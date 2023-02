Warum Putin in den Krieg gezogen ist – ein Jahr später Von Joe Lauria Speziell für Consortium News

Why Putin Went to War — One Year Later On Feb. 24, 2022 Vladimir Putin explained his country’s intentions in Ukraine in a televised speech. How has what he said then measured up to today? Joe Lauria reports. It is instructive to compare Russia’s war aims expressed on Feb.

Warum Putin in den Krieg gezogen ist – ein Jahr später



24. Februar 2023

Am 24. Februar 2022 erklärte Wladimir Putin in einer Fernsehansprache die Absichten seines Landes in der Ukraine. Wie hat sich das, was er damals sagte, bis heute bewährt? Joe Lauria berichtet.

Es ist aufschlussreich, Russlands Kriegsziele vom 24. Februar 2022 mit dem heutigen Stand des Konflikts zu vergleichen – einem einjährigen Zermürbungskrieg, den Russland langsam vor Ort gewinnt.

Doch was heute vor einem Jahr begonnen hat, ist noch lange nicht ausgestanden und birgt höchste Gefahren für die gesamte Menschheit.

Der Wirtschaftskrieg des Westens, der die Russen zum Sturz ihrer Regierung anspornen sollte, ist spektakulär gescheitert. Der Rubel ist trotz der Sanktionen gegen die russische Zentralbank nicht zusammengebrochen. Auch die Wirtschaft ist nicht zusammengebrochen.

Stattdessen entsteht ein alternatives Wirtschafts-, Handels- und Finanzsystem, das den Westen ausschließt, mit China, Indien und Russland an der Spitze und einem Großteil Asiens, Afrikas und Lateinamerikas als Mitspieler. Es ist der Beginn des endgültigen Zusammenbruchs des westlichen Kolonialismus. Die Sanktionen fielen auf den Westen zurück, insbesondere in Europa. Der Westen steht außen vor und schaut nach innen.

Der Informationskrieg ist in der ganzen Welt gescheitert. Nur die Vereinigten Staaten und Europa, die sich für “die Welt” halten, glauben ihren eigenen “Informationen”. Selbst die New York Times hat dies am Donnerstag erkannt.

Washington selbst ist gespalten zwischen Realisten, die eine diplomatische Lösung anstreben, und Neokonservativen, die die Ukraine weiter unterstützen, in der schwachen Hoffnung, dass sie auf dem Schlachtfeld gewinnen kann, ohne einen direkten Krieg zwischen der NATO und Russland auszulösen.

Es wird entweder eine Verhandlungslösung geben, bei der die Ukraine Territorium verliert, einen totalen russischen Sieg oder einen dritten Weltkrieg, der möglicherweise der letzte Krieg sein wird.

Im Folgenden berichtet Consortium News über die Ereignisse vom 24. Februar 2022:

Russland sagt, es habe nicht die Absicht, die Ukraine zu kontrollieren, und seine Militäroperation diene nur der “Entmilitarisierung” und “Entnazifizierung” der Ukraine, nachdem die USA Russland 30 Jahre lang zu weit getrieben hätten, schreibt Joe Lauria.

Warum Putin in den Krieg gezogen ist – ein Jahr später

Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News

24. Februar 2022

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte am Donnerstagmorgen in einer Fernsehansprache, das Ziel der russischen Militäroperation sei nicht die Übernahme der Kontrolle über die Ukraine, sondern die “Entmilitarisierung” und “Entnazifizierung” des Landes. Wenige Augenblicke nach seiner Rede waren in mehreren ukrainischen Städten Explosionen zu hören.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, es handele sich um “Präzisions”-Angriffe gegen ukrainische Militäreinrichtungen, und Zivilisten seien nicht das Ziel. Die ukrainische Luftwaffe am Boden und die ukrainische Luftverteidigung seien zerstört worden.

Die ukrainische Regierung, die den Notstand ausgerufen und die diplomatischen Beziehungen zu Russland abgebrochen hat, erklärte, dass eine Invasion im Gange sei und dass Russland Truppen in der Hafenstadt Odessa an der ukrainischen Schwarzmeerküste sowie in Weißrussland im Norden des Landes gelandet habe. Es gab an, 50 russische Soldaten getötet und sechs russische Kampfjets abgeschossen zu haben, was Russland bestritt.

Putin sagte, eines der Ziele der Operation sei es gewesen, bestimmte Personen in der Ukraine festzunehmen, wahrscheinlich die Neonazis, die 2014 Dutzende unbewaffnete Menschen in einem Gebäude in Odessa lebendig verbrannten. In seiner Rede am Montag sagte Putin, Moskau wisse, wer sie seien. Russland erklärte, es wolle Neonazi-Brigaden wie den Rechten Sektor und das Asowsche Bataillon zerstören.

