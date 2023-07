https://www.palestinechronicle.com/ilan-pappe-on-gamal-abdul-nasser-why-we-must-revisit-the-june-1967-war/



Ilan Pappé über Gamal Abdul Nasser:

Warum wir den Krieg vom Juni 1967 wieder aufgreifen müssen



Von Ilan Pappé



27. Juni 2023

Nasser hat die Reaktion Israels falsch eingeschätzt. Obwohl die israelische Regierung genau wusste, dass Nasser nicht die Absicht hatte, in den Krieg zu ziehen, nutzte sie seine Brinkmanship als Vorwand, um einen eigenen Krieg zu beginnen, mit dem Ziel, ein Mini-Reich, ein Groß-Israel, zu errichten.

Der Juni ist der Monat, in dem man sich an den Krieg vom Juni 1967 erinnert.

Historiker bewerten ein Ereignis nicht nur auf der Grundlage neuer Beweise neu. Ihre Analysen werden auch durch den Lauf der Zeit beeinflusst, der es ihnen ermöglicht, verschiedene Aspekte von prägenden Ereignissen wie diesem neu zu betrachten.

Und wenn man sich in die Geschichte vertieft und Dokumente und solide Beweise verwendet, enttäuscht man manchmal Freunde und Feinde gleichermaßen.

In diesem Beitrag möchte ich auf die Rolle des ehemaligen ägyptischen Präsidenten Gamal Abdul Nasser in diesem Krieg zurückkommen. Ich denke, dass seine Rolle nicht immer den Vorstellungen entspricht, die jeder von diesem großen Führer hat, und vielleicht enttäuscht sie auch die gefühlte Bewertung seines Beitrags zu diesem Kampf.

Nasser, Palästina und Israel

Ich schreibe hier aus einer palästinensischen Perspektive, in dem Sinne, dass ich weniger daran interessiert bin, was mit Ägypten aufgrund von Nassers Rolle in Palästina geschah – zweifellos ein lohnenswertes Thema. Vielmehr geht es mir um den Einfluss des ägyptischen Führers auf die Geschichte des modernen Palästinas.

Nasser kam in der Revolution vom Juli 1952 als Teil der Bewegung der Freien Offiziere an die Macht. Bald darauf ließ er sich in seinem Amt als stellvertretender Führer der Bewegung nieder, bevor er die Führung von Muhmad Naguib übernahm.

Schon als Stellvertreter war er an Verhandlungen mit Israel interessiert. Er setzte einen hochrangigen Diplomaten in Frankreich ein, um Gespräche mit den Israelis zu initiieren. Sein Gesprächspartner war Moshe Sharett, der damalige Außenminister Israels.

Nasser betrachtete die Nakba in der Tat als eine Katastrophe. Er glaubte fest an das Recht der palästinensischen Flüchtlinge auf Rückkehr und betrachtete Israel als eine große Bedrohung für die arabische Welt. Aber Nasser war auch ein Pragmatiker, der sehr wohl verstand, wie Israel zu einem wesentlichen Bestandteil des amerikanischen imperialistischen Systems in der arabischen Welt wurde, und daher nach Wegen suchte, seine potenzielle Gefahr zu begrenzen.

Damals, 1952, betrachtete Nasser die Vereinigten Staaten nicht unbedingt als Erzfeind der fortschrittlichen arabischen Regime und hoffte, dass eine realistische Haltung gegenüber Israel die Amerikaner überzeugen würde.

1952 stellte er zwei vernünftige Forderungen und war überrascht zu erfahren, dass sowohl Großbritannien als auch die USA diese akzeptabel fanden: Eine bedingungslose Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge und eine Landbrücke durch den Süden des Naqab (Negev), die Jordanien und Ägypten verbinden sollte. Im Gegenzug war er bereit, einem Nichtangriffspakt mit Israel und schließlich dem Frieden zuzustimmen.

Ben Gurion und seine beiden Kumpane

Der damalige israelische Premierminister David Ben Gurion lehnte jeden Kontakt mit dem ägyptischen Führer kategorisch ab. Tatsächlich suchte Ben Gurion von dem Moment an, als klar war, dass Nasser der Führer Ägyptens sein würde, nach einem Weg, ihn zu stürzen.

