keinen Fall leisten, die Ergebnisse des Krieges auf sich beruhen zu lassen. Aber das ist nicht geschehen.

In meiner Jugend im Libanon hatten die Araber wirklich Angst vor Israel. Ihnen wurde vorgegaukelt, dass die israelische Armee unbesiegbar sei und dass Widerstand gegen die israelischen Besatzungstruppen einem Selbstmord gleichkomme. Zwei Faktoren trugen zu diesem Mythos unter den Arabern bei.

Die arabischen Regime förderten die Vorstellung, dass Israels Armee und Geheimdienstorganisationen einzigartig mächtig und allgegenwärtig seien und dass kein vernünftiger Mensch auf die Idee käme, sich ihnen zu widersetzen oder zu versuchen, sie zu besiegen. Die arabischen Regierungen wollten, dass ihre Bevölkerung Israel fürchtet, um das Potenzial einer Eskalation oder Konfrontation mit der israelischen Armee zu minimieren.

Die oberste Priorität der arabischen Herrscher war – und ist – die Stabilität ihrer Regime. Ich erinnere mich, wie arabische Medien als Kind lange Artikel über die Erfolge und die Raffinesse des israelischen Geheimdienstes oder über die fortschrittliche Bewaffnung der israelischen Armee veröffentlichten. Sie wollten die Araber dazu bringen, den Glauben an den Widerstand aufzugeben.

Auch in der politischen und akademischen Literatur wurde diese Vorstellung von der Unbesiegbarkeit Israels verbreitet.

Sadik Al-Azm im Jahr 2006. (Bgadsby, Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Sadiq Al-Azms Selbstkritik nach der Niederlage, die nach dem Krieg von 1967 veröffentlicht wurde, vermittelte den Eindruck, dass die zivilisatorischen, wissenschaftlichen und kulturellen Voraussetzungen für einen Sieg über Israel vorerst nicht erfüllt werden können.

Der dritte arabisch-israelische Krieg wurde vom 5. bis 10. Juni 1967 zwischen Israel und einer Koalition arabischer Staaten, vor allem Ägypten, Syrien und Jordanien, geführt.

Al-Azm vertrat die Ansicht, dass es einer umfassenden und bedeutenden Umgestaltung der arabischen Gesellschaft auf allen Ebenen bedürfe, bevor man eine Konfrontation mit dem israelischen Militär auch nur in Erwägung ziehen könne. Al-Azm und seinesgleichen weigerten sich, die Niederlage als eine rein militärische zu betrachten, was sie in erster Linie auch war.

Diese Intellektuellen übertrieben die historische Bedeutung der Niederlage. Schließlich hatte auch Deutschland im Ersten Weltkrieg eine verheerende Niederlage erlitten, war aber in den 1930er Jahren wieder auferstanden.

Unfähigkeit der PLO und libanesische Freiwillige

Die PLO im Libanon unter der clownesken Führung von Arafat könnte man als schizophren bezeichnen. Arafat übertrieb die Fähigkeiten der PLO maßlos und triumphierte über Israel und seine Armee.

Die tatsächliche Leistung der PLO angesichts des israelischen Militärs war jedoch weitgehend miserabel. Die PLO und ihre libanesischen Verbündeten profitierten von der Unterstützung vieler arabischer und internationaler Länder, insbesondere während des Kalten Krieges. Doch diese Ressourcen wurden nicht richtig genutzt, und der PLO fehlte es an strategischem Scharfsinn im Umgang mit der militärischen Bedrohung durch Israel im Libanon.

Die Organisation predigte, dass es möglich sei, die israelische Besatzungsarmee zu konfrontieren und sogar zu besiegen, aber diese Botschaft stand in starkem Kontrast zur Realität der eigenen Leistung der PLO. Sie blieb weit hinter den hohen Erwartungen zurück, die Arafat und seine Kameraden in den Köpfen der Araber geweckt hatten. Dies schwächte die Unterstützung für die palästinensische Sache in der lokalen Bevölkerung vor der israelischen Invasion 1982.

Invasion mobilisiert den Widerstand

Hisbollah-Parade nach dem Ende der israelischen Besetzung des Südlibanon, Mai 2000. (Khamenei.ir, Wikimedia Commons,CC BY 4.0)

All das änderte sich nach 1982. In einer Zeit des Defätismus, der Demoralisierung und der politischen Depression, als es der israelischen Besatzung gelungen zu sein schien, die Flamme des Widerstands unter den Libanesen und Palästinensern im Libanon zu löschen, erhoben sich libanesische Freiwillige, um einen neuen Weg im Kampf gegen die israelische Besatzung einzuschlagen.

Viele dieser Freiwilligen waren zuvor in der PLO ausgebildet worden. Die libanesischen Freiwilligen begannen, den nationalen Widerstand langsam zu verstärken, ein Prozess, der schließlich im Jahr 2000 zu einem demütigenden Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem libanesischen Gebiet führte.

