“Besatzung ist nicht unser Judentum”

Warum Zionisten keine Juden sind

Von Pete Gregson,

8. April 2022



Einleitung

Meine E-Mail an David Collier

Was Herr Collier als nächstes tat

Ich schickte naiverweise eine E-Mail an die konservative Fraktion im Stadtrat von Edinburgh über ihren Antrag.

Wie die Konservative Fraktion reagierte

Was ich tat, als ich erfuhr, dass Herr Collier an alle 62 Ratsmitglieder in Edinburgh geschrieben hatte

Die endgültige Antwort der konservativen Fraktion von Edinburgh

Mein letzter Gegenschlag

Schlussfolgerung: Zionisten sind keine Juden

Einleitung

Kürzlich hatte ich das Pech, mit David Collier, einem fanatischen britischen Zionisten, aneinandergeraten zu sein, der seine pro-israelischen Ansichten in seinem Blog “Beyond the Great Divide” (Jenseits der großen Kluft) veröffentlicht, den er als eine Initiative zur Förderung der Freundschaft zwischen Israel und Palästina darstellt.

Er war verärgert darüber, dass ich die Frechheit besaß, eine Petition an den Stadtrat von Edinburgh zu richten, um eine Partnerschaft mit Gaza City einzugehen (der Stadtrat hat ein formelles Petitionsverfahren, bei dem Anträge, die mehr als 200 Unterschriften von Edinburgern erhalten, angehört werden müssen).

[Meine Stadt hat Balfour geboren und Balfour hat Israel geboren; ich war der Meinung, dass wir es den Menschen in Gaza schuldig sind, die historische Schuld zu begleichen, die wir dem palästinensischen Volk für das Elend schulden, das unsere rassistische Kolonie ihnen zugefügt hat. Ich hatte eine Städtepartnerschaft als beste Möglichkeit vorgeschlagen, den Handel zwischen unseren beiden Städten über das Internet zu öffnen, wobei Edinburgher Unternehmen Gazaner in den Bereichen Buchhaltung, Buchführung und Kodierungssoftware beschäftigen könnten – alles Dienstleistungen, die über das World Wide Web erbracht werden können. Die Arbeitslosigkeit liegt in Gaza bei 50 % und die Löhne sind niedrig; eine Städtepartnerschaft könnte dazu beitragen, Geld direkt in die Taschen der Gazaner zu pumpen].

Ein Freund machte mich darauf aufmerksam, dass ich es auf die Titelseite des hasserfüllten Blogs von David Collier geschafft hatte.

Hier ist, was dieser Link seinen Lesern zeigt:

Edinburgh Zios Propaganda

Meine E-Mail an David Collier

Nachdem ich seine Webseite gelesen hatte, spendete ich für seine Kampagne, so gerührt war ich von seiner offensichtlichen Zuneigung zu mir. Ich war überrascht und erfreut, als seine Finanzierungssoftware mir dann seine E-Mail-Adresse anbot. Ich habe David Collier Folgendes geschrieben:

Von: kidsnotsuits1@gmail.com <kidsnotsuits1@gmail.com>

Gesendet: 27. März 2022 22:45

An: david@tillescentral.com

Betreff: 1-Pfund-Spende

Lieber David,

Ich habe heute eine Spende von 1 Pfund für dein kleines Projekt gemacht.

Damit möchte ich Ihnen dafür danken, dass Sie meinen Abend erhellt haben.

Shalom!

Übrigens wollte ich dich fragen, ob du wirklich Jude bist?

Ich habe unter Judentum nachgeschlagen, und da steht: “Das Judentum bietet seinen Anhängern in der hebräischen Bibel und in der rabbinischen Literatur Lehren und Anleitungen, die sich auf den Begriff und das Konzept des Friedens beziehen. Die Gebote der Friedfertigkeit und des Mitgefühls sind im Judentum von größter Bedeutung”.

