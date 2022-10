https://www.middleeastmonitor.com/20221015-the-other-russia-west-war-why-some-african-countries-are-abandoning-paris-and-joining-moscow/

Der andere Krieg zwischen Russland und dem Westen: Warum sich einige afrikanische Länder von Paris abwenden und sich Moskau anschließen

Von Ramzy Baroud

15. Oktober 2022

In dem Moment, in dem Oberstleutnant Paul-Henri Sandaogo Damiba von seinem ehemaligen Militärkollegen, Hauptmann Ibrahim Traore, abgesetzt wurde, füllten putschfreundliche Menschenmassen die Straßen. Einige verbrannten französische Fahnen, andere trugen russische Fahnen. Allein diese Szene steht stellvertretend für die aktuellen Auseinandersetzungen auf dem afrikanischen Kontinent.

Vor einigen Jahren drehte sich die Diskussion über die geopolitischen Veränderungen in Afrika nicht unbedingt um Frankreich und Russland an sich. Sie konzentrierte sich hauptsächlich auf Chinas wachsende wirtschaftliche Rolle und politische Partnerschaften auf dem afrikanischen Kontinent. Die Entscheidung Pekings, 2017 in Dschibuti seinen ersten Militärstützpunkt in Übersee zu errichten, war ein wichtiger geopolitischer Schritt Chinas, der seinen wirtschaftlichen Einfluss in der Region in politischen Einfluss umwandelt, der durch militärische Präsenz gestützt wird.

China hält an seiner Afrika-Strategie fest. Peking ist seit 12 Jahren in Folge der größte Handelspartner Afrikas, wobei der gesamte bilaterale Handel zwischen China und Afrika im Jahr 2021 254,3 Milliarden US-Dollar erreichen wird, wie aus den jüngsten Daten der Allgemeinen Zollverwaltung Chinas hervorgeht.

Die USA und ihre westlichen Verbündeten sind sich des wachsenden Einflusses Chinas in Afrika bewusst und warnen davor. Die Einrichtung des US AFRICOM im Jahr 2007 wurde zu Recht als Gegenmaßnahme zu Chinas Einfluss verstanden. Seitdem – und wohl auch schon vorher – wird von einem neuen “Kampf um Afrika” gesprochen, bei dem neue Akteure wie China, Russland und sogar die Türkei ins Spiel kommen.

Der Russland-Ukraine-Krieg hat jedoch die geopolitische Dynamik in Afrika verändert, da er die russisch-französische Rivalität auf dem Kontinent im Gegensatz zur chinesisch-amerikanischen Konkurrenz in den Vordergrund rückte.

Obwohl Russland schon seit Jahren in der afrikanischen Politik präsent ist, hat der Krieg – und damit der Bedarf an stabilen Verbündeten bei den Vereinten Nationen (UN) und anderswo – Moskaus Charmeoffensive beschleunigt. Im Juli besuchte der russische Außenminister Sergej Lawrow Ägypten, Äthiopien, Uganda und die Republik Kongo, um die diplomatischen Beziehungen Russlands zu afrikanischen Führern zu stärken.

“Wir wissen, dass die afrikanischen Kollegen die unverhohlenen Versuche der USA und ihrer europäischen Satelliten nicht gutheißen. . der internationalen Gemeinschaft eine unipolare Weltordnung aufzuzwingen”, sagte Lawrow. Seine Worte wurden mit Zustimmung aufgenommen.

Die russischen Bemühungen haben bereits Früchte getragen, wie die ersten Stimmen zur Verurteilung Moskaus in der UN-Generalversammlung im März und April gezeigt haben. Viele afrikanische Staaten blieben entweder neutral oder stimmten in der UNO gegen Maßnahmen, die sich gegen Russland richteten.

Vor allem die Haltung Südafrikas war aus Sicht Washingtons problematisch, nicht nur wegen der Größe der Wirtschaft des Landes, sondern auch wegen des politischen Einflusses und der moralischen Autorität Pretorias in ganz Afrika. Außerdem ist Südafrika das einzige afrikanische Mitglied der G20.