Scharett hingegen war entgegenkommender; er stimmte Nassers Bedingungen zwar nicht zu, aber er schätzte die Idee von Verhandlungen und hoffte, einen Kompromiss zu finden.

Für eine kurze Zeit schien ein Kompromiss möglich, als Sharett Ben-Gurion zwischen 1954 und 1955 für anderthalb Jahre als Premierminister Israels ablöste.

Obwohl er nicht mehr in der Regierung war, hinterließ Ben-Gurion zwei Kumpane, die wie er der Meinung waren, dass Nasser gestürzt werden müsse. Diese Überzeugung war selbst das Ergebnis einer tief verwurzelten Ideologie, der zufolge nur eine Demonstration der israelischen Rücksichtslosigkeit die Araber zähmen und jede panarabische Agenda, die den Palästinensern helfen könnte, zunichte machen konnte.

Einer der beiden Kumpane war der Verteidigungsminister Pinchas Lavon, der andere der Generalstabschef Moshe Dayan.

Die drei schmiedeten eine Reihe von Plänen, um Scharett’ Wunsch nach einer Einigung mit Nasser zu vereiteln. Es begann mit der Verletzung des Waffenstillstandsabkommens mit Ägypten durch den Bau einer illegalen Kolonie auf Niemandsland, gefolgt von dem berüchtigten Massaker im Dorf Qibyah im Westjordanland.

Das Massaker von Qibyah wurde 1953 von einer israelischen Kommandoeinheit unter der Leitung von Ariel Sharon verübt. 65 Dorfbewohner wurden ermordet, zum Teil durch die Sprengung ihrer Häuser, während sie noch im Schlaf waren.

Der Höhepunkt dieser Kampagne war jedoch die Gründung einer terroristischen Vereinigung ägyptischer Juden, die den Auftrag hatte, Bomben in Kinos und Bibliotheken zu legen, die mit westlicher Kultur in Verbindung gebracht wurden, um das Misstrauen der Amerikaner gegenüber Nasser zu schüren.

Die Terroristen wurden gefasst, bevor sie ihre Aktionen durchführen konnten.



Ben Gurion zurück an der Macht

Nach einer relativ kurzen Abwesenheit kehrte Ben Gurion an die Macht zurück. Im Februar 1955 schickte er seine Armee in den Gazastreifen, um eine Militäroperation durchzuführen, bei der 37 ägyptische Soldaten getötet wurden. Bis zu diesem Zeitpunkt war der ägyptische Staatschef, wie Nasser selbst in seinen Memoiren angab, offen für Verhandlungen mit Israel und hielt an einer Position fest, die die Amerikaner und die Briten noch als vernünftig und machbar ansahen.

Als Nasser begriff, dass der Westen nicht bereit war, Druck auf Israel auszuüben, und keinen Finger rühren würde, um Israels koloniale und annektierende Ambitionen gegenüber der arabischen Welt zu stoppen, änderte er seinen Kurs. Er glaubte nun, dass Israel sowohl Syrien als auch Jordanien angreifen würde, um seine geografischen Grenzen zu erweitern. Das erforderte eine neue Denkweise.

Nassers neue Strategie

In der Folgezeit verfolgte Nasser eine neue Strategie, die eine deutlichere Unterstützung des aufkeimenden palästinensischen Guerilla-Widerstands gegen Israel, Bemühungen um eine panarabische Einheit, die Schaffung eines Blocks der Blockfreiheit mit Indien und Jugoslawien sowie den Kauf modernerer Waffen für seine Armee umfasste.

Zusätzlich zu all diesen Maßnahmen entschied er sich für die so genannte Brinkmanship-Politik, d. h. für eine Kriegsrhetorik und scheinbare Kriegsvorbereitungen, in der Hoffnung, dass dies ausreichen würde, um den Westen zu zwingen, Druck auf Israel auszuüben, damit es seine Aggressionen einstellt.

Zu dieser Strategie gehörten die Schließung der Meerenge von Tiran, die das Rote Meer mit dem Golf von Akaba verbindet, die Konzentration einer Armee auf der Sinai-Halbinsel und die Aufforderung an die UN, sich von der Grenze zwischen Ägypten und Israel zurückzuziehen.

