Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (L) begrüßt den Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir während einer Pressekonferenz im Parlament in Jerusalem am 23. Mai 2023 (AFP)

Warum Israels Führer eine “zweite Nakba” fordern Von Joseph Massad 29. Mai 2023

Während die jüdischen Israelis ihre demografische Mehrheit verlieren, suchen verängstigte Kolonisten nach Mitteln, um ihre Vorherrschaft aufrechtzuerhalten Einer der Schlüsselfaktoren für das Überleben und die Unumkehrbarkeit weißer europäischer Siedlerkolonien auf der ganzen Welt war die Demografie. Wenn die weißen Kolonisten nicht in der Lage sind, die Mehrheit der einheimischen Bevölkerung zu eliminieren, ist ihr Schicksal, egal wie lange ihre Herrschaft andauert, letztlich besiegelt. Das ist im Wesentlichen der Grund, warum die weißen Kolonisten der Vereinigten Staaten, Kanadas, Australiens und Neuseelands weiterhin an der Macht sind, und warum die weißen Kolonisten Algeriens, Tunesiens, Libyens, Marokkos, Kenias, des Kongos, Angolas, Mosambiks, Rhodesiens, Namibias und Südafrikas sie verloren haben. Die weißen Kolonisten Lateinamerikas waren nicht in der Lage, den Großteil der indigenen Bevölkerung auszurotten, was zu einer Rassenvermischung und der Reduzierung der Weißen auf eine Minderheit führte, obwohl die weißen und gemischten Rassen selbst in den lateinamerikanischen Ländern, die eine leichte oder fast vollständige Mehrheit der indigenen Bevölkerung haben, wie Bolivien, Peru, Guatemala oder Ecuador, weiterhin Macht ausüben. Israel ist unter den weißen Siedlerkolonien insofern interessant, als es eine demografische Mehrheit geschaffen hat, um sie später wieder zu verlieren. Die Siedlerkolonie schuf 1948 durch ethnische Säuberungen eine jüdische Mehrheit und sicherte sich so eine dauerhafte koloniale Zukunft. Infolge der weiteren territorialen Eroberung im Jahr 1967, die fast eine Million weitere Palästinenser unter seine Herrschaft brachte, ist Israel jedoch in den letzten Jahrzehnten zu einer jüdischen Minderheit zurückgekehrt.

Rückläufige Zahlen In diesem Kontext der jüdischen Minderheitsherrschaft erwies sich die Batterie rassistischer Gesetze, die Israel nach 1948 als herrschende koloniale Mehrheit einführte, als unzureichend. Der neue jüdische Minderheitenstatus machte die Verabschiedung des Nationalstaatsgesetzes von 2018 erforderlich, das die jüdische Vorherrschaft in der Siedlerkolonie ungeachtet der demografischen Gegebenheiten garantiert. Die Tatsache, dass die jüdischen Siedler im historischen Palästina wieder zu einer Minderheit geworden sind, lässt die begründete Erwartung aufkommen, dass der jüdische Siedlerkolonialismus umkehrbar geworden ist Als die Juden ihre demografische Mehrheit verloren, kam es unter den jüdischen Kolonisten zu heftigen Auseinandersetzungen über die Frage, wie die jüdische Vorherrschaft angesichts ihrer abnehmenden Zahl am besten aufrechterhalten werden kann. Es bildeten sich zwei große Flügel heraus, die sich der jüdischen Vorherrschaft verschrieben haben: der erste ist ein religiös-fundamentalistischer und offen rassistischer, quasi-faschistischer Flügel, der von einem Großteil der gegenwärtigen israelischen Regierung vertreten wird, während der zweite ein religiös-rassistischer Flügel mit säkularem Gesicht ist, der sich gerne als eine Form des toleranten Liberalismus präsentiert. Beide Flügel unterstützen die jüdische Vorherrschaft und die Verweigerung gleicher Rechte für die Palästinenser, und beide haben Pläne ausgearbeitet, wie man die Palästinenser loswerden kann. Doch die ethnische Säuberung, die in der Vergangenheit vom religiös-rassistischen, aber dennoch säkularen Flügel durchgeführt wurde, ist jetzt auch ein Hauptthema der quasi-faschistischen religiösen Fundamentalisten, die in den letzten zwei Jahrzehnten an die Macht gekommen sind. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die vom regierenden fundamentalistischen Flügel und seinen Anhängern geforderten Justizreformen darauf abzielen, ihre Möglichkeiten zur Vertreibung und Unterdrückung der Palästinenser zu verbessern. Die liberalen und “säkularen” Gegner dieser Reformen machen sich jedoch keine Sorgen um die Palästinenser. Der andere jüdische Flügel befürchtet, dass die Reformen in die Rechte der “säkularen” jüdischen Israelis eingreifen würden. Die letzte Volkszählung in Israel ergab, dass die Juden etwas mehr als sieben Millionen Menschen sind. Die Zahl der Palästinenser innerhalb Israels liegt bei etwas mehr als zwei Millionen, wobei drei Millionen im Westjordanland und in Ostjerusalem und mehr als zwei Millionen im von Israel belagerten Gazastreifen leben. Während diese Zahlen eine leichte, aber wachsende palästinensische Mehrheit zeigen, basiert die Berechnung der Zahl der Juden in Israel auf Überlegungen zum Judentum, denen nicht alle Zionisten zustimmen.

