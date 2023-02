What Does “Unprovoked” Mean? NATO vs. Russia. Provoked or Unprovoked Invasion? – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel. Feel free to repost and share widely Global Research articles.

What Does "Unprovoked" Mean? – The Future of Freedom Foundation Note the following sentence in a New York Times news story yesterday by Michael Schwirtz and Anton Troianovski about Russia's invasion of Ukraine: "Mr. Putin's attempt to put a veneer of nobility on an unprovoked invasion that has killed thousands of civilians and turned millions more into refugees was made in the Russian city once known as Stalingrad, on the 80th anniversary of a victory there against Nazi Germany that changed the course of World War II."

Provozierte oder unprovozierte Invasion?

Was bedeutet “unprovoziert”? NATO vs. Russland.

Von Jacob G. Hornberger



Global Research, 7. Februar 2023

The Future of Freedom Fondation 3. Februar 2023

Beachten Sie den folgenden Satz in einem gestrigen Artikel der New York Times von Michael Schwirtz und Anton Troianovski über Russlands Einmarsch in der Ukraine: “Putins Versuch, einer unprovozierten Invasion, die Tausende von Zivilisten getötet und Millionen weitere zu Flüchtlingen gemacht hat, einen Anstrich von Noblesse zu geben, fand in der russischen Stadt statt, die einst als Stalingrad bekannt war, am 80. Jahrestag des dortigen Sieges gegen Nazi-Deutschland, der den Verlauf des Zweiten Weltkriegs veränderte. (Kursivschrift hinzugefügt.)

Das entscheidende Wort ist “unprovoziert”.

Zunächst einmal ist es ein seltsames Wort für Nachrichtenreporter, denn es hat eher den Charakter eines Kommentars oder Leitartikels. Nachrichtenreporter sollen über die Nachrichten berichten, und die Redaktion einer Zeitung soll Meinungen und Kommentare zu den Nachrichten abgeben. Schwirtz und Troianovski tun beides in ihrem Nachrichtenartikel.

Zweitens, und das ist noch wichtiger, kann ich beim besten Willen nicht verstehen, wie Schwirtz und Troianovski nicht erkennen können, dass der Einmarsch Russlands provoziert wurde. Sie wurde wissentlich, absichtlich und mit voller Absicht provoziert.

Nun könnte man argumentieren, dass der Einmarsch Russlands in die Ukraine nicht gerechtfertigt war. Das ist ein anderes Wort als “unprovoziert”. Eine Invasion kann gleichzeitig “provoziert” und “ungerechtfertigt” sein. Ich vermute, dass Schwirtz und Troianovski das Wort “ungerechtfertigt” und nicht das Wort “unprovoziert” verwenden wollten.

Als 1989 die Berliner Mauer fiel, zog die Sowjetunion ihre Truppen aus Osteuropa ab, der Warschauer Pakt wurde aufgelöst, und die Sowjetunion wurde aufgelöst. Für Russland war der Kalte Krieg damit beendet.

Nicht so jedoch für die Vereinigten Staaten und insbesondere für das Pentagon, die CIA und die NSA. Der Kalte Krieg war für das nationale Sicherheitsestablishment der USA sehr vorteilhaft gewesen, da er zu immer mehr Macht innerhalb der föderalen Regierungsstruktur und zu immer mehr vom Steuerzahler finanzierten Großzügigkeit geführt hatte, um Amerikas Militärmaschinerie des Kalten Krieges zu finanzieren, einschließlich der riesigen Armee gefräßiger “Verteidigungs”-Unternehmer, die davon abhängig geworden waren, sich am öffentlichen Trog zu bedienen.

Während Russland also bereit war, weiterzumachen, war es das nationale Sicherheitsestablishment der USA nicht. Es war entschlossen, nicht von seinem Kalten-Krieg-Schema abzurücken.

Die NATO war nach dem Zweiten Weltkrieg ins Leben gerufen worden, um Westeuropa angeblich vor einer Invasion der Sowjetunion zu schützen. Die Vorstellung einer solchen Invasion war jedoch von Anfang an lächerlich. Russland war durch den Krieg verwüstet worden. Nicht weniger als 27 Millionen sowjetische Bürger kamen in Folge des Krieges ums Leben. Das sind 27 Millionen Menschen! Das sind sehr viele Menschen. Außerdem war die gesamte industrielle Macht des Landes dezimiert worden.

Die Sowjets wussten, dass die Vereinigten Staaten ihnen sofort zu Hilfe kommen würden, wenn sie einen Krieg mit ihren ehemaligen Partnern und Verbündeten aus dem Zweiten Weltkrieg begannen. Die Vereinigten Staaten hatten keine Schäden an ihrer industriellen Kapazität erlitten und waren immer noch voll und ganz in der Lage, eine massive Armee aufzustellen. Außerdem besaßen die Vereinigten Staaten das Monopol auf Atombomben und waren bereit, diese gegen Menschen in bewohnten Städten einzusetzen. Es bestand also nie die realistische Möglichkeit, dass die Sowjetunion in Westeuropa einmarschieren würde. Die NATO erfüllte keinerlei Zweck.

Es sei daran erinnert, dass einer der Hauptgründe für all den Tod und die Zerstörung, die Russland während des Krieges erlitten hatte, der Überraschungseinmarsch Deutschlands in die Sowjetunion war, ein Einmarsch, der beinahe zur Eroberung Russlands durch Deutschland geführt hätte. Die deutschen Truppen schafften es bis nach Stalingrad, bevor sie dank der Zähigkeit des russischen Volkes und der Brutalität des russischen Winters eine Niederlage erlitten.