Aber ich sehe, dass Sie nur an der Art von Frieden interessiert sind, bei der das Töten von 10.000 Palästinensern in 20 Jahren (in der Zeit, in der die Hamas 44 getötet hat) die Art von “Frieden” ist, die Sie interessiert. Oooh, diese bösen Palästinenser, die traurig sind, weil ihre Häuser und ihr Land von einer rassistischen Kolonie genommen wurden. Wir sollten sie nicht über sich hinauswachsen lassen, sondern einfach “den Rasen mähen”, wie die Israelis sagen, während diese glänzenden F111-Jets die schönen alten Straßen von Gaza mit Teppichbomben beschießen (ja, Gaza wurde 1500 v. Chr. gegründet, lange bevor der 13. Stamm durch die Türkei und Kasachstan wanderte und zu den Askenazi-Juden wurde; nur um sich dann in die Zionisten und die Bundisten aufzuspalten – aber nur die Zionisten wollten nach Israel ziehen; die Bundisten waren glücklich, wie sie waren. Also vergaste Hitler Millionen von Juden, nur sie waren die Bundisten, und die Zionisten krähten über ihrer toten Asche und forderten eine eigene Kolonie als Wiedergutmachung für ihre toten Brüder und Schwestern, die auf keinen Fall in einer rassistischen Kolonie leben wollten, vielen Dank.

Aber warum erzähle ich Ihnen das alles? Sie haben kein Interesse am Frieden.

Also – woran haben Sie ein Interesse? hmm

Aber ich bezweifle wirklich, dass Sie überhaupt Jude sind. Ich meine… Collier? Das ist ein Kohlebergmann. Ich habe noch nie von einem kohlefördernden Juden gehört.

Bevor ich gehe, bitte ich Sie, einen Blick auf www.bogusantisemitism.org/israel-palestine-explained/ zu werfen – und sich zu bilden.

Cheers the noo

Pete Gregson (Amtierender Vorsitzender)

Kampagne gegen fingierten Antisemitismus

www.bogusantisemitism.org

Kontakt: info@bogusantisemitism.org

Facebook: www.facebook.com/Bogusantisemitism

Schirmherr: Issa Amro (UN-Menschenrechtsverteidiger des Jahres in Palästina)

Was Herr Collier als nächstes tat

Dies hatte den beabsichtigten Effekt, dass Herr Collier Schaum vor dem Mund bekam. Seitdem bin ich mit einem wahren Sturm von Beschimpfungen auf seiner Website belohnt worden. [Vielleicht habe ich übersehen, dass es tatsächlich Juden im Kohlebergbau gibt, aber ich bleibe bei dem, was ich ihm gesagt habe.]

Außerdem schickte er meine E-Mail an jeden der 62 Ratsmitglieder, die dem Rat von Edinburgh angehören.

Dies geschah, nachdem der Rat beschlossen hatte, meinen Antrag auf Städtepartnerschaft nicht zu erörtern, obwohl er für den 29. März auf die Tagesordnung des Ausschusses für Politik gesetzt worden war.

Sie wurde zurückgezogen, nachdem sowohl die britischen Anwälte für Israel als auch die israelischen Behörden selbst Druck ausgeübt hatten. Beide teilten dem Stadtrat von Edinburgh mit, dass sie, sollten sie meine Petition zur Städtepartnerschaft auch nur im negativen Sinne erörtern, höchstwahrscheinlich eine strafrechtliche Verfolgung im Rahmen des Anti-Hamas-Gesetzes von Priti Patel vom November 2021 riskieren würden, demzufolge jeder, der die Hamas unterstützt, mit bis zu 14 Jahren Gefängnis rechnen muss. Darüber hinaus erklärten sie öffentlich, dass mein humanitäres Bürgerbegehren die Existenz Israels selbst bedrohe. Sie meinten, dass meine Forderung nach einer Städtepartnerschaft “die Abschaffung Israels als einziger jüdischer Staat der Welt fördert”.

Die israelische Intervention hatte die beabsichtigte Wirkung auf den Ratsvorsitzenden, der den Punkt von der Tagesordnung des Ausschusses für Grundsatzfragen am 29. März absetzte, während der Rat “rechtlichen Rat einholte”.

