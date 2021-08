Why Palestine is a racial justice issue – Mondoweiss What are the overlaps and distinctions between Zionism, racism and white supremacy? How can weand why should we -think of the Palestinian fight for liberation as a battle against racist repression as well as grounded in anti-racist principles?

Bild: Palestine Youth Movement San Diego’s Down With Racism, Zionism and White Supremacy action that took place on July 25, 2021 opposing the presence of Mike Pompeo, who had been invited to speak by Shield of David, a Zionist organization in El Cajon, CA.

Warum Palästina eine Frage der Rassengerechtigkeit ist

Von Omar Zahzah

Palästina als Thema der Rassengerechtigkeit zu verstehen, bedeutet, es als Teil des umfassenden Kampfes für kollektive Befreiung zu begreifen.

11. August 2021

Was sind die Überschneidungen und Unterschiede zwischen Zionismus, Rassismus und weißer Vorherrschaft? Wie können wir – und warum sollten wir – den palästinensischen Befreiungskampf als einen Kampf gegen rassistische Unterdrückung und auf der Grundlage antirassistischer Prinzipien betrachten?

Als transformatives Bildungsprogramm, das die Teilnehmer dazu inspiriert und ausbildet, sich ein Leben lang für soziale Gerechtigkeit in der Palästina-Solidaritätsbewegung einzusetzen, sind dies Fragen, die Eyewitness Palestine für uns selbst zu beantworten versucht hat. Und Fragen, die sich unserer Meinung nach auch die gesamte Bewegung stellen sollte. Während wir mit den Teilnehmern unserer Delegationen nach Palästina immer Schulungen zum Thema Rassengerechtigkeit und Gleichberechtigung durchführen, um ihnen eine kritischere Sichtweise auf die israelische Gewalt, die Entmenschlichung und Unterdrückung der Palästinenser sowie die Rechtmäßigkeit des palästinensischen Kampfes zu vermitteln, stellte uns der COVID-19-Moment vor eine Reihe neuer Herausforderungen und Möglichkeiten, die uns schließlich dazu brachten, zu prüfen, wie wir auf dieser Arbeit aufbauen können, um der breiteren Palästina-Solidaritätsbewegung etwas zu bieten – auch wenn wir nicht in Palästina unterwegs sind.

Am Mittwoch, den 4. August, veranstalteten wir von Eyewitness Palestine eine einstündige Konversation auf Instagram Live, die der Frage gewidmet war, warum Palästina ein Thema der Rassengerechtigkeit ist. Die Redner waren Ahmad Abuznaid, Geschäftsführer der US-Kampagne für palästinensische Rechte, die Aktivistin und Filmemacherin Rebecca Pierce und Maurice Cook, der Geschäftsführer von Serve Your City. Das Gespräch war Teil des Starts unserer kürzlich vorgestellten Schulung zu Rassengerechtigkeit und Gleichberechtigung, die sich an lokale Palästina-Solidaritätsgruppen richtet. Diese Schulungen spiegeln das fortwährende Engagement unserer Organisation wider, den palästinensischen Kampf in den Mittelpunkt zu stellen und dabei den Fokus auf Verantwortlichkeit und Gerechtigkeit zu legen, um die Aufmerksamkeit auf die Überschneidungen zwischen Palästina und allen anderen Befreiungskämpfen auf der ganzen Welt zu lenken. Natürlich sind diese Schulungen auch eine Reaktion auf die breitere kulturelle Abrechnung mit der weißen Vorherrschaft, die wir nach dem brutalen Polizeimord an George Floyd beobachten konnten.

