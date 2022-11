Patrick Lawrence: Why Are the Russians Retreating in Ukraine? – scheerpost.com By Patrick Lawrence / Original to ScheerPost The most opaque war in my lifetime and probably yours, the war we can hardly see because the reporting is so bad, just took an unexpected turn. There must be someone somewhere who anticipated the retreat of Russian forces from Kherson, the key Ukrainian city along the southern […]

Ein Standbild aus einem vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Video, das angeblich zeigt, wie Verteidigungsminister Sergei K. Schoigu, rechts, am Mittwoch in der Kommandozentrale der Gemeinsamen Russischen Streitkräfte in der Ukraine General Sergei Surovikin, links, zuhört.Credit…Russisches Verteidigungsministerium/EPA, via Shutterstock

Warum ziehen sich die Russen in der Ukraine zurück?



Von Patrick Lawrence / Original bei ScheerPost



12. November 2022

Der undurchsichtigste Krieg meines und wahrscheinlich auch Ihres Lebens, der Krieg, den wir kaum sehen können, weil die Berichterstattung so schlecht ist, hat gerade eine unerwartete Wendung genommen. Irgendwo muss es jemanden geben, der den Rückzug der russischen Streitkräfte aus Cherson, der wichtigsten ukrainischen Stadt am südlichen Ende des Dnjepr, vorausgesehen hat, aber mir ist niemand begegnet, der das getan hätte. Der Rückzug Russlands kam für mich jedenfalls völlig überraschend.

Wie sollen wir diese Entwicklung verstehen? Was kommt jetzt? Bei der Suche nach Antworten ist es wichtig, die Bedeutung des Rückzugs Russlands aus der einzigen Provinzhauptstadt, die es seit Beginn seiner Intervention im vergangenen Februar gehalten hat, weder zu unterschätzen noch zu überschätzen.

Die New York Times hat am vergangenen Donnerstag einen Artikel über diese Entwicklung veröffentlicht. Es lohnt sich, den Artikel zu lesen, weil er einige Details enthält; er enthält auch eine Karte der Region Cherson und ein nützliches Foto des Flusses Dnjepr, das die Stadt Cherson am Westufer und das gegenüberliegende Ostufer zeigt, auf das sich die russischen Truppen zurückgezogen haben.

Es wäre unvorsichtig, aus dem Rückzug Russlands über den Dnjepr auf eine dramatische Wende im Ukraine-Konflikt zu schließen. So etwas haben wir schon im letzten Sommer gehört, als die ukrainischen Streitkräfte im Nordosten der Ukraine rasche Gebietsgewinne erzielten. Die AFU schlägt die Russen zurück, war zu lesen. Der Sieg ist für das Kiewer Regime plötzlich in greifbarer Nähe. Erst allmählich stellte sich heraus, dass die russischen Streitkräfte den Nordosten aufgegeben hatten und die AFU einen Feind in den Schatten gestellt hatte, der nicht mehr da war.

Niemand scheint dies im Fall von Cherson zu versuchen, was weise ist. Es gab keine “Schlacht von Cherson”, kein “Stalingrad revisited”, wie ukrainische Propagandisten in den letzten Wochen behauptet haben. Am Freitagmorgen befanden sich nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums keine russischen Truppen mehr in Cherson und auch nicht in der umliegenden Region am Westufer des Flusses.

Ich sehe hier keine Kaviar essenden Kapitulationsaffen. Dies sieht nach einem taktischen Rückzug aus, der von Leuten angeordnet wurde, die Landkarten studieren und keine Zeitungsschlagzeilen. Nach dem, was wir wissen, wird er wahrscheinlich kaum Auswirkungen auf den langfristigen Verlauf des Krieges haben. Meiner Einschätzung nach stehen die Chancen für Kiew jetzt nicht besser als vor einer Woche.

Daran besteht kein Zweifel: Der Rückzug aus Cherson ist für Russland von weitaus größerer Bedeutung als die Ereignisse im Norden im letzten Sommer. Die russischen Streitkräfte hatten Cherson zu Beginn des Krieges eingenommen, weil es der Schlüssel zu einem weiteren Vormarsch war, insbesondere nach Odessa, dem historischen und bedeutenden Hafen am Schwarzen Meer. Cherson ist ein großes Schiffbauzentrum und wurde in den 1770er Jahren von Grigori Potemkin, dem Geliebten von Katharina der Großen und Erbauer des Reiches, gegründet. Praktischer Wert und kulturhistorische Bedeutung also in einem.

