Russland kämpft nicht mehr gegen eine von der NATO ausgerüstete ukrainische Armee, sondern gegen eine von Ukrainern bemannte NATO-Armee. Doch trotz des Rückschlags in Charkiw hat Russland immer noch die Oberhand.

Warum Russland trotz der ukrainischen Zugewinne immer noch gewinnen wird

Von Scott Ritter

Speziell für Consortium News

12. September 2022

Am 1. September begann die ukrainische Armee eine Großoffensive gegen die russischen Streitkräfte, die in der Region nördlich der südlichen Stadt Cherson stationiert waren. Zehn Tage später hatten die Ukrainer den Umfang und das Ausmaß ihrer Offensivoperationen auf die Region um die nördliche Stadt Charkow ausgeweitet.

Während die Offensive in Cherson von den Russen zurückgeworfen wurde und die ukrainischen Streitkräfte schwere Verluste an Menschen und Material hinnehmen mussten, erwies sich die Offensive in Charkow als großer Erfolg: Tausende von Quadratkilometern des zuvor von russischen Truppen besetzten Gebiets wurden wieder unter ukrainische Regierungskontrolle gestellt.

Anstatt eine eigene Gegenoffensive gegen die in der Region Charkow operierenden Ukrainer einzuleiten, gab das russische Verteidigungsministerium (MOD) eine für viele schockierende Erklärung ab: “Um die erklärten Ziele einer speziellen Militäroperation zur Befreiung des Donbass zu erreichen”, teilten die Russen via Telegramm mit, “wurde beschlossen, die russischen Truppen neu zu gruppieren … um die Bemühungen in Richtung Donezk zu verstärken.”

Das russische Verteidigungsministerium spielte den Gedanken an einen Rückzug herunter und erklärte, dass “zu diesem Zweck innerhalb von drei Tagen eine Operation durchgeführt wurde, um die Verlegung [russischer] Truppen auf das Gebiet der Volksrepublik Donezk zu begrenzen und zu organisieren.

Während dieser Operation”, so der Bericht, “wurde eine Reihe von Ablenkungsmanövern und Demonstrationsmaßnahmen durchgeführt, die auf das tatsächliche Vorgehen der Truppen hinweisen”, was, wie die Russen erklärten, dazu führte, dass “mehr als zweitausend ukrainische und ausländische Kämpfer sowie mehr als hundert Einheiten gepanzerter Fahrzeuge und Artillerie vernichtet wurden”.

Um den unsterblichen Yogi Berra zu zitieren: “Es war ein Déjà-vu, das sich wiederholte.

Phasen des Krieges

Russische Bombardierung von Telekommunikationsantennen in Kiew, 1. März 2022. (Ministerium für innere Angelegenheiten der Ukraine/Wikimedia Commons)

Am 25. März gab der Leiter der Operativen Hauptabteilung des Generalstabs der Streitkräfte der Russischen Föderation, Generaloberst Sergej Rudskoj, in einem Briefing das Ende der von ihm so bezeichneten ersten Phase der russischen “militärischen Sonderoperation” (SMO) in der Ukraine bekannt.

Ziel der Operation, die am 24. Februar mit dem Überschreiten der Grenze zur Ukraine durch russische Truppen begonnen hatte, war es, “die militärische Infrastruktur, die Ausrüstung und das Personal der ukrainischen Streitkräfte so stark zu beschädigen, dass sie in die Enge getrieben werden und eine nennenswerte Verstärkung der ukrainischen Streitkräfte in der Region Donbass verhindert wird”.

Rudskoy kündigte daraufhin an, dass sich die russischen Truppen zurückziehen und neu gruppieren würden, um sich “auf die Hauptsache – die vollständige Befreiung des Donbass – konzentrieren zu können”.

So begann Phase zwei.