In meiner Naivität schrieb ich der konservativen Fraktion im Stadtrat von Edinburgh eine E-Mail über ihren Antrag

Ein kleines Vögelchen hatte mich darüber informiert, dass die Konservative Fraktion, nachdem die Sitzung des Ausschusses für Grundsatzfragen die israelischen Behörden ignoriert und beschlossen hatte, dass Redefreiheit wichtiger sei als plumpe Drohungen von Zionisten, dem Ausschuss für Grundsatzfragen noch am selben Tag einen Antrag vorlegen würde, nachdem der Bürgermeister von Gaza seine Rede gehalten hatte, in der er behauptete, dass eine Partnerschaft mit Gaza eine Unterstützung der Hamas bedeute.

Sie hatten vor, dies zu tun, obwohl das Büro des Bürgermeisters und ich allen Edinburgher Ratsmitgliedern das Gegenteil bewiesen hatten, nämlich dass die Wahl der 11 Ratsmitglieder des Stadtbezirks Gaza nicht von der Hamas kontrolliert wurde. Diese Beweise sind auch auf der Website der Kampagne Twin Edinburgh with Gaza zu finden.

Ich habe daher an die konservative Fraktion geschrieben und ihr meine Enttäuschung über den von ihr vorgeschlagenen Antrag mitgeteilt, da sie alle die Beweise gesehen hatten. Ich wies darauf hin, dass die Hamas vor allem deshalb existiert, weil das Vereinigte Königreich es versäumt hat, Verantwortung zu übernehmen für (a) die Balfour-Erklärung (b) die Flucht im Jahr 1947 (c) die Unterstützung Israels seither.

Ich wies auch darauf hin, dass sie nicht auf einer Linie mit David Cameron und William Hague liegen, die bereits 2010 Israel aufgefordert hatten, die Blockade aufzuheben, da ihre Fortsetzung nur die Hamas stärke; eine zutreffende Feststellung, wie die jüngsten Unruhen in Israel/Palästina zeigen.

Wie die Konservative Fraktion reagierte

Die Konservative Fraktion reagierte, indem sie mir die E-Mail zusandte, die ich an David Collier geschickt hatte. Ich entdeckte daraufhin, dass Collier meine E-Mail an jeden der 62 Stadträte von Edinburgh weitergeleitet hatte, in der Annahme, dass mich dies auf ewig verdammen würde. Die Konservative Fraktion bat mich zu bestätigen, dass ich tatsächlich der Verfasser der E-Mail an Collier war.

Was ich tat, als ich erfuhr, dass Herr Collier an alle 62 Ratsmitglieder von Edinburgh geschrieben hatte

Ich habe wie folgt geantwortet:

Hallo John,

Ja, das habe ich David Collier geschickt, nachdem er es auf die Titelseiten seines hasserfüllten Blogs https://david-collier.com/edinburgh-council/ geschafft hatte.

Hier ist, was dieser Link seinen Lesern zeigt [siehe Bild oben]

Einige von Ihnen haben vielleicht gehört, dass Amnesty International ihre vierjährige Untersuchung über Israel – “Israels Apartheid gegen Palästinenser” – veröffentlicht hat und zu dem Schluss gekommen ist, dass es sich um einen Apartheidstaat handelt, weil nur Juden bürgerliche Freiheiten genießen und nur sie das Recht haben, den Palästinensern durch die gemeinsamen Bemühungen der israelischen Regierung und des Jüdischen Nationalfonds Land wegzunehmen.

Hier ist, was Herr Collier zu dem Eingeständnis von Amnesty International zu sagen hatte, dass sie die Zerstörung Israels wollen (david-collier.com) – mit der Art von dummer Panikmache, die Siedler dazu bringt, zu ihren Maschinengewehren zu greifen.