Putin sagte, das Ziel sei nicht, die Ukraine zu besetzen, aber er gab keinen Hinweis darauf, wann Russland abziehen könnte. Es könnte schnell vorbei sein, wenn Russland seine Ziele erreicht. Aber der Krieg hat seine eigene Logik und macht militärische Pläne oft zunichte.

Die BBC berichtete, dass nach Angaben der ukrainischen Behörden bisher 50 Zivilisten getötet wurden. Präsident Joe Biden ist sich sicher, wie die Sache ausgehen wird.

“Präsident Putin hat sich für einen vorsätzlichen Krieg entschieden, der zu katastrophalen Verlusten an Menschenleben und menschlichem Leid führen wird”, sagte Biden am Mittwochabend. “Russland allein ist für den Tod und die Zerstörung verantwortlich, die dieser Angriff mit sich bringen wird, und die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten und Partner werden geschlossen und entschlossen darauf reagieren. Die Welt wird Russland zur Rechenschaft ziehen.”

Russland schwächen

Biden wird am Donnerstag eine Fernsehansprache halten, nachdem er die Reaktion auf Russlands Militäraktion in der Ukraine mit der G7 und der NATO abgestimmt hat. Biden sagte, er werde ein neues Paket von Wirtschaftssanktionen gegen Russland ankündigen, zusätzlich zu denen, die am Montag verhängt wurden, bekräftigte aber, dass die Streitkräfte der USA und der NATO sich nicht einmischen würden. Laut der russischen Nachrichtenagentur TASS erklärte die EU, sie wolle “Russlands wirtschaftliche Basis und die Fähigkeit des Landes zur Modernisierung” schwächen.

Der britische Premierminister Boris Johnson deutete sogar eine britische Militärbeteiligung an. “Unsere Mission ist klar”, sagte er. “Diplomatisch, politisch, wirtschaftlich und schließlich auch militärisch muss dieses abscheuliche und barbarische Unterfangen von Wladimir Putin scheitern.”

In einer Mitteilung des Weißen Hauses nach dem letzten Telefongespräch zwischen Biden und Putin in diesem Monat sagte Biden, dass Russland im Falle einer Invasion “geschwächt” würde – ein langjähriges Ziel der USA.

Zusätzlich zu den Sanktionen sah sich Russland mit einer weit verbreiteten Verurteilung durch den größten Teil der Welt konfrontiert, die in dieser Woche in Sitzungen der Vereinten Nationen, einschließlich einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates am Mittwochabend, zum Ausdruck kam. Mehrere Länder sprachen in melodramatischen Tönen davon, dass die Militäroperation die globale Sicherheit verändere. Viele dieser Länder haben die US-Invasion im Irak unterstützt.

Am Montag erklärte Putin, er werde russische “Friedenstruppen” nach Lugansk und Donezk schicken, die er als von der Ukraine unabhängige Staaten anerkannte. Der Westen verurteilte dies als Invasion und löste die erste Runde von Sanktionen gegen Russland aus. Putin erklärte, die russischen Truppen seien zum Schutz ethnischer Russen entsandt worden, von denen viele inzwischen über die Grenze nach Russland geflohen sind.

Gefechte im Donbass

Entlang der Trennungslinie zwischen den ukrainischen Streitkräften und den Milizen aus Donezk und Lugansk wurden am Donnerstag heftige Kämpfe gemeldet. Es ist nicht klar, in welchem Umfang russische Streitkräfte an den Kämpfen im Donbass beteiligt sind und ob das Ziel darin besteht, die beiden abtrünnigen Provinzen vollständig einzunehmen.

Beide hatten 2014 für die Unabhängigkeit von der Ukraine gestimmt, nachdem der gewählte Präsident Viktor Janukowitsch durch einen Putsch gestürzt worden war. Die neue ukrainische Regierung begann daraufhin einen Krieg gegen die Provinzen, um deren Unabhängigkeitsbestrebungen zu zerschlagen – ein Krieg, der acht Jahre später immer noch andauert und 14 000 Menschenleben gekostet hat.

Neonazi-Gruppen wie der Rechte Sektor und das Asow-Bataillon, die den ukrainischen Faschistenführer Stepan Bandera aus dem Zweiten Weltkrieg verehren, beteiligten sich an dem Putsch sowie an dem anhaltenden Krieg gegen Lugansk und Donezk.