Am 30. Mai veröffentlichte ich einen Artikel in Consortium News, in dem ich die Notwendigkeit einer dritten Phase erörterte. Ich stellte fest, dass

“sowohl die erste als auch die zweite Phase der russischen Operation speziell auf die militärischen Erfordernisse zugeschnitten waren, die notwendig waren, um die Bedrohung von Lugansk und Donezk durch den Aufbau der ukrainischen Militärmacht in der Ostukraine zu beseitigen. … Irgendwann wird Russland verkünden, dass es die im Osten aufgestellten ukrainischen Streitkräfte besiegt hat, und damit die Vorstellung von der unmittelbaren Bedrohung beenden, die Russland die rechtliche Rechtfertigung für seine Operation lieferte.”

Ein solches Ergebnis, so schrieb ich, würde “Russland eine Reihe unerfüllter politischer Ziele hinterlassen, darunter die Entnazifizierung, die Entmilitarisierung, die dauerhafte Neutralität der Ukraine und die Zustimmung der NATO zu einem neuen europäischen Sicherheitsrahmen, wie er von Russland in seinen Vertragsvorschlägen vom Dezember 2021 entworfen wurde. Wenn Russland seine Militäroperation zu diesem Zeitpunkt stoppen würde”, erklärte ich, “würde es den politischen Sieg an die Ukraine abtreten, die dadurch ‘gewinnt’, dass sie nicht verliert.

Diese Denkweise beruhte auf meiner Überzeugung, dass “man früher hätte argumentieren können, dass eine unmittelbare Bedrohung weiterhin besteht, solange die ukrainischen Streitkräfte über ausreichende Kampfkraft verfügen, um die Donbass-Region zurückzuerobern, doch ein solches Argument kann heute nicht mehr vorgebracht werden.”

Kurz gesagt, ich war der Ansicht, dass Russland erst dann in eine dritte Phase eintreten würde, wenn es seine Mission der Befreiung des Donbass in Phase zwei abgeschlossen hätte. “Die Ukraine”, so sagte ich, “wäre selbst mit der massiven militärischen Unterstützung durch die NATO nie wieder in der Lage, eine russische Eroberung der Donbass-Region zu gefährden.”

Ich habe mich geirrt.

Anne Applebaum, eine neokonservative Mitarbeiterin von The Atlantic, interviewte kürzlich Generalleutnant Jewhen Moisiuk, den stellvertretenden Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, über die erfolgreiche ukrainische Offensivoperation. “Was uns wirklich überrascht”, so Moisiuk, “ist, dass die russischen Truppen nicht zurückschlagen”.

Applebaum drückte die Worte des Generals auf ihre Weise aus. “Vor die Wahl gestellt, zu kämpfen oder zu fliehen”, schrieb sie über die russischen Soldaten, “scheinen viele von ihnen so schnell zu fliehen, wie sie können.”

Applebaum zufolge hat der ukrainische Erfolg auf dem Schlachtfeld eine neue Realität geschaffen, in der die Ukrainer, so schlussfolgert sie, “diesen Krieg gewinnen” und damit “das Ende von Putins Regime herbeiführen” könnten.

So falsch lag ich nicht.

Sowjetische und NATO-Doktrin

Russische Militärfahrzeuge, die von ukrainischen Streitkräften bombardiert wurden, 8. März 2022. (Ministerium für Innere Angelegenheiten der Ukraine/Wikimedia Commons)

Krieg ist eine komplizierte Angelegenheit. Applebaum scheint dies nicht zu wissen. Sowohl das ukrainische als auch das russische Militär sind große, professionelle Organisationen, die von Institutionen unterstützt werden, die qualifizierte Kämpfer hervorbringen sollen. Beide Streitkräfte sind gut geführt, gut ausgerüstet und gut auf die ihnen zugewiesenen Aufgaben vorbereitet. Sie gehören zu den größten militärischen Organisationen in Europa.

Das russische Militär verfügt zudem über Offiziere von höchstem Rang, die eine umfassende Ausbildung in den militärischen Künsten absolviert haben. Sie sind Experten für Strategie, Operationen und Taktik. Sie verstehen ihr Handwerk.

Das ukrainische Militär seinerseits hat in den Jahren seit 2014 eine radikale Umgestaltung erfahren, bei der die Doktrin aus der Sowjetära durch eine hybride Doktrin ersetzt wurde, die die Doktrin und die Methoden der NATO einbezieht.