Herr Collier ist ein Befürworter eines rassistischen Staates, der dringend eine grundlegende Reform benötigt. Leider wollen alle großen politischen Parteien im Vereinigten Königreich eine Zweistaatenlösung, ebenso wie die korrupte Palästinensische Autonomiebehörde. Israel erklärt, es würde zwei Staaten akzeptieren, wohl wissend, dass es dazu nie kommen wird, denn es wird das Land, das es erobert hat, niemals aufgeben. Was also wollen die Palästinenser? Sie sehen, dass die Landstücke, die ihnen im ganzen Land verstreut hinterlassen wurden, niemals ein eigenes Land ergeben werden. Die Mehrheit will eine Einstaatenlösung, in der alle gleich sind, aber für Rassisten wie Collier ist das gleichbedeutend mit der Zerstörung Israels.

Und Collier ist weder religiös noch genetisch jüdisch, auch wenn er das Gegenteil behauptet. Ich würde Naftali Bennet (dessen Eltern aus Kalifornien stammen) und den Rest seiner rassistischen Regierungsminister in die gleiche Gruppe stecken. Laut Wikipedia ist ein Jude jemand, der entweder von der alten israelitischen Volksgruppe abstammt oder zum Judentum konvertiert und die Tora annimmt und somit ein Mitglied des jüdischen Volkes ist. Aber was ist, wenn die Ansprüche auf diese Abstammung, nun ja, falsch sind?

Denn genetisch sind diese Menschen aschkenasisch, also Chasaren – ein Turkvolk. Diese Forschungsarbeit wurde 2012 von der Oxford University Press im Auftrag der Gesellschaft für Molekularbiologie und Evolution veröffentlicht. Sie fand Beweise für die Chasaren-Hypothese, die besagt, dass die meisten Juden Chasaren sind, und kam zu dem Schluss, dass wahrscheinlich nicht mehr als 2 Prozent der Juden in Israel von Israeliten abstammen.

Die Menschen, die von den Juden von vor 2.000 Jahren abstammen, sind eigentlich die Palästinenser.

Ich akzeptiere, dass die Juden eine ethnoreligiöse Gruppe sind. Aber jeder kann zum Judentum konvertieren und damit Anspruch auf einen Teil dieses Landes erheben. Wenn man sich also als Jude deklariert, nimmt man automatisch ein Recht in Anspruch, das die einheimische Bevölkerung nicht hat. Um Land in Palästina zu beanspruchen, muss man sich nicht an die Regeln des Judentums halten – die Matrilinealität im Judentum bedeutet, dass wenn deine Mutter Jüdin war, du es auch bist. Sie war vielleicht nie in einer Synagoge – aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die Vorfahren von Herrn Collier über die matrilineare Linie hinweg wahre Juden waren, indem sie die Lehren des jüdischen Glaubens befolgten, wie sie in der Thora niedergeschrieben sind – indem sie akzeptierten, dass sie kein angeborenes Recht auf Palästina hatten, weil der Messias noch nicht gekommen war.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Herr Collier wahrscheinlich aschkenasisch ist, was bedeutet, dass seine Familie in weiter zurückliegender Linie aus Chasachstan stammen wird. In diesem Gebiet konvertierten die Chasaren im 8. Jahrhundert massenhaft vom Heidentum zum Judentum, auf Geheiß ihres heidnischen Herrschers Bulan, der zum Judentum konvertierte und dann den Rest seines Landes dazu veranlasste, diesem Beispiel zu folgen. Im 10. Jahrhundert wanderten diese chasarischen “jüdischen” Konvertiten nach Osteuropa und insbesondere nach Polen aus. Aber sie waren “Bundes”-Juden und folgten den Lehren der Thora, was sie zu wahren Juden im religiösen Sinne machte.

Nach der Thora und der Bibel müssen die Juden im Exil bleiben und dürfen keinen Staat gründen. Die einzigen echten traditionellen Juden, die ich kenne, sind die Neturei Karta. Sie vertreten die Ansicht, dass es den Juden bis zum Kommen des jüdischen Messias verboten ist, einen eigenen Staat zu haben, und dass der Staat Israel eine Rebellion gegen Gott ist. Die Aschkenasen, die nach Israel auswandern, erklären, dass sie in ihr Heimatland zurückkehren, aber wenn sie ihrer Religion folgen, haben sie kein Recht, dort zu sein.