Eine Frage von ‘Leben oder Tod’

Die russische Militäraktion folgt auf Forderungen, die Russland im Dezember an die USA und die NATO in Form von Vertragsvorschlägen gestellt hat, die vorsehen, dass die Ukraine und Georgien nicht der NATO beitreten, dass die US-Raketen in Polen und Rumänien abgezogen und die NATO-Einsätze in Osteuropa rückgängig gemacht werden. Die USA und die NATO lehnten diese Vorschläge ab und entsandten stattdessen mehr NATO-Truppen nach Osteuropa und rüsteten die Ukraine massiv auf.

In seiner Ansprache am Donnerstagmorgen sagte Putin, die von ihm eingeleitete Militäroperation sei eine “Frage von Leben oder Tod” für Russland, und bezog sich dabei auf die NATO-Osterweiterung seit Ende der 1990er Jahre. Er sagte:

“Für die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten ist es eine Politik der Eindämmung Russlands, die offensichtlich geopolitische Vorteile mit sich bringt. Für unser Land ist es eine Frage von Leben und Tod, eine Frage unserer historischen Zukunft als Nation. Das ist keine Übertreibung, das ist eine Tatsache. Es handelt sich nicht nur um eine sehr reale Bedrohung unserer Interessen, sondern um eine Bedrohung der Existenz unseres Staates und seiner Souveränität. Das ist die rote Linie, über die wir bei zahlreichen Gelegenheiten gesprochen haben. Sie haben sie überschritten.”

Ausführliche Erläuterung der Ursachen und Ziele der Operation

In seiner 3.350 Wörter umfassenden Rede legte Putin ausführlich dar, warum er sich zu einer militärischen Aktion entschlossen hat und was er sich davon verspricht. Die Rede ist eine vernichtende Kritik an der US-Politik gegenüber Russland in den letzten 30 Jahren, die in Washington zweifellos auf taube Ohren stoßen wird.

Die westlichen Medien haben die Rede bisher ignoriert oder oberflächlich abgetan. Sie muss jedoch sorgfältig studiert werden, wenn man verstehen will, warum Russland diese Militäroperation gestartet hat. Putin einfach nur als “Hitler” zu bezeichnen, wie es Nancy Pelosi am Mittwochabend tat, reicht nicht aus.

Hitler kommt in Putins Rede tatsächlich vor. An das ukrainische Militär gewandt, sagte Putin zum Beispiel:

“Eure Väter, Großväter und Urgroßväter haben nicht gegen die Nazi-Besatzer gekämpft und unser gemeinsames Mutterland nicht verteidigt, um zuzulassen, dass die heutigen Neonazis die Macht in der Ukraine ergreifen. Sie haben den Treueeid auf das ukrainische Volk geschworen und nicht auf die Junta, den Volksfeind, der die Ukraine ausplündert und das ukrainische Volk demütigt.”

Er verglich den Einmarsch der Nazis in Russland mit der heutigen Bedrohung durch die NATO und sagte, dass es dieses Mal keine Beschwichtigungspolitik geben werde:

“Diese Situation wirft natürlich die Frage auf: Was kommt als nächstes, was haben wir zu erwarten? Aus der Geschichte wissen wir, dass die Sowjetunion 1940 und Anfang 1941 große Anstrengungen unternommen hat, um einen Krieg zu verhindern oder zumindest seinen Ausbruch zu verzögern. Zu diesem Zweck versuchte die UdSSR, den potenziellen Aggressor bis zum Schluss nicht zu provozieren, indem sie die dringendsten und offensichtlichsten Vorbereitungen, die sie treffen musste, um sich vor einem drohenden Angriff zu schützen, unterließ oder aufschob. Als sie schließlich handelte, war es zu spät.

Infolgedessen war das Land nicht auf die Invasion Nazi-Deutschlands vorbereitet, das am 22. Juni 1941 ohne Kriegserklärung unser Vaterland angriff. Das Land hielt den Feind auf und besiegte ihn, aber dies geschah zu einem enormen Preis. Der Versuch, den Aggressor im Vorfeld des Großen Vaterländischen Krieges zu beschwichtigen, erwies sich als Fehler, der unser Volk teuer zu stehen kam. In den ersten Monaten nach Ausbruch der Feindseligkeiten verloren wir große Gebiete von strategischer Bedeutung sowie Millionen von Menschenleben. Wir werden diesen Fehler nicht ein zweites Mal begehen. Dazu haben wir kein Recht.”

Putin nannte die existenzielle Bedrohung durch die NATO-Erweiterung als Hauptgrund für die Militäraktion:

“Unsere größten Sorgen und Befürchtungen [sind] die fundamentalen Bedrohungen, die unverantwortliche westliche Politiker für Russland Jahr für Jahr konsequent, rüde und unzeremoniell geschaffen haben. Ich beziehe mich auf die Osterweiterung der NATO, die ihre militärische Infrastruktur immer näher an die russische Grenze verlegt.