Aus diesem Grund hat der Vorsitzende der Zionistischen Organisation Amerikas (ZOA), Morton Klein, kürzlich gefordert, dass Israel seine Methode zur Feststellung des Jüdischseins, wie sie in seinem Rückkehrgesetz verankert ist, aufgibt, insbesondere in Bezug auf Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. In der Erklärung des ZOA heißt es, dass das 1970 geänderte Rückkehrgesetz zu einer “Entjudung” Israels führe. Das ZOA bestätigt, dass “die jüdische Mehrheit des jüdischen Staates alle drei Jahre um ein Prozent geschrumpft ist”, so dass “in den letzten 30 Jahren die jüdische Mehrheit des jüdischen Staates um 10 Prozent geschrumpft ist und jetzt nur noch 73,6 Prozent beträgt, was einem Rückgang von 84 Prozent entspricht”. Diese Zahlen schließen natürlich die Palästinenser in Ost-Jerusalem, im Westjordanland und im Gazastreifen aus und beinhalten eine halbe Million sowjetischer jüdischer Einwanderer, die nach dem jüdischen Religionsgesetz oder der Halacha, dem israelischen Rückkehrgesetz aus der Zeit vor 1970, und der ZOA nicht als “jüdisch” gelten. Dies bedeutet, dass die jüdische Bevölkerung Israels nach Schätzung des ZOA 6,6 Millionen Juden umfasst. Die Tatsache, dass jüdische Siedler im historischen Palästina wieder zu einer Minderheit geworden sind, lässt die begründete Erwartung zu, dass der jüdische Siedlerkolonialismus umkehrbar geworden ist.

Umkehrung des Siedlerkolonialismus Im Fall von Algerien wurde die Umkehrung des Siedlerkolonialismus mit der Erlangung der Unabhängigkeit erreicht. Die algerischen Befreier gewährten den in der Minderheit befindlichen französischen Kolonisten (etwa eine Million Menschen, d. h. ein Neuntel der Bevölkerung) Gleichberechtigung und hoben alle ihre Privilegien auf, was für die Kolonisten schlimmer als der Tod war. Die Kolonisten lehnten die Gleichstellung ab und kehrten sofort in ihr Heimatland zurück. Im Fall von Rhodesien beeilten sich Großbritannien und die USA in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre, den weißen Kolonisten, die in der Minderheit waren, beizustehen und ihre Privilegien zu sichern, damit ihnen nicht das gleiche Schicksal widerfuhr wie den Kolonisten in Angola und Mosambik, wenn nicht gar in Algerien. Im Gegensatz zu den benachbarten portugiesischen Siedlerkolonien, deren Revolutionäre die völlige Unabhängigkeit und Gleichberechtigung forderten, waren die antikolonialen Revolutionäre in Simbabwe immer offen für Kompromisse. Als Verbündete der kleinen afrikanischen Landbesitzerklasse und der Kleinbourgeoisie appellierten sie ständig an das Mutterland der Kolonisten, Großbritannien, ihnen zu helfen, die Unabhängigkeit und eine gewisse Form der Gleichberechtigung für die einheimischen Afrikaner zu erreichen. Um die politische Unabhängigkeit zu erlangen, akzeptierten Robert Mugabe und andere simbabwische Führer bereitwillig einen Kompromiss, der die kolonialen Wirtschaftsprivilegien der weißen Kolonisten auch nach der Unabhängigkeit aufrechterhielt. Das Beispiel Rhodesiens wurde zur Blaupause für das Ende der Apartheid in Südafrika im Jahr 1994, als der Afrikanische Nationalkongress ein ähnliches Abkommen mit den USA und den Europäern zur Beendigung der Apartheid akzeptierte. Im Gegensatz zu Rhodesien und Südafrika handelte es sich dabei nicht um Lösungen, die die imperialen Mächte in der Vergangenheit den Palästinensern angeboten hatten, da die imperiale Überzeugung vorherrschte, dass die israelische Siedlerkolonie aufgrund ihrer demografischen Mehrheit unumkehrbar sei.

