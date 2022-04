Warum Selenkyjs Traum von der Ukraine als “Großisrael” Moskau nervös macht Von Jonathan Cook

Selenskyj diese US-Komiker Marionette ist ein Albtraum, der keine westliche Unterstützung verdient und seine Propaganda Politik aus Lug und Trug besteht. Mögen seine Träume niemals in Erfüllung gehen. Die ganze Ampel und US-gesteuerte Anti-Russland Ukraine Kriegs Politik führt uns in den Abgrund, gegen alle deutschen Interessen. Nicht in meinem Namen!

Evelyn Hecht-Galinskihttps://www.middleeasteye.net/opinion/russia-ukraine-zelensky-big-israel-moscow-nervous-why



Warum Selenskyjs Traum von der Ukraine als “Großisrael” Moskau nervös macht



Von Jonathan Cook



12. April 2022

Der Vergleich des ukrainischen Präsidenten untermauert Moskaus Behauptung, dass Kiew ein Programm zur gewaltsamen “Entrussifizierung” anstrebt

Demonstranten versammeln sich am 20. März 2022 auf dem Habima-Platz im Zentrum von Tel Aviv, um eine im Fernsehen übertragene Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyj Selenski vor der israelischen Knesset zu verfolgen (AFP)

Die israelische Regierung hat versucht, sich in Bezug auf den Krieg in der Ukraine so unauffällig wie möglich zu verhalten, aber der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij scheint entschlossen zu sein, Israel in den Mittelpunkt zu rücken.

Selenskyj wandte sich im vergangenen Monat direkt an das israelische Parlament und bat angeblich um Waffen, insbesondere um das Abfangsystem Iron Dome, mit dem Israel Kurzstreckenraketen aus dem Gazastreifen abfängt, die von Palästinensern abgefeuert werden, um auf die 15-jährige Belagerung der Enklave durch Israel aufmerksam zu machen.

Doch anstatt sich von der Aufmerksamkeit geschmeichelt zu fühlen, protestierten viele israelische Politiker gegen Selenskyjs Rede. Darin verglich er Russlands Umgang mit der Ukraine mit der “Endlösung” der Nazis für die europäischen Juden.

Selensky, der Jude ist, hoffte, dass diese Parallele ins Auge gehen würde. Für die meisten israelischen Ohren klang sie beleidigend.

Selenskyj, der Jude ist, hoffte, dass die Parallele ins Auge fallen würde. In den meisten israelischen Ohren klang sie beleidigend. Bislang hat sich Israel geweigert, die Ukraine mit Waffen zu beliefern oder sich dem Westen anzuschließen, um einen Wirtschaftskrieg gegen Russland zu führen.

Da hilft es auch nicht, dass wichtige israelische politische Parteien und Religionsgemeinschaften starke geografische und emotionale Bindungen zu Russland haben. Oder dass Moskau ein wichtiger Akteur im Nahen Osten ist, nicht zuletzt im benachbarten Syrien. Israel stimmt sich eng mit Russland über regelmäßige Luftangriffe in Syrien ab, die ihrerseits gegen das Völkerrecht verstoßen.

Israel hat sein Bestes getan, um in der Ukraine einen schwierigen diplomatischen Weg zu beschreiten. Einerseits ist Israel ein regionaler Vasall der Vereinigten Staaten, der unter dem Schutz Washingtons steht und seinen Gönner bei Laune halten möchte. Andererseits ist es Israels militärisches Interesse, gute Beziehungen zu Moskau zu unterhalten.

Darüber hinaus ist die israelische Führung besorgt darüber, den Konsens darüber zu stärken, dass das Vorgehen der russischen Armee in der Ukraine Kriegsverbrechen gleichkommt, und damit einen sehr öffentlichen Präzedenzfall zu schaffen, der sich gegen Israel wegen seiner eigenen Übergriffe in den besetzten Gebieten wenden könnte.

Der israelische Premierminister Naftali Bennett, der schon früh als Vermittler auftrat, drängte Selenskyj sogar dazu, einen russischen Waffenstillstandsvorschlag zu akzeptieren.

Massenweise Leichen

Dennoch ist Selenskyj fest entschlossen, die Waage zugunsten der Ukraine und Israels ausschlagen zu lassen. Er weiß, dass die Notlage seines Landes die westlichen Medien und die Sympathie der westlichen Öffentlichkeit auf sich gezogen hat. Er hat ein großes Interesse daran, diese Stimmung zu nutzen, um Israel unter Druck zu setzen, damit es die Ukraine offener unterstützt.