Es ist eine Tatsache, dass wir in den letzten 30 Jahren geduldig versucht haben, mit den führenden NATO-Staaten eine Einigung über die Grundsätze der gleichen und unteilbaren Sicherheit in Europa zu erzielen. Als Antwort auf unsere Vorschläge wurden wir stets entweder mit zynischen Täuschungen und Lügen oder mit Druck- und Erpressungsversuchen konfrontiert, während das nordatlantische Bündnis trotz unserer Proteste und Bedenken weiter expandierte. Seine Militärmaschinerie ist in Bewegung und nähert sich, wie ich bereits sagte, unserer eigenen Grenze.

Warum ist das so? Woher kommt diese unverschämte Art und Weise, von der Höhe ihres Exzeptionalismus, ihrer Unfehlbarkeit und ihrer Allmacht herabzureden? Was ist die Erklärung für diese verächtliche und geringschätzige Haltung gegenüber unseren Interessen und absolut legitimen Forderungen?”

Putin nannte die Amerikaner “Hochstapler”, weil sie über die NATO-Erweiterung lügen. Er verwies auf:

“Versprechen, die NATO nicht einmal um einen Zoll nach Osten zu erweitern. Um es noch einmal zu sagen: Sie haben uns getäuscht, oder, um es einfach auszudrücken, sie haben mit uns gespielt. Sicher, man hört oft, dass Politik ein schmutziges Geschäft ist. Das kann sein, aber es sollte nicht so schmutzig sein, wie es jetzt ist, nicht in diesem Ausmaß. Diese Art von betrügerischem Verhalten verstößt nicht nur gegen die Grundsätze der internationalen Beziehungen, sondern auch und vor allem gegen die allgemein anerkannten Normen der Moral und Ethik.”

Putin sagte, Russland wolle schon lange mit dem Westen zusammenarbeiten. “Diejenigen, die nach globaler Vorherrschaft streben, haben Russland öffentlich als ihren Feind bezeichnet. Sie taten dies ungestraft. Machen Sie keinen Fehler, sie hatten keinen Grund, so zu handeln”, sagte er.

Triumphalismus des Kalten Krieges und seine Folgen

Putin sagte, der Zusammenbruch der Sowjetunion habe zu einer Neuaufteilung der Welt und einer Veränderung des internationalen Rechts und der Normen geführt. Neue Regeln seien notwendig, aber anstatt dies “professionell, reibungslos, geduldig und mit gebührender Rücksichtnahme und Respekt für die Interessen aller Staaten zu erreichen … sahen wir einen Zustand der Euphorie, der durch das Gefühl der absoluten Überlegenheit geschaffen wurde, eine Art modernen Absolutismus, gepaart mit den niedrigen kulturellen Standards und der Arroganz derer, die Entscheidungen formulierten und durchsetzten, die nur ihnen selbst passten.”

Putin sagte dann, dass dieser “Absolutismus”, bei dem die Sowjetunion keine Barriere mehr darstelle, zu einer unkontrollierten US-Aggression geführt habe, beginnend mit der Bombardierung Serbiens durch die NATO im Jahr 1999, der Invasion des Irak im Jahr 2003 und der Beteiligung der USA in Syrien. Russland hat die Zerstörungen, die Washington angerichtet hat, zur Kenntnis genommen, auch wenn sie in den Köpfen der Amerikaner zu verschwinden scheinen.

“Zunächst wurde eine blutige Militäroperation gegen Belgrad durchgeführt, ohne die Zustimmung des UN-Sicherheitsrats, aber mit Kampfflugzeugen und Raketen im Herzen Europas. Die Bombardierung friedlicher Städte und lebenswichtiger Infrastrukturen dauerte mehrere Wochen an. Ich muss an diese Tatsachen erinnern, denn einige westliche Kollegen ziehen es vor, sie zu vergessen, und wenn wir das Ereignis erwähnten, zogen sie es vor, nicht über das Völkerrecht zu sprechen.

Dann kamen der Irak, Libyen und Syrien an die Reihe. Der illegale Einsatz militärischer Gewalt gegen Libyen und die Verfälschung aller Beschlüsse des UN-Sicherheitsrats zu Libyen haben den Staat ruiniert, einen riesigen Sitz des internationalen Terrorismus geschaffen und das Land in eine humanitäre Katastrophe, in den Strudel eines Bürgerkriegs gestürzt, der dort seit Jahren andauert. Die Tragödie, die für Hunderttausende und sogar Millionen von Menschen nicht nur in Libyen, sondern in der gesamten Region entstanden ist, hat zu einer massiven Abwanderung aus dem Nahen Osten und Nordafrika nach Europa geführt.

