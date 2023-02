Whatever They Decide These UFOs Are, The Answer Will Be More US Militarism ❖ US war planes have shot down three unidentified objects in North American airspace over the last three days, which is entirely without precedent. On Sunday an octagon-shaped object was reportedly shot down over Lake Huron near the Canadian border after first being detected some 1,300 miles away over Montana on Saturday night.

Was auch immer diese UFOs sein mögen, die Antwort wird mehr US-Militarismus sein



von Caitlin Johnstone

13. Februar 2023

❖

US-Kampfflugzeuge haben in den letzten drei Tagen drei nicht identifizierte Objekte im nordamerikanischen Luftraum abgeschossen, was völlig ohne Beispiel ist.

Am Sonntag wurde Berichten zufolge ein achteckiges Objekt über dem Huron-See nahe der kanadischen Grenze abgeschossen, nachdem es in der Nacht zum Samstag in einer Entfernung von 1.300 Meilen über Montana entdeckt worden war. Am Samstag wurde Berichten zufolge ein zylindrisches Objekt über dem kanadischen Yukon-Territorium von einer amerikanischen F-22 abgeschossen, und am Freitag wurde Berichten zufolge ein Objekt “von der Größe eines Kleinwagens” abgeschossen, nachdem es über Alaska entdeckt worden war.

Im Gegensatz zu dem chinesischen Ballon, der Anfang des Monats abgeschossen wurde und von dem die USA behaupten, dass es sich um ein Spionageinstrument handelte, gibt es zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch keine gesicherten Erkenntnisse darüber, um was es sich bei diesen letzten drei Objekten handelt oder woher sie stammen. Obwohl alle drei Objekte wie der Ballon in großer Höhe gefunden wurden, weigert sich das Pentagon, sie als solche zu klassifizieren. Der Leiter des US-Nordkommandos, General Glen VanHerck, ging sogar so weit zu sagen, dass noch nicht geklärt sei, wie sich diese Objekte überhaupt in der Luft halten.

“Ich werde sie nicht als Ballons kategorisieren. Wir nennen sie nicht ohne Grund Objekte”, sagte VanHerck am Sonntag vor der Presse. “Ich bin nicht in der Lage zu kategorisieren, wie sie in der Luft bleiben. Es könnte ein gasförmiger Ballon in einer Struktur sein oder eine Art Antriebssystem. Aber es ist klar, dass sie in der Lage sind, in der Luft zu bleiben.”



VanHerck machte auch Schlagzeilen, als er sagte, er könne einen außerirdischen Ursprung für die Objekte nicht ausschließen.

Zur weiteren Verwirrung trug bei, dass China einem Bericht vom Sonntag zufolge selbst ein UFO entdeckt hat, das es abzuschießen bereit war. Letzten Monat meldete Russland, dass es ebenfalls ein UFO abgeschossen habe. Einem Bericht vom Samstag zufolge untersucht die Luftwaffe Uruguays seltsame Lichter am Himmel im westlichen Teil des Landes.

Aber es könnte sich natürlich auch um Ballons handeln. Moon aus Alabama hat neulich ziemlich gut argumentiert, dass es sich bei dem über Alaska abgeschossenen Objekt wahrscheinlich um einen missglückten US-Wetterballon handelt. Der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, sagte, ihm sei vom Weißen Haus mitgeteilt worden, dass es sich bei all diesen mysteriösen Objekten nach Ansicht von US-Beamten um chinesische Spionageballons gehandelt habe, obwohl das Weiße Haus diese Behauptung umgehend bestritt und sagte, es sei noch zu früh, um sie als solche zu klassifizieren.

Ich für meinen Teil kann mich damit anfreunden, dass ich nicht weiß, was zum Teufel mit all dem los ist. Ich habe regelmäßig darüber geschrieben, dass es eine Fülle von Gründen gibt, der neuen UFO-Geschichte, die 2017 unter höchst verdächtigen Umständen in den Mainstream gelangte, äußerst skeptisch gegenüberzustehen, aber ich bin auch nicht daran interessiert, so zu tun, als wüsste ich alles über dieses seltsame Universum, in das wir alle hineingestürzt sind. Ich bleibe offen für alle Möglichkeiten, von banalen Ballons bis hin zu einem plötzlichen Anstieg des Interesses an Flugobjekten, die schon lange üblich sind, bis hin zu Psyop der US-Regierung und glühbirnenköpfigen Besuchern aus dem großen Unbekannten.

Ich weiß also nicht wirklich, was diese UFOs sind. Aber ich weiß, wofür sie benutzt werden.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die US-Regierung, was auch immer diese Objekte sein mögen, als Reaktion auf diese Feststellung mit verstärktem Militarismus und dem Vorantreiben bereits bestehender Pentagon-Agenden reagieren wird. Die Kongressabgeordnete Anna Paulina Luna aus Florida nutzt die UFO-Vorfälle bereits, um für Sanktionen gegen China zu plädieren und Peking der “Cyber-Kriegsführung” zu beschuldigen, und die Republikaner behaupten bereits, die Bedrohung durch chinesische Spionageballons bedeute, dass es keine Kürzungen bei den Militärausgaben geben könne.

In einem Artikel mit dem Titel “Chinese spy balloon has GOP saying no cuts to defense” zitiert Alexander Bolton von The Hill zahlreiche Republikaner aus dem Kongress, die sich dafür aussprechen, dass bei den Verhandlungen über die Schuldenobergrenze keine Kürzungen im Militärbereich vorgenommen werden sollten, sondern idealerweise die Ausgaben erhöht werden sollten.

“Die gesamte zivilisierte Welt sollte anerkennen, dass das kommunistische China wahrscheinlich die größte Bedrohung ist, der wir je gegenüberstanden, schlimmer als das sowjetische Russland aufgrund seiner wirtschaftlichen Integration in den Westen”, sagt der stets kriegsgeile Senator Tom Cotton. “Wir sollten alles tun, um unsere Abhängigkeit von China zu verringern [und] versuchen, eine stärkere militärische Abschreckung gegen sie aufzubauen”.

“Ich glaube nicht, dass wir jetzt über Kürzungen im Verteidigungshaushalt sprechen sollten. Wenn überhaupt, dann sollten wir den Verteidigungshaushalt erheblich aufstocken”, so Cotton weiter.

Für den imperialen Sumpf ist die Antwort immer mehr Militarismus; es spielt keine Rolle, was die Frage ist. Egal, ob diese UFOs eine ausländische Bedrohung oder etwas Unbekanntes oder etwas ganz anderes sind, die Lösung, die durch den Groupthink-Apparat des US-Imperiums geleitet wird, wird mehr Militärausgaben und mehr Kriegswaffen zur Folge haben.

Und auch hier bleibe ich für alle Möglichkeiten offen, aber ich finde es sehr interessant, dass wir einen völlig beispiellosen kinetischen Luftkrieg am nordamerikanischen Himmel erleben, der mit Sicherheit zu mehr militärischem Expansionismus der USA führen wird, und zwar genau zu dem Zeitpunkt, an dem die USA ihren “Großmacht-Wettbewerb” gegen China und die mit ihm verbündeten Regierungen vorbereiten.

Wie wir bereits erörtert haben, hat das Imperium außerordentliche Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit bei einer langfristigen Kampagne zur Sicherung der unipolaren planetarischen Hegemonie der USA mitspielt. Wie auch immer diese UFO-Geschichte am Ende ausgeht, wir können sicher sein, dass sie benutzt wird, um diese Agenda zu unterstützen. Übersetzt mit Deepl.com