Mit großem Interesse verfolgte ich die Ankündigung Moskaus, seine Truppen aus Cherson abzuziehen. Das war am vergangenen Mittwoch, als Sergej Schoigu, der russische Verteidigungsminister, mit den höchsten Offizieren des russischen Militärs konferierte. Darunter war auch Sergej Surowikin, der General, der erst vor wenigen Wochen zum Oberbefehlshaber der Ukraine-Operation ernannt wurde.



Das Merkwürdige daran ist Folgendes. Das Treffen von Schoigu mit seinen hochrangigen Offizieren in Uniform wurde live im russischen Staatsfernsehen übertragen. Weder Präsident Wladimir Putin noch ein anderer ziviler Beamter war anwesend. Ein vom Verteidigungsministerium veröffentlichtes Foto zeigt, wie Schoigu aufmerksam zuhört, während Surowikin, über eine Karte gebeugt und mit einem Bleistift in der Hand, seinem Chef die Umstände vor Ort zu erklären scheint. Dieses Foto ist auch in dem Artikel der Times zu sehen. Schoigu und Surowikin sind beide in Olivgrün gekleidet.

Die Entscheidung, sich zurückzuziehen, sei schwierig, sagte Surowikin, aber sie würde das Leben der Soldaten und die Kampfbereitschaft der Streitkräfte schützen: “Unter den derzeitigen Bedingungen können die Stadt Cherson und die umliegenden Siedlungen nicht vollständig versorgt werden und funktionieren.” Daraufhin erteilte Schoigu den Befehl zum Rückzug.

Was soll diese merkwürdige, offensichtlich rituelle Art der Ankündigung eines militärpolitischen Kurswechsels aussagen?

Neil Macfarquhar, ein Reporter der Times, der vor einigen Jahren in Moskau zu Gast war, schrieb am Freitag einen Artikel unter der Überschrift “Wenn es darum geht, schlechte Nachrichten zu überbringen, ist Putin nirgends zu finden”. Putin, der schlaue Feigling in politischen Schwierigkeiten, war sein Thema. Doch während seiner Zeit im Moskauer Büro erwies sich MacFarquhar als die Art von Korrespondent, die auch in einer Erstkommunionsfeier Dunkelheit finden kann. Einmal berichtete er über eine Pressekonferenz von Putin, indem er bemerkte, dass der russische Präsident eine teure Uhr trug. Eine teure Uhr ist immer ein Zeichen des Bösen.

Abgesehen von diesem laienhaften Unsinn scheint mir die Botschaft von Schoigu und Surowikin ziemlich klar zu sein: Es handelte sich um eine rein militärische Entscheidung, die auf der Grundlage der Bedingungen vor Ort getroffen wurde, ohne Rücksicht auf – ich verabscheue diese Formulierung, aber hier geht es um die Optik.

Was Putin anbelangt, so scheint er von den Falken am politischen Firmament Moskaus unter Beschuss geraten zu sein. Das ist nichts, was der Kreml begrüßen würde, aber wir dürfen nicht vergessen: Wlad der Schreckliche ist im russischen Kontext ein liberaler Verwestlicher, zumindest war er das, bis Washington ihm einen Puddingkuchen ins Gesicht warf, und er wehrt sich seit Jahren gegen seine nationalistische rechte Flanke.

Die Bedingungen vor Ort sind, wie wir alle wissen, schwer einzuschätzen. Aber drei davon scheinen Surowikin beschäftigt zu haben. Erstens rückten die ukrainischen Streitkräfte zwar nicht wesentlich näher an die Stadt heran, beschossen sie aber mit zunehmender Intensität, wie es während der achtjährigen Artilleriekampagne gegen zivile Gebiete im Donbass üblich war – eine Kampagne, die wir eigentlich vergessen sollten.

Zweitens waren die Russen in letzter Zeit zunehmend besorgt über Anzeichen, dass die AFU den Dneprostroi-Staudamm bombardieren wollte, einen riesigen, von den Sowjets gebauten Wasserkraftwerkskomplex flussaufwärts von Cherson. Eine solche Aktion würde die Stadt überfluten und viele Tausende von Zivilistenleben fordern.

