Warum verstärken die USA ihre Militärpräsenz im Nahen Osten?

von Motasem A Dalloul

14. April 2023

Ein amerikanisches Atom-Lenkwaffen-U-Boot – die USS Florida – hat am Freitag das Mittelmeer durch den Suezkanal verlassen und ist in das Rote Meer eingelaufen, um sich der in Bahrain stationierten Fünften US-Flotte anzuschließen. Es wurde ein Bild veröffentlicht, das das U-Boot im Suezkanal zeigt, das mit einem Trockenunterstand für den Einsatz von Unterwasser-Spezialfahrzeugen ausgestattet ist.

Am 31. März meldete CNN, dass das Pentagon ein Geschwader von A-10-Kampfflugzeugen in die Region entsenden wird.

Laut CNN sagte Pentagon-Sprecher Phil Ventura, dass die USA die George H. W. Bush Carrier Strike Group angewiesen hätten, in der Region zu bleiben, um die US-Streitkräfte im Central Command zu unterstützen, das für den Nahen Osten zuständig ist.

Die USA behaupten, dass die Verlegung ihrer Streitkräfte und die Verstärkung ihrer militärischen Präsenz im Nahen Osten eine Reaktion auf eine Reihe angeblicher iranischer Angriffe auf amerikanische Ziele in der Region sind.

Das Wall Street Journal berichtete über die Verlegung der USS Florida aus dem Mittelmeer ins Rote Meer, dass das US-Militär damit eine öffentliche Machtdemonstration als Reaktion auf die jüngsten Angriffe auf amerikanische Stellungen durch mit dem Iran verbündete Kämpfer im gesamten Nahen Osten zeige.

Unterdessen sagte der Sprecher des Pentagon: “Wir sind entschlossen, die Mission zur Beseitigung von ISIS [Daesh] an der Seite einer globalen Koalition in Syrien zu unterstützen und sind bereit, auf eine Reihe von Eventualitäten im Nahen Osten zu reagieren, wenn dies erforderlich ist.”

Das ist die Aussage der USA, aber die Situation vor Ort sieht wahrscheinlich ganz anders aus. Die USA arbeiten hart daran, ihre Interessen in der Region zu schützen.

Es ist allgemein bekannt, dass die Türkei die YPG als den syrischen Zweig der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), einer “terroristischen” Gruppe, betrachtet. Auch die USA und die Europäische Union halten die PKK für eine Terrorgruppe, aber die Türkei hat in vielen Fällen die Unterstützung der USA für die YPG bewiesen.

Washington hat viel Geld und militärische Ausbildung in die YPG investiert, unter dem Vorwand, Daesh zu bekämpfen, aber in Wirklichkeit hat es der YPG geholfen, eine unabhängige Einheit entlang der Grenze zur Türkei zu schaffen. Das bereitet der Türkei Kopfzerbrechen.

Es wird angenommen, dass der US-Militäreinsatz in der Region auch den Diebstahl syrischer Ressourcen sichert. Energy World berichtete, dass die US-Streitkräfte in einem Fall “92 Tankwagen und Lastwagen mit gestohlenem syrischem Öl und Weizen aus dem Nordosten Syriens zu US-Stützpunkten im benachbarten Irak geschmuggelt haben.”

Die Nachrichtenagentur Xinhua meldete, dass die Öltanker und Weizenlaster über illegale Grenzübergänge, die von den US-geführten SDF, die Teil der YPG sind, eingerichtet wurden, in den Irak gebracht wurden. Xinhua wies darauf hin, dass die US-Streitkräfte unter dem Vorwand, Terroristen zu bekämpfen, Militärstützpunkte in den ölreichen Gebieten im Nordosten und Osten Syriens eingerichtet und “mit dem systematischen Diebstahl syrischen Öls begonnen haben.”

“Das syrische Ölministerium erklärte im August, dass die US-Streitkräfte 80 Prozent der syrischen Ölproduktion stahlen und dem syrischen Öl- und Gassektor direkte und indirekte Verluste in Höhe von etwa 107,1 Milliarden Dollar zufügten”, so Energy World.

Der Direktor des Yafa-Studienzentrums in Kairo, Dr. Refaat Ahmad, erklärte mir: “Die USA machen nichts, was nicht der nationalen Sicherheit Israels dient. Daher hängt der Ausbau der amerikanischen Macht in der Region mit den Ereignissen in Palästina zusammen. Sie glauben, dass der interne Streit [in Israel] angesichts der zunehmenden Koordination zwischen den Polen des Widerstands zu einem Bürgerkrieg führen könnte.”

Er sagte auch: “Die zunehmenden Hinweise auf einen Sieg Russlands in der Ukraine und die möglichen Auswirkungen auf die Region beunruhigen die Vereinigten Staaten. Daher sehe ich einen Zusammenhang zwischen den destruktiven amerikanischen Schritten in der Region und den internationalen Entwicklungen.”

Gleichzeitig wies er auf die chinesische Krise mit den Vereinigten Staaten hin und stellte fest, dass dies den schwindenden amerikanischen Einfluss in der Region verdeutlicht. “Washington befürchtet, dass die Regime im Nahen Osten ihr Bündnis mit den Vereinigten Staaten ignorieren und sich Russland und seinen Verbündeten zuwenden könnten, deren Einfluss in der Region bereits zuzunehmen beginnt”, schloss Ahmad.

Der Iran ist kein Feind der USA, sondern ein funktionaler Freund, dessen Funktion darin besteht, eine herausragende potenzielle Bedrohung in der Region darzustellen. Unter dem Vorwand, den Iran abzuschrecken und seinen besten Freund zu schützen, baut Washington seine militärische Macht in der Region weiter aus.

Insgesamt bedeutet die militärische Präsenz der USA, dass sie in der Lage sind, die Diktaturen in der Region zu unterstützen. Übersetzt mit Deepl.com

