Warum Israels Führer und Verbündete in Panik über ihre Zukunft sind

Joseph Massad

13. Mai 2022

Die Debatte über den Namen des Staates ging der UN-Teilungsresolution vom November 1947 voraus, aber trotz der vielen Vorschläge, zu denen Judäa, Zion, Jeschurun und Eber gehörten, wurde keine Entscheidung getroffen. Der Name “Staat Israel” wurde im April 1948 akzeptiert und am 12. Mai desselben Jahres von einem Ausschuss, dem auch David Remez (ein Weißrusse, der 1913 im Alter von 27 Jahren nach Palästina ging) angehörte, offiziell angenommen.

Dies ist jedoch nicht das, was Barak und Netanjahu uns glauben machen wollen, dass Israel in den nächsten sechs oder 26 Jahren untergehen wird.

Die Panik, die diese europäischen Mächte – und die EU selbst – zusammen mit den Vereinigten Staaten verspüren, hat zu einem Vorstoß geführt, Kritik an Israel zu kriminalisieren, als Teil eines großen Eingriffs in die Redefreiheit in diesen angeblich “liberal-demokratischen” Ländern.

In Deutschland, dem palästinenserfeindlichsten europäischen Staat (und es gibt viele Anwärter auf diesen Titel), hat der staatliche Rundfunksender Deutsche Welle kürzlich mindestens sieben seiner arabischen Mitarbeiter wegen angeblicher Kritik an Israel entlassen, während Frankreich Demonstrationen verboten hat, die israelische Verbrechen und Invasionen kritisieren.

Angesichts solcher Bedrohungen für die Überlebensfähigkeit Israels erklärte das Vereinigte Königreich, der wichtigste Architekt der jüdischen Siedlerkolonie seit dem Ersten Weltkrieg, diese Woche in seiner Rede zur Eröffnung des Parlaments durch die Königin, dass es Gemeinderäten und anderen öffentlichen Einrichtungen verbieten werde, sich an Boykott- und Desinvestitionskampagnen zu beteiligen.

Der palästinensische Widerstand gewinnt an Schwung und die internationale Solidarität gegen die Verbrechen des Apartheidstaates wächst. Kein Wunder, dass in Israel und den neokolonialen Mächten der Welt Panik herrschtPro-palästinensische Unterstützer halten Plakate mit der Aufschrift “Boykottiert Apartheid Israel” während einer Demonstration zur Verurteilung der israelischen Luftangriffe auf Gaza, Durban, Südafrika, 18. Mai 2021 (AFP)Die Panik um das Überleben der europäisch-jüdischen Siedlerkolonie Israel schlägt in den Herzen der europäischen Neokolonialmächte und der weißen Siedlerkolonien.Die zunehmende Raffinesse des bewaffneten und unbewaffneten palästinensischen und libanesischen Widerstands, das Wachstum der Solidaritätsbewegung in westlichen Ländern, der Konsens westlicher Menschenrechtsgruppen über den Apartheid-Charakter Israels und die wachsende Reichweite alternativer Medien, die israelische Verbrechen aufdecken, sind allesamt wichtige, wenn auch ungleiche Faktoren, die diese Panik auslösen.Die Panik, die diese europäischen Mächte – und die EU selbst – zusammen mit den Vereinigten Staaten verspüren, hat zu einem Vorstoß geführt, Kritik an Israel zu kriminalisieren

Alte Geschichte

Aber wenn die Geschichte ein Wegweiser ist, wird die Zukunft Israels in den nächsten sechs oder 26 Jahren mit Sicherheit nicht anders aussehen als in der Vergangenheit. Israel wird weiterhin das Land der Palästinenser kolonisieren, sie ermorden, vertreiben und unterdrücken, weil sie es wagen, ihr Land und ihr Leben gegen den kolonialen Diebstahl zu verteidigen.

Man beachte, dass weder Barak noch Netanjahu glauben, dass das, was das moderne Israel seit 1948 getan hat, das Land in naher Zukunft ins Verderben stürzen wird, noch dass der palästinensische und libanesische Widerstand das Land gefährdet.

