What Ukraine Needs to Learn from Afghanistan – Jeffrey D. Sachs The greatest enemy of economic development is war. If the world slips further into global conflict, our economic hopes and our very survival could go up in flames. The Bulletin of the Atomic Scientists has moved the hands of the Doomsday Clock to a mere 90 seconds to midnight

Was die Ukraine von Afghanistan lernen muss

von Jeffrey Sachs

13. Februar 2023

Der größte Feind der wirtschaftlichen Entwicklung ist der Krieg. Wenn die Welt weiter in einen globalen Konflikt abgleitet, könnten unsere wirtschaftlichen Hoffnungen und unser eigenes Überleben in Flammen aufgehen. Das Bulletin of the Atomic Scientists hat die Zeiger der Weltuntergangsuhr auf nur noch 90 Sekunden vor Mitternacht gestellt.

Der weltweit größte wirtschaftliche Verlierer im Jahr 2022 war die Ukraine, deren Wirtschaft nach Angaben des Internationalen Währungsfonds um 35 % eingebrochen ist. Der Krieg in der Ukraine könnte bald enden, und die wirtschaftliche Erholung könnte beginnen, aber das hängt davon ab, dass die Ukraine ihre missliche Lage als Opfer eines Stellvertreterkriegs zwischen den USA und Russland, der 2014 ausbrach, versteht.

Die USA haben die Ukraine seit 2014 massiv aufgerüstet und finanziert, um die Nato zu erweitern und Russland zu schwächen. Amerikas Stellvertreterkriege dauern in der Regel Jahre und sogar Jahrzehnte und lassen Länder wie die Ukraine in Trümmern zurück.

Wenn der Stellvertreterkrieg nicht bald beendet wird, steht der Ukraine eine düstere Zukunft bevor. Die Ukraine muss aus den schrecklichen Erfahrungen in Afghanistan lernen, um eine langfristige Katastrophe zu vermeiden. Sie könnte sich auch an den Stellvertreterkriegen der USA in Vietnam, Kambodscha, der Demokratischen Volksrepublik Laos, dem Irak, Syrien und Libyen orientieren.

Ab 1979 bewaffneten die USA die Mudschaheddin (islamistische Kämpfer), um die von der Sowjetunion unterstützte Regierung in Afghanistan zu bedrängen. Wie der nationale Sicherheitsberater von Präsident Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, später erklärte, bestand das Ziel der USA darin, die Sowjetunion zum Eingreifen zu provozieren, um sie in einen kostspieligen Krieg zu verwickeln. Die Tatsache, dass Afghanistan ein Kollateralschaden sein würde, interessierte die US-Führung nicht.

Wie von den USA erhofft, marschierte das sowjetische Militär 1979 in Afghanistan ein und kämpfte bis in die 1980er Jahre hinein. In der Zwischenzeit gründeten die von den USA unterstützten Kämpfer in den 1980er Jahren die Al-Qaida und in den frühen 1990er Jahren die Taliban. Der “Trick” der USA gegenüber der Sowjetunion hatte sich als Bumerang erwiesen.

Im Jahr 2001 marschierten die USA in Afghanistan ein, um al-Qaida und die Taliban zu bekämpfen. Der US-Krieg dauerte weitere 20 Jahre, bis die USA 2021 endgültig abzogen. Sporadische US-Militäroperationen in Afghanistan gehen weiter.

Afghanistan liegt in Trümmern. Während die USA mehr als 2 Billionen Dollar an Militärausgaben verschwendet haben, ist Afghanistan verarmt, mit einem BIP von unter 400 Dollar pro Person im Jahr 2021! Als “Abschiedsgeschenk” an Afghanistan im Jahr 2021 beschlagnahmte die US-Regierung die winzigen Devisenbestände Afghanistans und legte damit das Bankensystem lahm.

Der Stellvertreterkrieg in der Ukraine begann vor neun Jahren, als die US-Regierung den Sturz des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch unterstützte. Janukowitschs Sünde aus Sicht der USA war sein Versuch, die Neutralität der Ukraine zu wahren, obwohl die USA die Nato um die Ukraine (und Georgien) erweitern wollten. Amerikas Ziel war es, dass die Nato-Länder Russland in der Schwarzmeerregion einkreisen. Um dieses Ziel zu erreichen, haben die USA die Ukraine seit 2014 massiv aufgerüstet und finanziert.