Doch Nasser verschätzte sich in der Reaktion Israels. Obwohl die israelische Regierung genau wusste, dass Nasser nicht die Absicht hatte, in einen Krieg zu ziehen, nutzte sie seine Brinkmanship als Vorwand, um einen eigenen Krieg zu beginnen, mit dem Ziel, ein Minireich, ein Groß-Israel, zu errichten.

Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte.

Deklassierte Dokumente

Kürzlich freigegebene Dokumente aus den israelischen Kabinettssitzungen zeigen deutlich, dass die israelische Führung sich darüber im Klaren war, dass ein Krieg nicht unmittelbar bevorstand und dass viel von ihrem eigenen Handeln abhing.

In der Tat brauchte man nicht auf die Öffnung der Archive zu warten, um zu dieser Schlussfolgerung zu gelangen. Mehrere israelische Führer gaben dies zu. Einer von ihnen war Menachem Begin, der damals der Regierung angehörte und der gegenüber hohen Offizieren der israelischen Armee erklärte:

“Im Juni 1967 hatten wir wieder eine Wahl. Die Konzentrationen der ägyptischen Armee im Sinai sind kein Beweis dafür, dass Nasser uns wirklich angreifen wollte. Wir müssen ehrlich zu uns selbst sein. Wir haben uns entschieden, ihn anzugreifen.”

Israels Bedürfnis nach Krieg

Wie 1948 brauchte Israel auch 1967 Kriege, um die typischen Ziele jeder kolonialen Siedlerbewegung zu erreichen: mehr geografischen Raum mit weniger einheimischer Bevölkerung zu haben.

Seit 1963 hatte Israel umfassende Pläne ausgearbeitet und wartete auf den richtigen Zeitpunkt, um sein Projekt “Groß-Israel” in Angriff zu nehmen. Aber Israel scheiterte, weil es irrtümlich glaubte, dass die demografischen Ungleichgewichte, die sich aus der Schaffung eines solchen Gebildes ergeben, leicht durch die jahrzehntelange Unterdrückung von Millionen von Palästinensern gelöst werden können. Da es Israel nicht möglich war, die ethnische Säuberungsaktion von 1948 zu wiederholen, entschied es sich dafür, die neu besetzten Völker wie Insassen eines riesigen, ständig wachsenden Gefängnisses zu behandeln.

Der palästinensische Widerstand gegen diese ungeheuerliche Politik dauert bis heute an.

Die Lehre daraus ist, dass Israel auch unter einer linken Arbeitsregierung, die Israel von 1948 bis 1977 regierte, keinen Frieden anstrebte. Im Gegenteil, Tel Aviv hoffte, der arabischen Welt seinen Willen aufzwingen zu können, indem es sich eng mit dem Westen verbündete.

Die Folgen dieser Strategie waren nicht nur in Palästina zu spüren, dessen Bevölkerung das Hauptopfer dieser israelischen Unnachgiebigkeit war. Vielmehr hatte sie drastische und nachteilige Auswirkungen auf die gesamte arabische Welt.

Leider erleben wir noch immer die bitteren Früchte dieser Aggression, die nur durch die Befreiung Palästinas und die Schaffung eines demokratischen Staates im gesamten historischen Palästina gestoppt werden kann, der die Rückkehr der Flüchtlinge gewährleistet.

Nur so können wir dieses gefährliche und traurige Kapitel in der Geschichte der arabischen Welt abschließen und hoffentlich ein neues, hoffnungsvolleres Kapitel beginnen. Übersetzt mit Deepl.com

– Ilan Pappé ist Professor an der Universität von Exeter. Zuvor war er Dozent für Politikwissenschaft an der Universität von Haifa. Er ist Autor von The Ethnic Cleansing of Palestine, The Modern Middle East, A History of Modern Palestine: Ein Land, zwei Völker, und Zehn Mythen über Israel. Pappé wird als einer der “Neuen Historiker” Israels bezeichnet, die seit der Veröffentlichung einschlägiger britischer und israelischer Regierungsdokumente in den frühen 1980er Jahren die Geschichte der Gründung Israels im Jahr 1948 neu schreiben. Er hat diesen Artikel für die Palästina-Chronik geschrieben.