Es versteht sich von selbst, dass dies bei weitem nicht das erste Mal ist, dass solche Fragen aufgeworfen werden. In der Tat haben zahlreiche Aktivisten und Ikonen der Befreiungsbewegung, palästinensische wie nicht-palästinensische, den Gedanken geäußert, dass der palästinensische Kampf eine entscheidende Resonanz auf andere antirassistische Anliegen hat. Ein EP-Abgeordneter und ehemaliger Anführer der Black Panther Party behauptet: “Die Black Panther Party hat sich immer mit der palästinensischen Bewegung solidarisiert, weil wir erkannt haben, dass sie sich mit vielen der gleichen Probleme befasst, mit denen wir uns hier befassen.” Die palästinensischen Schriftsteller Mahmoud Darwish und Mu’in Bseiso stellten Verbindungen zwischen der israelischen Enteignung der Palästinenser und den Kämpfen der Ureinwohner gegen den Siedlerkolonialismus auf der Schildkröteninsel her (der indigene Name für das Land, das die Siedler als Nordamerika bezeichnen). Anlässlich des Internationalen Tages der Solidarität mit dem palästinensischen Volk im Jahr 1997 sagte Nelson Mandela, dass die Freiheit der schwarzen Südafrikaner ohne die Freiheit der Palästinenser unvollständig sei. Die reiche Geschichte der Solidarität indigener Aktivisten mit Palästina umfasst Delegationen des American Indian Movement (AIM), die in den 70er Jahren nach Beirut reisten und in palästinensischen politischen Büros empfangen wurden. Schriftsteller, Organisatoren und Intellektuelle haben diese Geschichte des gemeinsamen Widerstands dokumentiert und seit Jahrzehnten auf die einzigartigen rassischen Dimensionen der israelischen Unterdrückung der Palästinenser aufmerksam gemacht.

Was wir tun, findet also nicht in einem Vakuum statt. Aber es gibt wichtige aktuelle Anliegen, auf die diese Schulungen reagieren. Loubna Qutami schreibt: “Viele von uns Palästinensern wissen auch, dass wir den schwarzen Revolutionären, die den revolutionären Kampf unter extremen Bedingungen fortgesetzt haben, viel zu verdanken haben und ihnen sehr dankbar sind. Es ist ihre Hartnäckigkeit in den USA, die einen neuen Moment der rassischen Abrechnung ermöglicht hat, der endlich eine andere und ehrlichere Bewertung des palästinensischen Kampfes zulässt.” Während PalästinenserInnen unermüdlich unsere Unterdrückung dokumentiert und benannt haben, ist es die breitere Öffnung über die Nuancen sowie die allgemeine Natur der weißen Vorherrschaft, die es uns ermöglicht hat, die spezifischen Merkmale der zionistischen Vorherrschaft und der palästinensischen Rassentrennung weiterhin zu benennen.

Während des IG-Live-Gesprächs erörterte Rebecca Pierce, dass der Zionismus zwar nicht direkt im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht, sie ihm aber oft begegnet, wenn sie versucht, sicherzustellen, dass Gemeinschaftsräume für Jüdinnen und Juden farbiger Herkunft zugänglich bleiben. Pierce machte auf die rassisch exklusive Vorstellung von Jüdischsein aufmerksam, die die Ethno–nationalistischen kolonialen Grundlagen des Zionismus fördern, und darauf, wie dies Jüdinnen und Juden farbiger Herkunft ausgrenzt und den Rassismus gegen Palästinenserinnen und Palästinenser aufrechterhält:

“Selbst bei meiner Arbeit innerhalb der jüdischen Gemeinschaft, bei der ich mich für eine bessere Behandlung schwarzer Juden einsetze und versuche, die verinnerlichte weiße Vorherrschaft anzusprechen, die unsere Gemeinschaft leider als Teil der Assimilation und des Versuchs, in Amerika zu überleben, übernommen hat, gerät man mit Organisationen aneinander, die historisch und aktuell für die Verteidigung des Zionismus organisiert sind. Wenn ich versuche, über Anti-Schwarzsein in der jüdischen Gemeinschaft zu sprechen, wollen die Leute immer meine Arbeit zu Palästina erwähnen. Für mich hängt beides zusammen: Ich bin ein Schwarzer Nationalist, und ich sehe den Kampf gegen Rassismus definitiv mit Palästina verbunden. Aber selbst wenn wir nur darüber reden, wie wir Schwarze Juden ein bisschen besser behandeln, vielleicht keine Profile erstellen, die militarisierte Polizeipräsenz in unseren Gemeinden reduzieren…, kommt am Ende oft der Zionismus zur Sprache, und das liegt daran, dass wir unsere Identität unglücklicherweise mit dieser ethnisch-nationalistischen Bewegung in Einklang bringen, wenn wir einen so großen Teil unserer Gemeinschaft mit ihr in Einklang bringen… bevor wir überhaupt zu einem Gespräch über Palästina kommen – über das ich immer spreche und das ich immer in den Raum bringe – lasst uns darüber reden, wie die People of Color in diesem Raum behandelt werden, und aus irgendeinem Grund ist ‘Oh, sie ist pro-palästinensisch’ das, was mir die Leute entgegen schleudern, um dieses ganze Gespräch zu delegitimieren. ”