Es bleibt höchst verwunderlich, dass es nach Ansicht der israelischen Führer gerade der Name des Staates ist, der ihn in naher Zukunft zum Untergang verurteilen wird. Israelische Flaggen flattern auf dem Militärfriedhof auf dem Ölberg mit Blick auf die Felsendom-Moschee (Hintergrund) in Jerusalem, 4. Mai 2022 (AFP)

Die Münzpräger weigerten sich, es “das Land Israel” (Eretz Yisrael) zu nennen, da dies verwirrend wäre, da der Staat nur auf einem Teil des so genannten “Landes Israel” gegründet werden sollte. Der Name des Staates würde es den Zionisten erleichtern, jeden, der sich dem “Staat des jüdischen Volkes” widersetzte, in den kommenden Jahrzehnten des Antisemitismus zu bezichtigen.

Diese düsteren israelischen Vorhersagen sind natürlich auch ein zynischer Schachzug von Barak und Netanjahu, denn sie sollen Panik unter den jüdischen Siedlern Israels schüren und jede noch so kleine lokale Opposition im Lande ersticken, um so die jüdischen Siedler hinter ihrem Staat zu versammeln.

Vielmehr wird es durch das Fortbestehen und die Fortsetzung derselben kolonialen Praktiken beendet werden, die Israel seit 1948 eingeführt hat und die von der zionistischen Ideologie seit dem späten 19. Jahrhundert gefordert wurden – und durch den palästinensischen und libanesischen Widerstand, den sie über die Jahrzehnte gefördert haben. Ganz sicher wird der Grund für Israels Untergang nicht in einer historischen Wiederholung liegen oder in der Wahl seines Namens oder ähnlichem Unsinn.

Wenn all dies Israels Zukunft zum Scheitern verurteilt, und es gibt guten Grund zu der Annahme, dass dies der Fall sein könnte und sollte, dann wird es keiner neuen, neuartigen Verbrechen bedürfen, um dieses schreckliche koloniale Kapitel in der Geschichte der Palästinenser und anderer Araber zu beenden.

Echte Panik

Die Furcht vor einer fortgesetzten internationalen Aufdeckung der israelischen Verbrechen hat jedoch in der israelischen Führung echte Panik ausgelöst.

Sie führte in dieser Woche zur Ermordung (oder, genauer gesagt, Hinrichtung) der prominenten palästinensischen Journalistin Shireen Abu Akleh (die ich 2002 einmal im Haus von Edward Said kennenlernen durfte), der wortgewandten und überragenden Korrespondentin von Al Jazeera in Palästina, als sie über eine der vielen kriminellen Razzien im Flüchtlingslager Dschenin berichtete.

Die Reaktion der europäischen Kolonialmächte und der USA bestand wie immer darin, dass sie sich wie die Buren vor den Karren spannen ließen. Die USA drückten ihre “Traurigkeit” aus; die EU schien nicht besonders “traurig” zu sein. Beide hielten sich entschieden zurück, den mörderischen Israelis irgendeine Schuld zuzuweisen.

Die Tatsache, dass Abu Akleh ein US-Staatsangehöriger war, ist für die Amerikaner ebenso von Belang wie der ältere palästinensisch-amerikanische Mann, der im Januar starb, nachdem er von israelischen Soldaten verprügelt worden war.

Es geht nicht nur um die Scheinheiligkeit der amerikanischen und europäischen Reaktionen auf die Situation in der Ukraine im Vergleich zu ihren Reaktionen auf die kolonialen Verbrechen in Palästina, sondern um ihr fortgesetztes Engagement für den Erhalt der jüdischen Siedlerkolonie in absehbarer Zukunft.

Eine Zukunft, die durch den palästinensischen und libanesischen Widerstand und die internationale Solidarität weiterhin gefährdet ist. In Anbetracht dieser realen und imaginären Gefahren bleibt die Optimierung der israelischen und westlichen Bemühungen zur Sicherung der kolonialen Zukunft Israels eine Priorität.

Jahrestag der Nakba sind Vorhersagen über den zukünftigen Untergang Israels vielleicht nicht sehr übertrieben, aber das vergebliche Engagement Europas und der USA, eine solche Möglichkeit zu verhindern, schon. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.