Wenn ich zum Beispiel behaupte, Katholik zu sein, aber die grundlegenden Gebote des katholischen Glaubens ignoriere, dann bin ich kein Katholik. Zionisten folgen nicht dem jüdischen Glauben; sie erklären, dass Palästina ihnen gehört, ignorieren aber, dass die Thora sagt, dass sie kein Recht haben, dort zu sein.

David Collier ignoriert die grundlegenden Gebote des jüdischen Glaubens, daher behaupte ich, dass er kein wahrer Jude ist. Das Tragen einer Kippa und die Beschneidung machen noch keinen Juden aus, so wie das Schwingen eines Weihrauchfasses und die Ablehnung von Verhütungsmitteln noch keinen Katholiken ausmachen. Man ist entweder genetisch oder religiös gesehen ein Jude. Wenn man aschkenasisch ist und in Israel lebt oder es unterstützt, kann man weder das eine noch das andere für sich in Anspruch nehmen. Was um alles in der Welt ist also David Collier? Er ist genauso “jüdisch” wie ich. Einfach nur Anspruch auf ein Land zu erheben, das mehr als 2.000 Meilen von der eigenen Heimat entfernt ist, macht einen nicht zum Juden. Sich hinzustellen und zu rufen “Ich bin Jude”, nur weil die eigene Mutter es war, während man sich weigert, die Gebote des jüdischen Glaubens zu akzeptieren, bedeutet, Anspruch auf eine Geschichte zu erheben, die anderen gehört, anderen, die dem Glauben treu geblieben sind – und dafür gestorben sind. Meine Vorfahren waren Katholiken und Baptisten und starben für ihren Glauben, aber das gibt mir nicht das Recht, diese Religionen als meine eigenen zu beanspruchen (…denn ich glaube nicht an Gott, für den Anfang).

Herr Collier erklärt, er sei Jude, aber mit welcher Begründung? Dass er seine Vorfahren auf jemanden zurückführen kann, der vor 1500 Jahren in Chasachstan vom Heidentum zum Judentum konvertierte? Aber diese Konvertiten konnten sich als Juden bezeichnen, weil sie der Thora folgten, die ihnen die Gründung eines eigenen Staates bis zum Kommen des Messias verbot. Sobald ihre Nachkommen beschlossen, Palästina einzunehmen, weil sie nicht warten wollten, verrieten sie einen grundlegenden Aspekt, der ihr Judentum ausmachte. Sie sind, behaupte ich, gar nicht jüdisch – natürlich bekennen sie sich dazu – denn nur auf dieser Grundlage können sie das Land Palästina beanspruchen. Aber haben sie ein gottgegebenes Recht, dort zu sein? Natürlich nicht – da sie keine echten Juden sind, haben sie genauso viel Recht, dort zu sein, wie Sie oder ich.

Ich erkläre, dass Israel ein Produkt des europäischen Antisemitismus ist – Balfour, Churchill und Hitler wollten alle, dass die Juden aus ihren Ländern verschwinden, und indem sie sie ermutigten, nach Palästina zu gehen, machten sie sie im Wesentlichen zu Nicht-Juden – denn weder religiös noch genetisch hatten diese Menschen ein Recht, dort zu sein. (Wussten Sie, dass ein Mann, Jan Karski, Hitlers Vernichtungslager sah und 1942 nach London reiste, um Churchill zum Handeln zu bewegen? Anthony Eden traf sich mit ihm und erklärte, Großbritannien könne nichts tun, um zu helfen). Unsere Kriegsregierung war nicht an der systematischen Ausrottung des jüdischen Volkes interessiert, sondern nur daran, Hitler zu besiegen.

