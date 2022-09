Soviel zu Google

https://peterbeinart.substack.com/p/why-were-making-this-video-free?utm_source=substack&utm_medium=email



Warum wir dieses Video kostenlos zur Verfügung stellen



Von Peter Beinart



15. September

Das Zoom-Interview von letzter Woche war bemerkenswert. Unser Gast, Ariel Koren, die vor kurzem ihren Job bei Google gekündigt hat, nachdem sie behauptete, dass Google Vergeltungsmaßnahmen gegen sie ergriffen hat, weil sie sich gegen die wachsende Partnerschaft mit dem israelischen Militär ausgesprochen hat, bot einen erschreckenden Einblick in das Unternehmen. Sie enthüllte, wie beängstigend es sein kann, sich in der Welt der Big-Tech-Unternehmen für die Rechte der Palästinenser einzusetzen. Da das Interview so aussagekräftig war, haben wir beschlossen, es für alle zugänglich zu machen – nicht nur für zahlende Abonnenten.

Wenn es Ihnen gefällt, sollten Sie ein Abonnement erwerben. Ich liebe es, den wöchentlichen Newsletter zu schreiben und mit Menschen wie Ariel zu sprechen. Ich lerne viel und hoffe, dass wir auf eine kleine Weise dazu beitragen, den öffentlichen Diskurs über Israel-Palästina und die amerikanische Politik und Außenpolitik im Allgemeinen zu verändern. Aber das erfordert eine Menge Arbeit. Abonnements machen diese Arbeit finanziell möglich. Sie sind auch sehr erfreulich. Übersetzt mit Deepl.com