Die amerikanischen Protagonisten von damals und heute sind dieselben. Die Ansprechpartnerin der US-Regierung für die Ukraine war 2014 die stellvertretende Außenministerin Victoria Nuland, die heute Unterstaatssekretärin des Außenministeriums ist. Im Jahr 2014 arbeitete Nuland eng mit Jake Sullivan, dem nationalen Sicherheitsberater von Präsident Joe Biden, zusammen, der 2014 die gleiche Rolle für Vizepräsident Biden spielte.

Die USA haben zwei harte politische Realitäten in der Ukraine übersehen. Erstens ist die Ukraine ethnisch und politisch tief gespalten zwischen russlandfeindlichen Nationalisten in der Westukraine und ethnischen Russen in der Ostukraine und auf der Krim.

Die zweite ist, dass die Nato-Erweiterung um die Ukraine eine russische Grenze überschreitet. Russland wird bis zum Ende kämpfen und notfalls auch eskalieren, um die USA daran zu hindern, die Ukraine in die Nato aufzunehmen.

Die USA beteuern immer wieder, die Nato sei ein Verteidigungsbündnis. Doch 1999 bombardierte die Nato 78 Tage lang Russlands Verbündeten Serbien, um den Kosovo von Serbien abzutrennen, woraufhin die USA eine riesige Militärbasis im Kosovo errichteten. In ähnlicher Weise stürzten Nato-Truppen 2011 den russischen Verbündeten Moammar Gaddafi und lösten damit ein Jahrzehnt des Chaos in Libyen aus. Russland wird die Nato in der Ukraine sicher nicht akzeptieren.

Ende 2021 stellte der russische Präsident Wladimir Putin drei Forderungen an die USA: Die Ukraine sollte neutral bleiben und der Nato nicht angehören, die Krim sollte Teil Russlands bleiben und der Donbass sollte im Einklang mit dem Minsk-II-Abkommen autonom werden.

Das Team Biden-Sullivan-Nuland lehnte Verhandlungen über die Nato-Erweiterung ab, acht Jahre nachdem die gleiche Gruppe den Sturz Janukowitschs unterstützt hatte. Da Putins Verhandlungsforderungen von den USA rundweg abgelehnt wurden, marschierte Russland im Februar 2022 in die Ukraine ein.

Im März 2022 schien der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij die missliche Lage der Ukraine als Opfer eines Stellvertreterkriegs zwischen den USA und Russland zu verstehen. Er erklärte öffentlich, dass die Ukraine ein neutrales Land werden würde, und bat um Sicherheitsgarantien. Er erkannte auch öffentlich an, dass die Krim und der Donbass eine Art Sonderbehandlung benötigen.

Der damalige israelische Ministerpräsident Naftali Bennett schaltete sich als Vermittler ein, ebenso wie die Türkei. Russland und die Ukraine standen kurz davor, eine Einigung zu erzielen. Doch, wie Bennett kürzlich erklärte, “blockierten” die USA den Friedensprozess.

Seitdem ist der Krieg eskaliert. Nach Angaben des amerikanischen Enthüllungsjournalisten Seymour Hersh sprengten US-Agenten im September die Nord-Stream-Pipelines, was vom Weißen Haus bestritten wird. In jüngster Zeit haben sich die USA und ihre Verbündeten verpflichtet, Panzer, Raketen mit größerer Reichweite und möglicherweise Kampfjets in die Ukraine zu schicken.

Die Grundlage für den Frieden ist klar. Die Ukraine wäre ein neutrales Nicht-Nato-Land. Die Krim bliebe die Heimat von Russlands Schwarzmeerflotte, wie sie es seit 1783 ist. Für den Donbass würde eine praktikable Lösung gefunden, etwa eine territoriale Teilung, Autonomie oder eine Waffenstillstandslinie.

Vor allem aber würden die Kämpfe aufhören, die russischen Truppen würden die Ukraine verlassen, und die Souveränität der Ukraine würde vom UN-Sicherheitsrat und anderen Staaten garantiert. Eine solche Vereinbarung hätte im Dezember 2021 oder im März 2022 erreicht werden können.

Vor allem aber würden die Regierung und die Bevölkerung der Ukraine Russland und den USA mitteilen, dass die Ukraine nicht länger das Schlachtfeld eines Stellvertreterkriegs sein will. Angesichts der tiefen inneren Spaltung würden sich die Ukrainer auf beiden Seiten der ethnischen Kluft um Frieden bemühen, anstatt zu glauben, dass eine äußere Macht ihnen die Notwendigkeit von Kompromissen ersparen wird. Übersetzt mit Deepl.com