In seiner Rede vor dem Parlament machte er sich ein Zitat der ehemaligen israelischen Premierministerin Golda Meir zu eigen, die behauptete, dass “unsere Feinde wollen, dass wir aufhören zu existieren”. Russland plane, dasselbe mit der Ukraine zu tun, warnte Selenskyj.

Letzte Woche, nachdem die ersten Bilder von Massen von Leichen in Butscha in der Nähe von Kiew aufgetaucht waren, änderte der israelische Außenminister Yair Lapid seinen Ton. Er kommentierte auf Twitter: “Die absichtliche Schädigung der Zivilbevölkerung ist ein Kriegsverbrechen, das ich auf das Schärfste verurteile.”

Vermutlich hofft Israel, sich einer solchen Kritik entziehen zu können, indem es behauptet, es habe nicht die “Absicht”, palästinensische Zivilisten zu schädigen, obwohl es so oft Zivilisten schädigt.

Und am vergangenen Donnerstag gab Israel noch weiter nach, indem es sich den USA und Europa anschloss und für die Suspendierung Russlands aus dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen stimmte. Moskau hatte die Länder gewarnt, dass es diesen Schritt als “unfreundliche Geste” betrachten würde, was sich auf die diplomatischen Beziehungen auswirken würde.

Ein ” Großisrael”

Das israelische Votum in der UNO erfolgte kurz nach einer Erklärung Zelenskys, in der er Israel als Modell für die Nachkriegsukraine anpries. Er sagte, sein Land werde ein “Groß-Israel” werden, mit einer starken Präsenz der Streitkräfte in allen Bereichen der ukrainischen Gesellschaft.

Er stellte fest, dass “in allen Institutionen, Supermärkten und Kinos Menschen mit Waffen zu finden sein werden”. Auf absehbare Zeit werde sich die Ukraine zu einer hochmilitarisierten Gesellschaft wie Israel entwickeln, anstatt “absolut liberal und europäisch” zu sein. Fast beiläufig fügte er hinzu, die Ukraine werde es vermeiden, “autoritär” zu werden.

Die Anbiederung an Israel begann schon vor einiger Zeit unter Selenskyj. Im Jahr 2020 erfreute er Israel, indem er die Ukraine aus einem UN-Komitee ausschloss, das 1975 gegründet wurde, um “dem palästinensischen Volk die Ausübung des Rechts auf Selbstbestimmung, das Recht auf nationale Unabhängigkeit und Souveränität sowie das Recht auf Rückkehr in ihre Häuser und ihr Eigentum, aus denen sie vertrieben wurden, zu ermöglichen”.

Die Bedeutung des Modells einer zukünftigen Ukraine für Israel wird jedoch weitgehend ignoriert.

Israel ist hochgradig militarisiert, weil es als Siedlerkolonialstaat, der versucht, die einheimische Bevölkerung zu enteignen und zu ersetzen, die Palästinenser als Feind behandeln muss, der entweder zur Unterwerfung geprügelt oder vertrieben werden muss.

Jahrzehntelang haben die israelische Armee und die Siedlermilizen Hand in Hand gearbeitet, um die Palästinenser von ihrem Land zu vertreiben (ethnische Säuberung) und sie in Ghettos zu halten und von den ausschließlich jüdischen Gemeinden fernzuhalten, die an ihrer Stelle errichtet wurden (Apartheid). Ist es das, was Selenskyj für die Ukraine beabsichtigt: eine zutiefst gespaltene Gesellschaft, aus der die ukrainische Armee und die Milizen diejenigen vertreiben, die als nicht wirklich ukrainisch angesehen werden?

Donbass-Region

Paradoxerweise kommt das dem Vorwurf nahe, den Wladimir Putin gegen die ukrainische Regierung erhob, als er Ende Februar den Einmarsch Russlands rechtfertigte. Er behauptete, die Ukraine müsse “entnazifiziert” werden – eine Behauptung, die in den westlichen Hauptstädten auf Abscheu stieß.

Doch Selenskyjs Versprechen, eine Ukraine nach israelischem Vorbild zu schaffen, könnte die Argumentation des russischen Führers bestätigen.

Mitglieder des israelischen Grenzschutzes halten einen Demonstranten während einer Demonstration in Sheikh Jarrah im israelisch abgetrennten Ostjerusalem am 18. Februar 2022 fest (AFP)

Wenn Selenskyj sein Versprechen einlöst, die russische Armee aus der Ukraine zu vertreiben, muss Kiew nicht in jedem Kino und Supermarkt Soldaten und Milizen stationieren. Das Land wird ein großes, gut ausgerüstetes Militär benötigen, um seine nördlichen und östlichen Grenzen zu verteidigen. Doch der ukrainische Präsident sieht in Russland offenbar nicht den einzigen Feind der Ukraine.