Das Ende naht Die demografische Realität hat sich jedoch seit den 1990er Jahren erheblich verändert, so sehr, dass selbst liberale Menschenrechtsorganisationen in den letzten Jahren begannen, Israel als “Apartheid”-Staat zu bezeichnen. In der Zwischenzeit begannen einige ehemals engagierte liberale Zionisten, eine Ein-Staat-“Lösung” zu fordern oder zumindest zu erwarten, die die jüdischen Kolonialprivilegien sichern würde. Die Drohungen mit einer weiteren Nakba sind Verzweiflungsmaßnahmen einer Siedlerkolonie, die weiß, dass ihr Schicksal nun besiegelt ist, auch wenn es bis zum endgültigen Zusammenbruch noch Jahre dauern wird Für die liberalen Zionisten ist eine Ein-Staat-“Lösung” à la Südafrika oder Rhodesien (von 1980 bis mindestens 2000) attraktiv, da sie die jüdische wirtschaftliche Vorherrschaft dauerhaft bewahren und die jüdische politische Vorherrschaft nur teilweise aufgeben würde – was dem Status der weißen Kolonisten Südafrikas entspräche, nicht aber dem der weißen Kolonisten Algeriens. Jüdische Rassisten beider Flügel, der offen fundamentalistischen und der pseudosäkularen (einschließlich der Mitglieder “säkularer” Parteien wie Kadima, Likud usw.), fürchten sich jedoch vor der Aussicht auf eine auch nur nominelle Gleichheit in einem einzigen Staat. Obwohl dies ihre kolonialen Wirtschaftsprivilegien garantieren würde, rufen viele nach einer “zweiten Nakba”, um ein solches Schicksal abzuwenden. Die Tatsache, dass sich diese öffentlichen Rufe vervielfacht haben und von führenden Politikern aufgegriffen werden, zeugt von dem Gefühl, dass das Ende der Siedlerkolonie naht, wenn nicht sogar unmittelbar bevorsteht. Diese Situation hat verständlicherweise die Alarmglocken läuten lassen, nicht nur bei den jüdischen Kolonisten, sondern auch bei ihren Unterstützern in den überlebenden weißen Siedlerkolonien in aller Welt. In den letzten Jahren haben sich Israels Führer sehr besorgt darüber geäußert, ob Israel seinen 100. oder gar 80. Jahrestag erreichen wird. Die Drohungen mit einer weiteren Nakba sind Verzweiflungsmaßnahmen einer Siedlerkolonie, die weiß, dass ihr Schicksal nun besiegelt ist, auch wenn es noch einige Jahre dauern wird, bis der endgültige Zusammenbruch erfolgt. Die Palästinenser stehen nun vor der Aufgabe, sich auf eine Zukunft nach Israel vorzubereiten. Wird es eine Zukunft sein, die allen Menschen Gleichheit gewährt, wie in Algerien, oder eine, die koloniale wirtschaftliche Privilegien aufrechterhält, wie in Südafrika? Wenn diese Frage der palästinensischen Bourgeoisie überlassen wird, die die Zweistaatenlösung und die Osloer Kapitulation vorangetrieben hat, können wir sicher sein, dass eine Variante der südafrikanischen Option durchgesetzt wird. Die wohlhabenden Palästinenser haben seit Beginn der britischen Besatzung, die den zionistischen Siedlerkolonialismus im November-Dezember 1917 unterstützte, stets die Zusammenarbeit mit der Kolonialmacht (einige wenige kollaborierten sogar mit den Zionisten) als eine Art neutraler Vermittler bevorzugt. Seit Anfang der 1970er Jahre haben die meisten wohlhabenden Palästinenser, deren Unterstützung für die Palästinensische Befreiungsorganisation auf der Abschwächung ihrer Forderungen nach antikolonialer Befreiung beruhte und die zu Mittelsmännern zwischen der PLO-Führung und den reichen arabischen Golfregimen wurden, ebenfalls darauf bestanden, dass die USA der Schiedsrichter zwischen den Palästinensern und ihren Kolonialherren sein sollten. Wie die Minderheit der wohlhabenden schwarzen Rhodesier, die die Briten als Vermittler zwischen ihnen und den weißen britischen Kolonialherren unterstützten, zieht die palästinensische Elite bis heute nur Lösungen in Betracht, die vom US-amerikanischen und europäischen Imperialismus aufgezwungen werden. Die Tatsache, dass solche “Lösungen” die Palästinenser seit 1917 dorthin geführt haben, wo sie heute stehen, hat die palästinensische Geschäftswelt nicht umgestimmt. Die Frage, die sich den Palästinensern heute stellt, ist nicht, ob Israel untergehen wird, sondern vielmehr, was an seine Stelle treten wird. Wird der unerschütterliche palästinensische Widerstand in all seinen Formen und Verzweigungen der palästinensischen Bourgeoisie erlauben, eine imperialistische und koloniale Lösung im Namen des palästinensischen Volkes zu akzeptieren, oder wird der Widerstand ein antiimperialistisches und antikoloniales fait accompli erzwingen, indem er auf Unabhängigkeit und Gleichheit und die Abschaffung aller politischen und wirtschaftlichen Privilegien der Kolonialherren besteht? Das Ende Israels rückt näher, aber angesichts des strikten imperialistischen Engagements für die Aufrechterhaltung jüdischer Kolonialprivilegien und der Unterwerfung der palästinensischen Bourgeoisie unter imperiale Lösungen ist die Zukunft der Palästinenser alles andere als sicher. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