Machen Sie sich darüber keine Illusionen: Die Beinahe-Eroberung ihres Landes durch Deutschland – und der massive Tod und die Zerstörung, die Deutschland in ihrem Land angerichtet hat – haben sich in das kollektive Gewissen des russischen Volkes eingebrannt. Keine russische Generation wird dies je vergessen. Wenn Deutschland also beschließt, Panzer in die Ukraine zu schicken, in der Hoffnung, dass die Ukraine schließlich der NATO beitritt, was es ermöglichen würde, deutsche Panzer, Truppen und Raketen an der russischen Grenze aufzustellen, sollte man zumindest verstehen können, warum das russische Volk sich dabei ein wenig unwohl fühlen könnte.

In dem Artikel von Schwirtz und Troianovski wird der russische Präsident Wladimir Putin verspottet, weil er den 80. Jahrestag des russischen Sieges bei Stalingrad für eine Rede über den Krieg in der Ukraine nutzt. In ihrem Spott sind Schwirtz und Troianovski offensichtlich nicht in der Lage, die Verbindung zwischen Deutschlands Beinahe-Eroberung Russlands und Deutschlands derzeitigem Drang, die Ukraine in die NATO einzugliedern, herzustellen, was Deutschland in die Lage versetzen würde, seine Panzer, Raketen und Truppen an Russlands Grenze zu stationieren.

Nach dem Ende des Kalten Krieges hatte die NATO ihre vorgebliche Aufgabe erfüllt. Es bestand keine Gefahr mehr, dass die Sowjetunion in Westeuropa einmarschieren würde. Daher hätte dieser alte Dinosaurier des Kalten Krieges eindeutig aussterben müssen.

Stattdessen beschloss das Pentagon, die NATO aufrechtzuerhalten, und – was noch schlimmer war – es nutzte die NATO, um ehemalige Mitglieder des Warschauer Paktes zu absorbieren, was es den Vereinigten Staaten und Deutschland ermöglichte, ihre Truppen, Raketen, Stützpunkte und Rüstungsgüter nach Osten zu verlegen, d.h. immer näher an die russische Grenze.

Es überrascht nicht, dass Russland während dieses gesamten Prozesses vehementen Widerstand leistete. Russland stellte ständig Fragen: Wenn der Kalte Krieg wirklich vorbei sei, wozu dann das Ganze? Die Antwort der NATO lautete, dass es keinen Grund zur Besorgnis gäbe. Die Vereinigten Staaten und Deutschland seien beide friedliebende Nationen, die niemals gegen Russland vorgehen würden.

Das ist natürlich eine lächerliche Behauptung. Deutschland hatte seinerseits bereits im Zweiten Weltkrieg die Sowjetunion angegriffen, was 27 Millionen russische Tote, die völlige Zerstörung des Landes und die Beinahe-Eroberung Russlands zur Folge hatte. Die Vereinigten Staaten ihrerseits waren, um es mit den Worten von Martin Luther King zu sagen, “der größte Gewaltverherrlicher der Welt”.

Wie könnte man nicht verstehen, warum Russland über die NATO-Erweiterung in Richtung der russischen Grenze besorgt sein sollte, vor allem, wenn es keinen guten Grund dafür gab?

Da Russland sich ständig gegen die NATO-Erweiterung aussprach, machte es deutlich, dass es eine “rote Linie” gab, die schließlich eine russische Reaktion hervorrufen würde – die Drohung, die Ukraine in die NATO aufzunehmen. Dies würde es Deutschland und den Vereinigten Staaten ermöglichen, ihre Panzer, Atomraketen, Stützpunkte, Waffen und Truppen an Russlands Grenze zu stationieren. Angesichts des vorangegangenen deutschen Überfalls auf die Sowjetunion und der Gewaltbereitschaft der USA war dies für Russland nicht hinnehmbar.

Die Vereinigten Staaten und Deutschland haben über die NATO wissentlich, absichtlich und vorsätzlich diese “rote Linie” überschritten, wohl wissend, dass dies eine “rote Linie” für Russland war. Als sie damit drohten, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, wussten sie, dass Russland darauf reagieren würde, denn es hatte angekündigt, dass es reagieren würde.

Als Präsident Biden also behauptete, seine “Geheimdienste” hätten erfahren, dass Russland in die Ukraine einmarschieren würde, war das eine Unwahrheit. Er wusste, dass Russland einmarschieren würde, weil Russland gesagt hatte, dass es einmarschieren würde, wenn die Vereinigten Staaten, Deutschland und andere NATO-Mächte ihre “rote Linie” überschreiten würden, indem sie drohten, die Ukraine in die NATO aufzunehmen.

Es besteht also kein Zweifel, dass das Pentagon über die NATO Russland zum Einmarsch in die Ukraine provoziert hat. Auch hier kann man argumentieren, dass das Vorgehen des Pentagons die russische Invasion in der Ukraine nicht rechtfertigte, aber man kann nicht vernünftigerweise sagen, dass die russische Invasion “unprovoziert” war, wie es Schwirtz und Troianovski gestern in ihrem Artikel in der New York Times taten. Übersetzt mit Deepl.com

Die Originalquelle dieses Artikels ist The Future of Freedom Fondation

Copyright © Jacob G. Hornberger, , 2023 The Future of Freedom Fondation