Im Mai desselben Jahres zog sich Israel in Übereinstimmung mit der Resolution 425 des UN-Sicherheitsrats aus dem Südlibanon bis zur internationalen Grenzlinie zurück.

In ihren Reihen befanden sich Kommunisten, syrische Nationalisten und Islamisten – die spätere Hisbollah und die Amal-Bewegung. Die Hisbollah etablierte ein Muster der militärischen Konfrontation mit Israel, das mit allen etablierten Normen seit dem israelisch-arabischen Krieg von 1948, der auf die Unabhängigkeitserklärung Israels folgte, brach.

Es war eine Kombination von Faktoren, die die Hisbollah zu einem hohen Maß an militärischem Geschick und Raffinesse führten. Ich bin nicht der Meinung, dass die Wirksamkeit der Hisbollah auf die militärische und finanzielle Unterstützung durch den Iran zurückzuführen ist.

Die PLO erhielt militärische und finanzielle Unterstützung aus einer Reihe von Ländern, was sich jedoch nicht in einer effektiven militärischen Kraft niederschlug. Der Hisbollah gelang es, ähnliche Ressourcen auf sehr effektive Weise zu nutzen, und sie lernte aus den Erfahrungen der PLO, indem sie auf bombastische Erklärungen verzichtete und stattdessen unter völliger Geheimhaltung arbeitete. Sie gewann und bewahrte die öffentliche Unterstützung für ihre Operationen gegen die israelische Armee.

Die Führung der Hisbollah stand in scharfem Kontrast zu der der PLO. Die PLO befand sich oft im Konflikt. Selbst innerhalb der Fatah-Bewegung von Arafat kam es zu ständigen Auseinandersetzungen und Kämpfen und sogar zu Zusammenstößen zwischen den verschiedenen Fraktionen.

Die Hisbollah richtete ein einheitliches Kommando ein und übertrug einzelnen Personen die Aufgabe, die Strategie der Führung umzusetzen. In ihren militärischen Kommuniqués berichteten sie so genau wie möglich über die Entwicklungen vor Ort. Das verschaffte der Bewegung vor Ort Glaubwürdigkeit, die die PLO nie besaß.

Israel setzt sich gegen die gewaltige Bedrohung ein

Ein Schild, das nach dem Krieg zwischen Israel und der Hisbollah 2006 im Südlibanon aufgestellt wurde, zeigt Raketen und Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah. (Eternalsleeper, Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Die Hisbollah war in der Lage, eine beachtliche militärische Streitmacht zu schmieden. Sie kombinierte die völlige Geheimhaltung militärischer Operationen, die Fähigkeit, das Verhalten der israelischen Armee zu lesen und vorherzusagen, den Einsatz fortschrittlicher militärischer Geräte und Waffen und den bahnbrechenden Einsatz psychologischer Kriegsführung gegen Israel – etwas, das arabische Armeen nie in Betracht gezogen oder eingesetzt haben.

Die Organisation war in der Lage, ihre Kämpfer so zu trainieren, dass sie den israelischen Soldaten Angst einjagten, anstatt sie darauf zu konditionieren, sie zu fürchten. Die Tatsache, dass die israelische Armee nun eine spezielle Militäreinheit für den Fall eines möglichen Einmarsches der Hisbollah in Galiläa gebildet hat, deutet auf ein Maß an militärischer Vorbereitung hin, das alle arabischen Armeen seit 1948 nicht mehr kennen.

Aus diesem Grund betreibt Israel weltweit Lobbyarbeit gegen die Hisbollah und besteht typischerweise darauf, sie als terroristische Organisation einzustufen. Alle arabischen Kräfte, die sich der israelischen Besatzung widersetzen, gelten in den Augen des Westens und Israels als Terroristen. Es gibt arabische Organisationen, die leider und beunruhigenderweise Zivilisten geschädigt haben. Aber das verblasst im Vergleich zu der Bilanz Israels bei der Ermordung von Zivilisten, und zwar in großem Umfang. Das soll natürlich keine Entschuldigung für die Verletzung von Zivilisten durch irgendeine Seite sein.

Israel befindet sich nach wie vor in einer Zwickmühle. Einerseits möchte es einen Krieg beginnen, um der Hisbollah eine Lektion zu erteilen und sein früheres militärisches Prestige wieder aufleben zu lassen. Es weiß jedoch, dass ein Sieg bei weitem nicht garantiert ist. Aus diesem Grund wird Israel weiterhin Gründe finden, um den Westen zur Entwaffnung seiner Gegner, vor allem in Palästina und im Libanon, zu bewegen. Übersetzt mit Deepl.com

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002) und The Battle for Saudi Arabia (2004). Er twittert als @asadabukhalil