Wussten Sie, dass Hitler in den 30er Jahren einen Pakt mit den Zionisten in Palästina schloss? Sie vereinbarten, dass das von den Nazis beschlagnahmte Vermögen der bündischen Juden an die Zionisten ausgezahlt werden sollte, unter der Bedingung, dass sie damit deutsche Waren kaufen – das berüchtigte Haavara-Abkommen. Das Programm wurde zu Beginn des Zweiten Weltkriegs abgeschlossen, nachdem etwa 35.000.000 Dollar (Wert von 1939) an die Zionisten überwiesen worden waren, die sie für die Errichtung von Regierungsgebäuden und Kraftwerken des entstehenden Staates verwendeten. Sie taten dies mit der Unterstützung von uns Briten, die ihre Institutionen anerkannten, während sie alle Bemühungen der Palästinenser ignorierten, ihre Staatlichkeit zu erklären. Wir Briten haben die palästinensischen Rebellionen niedergeschlagen. Und wir Briten bildeten die hervorragenden jüdischen Bataillone aus, die so erbittert gegen die Nazis kämpften und dann in großem Stil nach Palästina zogen; sie wussten all die britischen Waffen und Uniformen zu benutzen, die wir zurückließen, als wir 1947 davonliefen. Den Beweis dafür finden Sie unter www.bogusantisemitism.org/israel-palestine-explained/, wo Sie sich die Fotos ansehen können. Herr Colllier ist sich der Rolle, die das Vereinigte Königreich bei der Entstehung seines Eretz Israel gespielt hat, sehr wohl bewusst und wettert erbittert gegen jeden Schritt, den wir unternehmen könnten, um seine eingeschworenen Feinde anzuerkennen – die Palästinenser, die es wagen, ihre Heimat zurückzufordern.

Die Aschkenasen und andere, die Land in Israel einnehmen, können nicht beides haben – sie können das Land nicht einnehmen und behaupten, jüdisch zu sein, während sie das wichtigste Gebot des jüdischen Glaubens ignorieren – denn es besagt, dass sie dort nicht einziehen können, bis der Messias kommt; wenn sie wahre Juden sind, sollten sie sich dort nicht niederlassen. Einfach ausgedrückt: Sobald ein Jude Anspruch auf ein Stück Palästina erhebt, hört er auf, ein Jude zu sein, denn er hat sich von einem grundlegenden Grundsatz seines Glaubens losgesagt. Sie werden behaupten, Juden zu sein, aber ich werde sie nicht als solche akzeptieren.

Aber ich habe nie dazu aufgerufen, die Aschkenasen aus dem Land Palästina zu vertreiben, und werde es auch nie tun. Sie leben dort, sie haben dort ihr Zuhause. Ich erwarte nicht, dass sie auswandern, wenn der Traum von einem Staat mit Rassengleichheit im Kern Wirklichkeit werden sollte, mit Reparationen und dem Recht auf Rückkehr. Um dies zu erreichen, müssen sie lernen, das Land mit denen zu teilen, die die wahren Nachkommen der ursprünglichen Juden sind – den Palästinensern.

Die letzte Antwort der konservativen Fraktion von Edinburgh

Im Anschluss an diese E-Mail erhielt ich eine Antwort von Stadtrat John McLellan im Namen der Konservativen Fraktion. Stadtrat McLellan ist in seinem anderen Leben Kolumnist für die Evening News. Dies ist seine Antwort:

From: John McLellan <John.McLellan@edinburgh.gov.uk>

Gesendet: 07. April 2022 10:06

To: Peter Gregson <Peter.N.Gregson@outlook.com>; Iain Whyte <Iain.Whyte@edinburgh.gov.uk>

Cc: Jim Campbell <Jim.Campbell@edinburgh.gov.uk>; Nick Cook <Nick.Cook@edinburgh.gov.uk>; Graham Hutchison <Graham.Hutchison@edinburgh.gov.uk>; Scott Douglas <Scott.Douglas@edinburgh.gov.uk>; Jeremy.Balfour.msp@parliament.scot; Miles.Briggs.msp@parliament.scot; Cameron Rose <Cameron.Rose@edinburgh.gov.uk>; Joanna Mowat <Joanna.Mowat@edinburgh.gov.uk>; hugh.findlay.cm@gmail.com

Subject: Re: Die Konservativen und Gaza

Vielen Dank, Peter.