Der Zionismus gründet sich nicht nur auf Rassismus gegen Palästinenser, sondern übt auch Rassismus gegen farbige Juden aus, indem er ihre Kämpfe und sogar ihre Existenz herunterspielt, um eine Agenda zu fördern, die in der Verteidigung des Siedlerkolonialismus wurzelt. Die Aufrechterhaltung einer anti-palästinensischen Agenda, die durch koloniale und rassistische Logik erreicht wird, bedeutet, dass die Ausgrenzung, Auslöschung und Enteignung, die von zionistischen Institutionen unterstützt und praktiziert wird, Juden und Palästinensern gleichermaßen schadet. Diese nackte Realität untergräbt die Behauptung des Zionismus, eine Befreiungsbewegung für alle Juden zu sein, und entlarvt seine unerbittliche Praxis, die Palästina Arbeit als ultimative Verkörperung des Antisemitismus zu dämonisieren (und im weiteren Sinne alle freimütigen Palästinenser als Erzantisemiten). In der Tat zeigen die sinnvollen Koalitionen, die im Namen der Freiheit aller Menschen geschmiedet wurden und werden, dass ethnische Vorherrschaft die Verkörperung von Rassismus ist und dass der gemeinsame Kampf das einzige Gegenmittel ist. Israel ist kein Ausreißer, sondern ein weiteres perfektes Beispiel dafür, wie staatlich sanktionierte Vorherrschaft Rassismus gleichkommt und verstärkt, anstatt ihn zu bekämpfen.

Qutamis Zitat erinnert uns aber auch daran, dass Solidarität und gemeinsamer Kampf nicht nur eine Geisteshaltung sind, sondern ein aktives und dynamisches Engagement füreinander und miteinander, das ständige Zusammenarbeit und echte, gegenseitige Unterstützung erfordert. Während des Gesprächs erklärte Maurice Cook, dass interdisziplinäre Palästina-Arbeit in Washington, DC, die Auseinandersetzung mit den sozialen Spaltungen von Rasse und Klasse erfordert, die in einem rassisch getrennten Gebiet wie DC entstehen. Ein echtes Bekenntnis zum Internationalismus muss bedeuten, dass wir uns Prinzipien zu eigen machen, nach denen wir uns als OrganisatorInnen sowohl in unseren lokalen Räumen als auch auf internationaler Ebene orientieren. Es reicht nicht aus, unseren Kampf für die palästinensische Befreiung rhetorisch auf den Geist der Gerechtigkeit für alle unterdrückten Völker zu gründen, wenn wir nicht in der Lage sind, die Bedingungen der Rassen- und Klassenunterdrückung, die unsere lokalen Räume prägen, ernsthaft und bewusst zu meistern. Aber als ich Maurice fragte, warum er es angesichts all der wichtigen Arbeit, die noch für den Aufbau und die Unterstützung lokaler schwarzer Gemeinschaften getan werden muss, für vorrangig hielt, Let’s Get Free weiter voranzutreiben, eine Delegation, die in Partnerschaft mit Eyewitness Palestine junge schwarze Organisatoren aus DC nach Palästina bringt, sagte er Folgendes:

“Ich möchte zu meinen Lebzeiten dafür sorgen, dass die Palästinenser, die den Kolonialismus, den Imperialismus und die Gewalt erleben, verstehen, dass sie mit ihrem Kampf nicht allein sind. Und dass sie ein Teil von etwas viel Größerem sind. Diese Stärke hat uns den Weg zum Überleben in diesen repressiven Systemen geebnet, und sie ebnet auch unseren jungen Menschen den Weg zum Erfolg. Und so können wir das schaffen. Aber wir müssen zusammen singen, wir müssen zusammen tanzen, wir müssen uns gemeinsam freuen, damit die Welt weiß, dass sie es mit einer göttlichen Kraft zu tun hat, die der Staat nie und nimmer unterdrücken könnte.”