Dieser Wandel hat sich seit der russischen Invasion dramatisch beschleunigt, da das ukrainische Militär praktisch von älterem, schwerem Gerät aus der Sowjetzeit zu einem Arsenal übergegangen ist, das der Organisation und Ausrüstung der NATO-Staaten ähnelt, die Milliarden von Dollar für Ausrüstung und Ausbildung bereitstellen.

Die ukrainischen Streitkräfte sind wie ihre russischen Kollegen militärische Fachleute, die wissen, dass sie sich an die Gegebenheiten auf dem Schlachtfeld anpassen müssen. Die ukrainischen Erfahrungen werden jedoch dadurch erschwert, dass sie versuchen, zwei unterschiedliche Kriegsdoktrinen (die der Sowjetunion und die der modernen NATO) unter Gefechtsbedingungen miteinander zu vereinen. Diese Komplexität birgt die Gefahr von Fehlern, und Fehler auf dem Schlachtfeld führen häufig zu Verlusten – zu erheblichen Verlusten.

Russland hat in den sechs Monaten seit seinem Einmarsch in die Ukraine drei verschiedene Arten von Kriegen geführt. Der erste war ein Manöverkrieg, der darauf abzielte, so viel Territorium wie möglich zu erobern, um das Schlachtfeld militärisch und politisch zu gestalten.

Die Operation wurde mit etwa 200.000 russischen und verbündeten Streitkräften durchgeführt, die auf eine aktive ukrainische Armee von etwa 260.000 Mann trafen, die von bis zu 600.000 Reservisten unterstützt wurde. Das übliche Verhältnis von 3:1 zwischen Angreifer und Verteidiger galt nicht – die Russen versuchten, den zahlenmäßigen Vorteil der Ukraine durch Schnelligkeit, Überraschung und Kühnheit zu minimieren, und hofften dabei auf einen schnellen politischen Zusammenbruch in der Ukraine, der größere Kämpfe zwischen den russischen und ukrainischen Streitkräften verhindern würde.

Dieser Plan war in einigen Gebieten erfolgreich (z. B. im Süden um Cherson), hielt die ukrainischen Truppen an Ort und Stelle und führte dazu, dass Verstärkungen von den kritischen Operationsgebieten abgezogen wurden. Er scheiterte jedoch in strategischer Hinsicht – die ukrainischen Truppen brachen nicht zusammen, sondern erstarrten vielmehr, so dass ein langer, harter Kampf bevorstand.

In der zweiten Phase der russischen Operation formierten sich die Russen neu und konzentrierten sich auf die Befreiung des Donbass. Hier passte Russland seine Operationsmethodik an und nutzte seine Überlegenheit bei der Feuerkraft für einen langsamen, gezielten Vorstoß gegen die ukrainischen Streitkräfte, die sich in ausgedehnten Verteidigungsnetzen verschanzt hatten, und erreichte dabei eine noch nie dagewesene Opferzahl, bei der auf jedes russische Opfer zehn oder mehr getötete oder verwundete Ukrainer kamen.

Während Russland langsam gegen die eingegrabenen ukrainischen Streitkräfte vorrückte, versorgten die USA und die NATO die Ukraine mit Militärausrüstung im Wert von Milliarden von Dollar, darunter das Äquivalent mehrerer gepanzerter Divisionen (Panzer, gepanzerte Kampffahrzeuge, Artillerie und Unterstützungsfahrzeuge), sowie mit umfangreicher operativer Ausbildung an dieser Ausrüstung in Militäreinrichtungen außerhalb der Ukraine.

Kurz gesagt, während Russland damit beschäftigt war, das ukrainische Militär auf dem Schlachtfeld zu zerstören, war die Ukraine damit beschäftigt, diese Armee wieder aufzubauen und die zerstörten Einheiten durch neue, extrem gut ausgerüstete, gut ausgebildete und gut geführte Kräfte zu ersetzen.