Bei seinem Besuch in den USA im September verteidigte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa die Neutralität seines Landes und erhob Einwände gegen einen US-Gesetzentwurf – das Gesetz zur Bekämpfung bösartiger russischer Aktivitäten in Afrika (Countering Malign Russian Activities in Africa Act) -, mit dem afrikanische Regierungen überwacht und bestraft werden sollen, die sich im Russland-Ukraine-Konflikt nicht an die amerikanische Linie halten.

Der Westen verkennt jedoch, dass Afrikas langsame, aber entschlossene Annäherung an Moskau weder zufällig noch ungewollt ist.

Die Geschichte des vergangenen und gegenwärtigen Kampfes des Kontinents gegen den westlichen Kolonialismus und Neokolonialismus ist wohlbekannt. Während der Westen seine Beziehungen zu Afrika weiterhin auf der Grundlage von Ausbeutung definiert, erinnert Russland die afrikanischen Länder ständig an das sowjetische Erbe auf dem Kontinent. Dies zeigt sich nicht nur in offiziellen politischen Äußerungen russischer Politiker und Diplomaten, sondern auch in der russischen Medienberichterstattung, die Afrika Priorität einräumt und die afrikanischen Nationen an ihre historische Solidarität mit Moskau erinnert.

Das Verbrennen französischer Flaggen und das Hissen russischer Flaggen kann jedoch nicht einfach auf vermeintliche wirtschaftliche Bestechung, geschickte Diplomatie oder wachsenden militärischen Einfluss Russlands zurückgeführt werden. Die Bereitschaft afrikanischer Staaten – Mali, die Zentralafrikanische Republik und jetzt möglicherweise Burkina Faso – hat viel mehr mit Misstrauen und Ressentiments gegenüber Frankreichs eigennützigem Erbe in Afrika, insbesondere in Westafrika, zu tun.

Frankreich unterhält in vielen Teilen Afrikas Militärstützpunkte und ist nach wie vor aktiv an verschiedenen militärischen Konflikten beteiligt, was ihm den Ruf eingebracht hat, die wichtigste destabilisierende Kraft auf dem Kontinent zu sein. Ebenso wichtig ist die Vorherrschaft von Paris über die Wirtschaft von 14 afrikanischen Ländern, die gezwungen sind, die französische Währung, den CFA-Franc, zu verwenden und, wie Frederic Ange Toure in Le Journal de l’Afrique schreibt, “50 % ihrer Reserven in der französischen Staatskasse zu zentralisieren”: “50% ihrer Reserven in der französischen Staatskasse zu zentralisieren”.

Obwohl viele afrikanische Länder im Falle des russisch-ukrainischen Krieges neutral bleiben, ist eine massive geopolitische Verschiebung im Gange, insbesondere in militärisch fragilen, verarmten und politisch instabilen Ländern, die nach Alternativen zu Frankreich und anderen westlichen Mächten suchen. Für ein Land wie Mali war der Wechsel von Paris nach Moskau nicht gerade ein großes Wagnis. Bamako hatte nur wenig zu verlieren, aber viel zu gewinnen. Dieselbe Logik gilt für andere afrikanische Länder, die mit extremer Armut, politischer Instabilität und der Bedrohung durch militante Gruppen zu kämpfen haben, die alle untrennbar miteinander verbunden sind.

Obwohl China nach wie vor ein mächtiger Neuling in Afrika ist – eine Tatsache, die die US-Politiker nach wie vor frustriert – findet der dringendere Kampf im Moment zwischen Russland und Frankreich statt, wobei letzteres einen spürbaren Rückzug erlebt.

In einer Rede im vergangenen Juli erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron, er wolle ein: “Überdenken all unserer (militärischen) Haltungen auf dem afrikanischen Kontinent”. Frankreichs militärischer und außenpolitischer Wandel in Afrika wurde jedoch nicht durch eine Strategie oder Vision erzwungen, sondern durch sich verändernde Realitäten, auf die Frankreich wenig Einfluss hat. Übersetzt mit Deepl.com