Das Lokale und das Internationale als miteinander verbunden zu sehen, bedeutet also, beiden Verpflichtungen gleichzeitig in Haltung und Praxis Vorrang einzuräumen, insbesondere den Praktiken, die bestimmen, wann und wie wir uns auf authentische Weise füreinander einsetzen.

In diesem Zusammenhang erwähnte Ahmad Abuznaid, dass Delegationen nach Palästina die Möglichkeit bieten, “greifbare Praktiken zu übernehmen und zu lernen”, die auf dem Moment aufbauen, in dem die palästinensische Unterdrückung als ein anschauliches Beispiel für rassistische staatliche Gewalt anerkannt wird. Abuznaid erwähnte die Dream Defenders-Delegation nach Palästina im Jahr 2017, zu der auch der Rapper Vic Mensa gehörte. Abuznaid sprach über eine von der Gruppe BuildPalestine geleitete Sitzung, die sich auf die medizinische Notfallversorgung konzentrierte. Da die israelischen Besatzungstruppen routinemäßig Straßen blockieren und den medizinischen Zugang zu verwundeten Palästinensern verhindern, mussten die Organisatoren neue Taktiken entwickeln, um medizinische Hilfe zu ermöglichen. Mensa war von dieser Veranstaltung so bewegt, dass er diese Erkenntnisse bei seiner Arbeit als Community Organizer in der South Side von Chicago übernahm. “Wahrscheinlich gab es in den USA bereits ähnliche Programme in verschiedenen Gemeinden”, räumte Abuznaid ein, “aber das war nicht der Punkt, an dem Vic Mensa damit in Berührung kam. Vic Mensa kam damit in Berührung, als wir in Palästina waren und ihn die verschiedenen Arten des Widerstands, die er bei den besetzten Menschen sah, umgehauen haben. Er musste nicht den ganzen Weg nach Palästina gehen, um diese Art von gemeinschaftlicher Intervention zu lernen, aber er tat es, und das ist sehr wertvoll, da wir uns weiterhin über die Formen des Widerstands austauschen.

Delegationen sind also alles andere als ein Luxus oder ein modischer Polittourismus, sondern eine wichtige Strategie, um Widerstandskämpfer zusammenzubringen und neue Strategien zu entwickeln, um gemeinsam für Freiheit zu kämpfen und die ineinander greifenden Systeme der Unterdrückung in Frage zu stellen. Dies war immer der Geist, in dem wir unsere eigenen Delegationen nach Palästina geführt haben, und es ist genau das Gefühl, das wir jetzt vermitteln wollen, wenn wir unsere Trainings für Rassengerechtigkeit der gesamten Bewegung vorstellen.

Denn, wie das Gespräch so eindringlich gezeigt hat, ist es das, was es wirklich bedeutet, Palästina als ein Thema der Rassengerechtigkeit zu betrachten. Es geht um weit mehr als nur um ein grundlegendes Verzeichnis der verschiedenen Komponenten eines größeren Systems von Rassismus, sondern darum, was es bedeutet – und erfordert – für kollektive Befreiung zu kämpfen.

Diese Schulungen sind nur die jüngste Verkörperung dessen, wie wir uns als Organisation, als Einzelpersonen und als Zusammenschluss von Gemeinschaften, die für das Ende aller Unterdrücker-Systeme und -Strukturen kämpfen, diesen Prinzipien verpflichtet fühlen. Übersetzt mit Deepl.com

Wir hoffen, dass Sie sich uns anschließen werden.