In der zweiten Phase des Konflikts vernichtete Russland die alte ukrainische Armee. An ihrer Stelle sah sich Russland mobilisierten territorialen und nationalen Einheiten gegenüber, die von neu aufgestellten und von der NATO ausgebildeten Streitkräften unterstützt wurden. Der Großteil der von der NATO ausgebildeten Kräfte wurde jedoch in Reserve gehalten.

Die dritte Phase – NATO gegen Russland

Russischer Rückzug aus Charkiw am Sonntag. (Russisches Verteidigungsministerium)

Dies sind die Streitkräfte, die für die derzeitigen Kämpfe eingesetzt wurden. Russland befindet sich in einem vollwertigen Stellvertreterkrieg mit der NATO, in dem es mit einer NATO-ähnlichen Streitmacht konfrontiert ist, die von der NATO logistisch unterstützt, von der NATO ausgebildet und mit NATO-Nachrichten versorgt wird und mit den Militärplanern der NATO zusammenarbeitet.

Das bedeutet, dass die derzeitige ukrainische Gegenoffensive nicht als Verlängerung der zweiten Phase des Kampfes betrachtet werden sollte, sondern als Beginn einer neuen dritten Phase, die kein ukrainisch-russischer Konflikt, sondern ein NATO-russischer Konflikt ist.

Der ukrainische Schlachtplan trägt die Handschrift “Made in Brussels”. Die Zusammensetzung der Streitkräfte wurde von der NATO festgelegt, ebenso wie der Zeitpunkt und die Richtung der Angriffe. Der Nachrichtendienst der NATO hat sorgfältig Schwachstellen in der russischen Verteidigung ausfindig gemacht und wichtige Knotenpunkte für die Führung, die Logistik und die Konzentration von Reserven ausgemacht, die von der ukrainischen Artillerie ins Visier genommen wurden, die nach einem von der NATO erstellten Feuerleitplan operiert.

Kurz gesagt, die ukrainische Armee, mit der Russland in Cherson und rund um Charkow konfrontiert war, unterschied sich von allen ukrainischen Gegnern, mit denen es zuvor zu tun gehabt hatte. Russland kämpfte nicht mehr gegen eine von der NATO ausgerüstete ukrainische Armee, sondern gegen eine NATO-Armee, die von Ukrainern bemannt war.

Die Ukraine erhält nach wie vor Militärhilfe in Milliardenhöhe und hat derzeit Zehntausende von Soldaten, die in NATO-Staaten eine umfassende Ausbildung erhalten.

Es wird eine vierte und eine fünfte Phase geben … so viele Phasen wie nötig, bis entweder die Ukraine ihren Kampfeswillen erschöpft und stirbt, die NATO nicht mehr in der Lage ist, das ukrainische Militär weiter zu versorgen, oder Russland nicht mehr bereit ist, einen Konflikt in der Ukraine auszutragen, der zu keinem Ergebnis führt. Bereits im Mai bezeichnete ich die Entscheidung der USA, der Ukraine Militärhilfe in Milliardenhöhe zu gewähren, als einen “game changer”.

Massives Versagen der Geheimdienste

Hauptquartier des russischen Militärgeheimdienstes (GRU), Moskau. (Hagidza/Wikimedia Commons)

Was wir heute in der Ukraine erleben, ist, wie dieses Geld das Spiel verändert hat. Das Ergebnis sind mehr tote ukrainische und russische Soldaten, mehr tote Zivilisten und mehr zerstörte Ausrüstung.

Wenn Russland sich jedoch durchsetzen will, muss es seine zahlreichen Fehler, die der erfolgreichen ukrainischen Offensive vorausgingen, erkennen und sich entsprechend anpassen. In erster Linie stellt die ukrainische Offensive um Charkow eines der schwerwiegendsten nachrichtendienstlichen Versäumnisse einer professionellen Streitkraft seit dem israelischen Versagen bei der Vorhersage des ägyptischen Angriffs auf den Suezkanal dar, der 1973 den Jom-Kippur-Krieg auslöste.