Über wen macht er sich dann noch Sorgen? Um das zu verstehen, müssen wir die hyperbolischen Reden Putins analysieren.

Die “Entnazifizierungs”-Behauptung des russischen Präsidenten, mit der er den Einmarsch in die Ukraine rechtfertigte, basierte auf der Vorstellung, dass faschistische Elemente in der ukrainischen Armee Pogrome und ethnische Säuberungen gegen eine große Gruppe ethnischer Russen innerhalb der Ukraine, in der Donbass-Region an der Grenze zu Russland, durchgeführt haben.

Russland hat behauptet, dass die Truppen zum Teil dazu da sind, die Ukraine daran zu hindern, solche Pogrome – oft als “Entrussifizierung” bezeichnet – im Osten des Landes zu veranstalten. Putin hat sogar den Begriff “Völkermord” verwendet.

Verbotene Parteien

Man kann Putins Behauptung bestreiten, aber auch anerkennen, dass sie nicht aus der Luft gegriffen ist – auch wenn man das meinen könnte, wenn man den westlichen Medien zuhört. Die Ukraine befindet sich im Osten des Landes in einem bürgerkriegsähnlichen Zustand, seit 2014 bei großen Protesten in Kiew eine russlandfreundliche Regierung abgesetzt und durch eine Regierung ersetzt wurde, die sich in die Nato integrieren möchte.

Für einige Beobachter sah das, was vor acht Jahren geschah, verdächtig nach einem von den USA unterstützten “sanften Staatsstreich” aus. Eine hochrangige Beamtin des Weißen Hauses, die damals nach Kiew entsandt worden war, Victoria Nuland, wurde auf Tonband aufgenommen, als sie darüber diskutierte, wer als neuer Präsident eingesetzt werden sollte.

Putins “Entnazifizierungs”-Behauptung wurde von den westlichen Medien ausgenutzt, um jede Erwähnung eines seit langem bestehenden Neonazi-Problems in der Ukraine als “russische Desinformation” abzustempeln.

In der Folge hat die neue nationalistische Regierung nicht nur Russland angefeindet, indem sie sich für eine stärkere Integration in die Nato und die Europäische Union einsetzte. Kiew verabschiedete auch Gesetze, die den Status der russischen Sprache, die von großen Teilen der Bevölkerung gesprochen wird, stark herabsetzten, und nahm neonazistische, offen russlandfeindliche Milizen wie das Asow-Bataillon in das ukrainische Militär auf.

Seit der Invasion hat Selenskyj auch 11 Oppositionsparteien verboten, weil sie als Unterstützer Russlands oder der russischen Gemeinschaften in der Ukraine gelten.

Putins “Entnazifizierungs”-Behauptung wurde von den westlichen Medien ausgenutzt, um jede Erwähnung eines seit langem bestehenden Neonazi-Problems in der Ukraine als “russische Desinformation” zu bezeichnen – obwohl alle diese Medien vor einigen Jahren ausführlich über eben dieses Problem berichtet haben.

Der springende Punkt – zumindest aus Moskaus Sicht – ist jedoch, dass das Asow-Bataillon und ähnliche Gruppen eine starke Strömung des ukrainischen Ultranationalismus repräsentieren, die nicht nur die historische ukrainische Kollaboration mit Nazideutschland feiert, sondern auch ethnische Russen in der Ukraine als Bedrohung ansieht.

In einem seltenen Fall, in dem Selenskyj kürzlich von den westlichen Medien zu diesem Thema befragt wurde, gab er zu, dass es Neonazi-Milizen gibt, die “unser Land verteidigen”. Er schien sich vorzustellen, dass das westliche Publikum durch die Tatsache beruhigt werden würde, dass diese rechtsextremen Gruppen in das ukrainische Militär integriert wurden und unter der nationalen Flagge operieren.

Fünfte Kolonne

Seit dem Regierungswechsel im Jahr 2014 stehen Gruppen wie Asow an der Spitze eines Bürgerkriegs in der Region Donbass, in der vor allem ethnische Russen leben. Die Kämpfe haben mindestens 14.000 Menschenleben gefordert und viele hunderttausend weitere Ukrainer aus ihren Häusern vertrieben.

Seit dem Regierungswechsel im Jahr 2014 stehen Gruppen wie Asow an der Spitze eines Bürgerkriegs in der Region Donbass, in der vor allem ethnische Russen leben. Die Kämpfe haben mindestens 14.000 Menschenleben gefordert und viele hunderttausend weitere Ukrainer aus ihrer Heimat vertrieben.