Schließlich zeigte sich Surowikin, ein nüchterner Militär mit dem Ruf, wohlüberlegte, aber sichere Entscheidungen zu treffen, besorgt über die mögliche Isolierung der russischen Truppen am Westufer des Dnjepr. Dies war sein Argument, als er im russischen Fernsehen über die Nachschublinien sprach. Einigen Medienberichten zufolge hielt Surowikin die Ausdehnung der russischen Truppen über den Dnjepr von Anfang an für einen Fehler.

Im Nachhinein – wie so oft, wenn es um Einsichten geht, die man sich nicht entgehen lassen sollte – gab es von dem Moment an, als Surowikin sein Kommando erhielt, Anzeichen für Russlands Absichten. Er warnte sofort, dass “schwierige Entscheidungen” bevorstehen könnten, allerdings ohne Bezug auf Cherson, das viele Beobachter, auch Ihr Kolumnist, als nicht verhandelbaren russischen Stützpunkt ansahen. Jetzt ist klar, was er meinte.

Bald nach der Machtübernahme durch Surowikin in der Ukraine geschahen weitere Dinge. Ein großer Teil der Zivilbevölkerung von Cherson – offensichtlich nicht die gesamte Stadt – wurde evakuiert. Dann begannen russische Soldaten, Statuen und andere russische Kulturgüter, darunter auch Potemkins Grab, aus der Stadt zu entfernen. In den westlichen Medien wurde dies als Plünderung und Grabräuberei bezeichnet. Wenn wir bedenken, was Ukrainer und andere Osteuropäer heutzutage mit Denkmälern zu Ehren der Opfer der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg anstellen, dann ist das einfach nur Vorsicht und Respekt vor der Geschichte.

Alles Zeichen für das, was noch kommen wird. Nun zu den Anzeichen für das, was noch kommen wird.

Erstens: Surowikins Sorge um den Schutz der Kampfbereitschaft der Truppen, die sich jetzt am Ostufer des Dnjepr neu formieren. Zweitens die im letzten Sommer angekündigte umfangreiche Einberufung der russischen Reservisten: Ich habe gelesen, dass etwa 80.000 der 300.000 Reservisten, die einberufen werden sollen, bereits in der Ukraine stationiert sind. Drittens behauptet Moskau – ob man es nun glauben mag oder nicht, es ist eine “Tatsache vor Ort” -, dass die Region Cherson jetzt russisches Territorium ist und Cherson die Provinzhauptstadt ist.

Ich zähle eins und eins und eins zusammen und komme zu folgendem Ergebnis: Es ist sehr wahrscheinlich, dass Surowikin, der seine eigenen Pläne und Leute wie ein frischgebackener Firmenchef in Stellung bringt, einen Schritt zurück gemacht hat, bevor er zwei nach vorne machte. Ich glaube nicht, dass irgendjemand aus dem russischen Oberkommando sagen kann, wann, aber die soeben aufgezählten Anzeichen deuten darauf hin, dass irgendwann im neuen Jahr eine neue Großoffensive ansteht.

Wie bereits an dieser Stelle vorhergesagt, hört man in diesen Tagen immer mehr von diplomatischen Verhandlungen, die manchmal aus interessanten Richtungen kommen. Am Freitag berichtete die Times, dass sich Mark Milley, der Vorsitzende der Joint Chiefs, in diesen Chor einreihte. “Was die Zukunft bringt, ist nicht mit Sicherheit bekannt, aber wir denken, dass es hier einige Möglichkeiten für diplomatische Lösungen gibt.” Das Weiße Haus distanzierte sich sofort von Milleys Äußerungen und läutete erneut die Glocke “Ukraine für Ukrainer”.

Für mich sieht das wie eine Choreographie aus: Sie sprechen von Gesprächen, Herr General, und wir lehnen jede derartige Idee ab. Dann haben wir den Gedanken auf dem Tisch, aber Kiew kann uns nicht damit belästigen.

Das ist reine Spekulation, aber das ist oft, zu oft, das, was wir in diesem Krieg tun müssen – und das mit einer Außenpolitik, die weit mehr als halb unter Wasser ist. Man hat uns nicht klar gesagt, wie Washingtons Politik gegenüber der Ukraine aussieht, seit Washington den Putsch von 2014 unterstützt hat, der diesen Schlamassel in Gang gesetzt hat. Und das wird uns auch jetzt nicht gesagt. Übersetzt mit Deepl.com

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Medienkritiker, Essayist, Autor und Dozent. Sein jüngstes Buch ist Time No Longer: Americans After the American Century. Seine Website lautet Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Seite. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde ohne Erklärung dauerhaft zensiert.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...