Ein ähnliches Schicksal wurde auch für Syrien vorbereitet. Die von der westlichen Koalition in diesem Land ohne die Zustimmung der syrischen Regierung oder die Sanktion des UN-Sicherheitsrats durchgeführten Kampfhandlungen können nur als Aggression und Intervention bezeichnet werden.

Das Beispiel, das sich von den oben genannten Ereignissen abhebt, ist natürlich der Einmarsch in den Irak ohne jegliche rechtliche Grundlage. Als Vorwand dienten angeblich zuverlässige Informationen, die in den Vereinigten Staaten über das Vorhandensein von Massenvernichtungswaffen im Irak vorlagen. Um diese Behauptung zu beweisen, hielt der US-Außenminister öffentlich vor aller Welt ein Fläschchen mit weißer Flüssigkeit in die Höhe und versicherte der internationalen Gemeinschaft, dass es sich dabei um einen im Irak hergestellten chemischen Kampfstoff handele.

Später stellte sich heraus, dass all dies eine Fälschung und ein Schwindel war und dass der Irak keine chemischen Waffen besaß. Unglaublich und schockierend, aber wahr. Wir wurden Zeuge von Lügen auf höchster staatlicher Ebene und von der hohen UN-Tribüne aus. Das Ergebnis sind enorme Verluste an Menschenleben, Schäden, Zerstörungen und ein kolossales Anwachsen des Terrorismus.

Insgesamt hat es den Anschein, dass fast überall, in vielen Regionen der Welt, wo die Vereinigten Staaten für Recht und Ordnung gesorgt haben, dies blutige, nicht heilende Wunden und den Fluch des internationalen Terrorismus und Extremismus hervorgerufen hat.”

Putin sagte, dass die NATO-Führung in den letzten Tagen “unverblümt erklärt hat, dass sie die Bemühungen um eine Annäherung der Infrastruktur des Bündnisses an die Grenzen Russlands beschleunigen und verstärken muss. Mit anderen Worten, sie haben ihre Position verschärft. Wir können nicht untätig bleiben und diesen Entwicklungen tatenlos zusehen. Das wäre für uns absolut unverantwortlich”.

Die Ukraine sei im Grunde zu einem De-facto-NATO-Mitglied geworden, das die größte Bedrohung für Russland darstelle.

“Jeder weitere Ausbau der Infrastruktur des Nordatlantischen Bündnisses oder die laufenden Bemühungen, militärisch auf ukrainischem Gebiet Fuß zu fassen, sind für uns inakzeptabel. Natürlich geht es bei dieser Frage nicht um die NATO selbst. Sie dient lediglich als Instrument der US-Außenpolitik. Das Problem besteht darin, dass in den an Russland angrenzenden Gebieten, die, wie ich anmerken muss, unser historisches Land sind, ein feindliches “Anti-Russland” Gestalt annimmt. Es wird vollständig von außen kontrolliert und tut alles, um NATO-Streitkräfte anzuziehen und sich mit modernsten Waffen auszustatten.

Ein Abschiedsgruß an die europäischen Vasallen

Putin warf auch den europäischen Verbündeten Amerikas vor, sie hätten nicht die prinzipielle Stärke oder die moralische Kraft, sich gegen Washington zu behaupten. Er sagte:

“Die Vereinigten Staaten sind immer noch ein großes Land und eine systembildende Macht. Alle ihre Satelliten sagen nicht nur demütig und gehorsam Ja zu ihr und plappern ihr beim geringsten Vorwand nach, sondern imitieren auch ihr Verhalten und akzeptieren begeistert die Regeln, die sie ihnen anbieten. Daher kann man mit gutem Grund und voller Zuversicht sagen, dass der gesamte so genannte westliche Block, den die Vereinigten Staaten nach ihrem eigenen Bild und Gleichnis geschaffen haben, in seiner Gesamtheit ein und dasselbe ‘Lügenimperium’ ist.” Übersetzt mit Deepl.com

[Lesen Sie den vollständigen Text der Rede] [Die Websites des Kremls und anderer russischer Regierungsstellen sind nach einem offensichtlichen Cyberangriff nicht erreichbar. Den vollständigen Text der Rede finden Sie hier auf Bloomberg News].

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen. Er war investigativer Reporter für die Sunday Times of London und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Mitarbeiter der New York Times. Sie können ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