Das mag erklären, warum selbst der Verteidigungskorrespondent der BBC bei einem Besuch in einer dieser östlichen Städte – wenn auch widerwillig – zugeben musste, dass einige Ukrainer, die er befragte, ihre eigene Regierung unter Selenskyj offenbar für ein größeres Problem halten als Putin oder den Kreml.

Veteranen des Asow-Freiwilligenbataillons, die am Krieg gegen die von Russland unterstützten Separatisten in der Ostukraine teilgenommen haben, während einer Massenkundgebung in Kiew am 14. März 2020 (AFP)

Damit sind wir wieder bei der Frage, warum Zelensky die Ukraine so gerne nach israelischem Vorbild gestalten möchte – und warum eine solche Entwicklung Moskau nervös machen würde.

Israel betrachtet alle Palästinenser unter seiner Herrschaft – ob Bürger innerhalb Israels oder Untertanen unter militärischer Besatzung – als eine potenzielle fünfte Kolonne, die im Namen von Millionen weiterer Palästinenser in der Diaspora und der weiteren arabischen Welt daran arbeitet, Großisrael von innen heraus zu zerstören.

Dieses ultranationalistische Narrativ hat die Entwicklung Israels zu einer hochmilitarisierten ethnischen Festung untermauert, die sich der Unterdrückung aller Palästinenser verschrieben hat, die sich noch innerhalb ihrer Mauern befinden, mit dem Ziel, sie zu vertreiben.

Für jeden, der nicht der zionistischen Erzählung vom Kampf der Kulturen und vom Krieg ohne Ende anhängt, sieht das, was Israel den Palästinensern angetan hat, sehr nach Apartheid aus – der Grund, warum so viele Menschenrechts- und Rechtsgruppen in letzter Zeit damit begonnen haben, dies laut zu sagen.

Doch während ein Großteil der Welt Israels Behandlung der Palästinenser zunehmend bedauert, erweckt die ukrainische Führung den Eindruck, dass sie dieses extreme, ethno-nationalistische Apartheid-Modell für die Ukraine für ideal hält.

Wenn dies zutrifft, würde dies einen Teil von Putins Begründung für die Invasion glaubhaft machen – wenn auch nicht rechtfertigen -, nämlich die Vertreibung der historisch gewachsenen ethnisch-russischen Gemeinschaften in der Ukraine und ihre Ersetzung durch diejenigen, die mit der neonazistischen Ideologie des Asowschen Bataillons sympathisieren, vor den Toren Russlands zu verhindern.

Steigende Flut von Blut

Westliche Experten haben die Tatsache, dass Selenskyj Jude ist, zum Anlass genommen, Behauptungen über ein Neonazi-Problem in der Ukraine zu entkräften. Es ist jedoch nicht klar, wie viel Kontrolle der ukrainische Präsident über diese Milizen ausübt oder inwieweit sich ein Ultranationalismus, der sich vor allem in einem vehementen Hass auf alles Russische ausdrückt, unter den Ukrainern ausbreitet, während der Krieg einen immer höheren Tribut fordert.

Die Leichen, die in Orten wie Buka auf den Straßen liegen, und die Videos, die offenbar zeigen, wie Ukrainer russische Kriegsgefangene hinrichten, sind Zeichen dafür, wie schnell diese Spaltungen noch giftiger werden und das bestehende Trauma von acht Jahren Bürgerkrieg noch vertiefen.

Der Westen sollte sein Möglichstes tun, um beiden Seiten so schnell wie möglich einen Waffenstillstand aufzuzwingen.

Unter diesen Umständen sollte der Westen sein Möglichstes tun, um beiden Seiten so schnell wie möglich einen Waffenstillstand zu verordnen. Stattdessen schüren die westlichen Staaten die Flammen, indem sie die Ukraine mit Waffen überschwemmen, um die Kämpfe zu intensivieren und die Zahl der Toten zu erhöhen.

Selbst wenn es der Ukraine schließlich gelingt, die russische Armee zu vertreiben, werden westliche Waffen in den Händen der Ukrainer bleiben, einschließlich Milizen wie dem Asow-Bataillon.

Wenn Selenskyjs Traum von der Ukraine als “Groß-Israel” mit dem Abzug der russischen Soldaten in Erfüllung geht, bedeutet dies höchstwahrscheinlich nicht das Ende des Blutvergießens, sondern lediglich ein neues Kapitel im Trauma der Ukraine. Übersetzt mit Deepl.com

Jonathan Cook ist der Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha-Gellhorn-Sonderpreises für Journalismus. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter: www.jonathan-cook.net