Das sagt mir alles, was ich wissen muss.

Ich bin vielleicht nur noch vier Wochen lang Ratsmitglied, aber ich werde Ihre antisemitische Kampagne zur Auslöschung Israels nicht unterstützen.

John McLellan

John McLellan,

Ratsmitglied der schottischen Konservativen für Craigentinny/Duddingston.

Mein letzter Gegenschlag

Ich habe Cllr McLellan wie folgt geantwortet:

Von: Peter Gregson

Gesendet: 07. April 2022 11:06

To: John McLellan <John.McLellan@edinburgh.gov.uk>; Iain Whyte <Iain.Whyte@edinburgh.gov.uk>

Cc: Jim Campbell <Jim.Campbell@edinburgh.gov.uk>; Nick Cook <Nick.Cook@edinburgh.gov.uk>; Graham Hutchison <Graham.Hutchison@edinburgh.gov.uk>; Scott Douglas <Scott.Douglas@edinburgh.gov.uk>; Jeremy.Balfour.msp@parliament.scot; Miles.Briggs.msp@parliament.scot; Cameron Rose <Cameron.Rose@edinburgh.gov.uk>; Joanna Mowat <Joanna.Mowat@edinburgh.gov.uk>; hugh.findlay.cm@gmail.com

Subject: RE: Die Konservativen und Gaza

Hi John,

Wenn die Zionisten keine Juden sind, dann bin ich kein Antisemit. Ihre Unterstützung für eine rassistische Kolonie untergräbt die konservativen Werte der Fairness und der Unterstützung von Recht und Ordnung. Israel wurde auf der Grundlage der Irgun und des Terrorismus gegründet (siehe hier).

Alle, außer Ihnen und der israelischen Regierung – die UNO, das Rote Kreuz usw. (siehe die Liste unter www.twingaza.com/this-siege-is-illegal/#Illegal-actions) – ja, sogar die Regierung von David Cameron hat anerkannt, dass Israel in so vielen Punkten gegen das Völkerrecht und die Genfer Konvention verstoßen hat.

Aber das kümmert Sie wenig. Ich finde Ihre Position heuchlerisch; wenn man Ihre Werte auf die Ukraine anwendet, würde ich Sie auf der Seite von Putin sehen. Invasion, Besatzung und Apartheid sind keine Werte, von denen ich dachte, dass Sie sie unterstützen. Ich schätze, ich habe mich in Ihnen getäuscht.

Ich sehe keine Aussicht auf Frieden im Nahen Osten, solange Israel nicht grundlegend reformiert wird, so wie es in Südafrika der Fall war. Ihre Unterstützung für den Status quo führt zu mehr Terrorismus, nicht zu weniger. Was hat dazu geführt, dass Osama Bin Laden sich dem Terrorismus zugewandt hat? Na, Palästina. Und Palästina ist der Grund für die Wut aller Muslime auf den Westen. Ihre fortgesetzte Unterstützung für die Apartheid Israel wird zu mehr Toten und Bombenanschlägen führen, sei es in der Manchester Arena, in der Londoner U-Bahn oder täglich in Palästina (in den letzten Wochen wurden jeden Tag Männer im Alter von 14 und 84 Jahren von der israelischen Polizei und den IDF getötet).

Beste Wünsche

Pete

Antwort kam da keine!

Schlussfolgerung: Zionisten sind keine Juden

Also, lieber Leser, ich behaupte, dass Zionisten keine Juden sind – sie sind verblendete ex-türkische Kolonisatoren mit allem Drum und Dran, aber nichts von der Seele des Judentums. Das Judentum lehrt Geben, Liebe, Güte, Wohltätigkeit … nicht Hass und Tod des anderen.

Diese Zionisten betreiben ein koloniales Apartheidsystem.

Und wenn ich sage, dass sie keine Juden sind, dann glaube ich nicht, dass ich jemals ein Antisemit sein kann.

Und da sie weder von der Religion noch von der Genetik her Juden sind, haben die Zionisten keinen gültigen Anspruch auf Palästina. Übersetzt mit Deepl.com