Die Ukrainer hatten ihre Absicht, eine Offensive in der Region Cherson durchzuführen, bereits seit vielen Wochen angekündigt. Als die Ukraine ihre Angriffe entlang der Cherson-Linie begann, nahm Russland anscheinend an, dass es sich um die lang erwartete Offensive handelte, und eilte mit Reserven und Verstärkungen an diese Front.

Die Ukrainer wurden mit schweren Verlusten zurückgeschlagen, aber nicht bevor Russland seine Reserven im Theater eingesetzt hatte. Als die ukrainische Armee einige Tage später in der Region Charkow angriff, wurde Russland überrumpelt.

Und dann ist da noch das Ausmaß, in dem sich die NATO in jeden Aspekt der ukrainischen Militäroperationen eingemischt hatte.

Wie konnte das geschehen? Ein nachrichtendienstliches Versagen dieses Ausmaßes lässt darauf schließen, dass Russland nicht in der Lage ist, nachrichtendienstliche Daten zu sammeln, und dass es nicht in der Lage ist, zeitnahe und genaue Beurteilungen für die russische Führung zu erstellen. Dies wird eine Überprüfung von oben nach unten erfordern, um adäquat behandelt zu werden. Kurzum, es werden Köpfe rollen – und zwar bald. Dieser Krieg wird nicht so bald aufhören, und die Ukraine bereitet sich weiterhin auf künftige Offensivaktionen vor.

Warum Russland trotzdem gewinnen wird

Letztendlich glaube ich immer noch, dass das Endspiel dasselbe bleibt – Russland wird gewinnen. Aber der Preis für die Verlängerung dieses Krieges ist für alle Beteiligten viel höher geworden.

Die erfolgreiche ukrainische Gegenoffensive muss ins rechte Licht gerückt werden. Die Verluste, die die Ukraine erlitten hat und noch immer erleidet, um diesen Sieg zu erringen, sind nicht tragbar. Die Ukraine hat ihre strategischen Reserven erschöpft, und diese müssen wieder aufgebaut werden, wenn die Ukraine überhaupt die Absicht hat, ihren Vormarsch in dieser Richtung fortzusetzen. Dies wird Monate dauern.

Russland hat in der Zwischenzeit nicht mehr verloren als einen unhaltbaren Raum. Die russischen Verluste waren minimal, und die verlorene Ausrüstung konnte leicht ersetzt werden.

Russland hat seine militärische Position tatsächlich gestärkt, indem es starke Verteidigungslinien im Norden geschaffen hat, die jedem ukrainischen Angriff standhalten können, und gleichzeitig seine Kampfkraft erhöht, um die Aufgabe der Befreiung des unter ukrainischer Kontrolle stehenden Rests der Volksrepublik Donezk zu erfüllen.

Russland verfügt über eine weitaus größere strategische Tiefe als die Ukraine. Russland beginnt damit, kritische Infrastrukturziele wie Kraftwerke anzugreifen, die nicht nur die ukrainische Wirtschaft lahmlegen, sondern auch die Fähigkeit des Landes, große Mengen an Truppen schnell per Zug zu verlegen.

Russland wird die Lehren aus der Niederlage von Charkow ziehen und seine erklärten Missionsziele weiter verfolgen.

Fazit: Die Charkow-Offensive war das Beste, was der Ukraine passieren konnte, während Russland die Talsohle noch nicht annähernd durchschritten hat. Russland muss Änderungen vornehmen, um die durch die Niederlage von Charkow aufgezeigten Probleme zu beheben. Eine Schlacht zu gewinnen ist eine Sache, einen Krieg zu gewinnen eine andere.

Für die Ukraine bedeuten die enormen Verluste der eigenen Streitkräfte in Verbindung mit dem begrenzten Schaden, den Russland erlitten hat, dass die Charkow-Offensive bestenfalls ein Pyrrhussieg ist, der nichts an der grundlegenden Tatsache ändert, dass Russland den Konflikt in der Ukraine gewinnt und gewinnen wird. Übersetzt mit Deepl.com

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Wüstensturm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.

